Jun 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 19721.50 NSE 89953.60 ============= TOTAL 109675.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE866I07AQ2 INDIA INFOLINE FINANCE 0.00% 23-Jun-17 113.4100 9.0000 5.00 INE916DA7KM8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 10-Jul-17 99.4000 6.9200 1000.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 9.85% 15-Jul-17 100.2500 6.7900 350.00 INE306N07HE0 TATA CAPITAL FINANCIAL 8.85% 31-Jul-17 100.2239 6.7600 100.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 10.50% 09-Aug-17 100.5700 6.9700 50.00 INE019A07332 JSW STEEL LTD 10.40% 19-Aug-17 100.5500 7.4300 350.00 INE020B07IY8 REC 9.25% 25-Aug-17 100.4800 6.6700 500.00 INE071G08684 ICICI HOME FINANCE COMPANY 8.33% 07-Sep-17 100.2344 7.0300 500.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.57% 07-Sep-17 100.5900 6.7000 260.00 INE774D07PF0 MAHINDRA AND MAHINDRA 8.35% 02-Aug-18 100.8660 7.5000 250.00 INE115A07LE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 14-Aug-18 100.3500 7.2000 300.00 INE020B08AG0 REC 6.88% 03-Sep-18 99.9600 6.9300 850.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 100.2500 7.2500 500.00 INE950O07073 MAHINDRA RURAL HOUSING 8.00% 30-Nov-18 100.1001 7.8700 50.00 INE667F07EA6 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME 9.70% 11-Sep-19 103.6676 7.8300 100.00 INE476M07339 LNT HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 16-Jan-20 102.8507 7.9100 50.00 INE261F08857 NABARD 7.14% 28-Apr-20 100.2600 6.9100 900.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION 7.05% 15-May-20 99.4200 7.2700 300.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 100.0000 7.1000 500.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.59% 11-Jun-20 100.3000 7.4700 500.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION 7.30% 30-Jun-20 100.3400 7.1900 1000.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 18-Sep-20 103.1000 7.5200 100.00 INE020B08476 REC 0.00% 15-Dec-20 78.5300 7.1500 139.80 INE660N08029 S. D. CORPORATION PRIVATE 10.00% 29-Apr-21 102.8200 9.1700 300.00 INE115A07LX4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.67% 29-Jul-21 100.6000 7.5700 2500.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION 7.40% 30-Sep-21 100.2900 7.2800 300.00 INE121H08115 IL AND FS FINANCIAL SERVICES 8.65% 06-Dec-21 100.6800 8.4200 100.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.1900 7.1000 1250.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.1500 7.2400 1100.00 INE168A08038 JAMMU AND KASHMIR BANK 9.50% 24-Jun-22 101.4800 9.1100 50.00 INE803N07043 HPCL MITTAL PIPELINES 4.00% 21-Aug-22 158.5800 7.9500 250.00 INE848E07989 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-23 100.0000 7.5200 200.00 INE721A08CV0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.50% 30-May-24 96.0000 9.3000 200.00 INE848E07997 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-24 100.0000 7.5200 200.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.8400 10.0500 2.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 106.4600 7.4800 250.00 INE848E07AA3 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-25 100.0000 7.5200 300.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE 9.40% 08-May-26 100.0000 9.3900 1.00 INE848E07AB1 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-26 100.0000 7.5200 400.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA 9.00% 06-Jun-26 101.4800 8.7500 2.70 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 102.5400 8.3300 30.00 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 103.7800 7.3800 100.00 INE053F07983 IRFC 7.83% 21-Mar-27 103.5700 7.3100 250.00 INE667A08096 SYNDICATE BANK 8.00% 03-May-27 100.7400 7.8100 750.