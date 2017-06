Jun 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 26679.60 NSE 71990.60 ============= TOTAL 98670.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE248U07012 IIFL WEALTH FINANCE LTD 10.70% 19-Jul-17 109.6500 9.1000 2.50 INE296A07HR2 BAJAJ FINANCE LTD 8.80% 03-Aug-17 100.2300 6.7600 50.00 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LTD 12.35% 05-Aug-17 100.5300 8.4900 250.00 INE916DA7MA9 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 7.75% 23-Feb-18 100.3100 7.1300 500.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 100.3300 7.1000 3250.00 INE916DA7LJ2 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.65% 27-Jun-18 101.2800 7.3200 250.00 INE713G08020 VODAFONE MOBILE SERVICES LTD 8.05% 10-Jul-18 100.8800 7.2000 500.00 INE134E08IU7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.90% 16-Jul-18 99.9900 6.9200 700.00 INE916DA7LQ7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.25% 16-Aug-18 100.8989 7.3900 250.00 INE053F07967 IRFC 7.00% 10-Sep-18 100.2400 6.8200 1750.00 INE053F07975 IRFC 7.15% 16-Sep-18 100.3700 6.8600 1000.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.25% 23-Oct-18 101.1900 7.2500 2200.00 INE580B07414 GRUH FINANCE LTD 7.45% 27-Mar-19 100.0000 7.6000 250.00 INE261F08667 NABARD 7.65% 01-Jul-19 100.4900 6.8000 500.00 INE155A08308 TATA MOTORS LTD 8.00% 01-Aug-19 101.0000 7.4600 100.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.95% 23-Sep-19 100.9700 7.4600 250.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.65% 26-Sep-19 100.5000 8.3700 9.30 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.80% 11-Nov-19 100.7900 7.4000 500.00 INE115A07KF3 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.96% 12-Dec-19 101.2400 7.4000 500.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.90% 18-Dec-19 101.0400 7.4000 100.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.78% 24-Mar-20 100.6600 7.4800 250.00 INE774D07QD3 MAHINDRA N MAHINDRA FIN 7.53% 25-Mar-20 99.5900 7.6900 500.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 1.50% 30-Mar-20 102.3600 7.5000 250.00 INE155A08050 TATA MOTORS LTD 9.75% 24-May-20 105.8400 7.4600 250.00 INE556F08IW4 SIDBI 7.09% 19-Jun-20 100.2300 6.9500 250.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION 7.42% 26-Jun-20 100.7000 7.1500 2000.00 INE155A08225 TATA MOTORS LTD 9.73% 01-Oct-20 106.1700 7.5200 100.00 INE115A07LX4 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.67% 29-Jul-21 100.7700 7.4500 250.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 101.5300 8.2900 100.00 INE121H08115 IL AND FS FINANCIAL SERVICES 8.65% 06-Dec-21 100.6800 8.4200 100.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.2200 7.0900 1750.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.8800 7.1100 1100.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.1500 7.1600 800.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 100.5500 9.1100 500.00 INE623B07586 FUTURE ENTERPRISES LTD 9.28% 16-May-24 100.0000 9.4900 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.25% 16-Jun-24 107.3300 7.8500 1000.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 106.3400 7.5000 1000.00 INE530L08010 EDELWEISS HOUSING FINANCE LTD 11.25% 03-May-25 108.9100 9.5700 25.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 107.8700 10.3200 20.00 INE134E08IK8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.56% 16-Sep-26 100.4100 7.4900 100.00 INE040A08369 HDFC BANK LTD 7.95% 21-Sep-26 103.1100 7.4600 930.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LTD 9.15% 03-Jan-27 100.1500 9.1000 50.00 INE134E08IT9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.60% 20-Feb-27 102.2400 7.4000 250.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOP 8.20% 05-Mar-27 116.4400 5.9300 2.50 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 103.9900 7.3500 50.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION 7.75% 22-Mar-27 103.2800 7.4000 100.00 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NET 9.33% 31-Mar-27 102.1500 9.2700 19.00 INE891K08042 AXIS FINANCE LTD 8.50% 11-May-27 101.9000 8.2000 3.00 INE950O08139 MAHINDRA RURAL HOUSING FIN 8.50% 28-May-27 100.4600 8.4200 1.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 101.3100 7.3100 750.00 INE020B07HN3 REC 8.46% 29-Aug-28 119.1500 6.0500 2.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% - 101.3100 9.1000 8.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 99.9500 9.0800 751.00 INE540P08028 U.P. POWER CORPORATION LTD 9.70% 04-Jul-31 101.2200 9.0200 29.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LTD 9.40% 03-Jan-32 99.8500 9.4000 7.30 INE787H07313 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.75% 12-Nov-33 125.9200 5.9700 1.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.0000 11.9600 3.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 100.3000 11.0300 3.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% 31-Mar-99 93.0700 12.9800 100.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 102.3100 10.2500 10.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.7000 11.3400 10.00 INE692A08086 UNION BANK OF INDIA 9.08% 31-Dec-99 99.8300 9.1100 250.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 104.6000 10.0500 30.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 101.7700 10.8700 11.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE 10.75% 31-Dec-99 103.6600 10.1000 1.00 INE112A08010 CORPORATION BANK 9.51% 31-Dec-99 98.6900 10.0700 1.00 NSE === INE093J07775 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD NIFTY 27-Jun-17 177.0000 0.0000 11.20 INE093J07767 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD NIFTY 27-Jun-17 156.0300 0.0000 3.00 INE093J07791 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD NIFTY 27-Jun-17 167.1000 0.0000 0.50 INE804I07TR1 ECL FIN LTD CNX NI 03-Jul-17 156.6860 0.0000 1.70 INE804I07RZ8 ECL FIN LTD CNX NI 04-Jul-17 176.4890 9.0000 5.00 INE013A07ZZ6 RELIANCE CAPITAL LTD -- 05-Jul-17 141.2920 0.0000 2.50 INE027E07295 FAMILY CREDIT LTD 8.98% 04-Aug-17 100.2567 6.9100 400.00 INE134E08GC9 POWER FIN CORPORATION 9.32% 19-Aug-17 100.4500 6.4900 100.00 INE093J07890 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 08-Sep-17 162.7500 0.0000 1.00 INE093J07874 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD NIFTY 18-Sep-17 168.7970 0.0000 0.30 INE523E07DA6 L & T FIN LTD 8.61% 25-Sep-17 100.3767 6.9500 100.00 INE523E07DA6 L & T FIN LTD 8.61% 25-Sep-17 100.3767 6.9500 100.00 INE804I07HU0 ECL FIN LTD 8.00% 26-Sep-17 119.8882 7.6900 17.00 INE093J07965 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 17-Oct-17 160.7500 0.0000 0.40 INE660A07NI6 SUNDARAM FIN LTD 8.55% 27-Oct-17 100.4609 6.9500 100.00 INE660A07NI6 SUNDARAM FIN LTD 8.55% 27-Oct-17 100.4609 6.9500 100.00 INE093J07AA5 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 04-Nov-17 148.1000 0.0000 9.50 INE093J07AN8 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 14-Nov-17 154.0000 0.0000 2.50 INE115A07KP2 LIC HOUSING FIN LTD -- 15-Nov-17 105.0786 6.8700 1250.