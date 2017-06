Jun 1 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 17088.90 NSE 77453.60 ============= TOTAL 94542.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07YX4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 20-Jun-17 10.7500 7.00 INE804I07RS3 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 23-Jun-17 164.0100 10.5000 2.50 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.4900 6.5300 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 100.4900 6.5500 400.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 151.2300 6.8500 500.00 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 15-Nov-17 104.9300 6.8500 250.00 INE915T08016 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Dec-17 100.5000 6.8800 18.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.43% 12-Jan-18 100.6600 7.0900 50.00 INE895D08691 TATA SONS LIMITED 7.75% 31-Jan-18 100.1500 7.4200 103.00 INE306N07HS0 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.69% 15-Mar-18 101.0000 7.2600 50.00 INE296A07FG9 BAJAJ FINANCE LTD 0.00% 28-Mar-18 122.1200 7.3300 50.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 101.3700 6.9900 35.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.70% 15-Jul-18 101.7300 7.0100 32.00 INE148I07CO6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.28% 13-Dec-18 101.8343 8.2400 10.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 99.9200 7.5000 1500.00 INE916DA7NY7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.69% 14-Mar-19 100.1200 7.6400 500.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.4600 7.1100 3.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 100.2000 7.5000 500.00 INE916DA7LF0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 22-Mar-19 110.2700 7.6700 200.00 INE115A07IU6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.69% 17-May-19 101.9500 7.5800 2.00 INE916DA7NZ4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.76% 27-May-19 100.0200 7.7500 300.00 INE756I07894 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.54% 12-Jun-19 101.5100 7.7100 1.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 103.5700 10.8100 0.50 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.8200 8.6000 100.00 INE895D08766 TATA SONS LIMITED 7.90% 06-Mar-20 100.1800 7.8400 20.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.05% 15-May-20 99.2100 7.3500 750.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 11-Jun-20 99.8100 7.6500 250.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.42% 26-Jun-20 100.1200 7.3700 750.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.30% 30-Jun-20 100.0100 7.3000 500.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 101.4800 7.7000 1000.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.20% 29-Jul-21 102.0100 7.6000 150.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.40% 30-Sep-21 99.9200 7.4000 1500.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 99.4700 7.3200 300.00 INE197P07011 A. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 9.60% 07-Mar-22 100.0000 9.5600 1.50 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 18-Mar-22 100.9800 7.3400 1000.00 INE514E08AX1 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 107.5900 7.4000 650.00 INE115A07LW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 23-May-22 100.2953 7.7000 250.00 INE540P07137 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-23 100.4053 8.6500 150.00 INE823G07144 J K CEMENT LIMITED 11.00% 13-Sep-23 101.3700 10.9000 50.00 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 109.4500 6.1500 0.30 INE848E07542 NHPC LIMITED 8.43% 02-Nov-23 110.4998 6.1500 0.20 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 111.9600 6.1400 1.60 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-24 100.5600 8.6300 300.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-24 105.0300 7.6500 100.00 INE514E08EK0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 102.9000 7.5800 50.00 INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 14-Mar-25 100.6100 8.6300 450.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 105.5300 10.3200 23.50 INE528G08345 YES BANK LIMITED 8.00% 30-Sep-26 100.3500 7.9300 200.00 INE031A09FD3 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.83% 11-Nov-26 112.0000 6.1100 5.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.4100 7.5800 100.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 22-Mar-27 101.6700 7.6400 50.00 INE084A08110 BANK OF INDIA 8.00% 27-Mar-27 100.6000 7.8300 20.00 INE891K08042 AXIS FINANCE LIMITED 8.50% 11-May-27 100.6300 8.4000 5.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 100.0000 7.4900 2600.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 7.36% 22-Jan-28 109.1700 6.1500 0.50 INE031A07949 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 25-Oct-28 119.5200 6.0700 1.00 INE787H07289 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.38% 12-Nov-28 118.4200 6.0900 2.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 119.8200 6.0800 6.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 121.2000 6.1000 38.60 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 100.6200 9.3300 53.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.28% 18-Sep-30 110.7900 6.0900 200.00 INE031A07956 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.74% 25-Oct-33 123.6400 6.1500 0.20 INE557F07199 NATIONAL HOUSING BANK 8.90% 24-Mar-34 125.9000 6.1300 1.10 INE053F07843 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATION 7.50% 21-Dec-35 112.6300 6.0900 1.40 INE945S07223 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-37 102.0100 9.2700 25.00 INE945S07231 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-38 102.0100 9.2700 49.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD 9.80% 22-Mar-73 100.0000 10.0300 2.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-98 99.1000 8.9700 750.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 100.9100 9.9800 50.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.5000 10.7600 2.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.8000 11.3100 1.00 INE306N08185 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.80% 31-Dec-99 105.5000 8.8800 10.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 31-Dec-99 100.9700 8.5400 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.7500 8.9000 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 105.8500 9.8000 1.00 NSE === INE804I07B37 ECL FINANCE LIMITED - 20-Jun-17 99.5090 10.0000 10.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 100.2036 6.5000 50.