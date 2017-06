Jun 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9575.20 NSE 33329.00 ============= TOTAL 42904.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE804I07TZ4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 08-Sep-17 160.7700 10.5000 5.50 INE916DA7LB9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.62% 22-Mar-18 101.1400 7.1000 250.00 INE033L07FJ7 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE 7.76% 28-Mar-18 100.1800 7.4600 30.00 INE336K07016 CLP WIND FARMS INDIA PRIVATE 9.15% 30-Apr-18 101.3200 7.4800 20.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.2800 6.9400 90.00 INE203S07011 RADIUS ESTATES AND DEVELOPERS 13.00% 27-Jun-18 103.8700 18.0000 1.90 INE516Q07135 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE 12.25% 11-Aug-18 101.5700 11.2500 2.50 INE851M07143 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE 7.93% 10-Oct-18 99.8900 7.9600 100.00 INE756I07AL6 HDB FINANCIAL SERVICES 7.78% 25-Oct-19 100.2100 7.6500 250.00 INE134E08GX5 PFC 8.36% 26-Feb-20 102.4000 7.3400 200.00 INE220J07055 FUTURE CONSUMER LIMITED 11.00% 16-Mar-20 101.5000 10.3100 0.30 INE053F07959 IRFC 6.73% 23-Mar-20 99.0000 7.1500 250.00 INE261F08840 NABARD 7.14% 27-Apr-20 100.0956 7.0700 1250.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 24-Jun-20 99.7200 8.8500 250.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION 8.48% 15-Mar-21 100.9665 8.4000 150.00 INE053F07934 IRFC 7.24% 08-Nov-21 100.0000 7.7400 250.00 INE879Q08036 ESAF MICROFINANCE 16.83% 28-Dec-21 114.1400 12.5000 5.00 INE540P07129 U.P. POWER CORPORATION 8.48% 15-Mar-22 101.2035 8.4000 150.00 INE477A07241 CANFIN HOMES LIMITED 7.89% 18-May-22 100.2100 7.8300 500.00 INE246R07194 IDFC INFRASTRUCTURE FINANCE 7.97% 18-Aug-22 100.0000 7.9700 350.00 INE121A08NW8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.08% 27-Oct-23 101.2200 8.8000 300.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7500 2.00 INE476M08048 LNT HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 24-Jul-25 104.4900 8.5000 1.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 107.8000 10.0800 10.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.14% 25-Mar-26 104.4700 7.5400 150.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.00% 30-Jun-26 100.8500 8.8600 200.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.7000 7.6700 550.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.85% 26-Sep-26 100.4452 8.7600 200.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 99.5700 8.0000 200.00 INE134E08IT9 PFC 7.60% 20-Feb-27 100.7000 7.6300 250.00 INE752E07OE0 PGC 7.89% 09-Mar-27 102.6200 7.4900 50.00 INE053F07983 IRFC 7.83% 21-Mar-27 102.4300 7.4800 50.00 INE206D08279 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.14% 25-Mar-27 104.8200 7.5700 100.00 INE017A08292 THE GREAT EASTERN SHIPPING 8.25% 25-May-27 100.0000 8.2500 450.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 100.1000 7.4800 250.00 INE020B07GX4 REC 7.38% 19-Dec-27 109.7900 6.0800 2.50 INE206D08287 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.14% 25-Mar-28 105.1400 7.5700 100.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.51% 25-Oct-28 119.1000 6.1200 1.00 INE202E07120 IREDA LTD 8.55% 13-Mar-29 119.7000 6.1400 0.50 INE206D08295 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.14% 25-Mar-29 105.4500 7.5700 100.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 99.5000 11.6500 391.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.3200 9.1100 23.00 INE206D08303 NUCLEAR POWER CORPORATION 8.14% 25-Mar-30 105.7300 7.5700 100.00 INE134E07554 POWER FINANCE CORPORATION 7.27% 17-Oct-30 110.0200 6.1400 26.10 INE020B07JR0 REC 7.09% 05-Nov-30 108.8200 6.1000 31.40 INE261F08824 NABARD 7.54% 29-Mar-32 100.4700 7.6200 500.00 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.50% 12-Nov-33 123.1900 6.2000 2.50 INE514E08FO9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.74% 26-May-37 100.2500 7.7100 500.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 104.9700 9.6000 2.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 101.0400 8.9000 500.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 106.8700 9.2700 1.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 29-Mar-99 100.1800 9.1400 1.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 108.7500 9.0000 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.0000 10.6900 6.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 31-Dec-99 100.9500 8.5900 400.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 103.9400 10.2500 10.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 101.7700 10.7500 4.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.3500 9.3600 4.00 NSE === INE093J07775 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 27-Jun-17 176.7200 0.0000 6.60 INE121A07HR2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.90% 14-Jul-17 100.2651 6.8000 100.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.50% 13-Aug-17 100.4468 6.6299 250.00 INE020B07IY8 REC 9.25% 25-Aug-17 100.4885 6.5200 1.00 INE053F09732 IRFC STRPP-43OO 7.63% 29-Oct-17 100.4128 6.6534 1.00 INE093J07AB3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 04-Nov-17 159.2250 0.0000 12.00 INE093J07AO6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 23-Dec-17 178.3400 0.0000 7.50 INE093J07BD7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 02-Feb-18 162.5000 0.0000 3.50 INE916DA7LB9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.62% 22-Mar-18 101.1370 7.1000 250.00 INE945S07033 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.25% 25-Apr-18 100.0035 8.1600 46.00 INE556F09478 SIDBI 8.20% 07-Jun-18 101.2010 6.9500 5.00 INE093J07DF8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 14-Jun-18 137.8280 0.0000 2.50 INE915D07UP8 CITICORP FINANCE (INDIA) -- 23-Jun-18 108.1900 - 40.00 INE915D07UQ6 CITICORP FINANCE (INDIA) -- 23-Jun-18 109.3600 - 10.00 INE001A07QO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 26-Jul-18 100.0000 7.2100 250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFO 8.55% 31-Jul-18 101.4826 7.1300 500.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFO 8.55% 31-Jul-18 101.4826 7.1300 500.00 INE020B07DW3 REC 10.85% 14-Aug-18 103.8491 7.3000 2.00 INE093J07DH4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 27-Aug-18 138.0000 0.0000 2.50 INE091A07158 NIRMA LIMITED SR-I 7.95% 07-Sep-18 100.5016 7.4699 650.00 INE020B07DY9 REC 10.85% 30-Sep-18 104.2288 7.3000 2.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 20-Nov-18 100.1420 7.4000 1500.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 20-Nov-18 100.1420 7.4000 1500.00 INE001A07EJ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 11.95% 26-Nov-18 105.7487 7.6000 2.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.49% 25-Jan-19 99.9830 7.4600 1000.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.49% 25-Jan-19 99.9830 7.4600 1000.00 INE756I07BA7 HDB FINANCIAL SERVICES 7.75% 22-Feb-19 100.1755 7.6000 500.00 INE556F09601 SIDBI 8.04% 15-Mar-19 101.4867 7.0840 30.00 INE945S07041 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.25% 25-Apr-19 100.1404 8.1250 64.00 INE053F09FY2 IRFC 8.19% 27-Apr-19 102.1221 7.0990 10.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.3363 7.1130 6.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.55% 05-Jun-19 100.0646 7.5100 550.00 INE093J07FP2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 10-Jun-19 133.3330 0.0000 6.60 INE020B07IV4 REC 9.02% 18-Jun-19 103.4097 7.1650 17.00 INE148I07DQ9 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.00% 15-Jul-19 96.3600 11.0004 5.00 INE093J07JY6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 19-Jul-19 125.0000 0.0000 2.00 INE020B08856 REC 9.04% 12-Oct-19 103.8075 7.1900 170.00 INE504L07AH2 RELIANCE FINANCIAL LIMITED -- 14-Oct-19 103.0000 0.0000 1.00 INE756I07AL6 HDB FINANCIAL SERVICES 7.78% 25-Oct-19 100.2068 7.6500 250.00 INE028A09149 BANK OF BARODA RESET 23-Nov-19 97.0500 10.5135 1.00 INE053F07959 IRFC 6.73% 23-Mar-20 99.0001 7.1500 250.00 INE945S07058 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.25% 25-Apr-20 100.2092 8.1300 72.00 INE261F08840 NABARD 7.14% 27-Apr-20 100.0956 7.0700 2250.00 INE752E07IF9 PGC 9.64% 31-May-20 106.2842 7.2177 100.00 INE053F07991 IRFC 7.20% 31-May-20 100.1757 7.1750 50.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 100.0000 7.1000 2000.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 24-Jun-20 99.7241 8.8500 250.00 INE134E08IY9 PFC 7.42% 26-Jun-20 100.1536 7.3550 500.00 INE134E08IY9 PFC 7.42% 26-Jun-20 100.1536 7.3550 250.00 INE756I07BH2 HDB FINANCIAL SERVICES 7.80% 29-Jun-20 100.1354 7.7780 750.00 INE020B08AD7 REC 6.83% 29-Jun-20 98.8605 7.2525 150.00 INE756I07BF6 HDB FINANCIAL SERVICES 3.00% 08-Jul-20 100.5177 7.8300 150.00 INE752E07IQ6 PGC 9.35% 29-Aug-20 105.6697 7.2900 200.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 102.3000 8.0982 1.00 INE134E08IW3 PFC 7.50% 17-Sep-20 100.2879 7.3946 100.00 INE752E07HU0 PGC 8.84% 21-Oct-20 104.4053 7.2900 150.00 INE148I07DJ4 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.00% 20-Nov-20 98.4800 9.5000 1.00 INE752E07FC2 PGC 9.33% 15-Dec-20 106.0505 7.2900 50.00 INE752E07JG5 PGC 9.25% 26-Dec-20 105.8554 7.2900 100.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION 8.48% 15-Mar-21 101.0500 8.3700 350.00 INE945S07066 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.50% 25-Apr-21 100.2266 8.4000 72.00 INE572E09429 PNB HOUSING FINANCE 7.80% 07-May-21 100.0000 7.8000 50.00 INE572E09429 PNB HOUSING FINANCE 7.80% 07-May-21 100.0000 7.8020 50.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED 8.10% 27-May-21 102.8415 7.2450 150.00 INE530L07194 EDELWEISS HOUSING FINANCE 9.75% 19-Jul-21 103.2753 8.7500 200.30 INE115A07LX4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.67% 29-Jul-21 100.0000 7.6700 500.00 INE134E08IJ0 PFC 7.47% 16-Sep-21 100.0359 7.4400 1500.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 100.2517 8.6500 881.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 100.1472 8.6800 250.00 INE134E08IM4 PFC 7.40% 30-Sep-21 99.7824 7.4400 500.00 INE115A07KQ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 14-Oct-21 98.9800 7.8568 4.00 INE134E08GT3 PFC 8.55% 09-Dec-21 104.0675 7.4300 420.00 INE134E08GT3 PFC 8.55% 09-Dec-21 104.0675 7.4300 210.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 106.2477 7.3700 100.00 INE129A07198 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-22 103.6795 7.3300 100.00 INE540P07129 U.P. POWER CORPORATION 8.48% 15-Mar-22 101.2035 8.4000 150.00 INE945S07074 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.50% 25-Apr-22 100.2940 8.4000 80.00 INE477A07241 CANFIN HOMES LIMITED SR-6 7.89% 18-May-22 100.2062 7.8300 500.00 INE607M08048 TATA POWER RENEWABLE ENERGY 8.45% 25-May-22 100.0000 8.4427 1000.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK 9.50% 24-Jun-22 101.9400 9.0000 4.00 INE537P07331 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.00% 01-Jul-22 100.0000 8.0000 300.00 INE246R07194 IDFC INFRASTRUCTURE FINANCE 7.96% 18-Aug-22 100.0000 7.9678 700.00 INE514E08BY7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.93% 12-Dec-22 106.8197 7.3600 300.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 105.4700 8.4992 2.00 INE945S07082 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.80% 25-Apr-23 100.7960 8.6000 80.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 102.7464 7.7700 50.00 INE092T08CA0 IDFC BANK LIMITED 8.75% 28-Jul-23 102.0600 8.2993 1.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 99.6766 7.6500 200.00 INE121A08NW8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.08% 27-Oct-23 101.2154 8.8000 300.00 INE945S07090 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.80% 25-Apr-24 100.8954 8.6000 90.00 INE537P07349 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.02% 01-Jun-24 100.0684 8.0000 500.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7500 2.00 INE092T08BT2 IDFC BANK LIMITED 8.52% 27-Feb-25 103.4612 7.8900 1000.00 INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION 8.48% 14-Mar-25 101.2078 8.5153 250.00 INE945S07108 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.80% 25-Apr-25 100.4405 8.7000 96.00 INE092T08BU0 IDFC BANK LIMITED 8.70% 20-May-25 102.9100 8.1855 10.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION 8.48% 13-Mar-26 100.7155 8.6200 150.00 INE945S07116 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.80% 25-Apr-26 100.4882 8.7000 104.00 INE883F07025 DHFL VYSYA HOUSING FINANCE 9.40% 05-May-26 100.0000 9.3900 10.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 103.6700 7.8949 9.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.00% 30-Jun-26 100.9741 8.8300 200.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 100.1000 9.2700 144.00 INE121H07BP4 IL&FS FINANCIAL SERVICES 8.75% 16-Aug-26 103.0500 8.2550 16.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 101.7221 7.6700 550.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.85% 26-Sep-26 100.5074 8.7500 200.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES 8.69% 29-Sep-26 100.4500 8.6053 6.50 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 99.5745 8.0000 200.00 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION 8.16% 25-Nov-26 114.5272 6.0850 30.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-27 103.8877 8.6249 200.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION 7.60% 20-Feb-27 100.7040 7.6300 250.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 100.2000 9.5000 2.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION 7.89% 09-Mar-27 102.6166 7.4900 50.00 INE053F07983 IRFC 7.83% 21-Mar-27 102.4276 7.4750 50.00 INE053F07983 IRFC 7.83% 21-Mar-27 102.4127 7.4774 2.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.33% 31-Mar-27 102.2000 9.2600 5.00 INE945S07124 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 8.80% 25-Apr-27 100.5320 8.7000 110.00 INE891K08042 AXIS FINANCE LIMITED SR-02 8.50% 11-May-27 100.5500 8.4100 4.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 100.1000 7.4763 950.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.51% 16-Feb-28 110.5268 6.1300 2.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.75% 05-Feb-29 119.1000 6.3700 1.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 101.0405 8.9000 500.00 INE261F08824 NABARD 7.54% - 100.4671 7.6200 500.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 100.9584 8.5926 307.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 94.4600 12.8200 150.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.5193 9.3200 130.00 INE235P07738 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.20% - 100.0000 8.2000 100.00 INE306N08185 TATA CAPITAL FINANCIAL 9.80% PERPETUAL 105.5000 8.8800 40.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.2684 8.9276 100.00 INE053F09GX2 IRFC 8.79% 04-May-30 109.7367 7.7300 300.00 INE945S07223 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-37 102.4000 9.2100 2.00 INE514E08FO9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.74% 26-May-37 100.6435 7.6700 100.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.3518 9.2500 250.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.2400 10.2500 21.00 INE651A09072 STATE BANK OF MYSORE RESET 31-Dec-99 97.0700 10.4505 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com