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 100.0800 7.4000 1100.00 INE848E07AC9 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-27 100.0000 7.5200 200.00 INE020B07HN3 REC 8.46% 29-Aug-28 118.8800 6.0800 4.00 INE848E07559 NHPC LIMITED 8.79% 02-Nov-28 119.3200 6.1300 1.00 INE031A07AA4 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.83% 13-Jan-29 119.6400 6.1500 1.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 100.5900 9.2700 141.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 11.01% - 110.7100 9.0000 1.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 101.1200 8.8200 300.00 INE906B07EF6 NHAI 7.28% 18-Sep-30 111.4500 6.0000 100.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% 31-Dec-50 101.6000 9.8200 1.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.7300 9.5400 1.00 INE514E08FL5 EXIM BANK 8.60% 30-Apr-99 100.5000 8.4400 400.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 102.3100 10.2500 10.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.0000 10.6900 2.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 31-Dec-99 101.9000 9.9500 134.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.6000 10.0500 120.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 31-Dec-99 102.0200 8.4200 11.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 101.7700 10.6100 2.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE 10.75% 31-Dec-99 103.5000 10.1300 1.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.2400 10.2500 1.00 NSE === INE093J07767 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 27-Jun-17 156.0300 0.0000 2.00 INE093J07775 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 27-Jun-17 176.9000 0.0000 1.20 INE092T08923 IDFC BANK LIMITED 8.40% 28-Jun-17 100.0904 6.5498 450.00 INE804I07RO2 ECL FINANCE LIMITED -- 30-Jun-17 170.0030 0.0000 25.00 INE804I07RZ8 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 04-Jul-17 176.4290 9.0000 2.50 INE020B08757 REC 9.40% 20-Jul-17 100.2751 6.4542 50.00 INE001A07IW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 10.00% 23-Jul-17 100.2861 6.6100 200.00 INE774D07NF5 MAHINDRA & MAHINDRA 8.75% 31-Jul-17 100.2152 6.7502 200.00 INE539K07015 CREDILA FINANCIAL SERVICES 8.99% 07-Aug-17 100.2697 6.8203 750.00 INE020B07IY8 REC 9.25% 25-Aug-17 100.4788 6.5051 55.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 100.5767 6.5799 100.00 INE027E07303 FAMILY CREDIT LIMITED 8.93% 31-Aug-17 100.3524 6.9001 1250.00 INE306N07CP7 TATA CAPITAL FINANCIAL 9.55% 01-Sep-17 100.5039 6.8499 1000.00 INE306N08094 TATA CAPITAL FINANCIAL 8.91% 01-Sep-17 100.2667 7.2499 1000.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.6042 6.6302 350.00 INE774D07NS8 MAHINDRA & MAHINDRA -- 23-Oct-17 100.4224 7.0125 100.00 INE093J07AL2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 12-Dec-17 166.3200 0.0000 6.20 INE093J07AO6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 23-Dec-17 171.6070 0.0000 2.50 INE017A08151 THE GREAT EASTERN SHIPPING 9.40% 06-Jan-18 100.8250 7.6500 200.00 INE092T08220 IDFC BANK LIMITED 9.10% 08-Feb-18 101.2129 6.9900 250.00 INE115A07JR0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.46% 23-Feb-18 100.8155 7.0850 250.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 101.3129 7.2231 1000.00 INE804I07W81 ECL FINANCE LIMITED -- 01-Jun-18 113.4600 10.0000 10.00 INE093J07DF8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 14-Jun-18 138.1350 0.0000 2.50 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION 8.40% 29-Jun-18 101.4527 6.9100 500.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION 8.40% 29-Jun-18 101.4527 6.9100 500.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 22-Jul-18 100.9762 7.1900 1350.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 22-Jul-18 100.9762 7.1900 1350.00 INE001A07QO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 26-Jul-18 100.0000 7.2100 2150.