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 100.2094 6.4446 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.3302 6.3500 50.00 INE001A07PA5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 27-Jul-17 108.8199 6.6502 3500.00 INE001A07PA5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 27-Jul-17 108.8199 6.6500 1000.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.4937 6.5299 1250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.5304 6.5301 1224.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.5594 6.6000 2.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.6172 6.6000 200.00 INE069I07116 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 11.25% 25-Sep-17 100.3149 9.5000 250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.6672 6.7001 560.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 151.2297 6.8500 500.00 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 15-Nov-17 104.9337 6.8500 700.00 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 15-Nov-17 104.9337 6.8500 450.00 INE804I07G08 ECL FINANCE LIMITED - 27-Nov-17 123.8690 10.0000 7.50 INE093J07AG2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 27-Nov-17 159.3300 0.0000 2.50 INE916DA7LU9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.70% 11-Dec-17 100.2612 7.1500 250.00 INE093J07AL2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Dec-17 158.3270 0.0000 2.50 INE093J07AS7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Jan-18 161.7670 0.0000 12.00 INE093J07AW9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 22-Jan-18 165.9140 0.0000 7.50 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.0115 6.9250 115.00 INE093J07BC9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 02-Feb-18 150.8510 0.0000 5.00 INE093J07BG0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 16-Feb-18 149.9140 0.0000 3.50 INE557F08EV3 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 18-Feb-18 100.8858 6.7529 5.00 INE296A07FG9 BAJAJ FINANCE LIMITED - 28-Mar-18 122.1167 7.3300 50.00 INE532F07BE0 EDELWEISS FINANCIAL SERVICES LTD 5.00% 10-Apr-18 121.9054 8.4239 5.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.2298 7.0001 5.00 INE202B07FG5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.45% 26-Jun-18 101.0609 8.3466 900.00 INE804I07N41 ECL FINANCE LIMITED - 07-Sep-18 115.6400 0.0000 1.20 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.1777 7.0300 500.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.1777 7.0300 500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.2703 7.1200 500.00 INE261F08550 NABARD 7.90% 27-Nov-18 101.1324 7.0300 650.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 99.9238 7.5000 600.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 99.9238 7.5000 600.00 INE121A07NG3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 7.98% 14-Feb-19 99.9150 7.9939 2000.00 INE121A07NG3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 7.98% 14-Feb-19 99.9150 7.9939 350.00 INE306N07JB2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.84% 04-Mar-19 99.9200 7.8623 1000.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.4451 7.1200 1000.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.4451 7.1200 1000.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 100.2002 7.5000 900.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 100.2002 7.5000 400.00 INE774D07RC3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.80% 22-Mar-19 100.1346 7.6900 1250.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.0051 7.1100 1000.00 INE916DA7NZ4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.76% 27-May-19 100.0200 7.7460 450.00 INE476M07974 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jun-19 101.6200 7.8646 250.00 INE477L07628 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 15-Jul-19 110.0716 8.6500 50.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.8201 8.6000 100.00 INE115A07GB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 08-Nov-19 102.3353 7.6412 1000.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 103.4757 7.8300 891.00 INE245A08067 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.48% 17-Nov-19 103.4757 7.8300 891.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.1001 7.6300 250.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.1001 7.6300 250.00 INE733E07CF2 NTPC LIMITED 8.78% 09-Mar-20 103.9325 7.1750 2.00 INE115A07LK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.80% 19-Mar-20 100.3093 7.6543 2.00 INE261F08840 NABARD 7.14% 27-Apr-20 100.0653 7.1000 1000.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.2107 7.3500 750.00 INE261F08865 NABARD 7.07% 25-May-20 100.0000 7.1000 1000.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 11-Jun-20 99.8056 7.6500 250.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 100.4697 7.2350 250.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 100.4697 7.2350 250.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.1247 7.1800 300.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 102.9789 7.2369 150.00 INE299U07023 CROMPTON GREAVES CONSUMER 8.95% 24-Jun-20 101.7799 8.2600 100.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.1160 7.3700 800.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.1160 7.3700 50.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.30% 30-Jun-20 100.0000 7.3000 4650.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 101.4771 7.7000 1000.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.2745 7.4000 100.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-21 101.1107 8.3500 400.00 INE398T07041 SPENTA ENCLAVE PRIVATE LIMITED 15.50% 31-Mar-21 100.0000 500.00 INE134E07075 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 31-Mar-21 101.8700 7.7000 0.70 INE572E09429 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.80% 07-May-21 100.0000 7.8000 1500.00 INE115A07LX4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.67% 29-Jul-21 100.0000 7.6700 650.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.20% 29-Jul-21 102.0148 7.6000 150.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.1577 7.4375 250.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.1577 7.4375 150.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.0704 7.4300 100.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.0704 7.4300 100.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 100.0764 8.7000 500.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.5960 8.7000 500.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.5960 8.7000 250.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 99.9245 7.4000 1500.00 INE134E08GR7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.66% 27-Nov-21 103.9658 7.5600 100.