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.67% 23-Nov-17 100.2605 6.8000 2500.00 INE660A07NN6 SUNDARAM FIN LTD 8.85% 05-Jan-18 100.7948 7.1433 100.00 INE660A07NN6 SUNDARAM FIN LTD 8.85% 05-Jan-18 100.7948 7.1500 100.00 INE017A08151 THE GREAT EASTERN SHIPPING 9.40% 06-Jan-18 100.8350 7.5910 100.00 INE001A07OJ9 HOUSING DEVELOPMENT FIN 8.53% 12-Jan-18 100.6499 7.0500 250.00 INE093J07BG0 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 16-Feb-18 149.9140 0.0000 2.50 INE001A07PO6 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.70% 26-Feb-18 100.3405 7.0499 350.00 INE093J07BM8 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 02-Mar-18 140.0000 0.0000 6.50 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.3414 6.8624 100.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.45% 14-Jun-18 100.3346 7.1000 3250.00 INE093J07CQ7 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 23-Jun-18 122.6600 0.0000 4.00 INE916DA7LJ2 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.65% 27-Jun-18 101.2837 7.3200 250.00 INE916DA7LJ2 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.65% 27-Jun-18 101.2837 7.3200 750.00 INE713G08020 VODAFONE MOBILE SERVICES LTD 8.05% 10-Jul-18 100.8782 7.2083 500.00 INE134E08IU7 POWER FIN CORPORATION LTD. 6.90% 16-Jul-18 99.9873 6.9200 750.00 INE916DA7LQ7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.25% 16-Aug-18 100.8989 7.3900 250.00 INE916DA7LQ7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.25% 16-Aug-18 100.8989 7.3900 450.00 INE053F07967 IRFC 7.00% 10-Sep-18 100.2374 6.8200 1500.00 INE053F07975 IRFC 7.15% 16-Sep-18 100.3690 6.8600 1000.00 INE093J07EW1 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 22-Sep-18 134.9730 0.0000 5.00 INE115A07JZ3 LIC HOUSING FIN LTD 8.18% 27-Sep-18 101.1689 7.2100 250.00 INE115A07JZ3 LIC HOUSING FIN LTD 8.18% 27-Sep-18 101.1689 7.2100 250.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.50% 12-Oct-18 100.2492 7.2500 1750.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.50% 12-Oct-18 100.2492 7.2500 1000.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.25% 23-Oct-18 101.1897 7.2500 2200.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FIN LTD 7.50% 20-Nov-18 100.3773 7.2200 500.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FIN LTD 7.50% 20-Nov-18 100.3773 7.2200 500.00 INE755K07181 DALMIA CEMENT (BHARAT) LTD 9.91% 08-Jan-19 103.0194 7.9900 450.00 INE053F09FU0 IRFC 8.55% 15-Jan-19 102.5547 6.9575 2.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 9.65% 19-Jan-19 103.2586 7.3800 250.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 9.65% 19-Jan-19 103.2586 7.3800 250.00 INE580B07414 GRUH FIN LTD 7.45% 27-Mar-19 100.0000 7.6000 250.00 INE093J07LZ9 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 07-Apr-19 141.0790 0.0000 5.00 INE306N07JF3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.95% 10-Apr-19 100.3316 7.7300 500.00 INE001A07OQ4 HOUSING DEVELOPMENT FIN 8.72% 15-Apr-19 102.1758 7.4000 250.00 INE001A07OQ4 HOUSING DEVELOPMENT FIN 8.72% 15-Apr-19 102.1758 7.3979 250.00 INE093J07IK7 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 30-Apr-19 126.0360 0.0000 5.00 INE093J07JB4 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 28-May-19 131.5510 0.0000 5.00 INE916DA7NO8 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 7.79% 07-Jun-19 100.0700 7.7500 1000.00 INE093J07FP2 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD 10-Jun-19 138.4400 0.0000 5.00 INE261F08667 NABARD 7.65% 01-Jul-19 100.5419 6.7000 250.00 INE261F08667 NABARD 7.65% 01-Jul-19 100.5419 6.7000 250.00 INE093J07JZ3 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD 19-Jul-19 130.0050 0.0000 5.00 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.45% 24-Jul-19 102.0190 7.4000 250.00 INE001A07OZ5 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.45% 24-Jul-19 102.0190 7.4000 250.00 INE155A08308 TATA MOTORS LTD -- 01-Aug-19 100.9973 7.4600 100.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.95% 23-Sep-19 100.9677 7.4600 250.00 INE155A08217 TATA MOTORS LTD 9.71% 01-Oct-19 104.5473 7.4600 50.00 INE572E09395 PNB HOUSING FIN LTD 7.95% 18-Oct-19 100.9313 7.5100 450.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.80% 11-Nov-19 100.7886 7.4000 1000.00 INE115A07KF3 LIC HOUSING FIN LTD 7.96% 12-Dec-19 101.2365 7.4000 500.00 INE115A07KD8 LIC HOUSING FIN LTD 7.90% 18-Dec-19 101.0420 7.4000 100.00 INE020B07FC0 REC 8.65% 22-Jan-20 103.3940 7.1500 15.00 INE020B07FC0 REC 8.65% 22-Jan-20 103.3940 7.1500 15.00 INE414G07BS9 MUTHOOT FIN LTD 9.00% 30-Jan-20 100.6198 8.6900 50.00 INE576S07044 RAVIRAJ VINIYOG PRIVATE LTD -- 23-Mar-20 102.6180 9.0227 95.00 INE577S07042 PRABHAKAR VINIYOG PRIVATE LTD -- 23-Mar-20 102.4870 9.0727 79.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FIN 7.78% 24-Mar-20 100.6638 7.4800 250.00 INE774D07QD3 MAHINDRA & MAHINDRA FINA 7.53% 25-Mar-20 99.5871 7.6900 500.00 INE001A07QB1 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP -- 30-Mar-20 102.3578 7.5000 250.00 INE413O07148 PRIME PUBLISHING PRIVATE LTD -- 30-Mar-20 102.9198 9.1628 93.00 INE134E08IQ5 POWER FIN CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 99.1796 7.1400 600.00 INE055A07088 CENTURY TEXTILES AND INDUS 8.29% 15-Apr-20 101.0691 7.8472 95.00 INE657N07266 EDELWEISS COMMODITIES SER -- 15-Apr-20 100.1294 8.5845 50.00 INE582L07096 TATA HOUSING DEVELOPMENT 8.50% 20-Apr-20 101.4242 7.9931 80.00 INE477L07677 INDIA INFOLINE HOUSING FIN -- 20-Apr-20 109.0265 8.4727 25.00 INE556F08IV6 SIDBI 7.25% 30-Apr-20 100.4759 7.0500 155.00 INE371K08102 TATA REALTY AND INFRAS -- 20-May-20 105.1864 7.9727 40.00 INE155A08050 TATA MOTORS LTD 9.75% 24-May-20 105.8361 7.4600 250.00 INE261F08865 NABARD 7.07% 25-May-20 100.1484 6.9481 250.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 100.1486 6.9500 750.00 INE476M07BA4 L&T HOUSING FIN LTD 7.90% 08-Jun-20 100.0000 7.9000 200.00 INE658R07059 ASPIRE HOME FIN CORPORATION 10.75% 08-Jun-20 103.3119 9.4219 95.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FIN LTD 7.58% 11-Jun-20 100.3284 7.4500 50.00 INE115A07KT4 LIC HOUSING FIN LTD 7.58% 11-Jun-20 100.3284 7.4500 50.00 INE556F08IW4 SIDBI 7.09% 19-Jun-20 100.0000 7.1200 1500.00 INE201P07128 G R INFRAPROJECTS LTD 10.50% 22-Jun-20 101.1499 10.0234 80.00 INE134E08IY9 POWER FIN CORPORATION LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.7332 7.1350 4000.00 INE020B08AD7 REC 6.83% 29-Jun-20 99.2669 7.1000 50.00 INE134E08JA7 POWER FIN CORPORATION LTD 7.30% 30-Jun-20 100.2785 7.1910 2200.00 INE134E08JA7 POWER FIN CORPORATION LTD 7.30% 30-Jun-20 100.2785 7.1915 1700.00 INE831R07086 ADITYA BIRLA HOUSING FIN LTD 7.80% 13-Aug-20 103.8700 7.7400 494.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FIN LTD 8.67% 26-Aug-20 103.2773 7.4700 100.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FIN LTD 8.67% 26-Aug-20 103.2773 7.4700 50.00 INE134E08IW3 POWER FIN CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.8627 7.1900 100.00 INE155A08225 TATA MOTORS LTD 9.73% 01-Oct-20 106.1686 7.5200 100.00 INE020B08450 REC 8.80% 25-Oct-20 104.8135 7.1200 500.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FIN LTD -- 28-Dec-20 102.5020 7.7600 1.00 INE755K07207 DALMIA CEMENT (BHARAT) LTD 9.91% 08-Jan-21 105.6088 8.2400 650.00 INE530L07194 EDELWEISS HOUSING FIN LTD 9.75% 19-Jul-21 104.2413 8.4700 200.00 INE115A07LX4 LIC HOUSING FIN LTD 7.67% 29-Jul-21 100.7688 7.4500 500.00 INE115A07LX4 LIC HOUSING FIN LTD 7.67% 29-Jul-21 100.7688 7.4500 250.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FIN CORPO 9.25% 16-Aug-21 100.7500 9.0000 400.00 INE134E08IJ0 POWER FIN CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.0375 7.4400 720.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 8.75% 26-Sep-21 101.5326 8.2850 100.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 8.90% 26-Sep-21 102.1915 8.2482 100.00 INE134E08IM4 POWER FIN CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.3782 7.2745 400.00 INE134E08IM4 POWER FIN CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.3782 7.2745 400.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION -- 21-Dec-21 100.3261 7.0927 500.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION -- 21-Dec-21 100.2797 7.1050 250.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.2240 7.0900 2350.00 INE691I07273 L & T INFRASTRUCTURE FIN 9.00% 10-Jan-22 162.4276 8.5500 10.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.8816 7.1050 1350.00 INE691I07307 L & T INFRASTRUCTURE FIN 8.70% 24-Mar-22 155.4403 8.5500 8.00 INE477A07241 CANFIN HOMES LTD 7.89% 18-May-22 100.4800 7.7600 10.00 INE115A07LW6 LIC HOUSING FIN LTD 7.78% 23-May-22 101.0503 7.5100 250.00 INE115A07LW6 LIC HOUSING FIN LTD 7.78% 23-May-22 101.0503 7.5100 250.00 INE607M08048 TATA POWER RENEWABLE ENERGY 8.45% 25-May-22 100.0000 8.4418 500.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.0370 7.2600 6350.00 INE235P07746 L&T INFRA DEBT FUND LTD 8.01% 08-Jun-22 100.0000 8.0100 350.00 INE537P07331 INDIA INFRADEBT LTD 8.00% 01-Jul-22 100.7800 7.8050 300.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD 9.70% 17-Jul-22 101.2500 9.5500 2.00 INE537P07315 INDIA INFRADEBT LTD 8.00% 26-Jul-22 100.7100 7.8300 260.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANS 9.07% 01-Nov-22 101.2500 9.5500 2.00 INE540P07137 U.P. POWER CORPORATION LTD 8.48% 15-Mar-23 101.8300 8.2999 250.00 INE848E07989 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-23 100.9001 7.3250 150.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FIN CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.5507 9.1100 1003.10 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FIN CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.5507 9.1100 500.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LTD 7.60% 07-Oct-23 100.5598 7.4700 250.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LTD 7.60% 07-Oct-23 100.5598 7.4700 200.00 INE238A08401 AXIS BANK LTD 7.60% 20-Oct-23 100.2633 7.5300 50.00 INE721A08CV0 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY 8.50% 30-May-24 97.6000 8.9800 200.00 INE848E07997 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-24 101.0064 7.3250 200.00 INE871D07PZ2 INFRASTRUCTURE LEASING 8.09% 06-Jun-24 100.0000 8.0800 18.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.70% 20-Jun-24 104.9700 8.7200 1.00 INE134E08GV9 POWER FIN CORPORATION LTD 8.65% 28-Dec-24 106.3419 7.5000 1000.00 INE134E08CP0 POWER FIN CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 107.0400 7.5300 1.00 INE020B08930 REC 8.30% 10-Apr-25 104.8401 7.4500 50.00 INE020B08930 REC 8.30% 10-Apr-25 104.8401 7.4500 50.00 INE530L08010 EDELWEISS HOUSING FIN LTD 11.25% 03-May-25 108.9099 9.5700 25.00 INE848E07AA3 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-25 101.1172 7.3250 200.00 INE134E08IE1 POWER FIN CORPORATION LTD. 8.03% 02-May-26 103.5827 7.4550 7.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FIN CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.0000 9.3900 10.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.45% 18-May-26 105.6472 7.5500 150.00 INE001A07OY8 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.45% 18-May-26 105.6472 7.5500 150.00 INE848E07AB1 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-26 101.2204 7.3250 150.00 INE296A08771 BAJAJ FIN LTD SR-172 8.85% 15-Jul-26 103.6400 8.2600 11.00 INE134E08II2 POWER FIN CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.7047 7.5100 250.00 INE134E08II2 POWER FIN CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.7047 7.5100 250.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FIN CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.9900 9.1200 1.00 INE134E08IK8 POWER FIN CORPORATION LTD. 7.56% 16-Sep-26 100.4059 7.4850 100.00 INE040A08369 HDFC BANK LTD 7.95% 21-Sep-26 103.0444 7.4700 750.00 INE040A08369 HDFC BANK LTD 7.95% 21-Sep-26 103.1111 7.4600 750.00 INE020B08AA3 REC 7.52% 07-Nov-26 100.5100 7.4270 350.00 INE020B08AA3 REC 7.52% 07-Nov-26 100.5100 7.4271 350.00 INE134E08IT9 POWER FIN CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 102.2376 7.4000 600.00 INE134E08IT9 POWER FIN CORPORATION LTD. 7.60% 20-Feb-27 102.2376 7.4000 250.00 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 103.9858 7.3500 300.00 INE020B08AH8 REC 7.95% 12-Mar-27 103.8845 7.3650 250.00 INE134E08IX1 PFC 7.75% 22-Mar-27 103.2843 7.4000 100.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY 8.35% 26-Mar-27 102.2500 8.0000 101.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION 9.25% 27-Mar-27 102.1000 9.0200 14.00 INE121H07BU4 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.23% 05-Apr-27 101.5000 8.0000 2.50 INE667A08096 SYNDICATE BANK 8.00% 03-May-27 100.9600 7.7400 235.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FIN LTD TRANCHE 7.86% 17-May-27 102.1200 7.5400 26.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 101.3140 7.3000 1900.00 INE848E07AC9 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-27 101.3167 7.3250 150.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 99.9537 9.0900 750.00 INE692A08086 UNION BANK OF INDIA 9.08% - 99.8271 9.1100 250.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% PERPETUAL 93.0196 13.0000 100.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FIN CORPORATION 10.75% PERPETUAL 107.9700 9.4000 42.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 100.0582 9.1200 15.00 INE093J07JA6 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- - 122.8940 0.0000 7.50 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% PERPETUAL 101.0000 9.1900 5.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% PERPETUAL 101.8000 8.3800 1.00 INE031A07AO5 HOUSING AND URBAN DEVELOP 7.64% 08-Feb-31 111.8446 6.0800 0.90 INE787H07313 INDIA INFRASTRUCTURE FIN 8.75% 12-Nov-33 124.5995 6.0800 1.00 INE945S07215 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.50% 25-Apr-36 101.0000 9.3200 15.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 100.0884 9.1100 500.00 INE649A09118 STATE BANK OF HYDERABAD RESET 31-Dec-99 102.3500 8.1600 12.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD 10.75% 31-Dec-99 89.1231 13.1000 10.00 INE077A08072 DENA BANK 10.20% 31-Dec-99 96.7110 11.6000 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com