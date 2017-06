Jun 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13620.00 NSE 73469.80 ============= TOTAL 87089.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07YX4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 20-Jun-17 147.0000 10.7500 17.50 INE804I07RP9 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 22-Jun-17 164.1000 10.5000 6.00 INE804I07RS3 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 23-Jun-17 164.0600 10.5000 8.00 INE866I07AQ2 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 0.00% 23-Jun-17 113.2500 9.0000 5.00 INE916DA7LA1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 01-Aug-17 98.9645 500.00 INE296A07HR2 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.80% 03-Aug-17 100.2500 6.7900 80.00 INE804I07TI0 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 25-Aug-17 196.2400 8.6000 3.50 INE804I07TM2 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 30-Aug-17 196.0200 8.6000 18.50 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.6200 6.6000 200.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.88% 21-Oct-17 100.3400 6.6500 70.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 151.2400 7.0200 45.00 INE916DA7JU3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.66% 28-Feb-18 100.9700 7.1000 1500.00 INE680A09055 DHANLAXMI BANK 11.90% 03-May-18 101.3200 10.6400 1.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 6.90% 16-Jul-18 99.8500 7.0500 500.00 INE155A08290 TATA MOTORS LIMITED 8.13% 18-Jul-18 100.9400 7.2000 250.00 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.71% 20-Oct-18 101.4600 7.5500 50.00 INE756I07704 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.52% 27-Dec-18 101.3000 7.5500 500.00 INE774D07RC3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.80% 22-Mar-19 100.1700 7.6700 250.00 INE202B07AK8 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 0.00% 30-Apr-19 142.3000 8.5800 190.00 INE916DA7OA5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.76% 29-May-19 100.1000 7.6900 500.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-19 101.6400 7.8100 400.00 INE011S07034 TRIL IT4 PRIVATE LIMITED 8.53% 24-Apr-20 100.0500 8.8500 60.00 INE217K07AI1 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.64% 25-May-20 99.9400 8.6500 60.00 INE931S07132 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.85% 03-Jun-20 103.9900 8.2900 60.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 24-Jun-20 99.8600 8.8000 150.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.42% 26-Jun-20 100.1700 7.3500 1600.00 INE371K08094 TATA REALTY AND INFRASTRUCTURE LTD 0.00% 17-Aug-20 105.0100 8.1600 30.00 INE668E07049 HERO CYCLES LIMITED 9.20% 07-Sep-20 102.9600 8.1000 100.00 INE548V07039 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.57% 14-Sep-20 102.1900 7.9400 60.00 INE298T07027 HANSDEEP INDUSTRIES & TRADING 11.25% 28-Sep-20 102.5400 10.0700 60.00 INE105N07084 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-20 100.5700 8.2300 60.00 INE321N07186 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 0.00% 04-Oct-20 103.3200 9.3900 60.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 05-Feb-21 106.6000 8.5000 2.00 INE660N08029 S. D. CORPORATION PRIVATE LIMITED 10.00% 29-Apr-21 102.3478 9.3700 400.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-21 102.8300 7.2500 250.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 107.7200 7.7500 50.00 INE848E07633 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-21 104.3200 7.3000 50.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 99.6100 7.2500 1350.00 INE197P07011 A. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 9.60% 07-Mar-22 100.0000 9.5600 1.30 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 18-Mar-22 101.1200 7.3000 250.00 INE514E08BS9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 106.3600 7.3800 250.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 103.0000 10.1200 1.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7500 1.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 107.8000 10.1800 19.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 13-Mar-26 100.6700 8.6300 300.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 103.5000 7.8300 20.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.6400 7.6800 350.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.3000 9.2400 250.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.95% 28-Oct-26 99.5700 8.0000 500.00 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.16% 25-Nov-26 114.4100 6.1000 30.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-27 104.4800 7.6200 50.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 100.1500 7.4800 1047.00 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-28 104.7800 7.6200 50.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 119.1100 6.1200 0.30 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-29 105.0700 7.6200 50.00 INE039A09PU9 IFCI LTD 8.76% 31-Mar-29 118.3000 6.4900 40.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.6900 9.1100 16.