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 100.8000 8.4000 10.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 103.5810 7.5600 300.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 99.3943 7.4100 250.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 22-Dec-21 99.3943 7.4101 200.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 99.6206 7.2500 550.00 INE691I07265 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.00% 10-Jan-22 101.8300 8.4800 6.00 INE540P07129 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-22 101.2772 8.3800 400.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 18-Mar-22 100.9799 7.3350 1000.00 INE092T08CM5 IDFC BANK LIMITED 8.70% 21-Mar-22 102.3300 8.1000 1.00 INE691I07299 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.70% 24-Mar-22 100.8000 8.4800 4.50 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 107.5937 7.4000 650.00 INE514E08FM3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.35% 18-May-22 100.0000 7.3435 2000.00 INE115A07LW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 23-May-22 100.2953 7.7000 750.00 INE514E08BA7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.10% 15-Jun-22 106.9313 7.4000 250.00 INE514E08BA7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.10% 15-Jun-22 106.9313 7.4000 250.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 106.2397 7.4100 86.00 INE053F09HX0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.22% 30-Nov-22 105.0997 6.0900 50.00 INE540P07137 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-23 100.4053 8.6500 700.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.1934 7.4899 550.00 INE115A07JO7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 09-Jun-23 103.3304 7.7650 250.00 INE115A07JO7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 09-Jun-23 103.3304 7.7650 250.00 INE268A07152 SESA STERLITE LIMITED 9.17% 04-Jul-23 101.6455 7.5150 400.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 101.6488 7.5150 550.00 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.80% 02-Nov-23 99.7953 8.8200 200.00 INE121H08123 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.68% 06-Dec-23 100.7600 8.5000 2.20 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-24 100.5557 8.6300 800.00 INE235P07688 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.08% 03-May-24 100.2824 8.0150 100.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-24 105.0259 7.6500 100.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 109.1526 7.4800 300.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 105.3551 7.6100 500.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 105.3551 7.6100 500.00 INE514E08EK0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 102.9036 7.5800 50.00 INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 14-Mar-25 101.2028 7.5200 1200.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.6921 7.8000 180.00 INE115A07JI9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.32% 27-Apr-26 103.2231 7.7950 50.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.6671 7.6700 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.1000 9.2665 252.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.90% 24-Aug-26 100.8810 7.7500 50.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 111.3937 7.6700 112.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 100.0400 8.8251 200.00 INE528G08345 YES BANK LIMITED -- 30-Sep-26 100.3518 7.9300 400.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 99.5000 9.2100 10.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 97.4200 7.7000 500.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 100.8200 9.4000 3.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.4051 7.5800 300.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 102.4051 7.5800 200.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 101.9365 7.6000 1750.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 101.6711 7.6400 700.00 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 8.05% 29-Mar-27 101.3274 7.8400 100.00 INE881J08557 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.25% 30-Mar-27 100.8000 10.1000 1.00 INE891K08042 AXIS FINANCE LIMITED SR-02 8.50% 11-May-27 100.6000 8.4000 32.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.86% 17-May-27 100.4296 7.7900 400.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.86% 17-May-27 100.4296 7.7900 400.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 100.1500 7.4700 6050.00 INE028A08083 BANK OF BARODA 8.50% PERPETUAL 98.0324 9.0200 1000.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.0965 8.9700 750.00 INE514E08FL5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.60% PERPETUAL 100.5100 8.4500 500.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK SR-I 10.90% PERPETUAL 99.7422 10.9550 258.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 100.8953 8.6100 152.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 101.4500 11.1252 101.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 100.7769 8.5000 100.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.5209 8.9800 50.00 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.2300 9.1287 40.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.8125 10.0500 30.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.1000 9.1626 7.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 99.8500 12.0000 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - PERPETUAL 108.0500 9.1500 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 99.2400 11.1241 1.00 INE028A08083 BANK OF BARODA 8.50% PERPETUAL 98.0324 9.0200 1000.00 INE514E08FL5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.60% PERPETUAL 100.3148 8.5000 250.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 100.7769 8.5000 100.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.5209 8.9800 50.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 100.7593 8.6450 250.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.28% 18-Sep-30 110.7863 6.0700 200.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.28% 21-Dec-30 110.6600 6.0900 6.50 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 111.7054 6.0575 800.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 102.7500 9.5500 10.00 INE514E08FO9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.74% 26-May-37 100.4439 7.6900 1880.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.8600 11.3800 1.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.8000 10.0200 60.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com