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM L 8.55% 31-Jul-18 101.5133 7.0936 300.00 INE774D07PF0 MAHINDRA & MAHINDRA 8.35% 02-Aug-18 100.8660 7.5000 250.00 INE774D07PF0 MAHINDRA & MAHINDRA 8.35% 02-Aug-18 100.8660 7.5000 1000.00 INE115A07LE4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.51% 14-Aug-18 100.3495 7.2000 300.00 INE020B08AG0 REC 6.88% 03-Sep-18 99.9545 6.9300 500.00 INE053F07967 IRFC 7.00% 10-Sep-18 100.1582 6.8900 750.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 100.1220 7.3500 1250.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.25% 23-Oct-18 101.1728 7.2700 500.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.25% 23-Oct-18 101.1728 7.2700 500.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.8435 7.2500 500.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.8435 7.2500 500.00 INE657S07026 MID-CITY INFRASTRUCTURE 17.25% 07-Dec-18 100.0000 18.4100 0.40 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 89.8082 7.1000 4.00 INE755K07181 DALMIA CEMENT (BHARAT) 9.91% 08-Jan-19 102.8615 8.1000 1700.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 17-Jan-19 103.0646 7.5000 50.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 17-Jan-19 103.0646 7.5000 50.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 89.2866 7.1000 2.80 INE556F09619 SIDBI 8.28% 26-Feb-19 101.8983 7.0350 250.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.5032 7.0222 250.00 INE915D07UB8 CITICORP FINANCE (INDIA) -- 30-Mar-19 113.9700 - 7.00 INE306N07JF3 TATA CAPITAL FINANCIAL 7.95% 10-Apr-19 100.2245 7.7900 250.00 INE092T08857 IDFC BANK LIMITED 9.50% 29-Apr-19 103.5850 7.3800 900.00 INE092T08857 IDFC BANK LIMITED 9.50% 29-Apr-19 103.5850 7.3800 900.00 INE444T07019 SUTLEJ HOUSING PRIVATE 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.2400 0.70 INE372T07020 ASP INFRAPROJECTS PRIVATE 18.00% 30-Jun-19 100.0000 19.2900 0.50 INE215T07013 GULAM MUSTAFA ENTERPRISES 19.00% 13-Jul-19 100.0000 20.4300 0.80 INE148I07DQ9 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.00% 15-Jul-19 99.9900 9.0000 5.00 INE061O07020 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE 18.00% 30-Jul-19 75.0000 19.2800 1.20 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE 9.05% 09-Sep-19 101.1167 8.4500 500.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE 9.05% 09-Sep-19 101.1167 8.4500 250.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE 9.10% 09-Sep-19 101.2354 8.4398 50.00 INE001A07PM0 DEWAN HOUSING FINANCE 7.95% 23-Sep-19 100.9490 7.4700 750.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 23-Sep-19 100.9490 7.4700 750.00 INE504L07AH2 RELIANCE FINANCIAL LIMITED -- 14-Oct-19 101.8700 0.0000 1.00 INE392R08020 DOLVI MINERALS & METALS 0.00% 22-Oct-19 142.0216 10.9450 140.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.80% 11-Nov-19 100.6392 7.4700 50.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.80% 11-Nov-19 100.6392 7.4900 50.00 INE514E08FI1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 6.54% 02-Dec-19 98.7958 7.0600 30.00 INE755K07199 DALMIA CEMENT (BHARAT) 9.91% 08-Jan-20 104.5025 8.1000 1650.00 INE476M07339 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 16-Jan-20 102.8507 7.9100 50.00 INE134E08IS1 PFC 7.05% 15-May-20 99.4681 7.2500 300.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.70% 18-May-20 103.0816 7.4996 50.00 INE261F08865 NABARD 7.07% 25-May-20 100.1723 7.0000 750.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 100.0000 7.1000 500.00 INE261F08881 NABARD 7.04% 08-Jun-20 100.0000 7.0700 1500.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 11-Jun-20 100.2968 7.4623 500.00 INE556F08IW4 SIDBI 7.09% 19-Jun-20 100.2820 6.9100 250.00 INE031A08525 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.59% 21-Jun-20 101.1377 7.1800 50.00 INE134E08IY9 PFC 7.42% 26-Jun-20 100.4533 7.2400 100.00 INE134E08IY9 PFC 7.42% 26-Jun-20 100.4533 7.2400 100.00 INE001A07QM8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE -- 29-Jun-20 100.1790 7.7139 750.00 INE134E08JA7 PFC 7.30% 30-Jun-20 100.2200 7.2144 4150.00 INE134E08JA7 PFC 7.30% 30-Jun-20 100.2585 7.2000 1700.00 INE134E08IZ6 PFC 7.46% 05-Jul-20 100.5500 7.2400 250.00 INE134E08IZ6 PFC 7.46% 05-Jul-20 100.5500 7.2400 250.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 102.6767 7.4500 600.00 INE134E08IW3 PFC 7.50% 17-Sep-20 100.8373 7.2000 2650.00 INE134E08IW3 PFC 7.50% 17-Sep-20 100.8373 7.2000 2650.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.65% 18-Sep-20 103.0980 7.5200 100.00 INE020B08450 REC 8.80% 25-Oct-20 104.4006 7.2600 500.00 INE115A07LF1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.65% 17-Nov-20 100.2343 7.5600 1000.00 INE115A07LF1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.65% 17-Nov-20 100.1513 7.5882 1000.00 INE755K07207 DALMIA CEMENT (BHARAT) 9.91% 08-Jan-21 106.0032 8.1000 1650.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 103.6160 7.5700 500.00 INE115A07JB4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 12-Feb-21 103.6160 7.5700 500.00 INE660N08029 S. D. CORPORATION PRIVATE -- 29-Apr-21 102.8153 9.1700 300.00 INE115A07LX4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.67% 29-Jul-21 100.5990 7.5000 1500.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 108.0000 7.9200 25.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 101.4810 8.3000 1000.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 100.9792 8.4423 50.00 INE134E08IM4 PFC 7.40% 30-Sep-21 100.2864 7.3000 1740.00 INE020B08997 REC 7.24% 21-Oct-21 100.2881 7.1400 500.00 INE020B08997 REC 7.24% 21-Oct-21 100.2881 7.1400 500.00 INE121H08115 IL&FS FINANCIAL SERVICES 8.65% 06-Dec-21 100.2000 8.5700 200.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.1868 7.1000 1250.00 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION 8.97% 15-Feb-22 103.3293 8.2925 250.00 INE537P07299 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.05% 23-Feb-22 100.2900 7.9527 12.00 INE020B08AF2 REC 7.46% 28-Feb-22 101.1385 7.1500 250.00 INE020B08AF2 REC 7.46% 28-Feb-22 101.1385 7.1503 250.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.8670 7.1100 350.00 INE514E08FM3 EXIM 7.35% 18-May-22 100.9405 7.1100 300.00 INE950O07149 MAHINDRA RURAL HOUSING 8.25% 24-May-22 100.0000 8.2418 100.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.0000 7.2654 5350.00 INE871D07PY5 INFRASTRUCTURE LEASING 8.06% 06-Jun-22 99.9800 8.0600 250.00 INE803N07043 HPCL-MITTAL PIPELINES LIMITED 4.00% 21-Aug-22 158.5761 7.9500 250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.10% 05-Apr-23 101.2175 7.4150 20.00 INE721A08CF3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 10.65% 02-May-23 109.8416 8.4500 150.00 INE020B08849 REC 8.06% 31-May-23 102.0100 7.6238 50.00 INE848E07989 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-23 100.0000 7.5159 1200.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 100.5000 9.1206 32.50 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.9184 7.6000 150.00 INE848E07997 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-24 100.0000 7.5139 1200.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 109.4274 7.4304 150.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 109.4274 7.4300 150.00 INE134E08GK2 PFC 8.98% 08-Oct-24 107.7300 7.5500 40.00 INE134E08GV9 PFC 8.65% 28-Dec-24 106.5822 7.4600 1650.00 INE134E08GV9 PFC 8.65% 28-Dec-24 106.5822 7.4623 150.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED 8.49% 25-Mar-25 105.2600 7.4800 11.50 INE848E07AA3 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-25 100.0000 7.5200 1100.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 104.0867 7.4200 750.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 103.8380 7.4600 250.00 INE752E07NK9 PGC 8.32% 23-Dec-25 105.3794 7.4300 250.00 INE752E07NK9 PGC 8.32% 23-Dec-25 105.3794 7.4300 250.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION 8.48% 13-Mar-26 102.2646 8.3500 500.00 INE134E08IE1 PFC 8.03% 02-May-26 103.2305 7.5100 250.00 INE134E08IE1 PFC 8.03% 02-May-26 103.2305 7.5100 250.00 INE848E07AB1 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-26 100.0000 7.5149 1050.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 9.00% 06-Jun-26 103.6500 8.4000 25.40 INE013A070E2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 07-Aug-26 100.0000 8.9800 70.00 INE134E08II2 PFC 7.63% 14-Aug-26 100.7047 7.5100 50.00 INE134E08II2 PFC 7.63% 14-Aug-26 100.7047 7.5100 50.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 100.8100 9.1500 152.40 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.5000 8.9000 100.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 103.3116 7.4300 650.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.00% 26-Sep-26 101.1500 8.7956 200.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES 8.69% 29-Sep-26 101.7200 8.3993 70.00 INE020B08AA3 REC 7.52% 07-Nov-26 100.4904 7.4300 350.00 INE020B08AC9 REC 7.54% 30-Dec-26 100.0565 7.5170 200.00 INE020B08AC9 REC 7.54% 30-Dec-26 100.0565 7.5169 200.00 INE134E08IR3 PFC 7.18% 20-Jan-27 99.3598 7.4000 600.00 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 103.7800 7.3800 650.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPORATION 8.48% 15-Mar-27 102.1349 8.4000 500.00 INE053F07983 IRFC 7.83% 21-Mar-27 103.5680 7.3100 250.00 INE053F07983 IRFC 7.83% 21-Mar-27 102.8007 7.4250 100.00 INE134E08IX1 PFC 7.75% 22-Mar-27 103.1512 7.4200 1500.00 INE134E08IX1 PFC 7.75% 22-Mar-27 103.1512 7.4200 1500.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY 8.35% 26-Mar-27 102.2500 7.7500 80.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION 9.25% 27-Mar-27 101.8000 9.1403 20.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION 9.33% 31-Mar-27 102.1800 9.2600 85.00 INE667A08096 SYNDICATE BANK 8.00% 03-May-27 100.7442 7.8900 1960.00 INE667A08096 SYNDICATE BANK 8.00% 03-May-27 100.6649 7.8200 500.00 INE891K08042 AXIS FINANCE LIMITED SR-02 8.50% 11-May-27 101.2500 8.3000 9.00 INE514E08FN1 EXIM 7.56% 18-May-27 100.8944 7.4231 100.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 101.2900 7.3000 1450.00 INE831R08068 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE 8.50% 01-Jun-27 100.6700 8.3900 8.00 INE848E07AC9 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-27 100.0000 7.5153 1050.00 INE514E08FL5 EXIM 8.60% PERPETUAL 100.5004 8.4500 997.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.1214 8.8200 400.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.6326 8.4200 250.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 104.5200 10.0700 151.00 INE667F07EA6 SUND BNPPARI -- - 103.6676 7.8300 100.00 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.3800 9.0900 46.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.3300 9.1000 12.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% - 94.2300 12.9000 4.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 97.9500 11.5000 2.00 INE112A08028 CORPORATION BANK 10.28% PERPETUAL 100.5553 10.1000 2.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 100.1100 9.9000 1.00 INE514E08FL5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.60% PERPETUAL 100.5013 8.4500 497.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.6326 8.4200 250.00 INE915D07RP4 CFCNX BIL -- - 112.4600 - 5.00 INE906B07EF6 NHAI 7.28% 18-Sep-30 111.4478 6.0000 100.00 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.49% 21-Jan-31 112.2300 6.1300 0.50 INE540P08028 U.P. POWER CORPORATION 9.70% 04-Jul-31 100.0000 9.9231 29.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE 9.40% 03-Jan-32 99.0500 9.5040 125.00 INE945S07223 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-37 103.0500 9.1500 1.00 INE945S07231 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-38 102.9500 9.0200 20.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com