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.14% 25-Mar-30 105.3200 7.6200 50.00 INE020B07JR0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.09% 05-Nov-30 108.8200 6.1000 31.40 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 100.9900 8.8200 2.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.35% 11-Jan-31 111.3800 6.0900 2.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 102.0000 11.3500 1.00 INE787H07313 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 12-Nov-33 124.1400 6.1200 0.50 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 100.9300 8.9300 250.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 101.5000 11.1100 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 31-Dec-99 100.9200 8.5900 551.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 101.7700 10.7200 8.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 105.0100 9.9300 1.00 NSE === INE306N07GZ7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 8.99% 23-Jun-17 100.0929 6.8650 20.00 INE093J07775 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 27-Jun-17 176.4800 0.0000 5.30 INE093J07791 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 27-Jun-17 166.5700 0.0000 3.00 INE093J07767 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 27-Jun-17 155.6600 0.0000 2.50 INE916DA7KM8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 10-Jul-17 99.2834 6.9300 150.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.2874 6.8000 1000.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.2874 6.8000 1000.00 INE804I07UL2 ECL FINANCE LIMITED - 31-Jul-17 154.1610 0.0000 2.50 INE916DA7LA1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 01-Aug-17 98.9645 6.7002 1650.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.4900 6.5300 165.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.5113 6.5300 25.00 INE306N07CP7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.55% 01-Sep-17 100.5283 6.8999 1000.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.6172 6.6000 350.00 INE069I07116 INDIABULLS REAL ESTATE LIMITED 11.25% 25-Sep-17 100.3114 9.5000 250.00 INE093J07965 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 17-Oct-17 160.4710 0.0000 6.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.3334 6.6500 500.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.3334 6.6500 500.00 INE093J07981 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 27-Oct-17 150.2370 0.0000 4.50 INE093J07AB3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 04-Nov-17 159.0580 0.0000 2.50 INE115A07GF1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.79% 24-Nov-17 100.7328 6.9460 7.00 INE093J07AL2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Dec-17 164.0000 0.0000 2.50 INE093J07AS7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 08-Jan-18 166.7670 0.0000 2.50 INE306N07575 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.40% 22-Jan-18 101.1588 7.2651 50.00 INE916DA7JU3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 28-Feb-18 100.9716 7.1000 1500.00 INE036A07401 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED RESET 24-Mar-18 100.0000 9.2836 458.30 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 101.2621 7.0100 50.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 28-May-18 101.2621 7.0000 50.00 INE093J07DF8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 14-Jun-18 138.7350 0.0000 2.50 INE202B07FG5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.45% 26-Jun-18 101.0740 8.3317 250.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 101.3738 7.0000 1450.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 101.3738 7.0000 1450.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.64% 08-Jul-18 101.6678 6.9850 47.50 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 99.8545 7.0500 1000.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 99.8545 7.0500 500.00 INE155A08290 TATA MOTORS LIMITED SR-E-27 C 8.13% 18-Jul-18 100.9362 7.2000 250.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.3308 7.0300 1650.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.3308 7.0300 1650.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 99.8749 7.0000 500.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 99.8749 7.0000 500.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 102.8373 6.9790 3.00 INE756I07654 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.71% 20-Oct-18 101.4573 7.4760 50.00 INE804I07Q48 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Oct-18 110.3000 0.0000 1.00 INE115A07LP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 21-Dec-18 100.2663 7.3800 1000.00 INE115A07LP0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 21-Dec-18 100.2663 7.3800 1000.00 INE756I07704 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.52% 27-Dec-18 101.3042 7.5500 500.00 INE112A09067 CORPORATION BANK RESET 19-Jan-19 100.2500 8.7700 20.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 99.9830 7.4600 500.00 INE028A09081 BANK OF BARODA RESET 30-Jan-19 100.9788 8.2000 260.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.7342 7.1450 17.00 INE093J07GB0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 0.00% 06-Feb-19 126.5330 0.0000 3.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.8388 7.0840 25.00 INE001A07PD9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.46% 11-Mar-19 101.5809 7.4987 250.00 INE660A07OU9 SUNDARAM FINANCE LIMITED - 15-Mar-19 100.0188 7.6500 1000.00 INE660A07OU9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.66% 15-Mar-19 100.0188 7.6500 1000.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.5044 7.0840 10.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 100.2621 7.4600 400.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 100.2621 7.4600 400.00 INE774D07RC3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.80% 22-Mar-19 100.1650 7.6700 250.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 103.3339 7.5800 150.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 103.3339 7.5800 150.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.0484 7.0840 5.00 INE476A09207 CANARA BANK RESET 30-Mar-19 101.2559 8.2000 165.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 102.1141 7.0990 18.00 INE093J07IP6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 30-Apr-19 128.1440 0.0000 2.50 INE296A07JF3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.79% 10-May-19 101.8620 7.7086 250.00 INE093J07KM9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 24-May-19 121.1040 0.0000 2.50 INE916DA7OA5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.76% 29-May-19 100.1344 7.6800 1000.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.55% 05-Jun-19 100.0646 7.5100 750.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.4013 7.1950 4.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.4809 7.5800 100.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 101.4809 7.5800 100.00 INE093J07KF3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 19-Jul-19 128.8970 0.0000 4.10 INE093J07MM5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 21-Aug-19 116.2130 0.0000 2.50 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.8782 8.5701 500.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 100.8782 8.5701 500.00 INE548V07021 NIRCHEM CEMENT LIMITED 8.47% 14-Sep-19 101.6405 7.8100 400.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.7259 7.5800 150.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.7259 7.5800 150.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 100.5032 8.3650 250.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 102.7835 7.6200 250.00 INE115A07GB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 08-Nov-19 102.2853 7.6600 1000.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 102.3255 7.6200 200.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.5149 7.2899 250.00 INE001A07PE7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.49% 20-Mar-20 102.2776 7.5647 10.00 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.1780 7.0480 1250.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 30-Mar-20 101.9671 7.6100 500.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 100.1648 7.1700 500.00 INE296A07PR5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 20-May-20 100.0000 7.7577 1750.00 INE752E07KR0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.93% 20-May-20 101.7480 7.2436 13.00 INE261F08865 NABARD 7.07% 25-May-20 100.0000 7.0600 500.00 INE601U07012 SHEBA PROPERTIES LIMITED 27-May-20 100.3564 8.2950 2000.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 100.0000 7.1000 4000.00 INE504L07AO8 RELIANCE FINANCIAL LIMITED 01-Jun-20 100.0000 0.0000 20.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.1675 7.3500 2150.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.1675 7.3500 550.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.30% 30-Jun-20 100.0000 7.2981 1150.00 INE115A07LR6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.74% 05-Jul-20 100.2900 7.6200 750.00 INE115A07LR6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.74% 05-Jul-20 100.2900 7.6200 750.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.0055 7.2700 500.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.37% 14-Aug-20 103.0055 7.2700 500.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 102.2507 8.2000 200.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.3029 7.3900 100.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.3029 7.3900 100.00 INE241O07DU2 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED 29-Sep-20 100.0000 0.0000 48.00 INE115A07AA5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.88% 13-Oct-20 103.1375 7.7500 25.00 INE859C08020 IKF FINANCE LIMITED -- 11-Nov-20 100.7332 11.7500 17.00 INE746N07598 JHARKHAND ROAD PROJECTS IMPLEMENTA 9.51% 20-Jan-21 103.0447 8.8000 170.00 INE746N07598 JHARKHAND ROAD PROJECTS IMPLEMENTA 9.51% 20-Jan-21 103.0447 8.8000 170.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 104.5555 7.3000 236.00 INE848E07328 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-21 104.7744 7.3000 100.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 104.5555 7.3000 236.00 INE848E07328 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-21 104.7744 7.3000 100.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-21 102.6518 8.2964 100.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-21 101.1307 8.3400 400.00 INE746N07606 JHARKHAND ROAD PROJECTS IMPLEMENTA 9.51% 20-Apr-21 103.2207 8.8000 180.00 INE746N07606 JHARKHAND ROAD PROJECTS IMPLEMENTA 9.51% 20-Apr-21 103.2207 8.8000 180.00 INE660N08029 S. D. CORPORATION PRIVATE LIMITED 10.00% 29-Apr-21 102.3478 9.3700 400.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 102.8268 7.2500 250.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 107.3687 7.3557 350.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 107.3687 7.3500 350.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 99.9997 7.4500 450.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 99.9997 7.4500 450.00 INE105N07100 ORIENTAL NAGPUR BETUL HIGHWAY LTD 8.28% 30-Sep-21 100.6654 8.2446 250.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 107.7225 7.7500 50.00 INE848E07633 NHPC LIMITED 8.49% 26-Nov-21 104.3201 7.3000 50.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 06-Dec-21 100.2000 8.5700 10.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.2782 7.3156 450.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 99.6208 7.2500 1100.00 INE029A07075 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.35% 10-Mar-22 100.7718 7.2800 500.00 INE540P07129 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-22 101.2972 8.3700 400.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 18-Mar-22 101.0759 7.3100 1250.00 INE537P07315 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.00% 26-Jul-22 100.0800 7.9710 40.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 106.3647 7.3800 250.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 106.6463 7.4000 150.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 106.6463 7.4000 150.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 105.0803 6.1000 50.00 INE540P07137 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-23 101.3254 8.4200 400.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.2653 9.1750 50.00 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.80% 02-Nov-23 99.8515 8.8100 300.00 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-24 100.5931 8.6200 550.00 INE871D07PW9 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.09% 10-May-24 100.1300 8.0600 80.00 INE235P07720 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.07% 31-May-24 100.3300 8.0000 300.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.4800 11.8300 1.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 103.5458 7.6000 50.00 INE020B08898 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.23% 23-Jan-25 103.5458 7.6000 50.00 INE092T08BT2 IDFC BANK LIMITED 8.52% 27-Feb-25 103.4412 7.8900 1000.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 102.9337 7.6700 100.00 INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 14-Mar-25 100.6600 8.6200 150.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.9759 7.6000 300.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 102.9759 7.6000 300.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 13-Mar-26 100.6669 8.6353 801.00 INE115A07JI9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.32% 27-Apr-26 103.5111 7.7500 50.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 100.7800 8.8700 280.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.6044 7.6800 1350.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 99.6044 7.6800 1000.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.1400 9.2600 291.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 111.4600 7.6600 112.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.7222 7.6700 250.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 100.0400 8.8252 200.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 99.5742 8.0000 500.00 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.16% 25-Nov-26 114.4500 6.0950 30.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 7.86% 17-May-27 100.9100 7.7194 105.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 100.0000 7.4910 2050.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 121.1800 6.1000 38.60 INE028A08083 BANK OF BARODA 8.50% PERPETUAL 98.3055 8.9417 1500.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 100.9988 8.5836 1452.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 100.4434 9.0000 650.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 100.9277 8.9300 250.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.4000 9.3500 44.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.9459 10.0100 30.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 100.0000 11.9649 5.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.8000 11.3130 3.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.1900 9.1368 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 100.8953 8.6100 750.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.28% 18-Sep-30 110.4989 6.1000 80.00 INE235P07738 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.20% 31-May-32 100.0000 8.2000 700.00 INE945S07215 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-36 102.7400 9.0500 1.00 INE514E08FO9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.74% 26-May-37 100.2000 7.7195 50.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 100.8600 11.3800 1.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.8540 10.0000 10.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange