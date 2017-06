Jun 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 21888.20 NSE 45325.30 ============= TOTAL 67213.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08FY5 PFC 9.11% 07-Jul-17 100.1800 6.4600 800.00 INE134E08EW2 PFC 9.27% 21-Aug-17 100.4700 6.5200 21.00 INE134E08GE5 PFC 9.30% 27-Aug-17 100.5000 6.5700 3426.00 INE019A07373 JSW STEEL LTD 10.20% 11-Sep-17 100.7300 7.6000 3510.00 INE895D07404 TATA SONS LTD 9.77% 13-Jan-18 101.3100 7.2200 250.00 INE895D08691 TATA SONS LIMITED 7.75% 31-Jan-18 100.1500 7.4200 20.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 101.2800 7.2700 500.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 100.2000 7.2500 500.00 INE155A08290 TATA MOTORS LIMITED 8.13% 18-Jul-18 100.8800 7.2500 1000.00 INE895D08709 TATA SONS LIMITED 7.80% 31-Jan-19 100.1000 7.7000 35.00 INE774D07ND0 MAHINDRA N MAHINDRA FIN 8.78% 13-Mar-19 102.2100 7.6600 75.00 INE580B07406 GRUH FINANCE LIMITED 7.54% 15-Mar-19 100.0500 7.6500 350.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.65% 20-Mar-19 100.2500 7.4700 10.00 INE723X07018 TRUST INVESTMENT ADVISORS 9.25% 31-May-19 100.0000 9.2500 750.00 INE001A07OR2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.26% 12-Aug-19 101.3600 7.5400 10.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE 9.05% 09-Sep-19 100.9200 8.5500 230.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION 8.85% 19-Oct-19 103.5000 7.1600 23.80 INE756I07AL6 HDB FINANCIAL SERVICES 7.78% 25-Oct-19 100.1000 7.7000 240.00 INE651A09072 STATE BANK OF MYSORE 9.10% 25-Nov-19 100.0000 9.1100 1.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION 7.05% 15-May-20 99.2100 7.3500 672.00 INE756I07BC3 HDB FINANCIAL SERVICES 7.76% 26-May-20 99.7200 8.8500 750.00 INE115A07LN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 24-Jun-20 100.3900 7.6300 92.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION 7.42% 26-Jun-20 100.1600 7.3500 5.00 INE020B08AD7 REC 6.83% 29-Jun-20 98.8700 7.2500 140.00 INE261P07023 SHREE SUKHAKARTA DEVELOPERS 14.00% 30-Jun-20 100.0000 19.7500 1.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 102.1400 7.6500 36.00 INE020B08948 REC 8.37% 14-Aug-20 102.9800 7.2800 500.00 INE020B08476 REC 0.00% 15-Dec-20 78.2400 7.1500 100.80 INE134E08DQ6 PFC 9.61% 29-Jun-21 106.9400 7.5500 250.00 INE879Q08036 ESAF MICROFINANCE 16.83% 28-Dec-21 114.1300 12.5000 1.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.60% 18-Mar-22 101.1500 7.3000 1800.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM 9.65% 31-Mar-22 103.2500 7.6300 1.00 INE516Q08182 ASIRVAD MICRO FINANCE 13.00% 15-Jul-22 100.0600 13.7800 10.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.5700 7.6700 2100.00 INE623B07560 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.28% 09-May-24 99.7100 9.5500 30.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 106.2300 8.0500 100.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 109.7000 10.0000 10.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 13-Feb-26 105.1100 8.3600 1110.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 99.5700 8.0000 50.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION 7.60% 20-Feb-27 100.7100 7.6300 500.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION 7.89% 09-Mar-27 102.4100 7.5200 50.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION 7.75% 22-Mar-27 101.6700 7.6400 250.00 INE891K08042 AXIS FINANCE LIMITED 8.50% 11-May-27 100.7000 8.3900 4.00 INE017A08292 THE GREAT EASTERN SHIPPING 8.25% 25-May-27 100.0000 8.2500 450.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 100.1000 7.4800 150.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 116.7500 6.1400 1.00 INE053F07629 IRFC 8.48% 21-Nov-28 118.9100 6.1300 22.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 121.2000 6.1000 38.60 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 100.7000 9.2700 1.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK 11.75% 30-Mar-31 100.2500 11.7000 1.00 INE514E08FO9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.74% 26-May-37 100.2500 7.7100 500.00 INE667A08062 SYNDICATE BANK 11.25% 30-Mar-50 106.5800 9.1000 2.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 101.0400 8.9000 250.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 103.2500 10.2300 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.5000 10.7600 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.0000 10.9300 2.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 94.7200 12.7300 100.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 31-Dec-99 101.0800 8.5600 40.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.5900 10.0500 5.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 101.7700 10.6800 4.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.5300 9.4000 4.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 31-Dec-99 104.4800 10.0700 1.00 NSE === INE093J07791 ANAND RATHI GLOBAL FIN -- 27-Jun-17 166.8000 0.0000 1.40 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.2429 7.0694 150.00 INE115A07JD0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 21-Jul-17 100.2037 6.5800 50.00 INE774D07NF5 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 8.75% 31-Jul-17 100.2157 6.8000 200.00 INE013A07ZG6 RELIANCE CAPITAL LIMITED -- 09-Aug-17 164.2310 0.0000 3.50 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 100.4162 6.9995 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION 9.27% 21-Aug-17 100.4666 6.5201 200.00 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 100.4620 6.6198 400.00 INE115A07FR8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 01-Sep-17 100.5422 6.6300 250.00 INE804I07TX9 ECL FINANCE LIMITED -- 05-Sep-17 157.2600 0.0000 1.00 INE296A07DK6 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.60% 03-Oct-17 100.6770 7.0000 300.00 INE895D07404 TATA SONS LIMITED 9.77% 13-Jan-18 101.3110 7.2201 250.00 INE093J07BG0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 16-Feb-18 151.9140 0.0000 5.50 INE093J07BM8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 02-Mar-18 131.8120 0.0000 5.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.38% 09-Mar-18 100.8694 7.0200 250.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.38% 09-Mar-18 100.8694 7.0200 250.00 INE871D07NS2 INFRASTRUCTURE LEASING 0.00% 22-Mar-18 121.6684 7.3200 50.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 101.2829 7.2700 500.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 100.1962 7.2500 250.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 100.1962 7.2500 250.00 INE155A08290 TATA MOTORS LIMITED 8.13% 18-Jul-18 100.8821 7.2500 1000.00 INE020B08AG0 REC 6.88% 03-Sep-18 99.8743 7.0000 250.00 INE020B08AG0 REC 6.88% 03-Sep-18 99.8743 7.0005 250.00 INE874W07011 TRENDS IN VOGUE PRIVATE 8.50% 12-Sep-18 99.9506 8.4825 720.00 INE804I07I22 ECL FINANCE LIMITED 9.80% 31-Dec-18 101.4480 8.7044 50.00 INE112A09067 CORPORATION BANK -- 19-Jan-19 100.2700 8.7500 20.00 INE774D07RC3 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 7.80% 22-Mar-19 100.1310 7.6900 250.00 INE108N07013 QUALITY CARE INDIA LIMITED 7.00% 26-Apr-19 101.2503 9.2500 260.00 INE976I08243 TATA CAPITAL LIMITED 8.20% 31-May-19 100.0000 8.2000 1000.00 INE756I07BD1 HDB FINANCIAL SERVICES 7.79% 14-Jun-19 100.0000 7.7900 1000.00 INE115A07LV8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 12-Jul-19 100.0000 7.6000 750.00 INE093J07JY6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 19-Jul-19 125.0000 0.0000 2.00 INE477L07610 INDIA INFOLINE HOUSING FIN 9.50% 22-Jul-19 100.2435 7.6000 200.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 104.1676 7.2653 7.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-19 100.9170 8.5500 230.00 INE093J07LC8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 09-Sep-19 101.0000 0.0000 30.00 INE093J07LB0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 09-Sep-19 130.0000 0.0000 1.40 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.76% 07-Nov-19 102.9458 7.3500 1000.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.76% 07-Nov-19 102.9458 7.3500 1000.00 INE115A07LD6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 28-Feb-20 99.9895 7.5650 150.00 INE115A07LD6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 28-Feb-20 99.9895 7.5650 150.00 INE949L08194 AU SMALL FINANCE BANK LIMITED -- 17-Mar-20 100.2073 8.9180 250.00 INE536N07312 OMKAR REALTORS & DEVELOPERS 15.00% 31-Mar-20 100.0000 15.0000 20.00 INE108N07021 QUALITY CARE INDIA LIMITED 2.70% 26-Apr-20 101.7224 9.2500 390.00 INE261F08840 NABARD 7.14% 27-Apr-20 100.0995 7.0650 500.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.05% 15-May-20 99.1870 7.3600 550.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.70% 18-May-20 102.7226 7.6200 250.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.70% 18-May-20 102.7226 7.6200 250.00 INE636F07217 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER 7.80% 27-May-20 100.4007 7.8000 50.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 100.0000 7.0953 8400.00 INE537P07323 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.88% 01-Jun-20 100.0000 7.8800 250.00 INE476M07AZ3 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 7.90% 05-Jun-20 100.0000 7.9000 300.00 INE752E07DT1 POWER GRID CORPORATION 10.10% 12-Jun-20 107.5188 7.2300 50.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 24-Jun-20 99.7241 8.8500 750.00 INE001A07QM8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE -- 29-Jun-20 100.1464 7.7139 2000.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION 7.30% 30-Jun-20 100.0000 7.3000 300.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION 7.46% 05-Jul-20 100.2651 7.3500 500.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION 7.50% 17-Sep-20 100.3287 7.3800 100.00 INE110L08029 INFOTEL BROADBAND SERVICES 8.95% 04-Oct-20 104.3723 7.3900 200.00 INE752E07BY5 POWER GRID CORPORATION 8.73% 11-Oct-20 104.0594 7.2900 100.00 INE020B08450 REC 8.80% 25-Oct-20 104.3877 7.2666 800.00 INE020B08450 REC 8.80% 25-Oct-20 104.2874 7.3000 50.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION 8.48% 15-Mar-21 101.3850 8.2500 600.00 INE931S07157 ADANI TRANSMISSION LIMITED 10.25% 15-Apr-21 106.6696 8.1660 1500.00 INE108N07039 QUALITY CARE INDIA LIMITED 3.70% 26-Apr-21 102.1712 9.2500 355.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION 9.61% 29-Jun-21 106.9433 7.5500 300.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 100.5663 8.5600 350.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.90% 26-Sep-21 101.2274 8.5200 200.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 100.5313 8.5700 100.00 INE134E08IN2 POWER FINANCE CORPORATION 7.27% 22-Dec-21 99.3279 7.4280 100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.17% 23-Dec-21 99.6209 7.2500 500.00 INE540P07129 U.P. POWER CORPORATION 8.48% 15-Mar-22 101.7260 8.2500 400.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.60% 18-Mar-22 101.0839 7.3075 2300.00 INE108N07047 QUALITY CARE INDIA LIMITED 4.70% 26-Apr-22 102.5930 9.2500 405.00 INE514E08FM3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.35% 18-May-22 100.1317 7.3100 750.00 INE514E08FM3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.35% 18-May-22 100.1317 7.3100 750.00 INE020B08740 REC 9.35% 15-Jun-22 108.1434 7.3466 40.00 INE516Q08182 ASIRVAD MICRO FINANCE -- 15-Jul-22 100.0000 13.7955 10.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-23 103.4129 8.4200 200.00 INE540P07137 U.P. POWER CORPORATION 8.48% 15-Mar-23 101.8370 8.3000 450.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION 8.90% 18-Mar-23 105.5926 7.6500 30.00 INE020B08849 REC 8.06% 31-May-23 102.0000 7.6300 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 100.0861 9.2100 173.50 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 99.8300 9.0700 45.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 100.0861 9.2100 150.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.05% 09-Sep-23 99.3930 9.1650 80.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 100.4184 9.1348 50.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.5747 7.6700 100.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.5747 7.6700 100.00 INE906B07DD3 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.52% 15-Feb-24 111.8300 6.0600 1.00 INE053F07678 IRFC 8.48% 18-Feb-24 111.7000 6.0500 3.00 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION 8.48% 15-Mar-24 101.6291 8.4000 400.00 INE537P07349 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.02% 01-Jun-24 99.9636 8.0200 250.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.25% 16-Jun-24 106.2312 8.0500 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.4815 10.0700 3.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION 8.98% 08-Oct-24 107.2000 7.6426 50.00 INE020B08906 REC 8.27% 06-Feb-25 103.9200 7.5750 1.00 INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION 8.48% 14-Mar-25 101.2839 8.5000 650.00 INE688T07011 K.RAHEJA IT PARK (HYDERABAD) -- 09-Feb-26 100.0000 8.8700 1000.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 9.00% 06-Jun-26 103.6300 8.4034 60.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE 9.30% 16-Aug-26 100.1000 9.2700 20.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES 8.69% 29-Sep-26 101.0809 8.5000 50.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 99.5747 8.0000 50.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LTD 9.15% 03-Jan-27 102.7800 8.6900 85.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-27 104.0427 8.6000 200.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION 7.60% 20-Feb-27 100.7057 7.6298 500.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 114.4429 6.0800 28.30 INE752E07OE0 POWER GRID CORPORATION 7.89% 09-Mar-27 102.4114 7.5200 50.00 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 102.5376 7.5600 250.00 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 102.5376 7.5600 250.00 INE053F07983 IRFC 7.83% 21-Mar-27 102.2225 7.5050 400.00 INE053F07983 IRFC 7.83% 21-Mar-27 102.2225 7.5051 200.00 INE053F07983 IRFC 7.83% 21-Mar-27 102.3913 7.4804 2.00 INE134E08IX1 PFC 7.75% 22-Mar-27 101.6691 7.6400 250.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY 8.35% 26-Mar-27 102.1400 7.7818 150.00 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.05% 29-Mar-27 101.4575 7.8200 450.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.86% 17-May-27 101.0000 7.7056 51.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 100.0700 7.4807 350.00 INE053F07629 IRFC 8.48% 21-Nov-28 119.3614 6.0800 22.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.75% 05-Feb-29 119.2900 6.3500 1.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 121.2000 6.1000 38.60 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% PERPETUAL 101.0405 8.9000 250.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.8081 9.2400 167.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 94.2219 12.9000 150.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 101.8425 9.9600 134.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 100.9684 8.5900 50.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 104.3300 10.1300 10.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE 10.75% PERPETUAL 103.1500 10.1900 3.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 100.9684 8.5900 50.00 INE053F07900 IRFC 7.64% 22-Mar-31 111.5500 6.3500 1.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 111.4512 6.3600 1.60 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 98.1196 7.5800 50.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 100.2568 7.6500 250.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 100.2568 7.6500 250.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 126.5856 6.3600 1.00 INE031A07AB2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 9.01% 13-Jan-34 126.7000 6.3500 1.00 INE053F07843 IRFC 7.50% 21-Dec-35 112.1230 6.3600 0.50 INE945S07223 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-37 102.2900 9.2300 4.00 INE514E08FO9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.74% 26-May-37 100.6500 7.6700 50.00 INE020B07HS2 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 118.4668 6.3600 1.00 INE528G09061 YES BANK LIMITED 10.25% 31-Dec-99 101.3000 9.6532 50.00 ===============================================================================================
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE