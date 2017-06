Jun 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6355.70 NSE 46185.10 ============= TOTAL 52540.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.6700 7.1500 200.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 101.3700 7.1000 500.00 INE203S07011 RADIUS ESTATES AND DEVELOPERS 13.00% 27-Jun-18 104.8200 2.70 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 100.1900 6.8600 250.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.3700 6.8600 250.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 100.2500 7.2500 500.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 100.1400 7.3500 1250.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 101.6400 7.3100 135.00 INE774D07RC3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.80% 22-Mar-19 100.4300 7.5000 250.00 INE115A07KF3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.96% 12-Dec-19 101.2600 7.3900 500.00 INE261F08485 NABARD 8.20% 13-Mar-20 102.8400 7.0100 4.00 INE296A07GJ1 BAJAJ FINANCE LTD 8.95% 10-Apr-20 102.9800 7.7100 50.00 INE001A07QL0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.50% 22-Jun-20 101.0200 7.4600 120.00 INE115A07LN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 24-Jun-20 100.8400 7.4600 60.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.60% 18-Mar-22 101.7400 7.1400 750.00 INE691I07307 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.70% 24-Mar-22 159.3000 0.0000 0.60 INE115A07LW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 23-May-22 101.1700 7.4800 250.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 100.0000 7.1500 350.00 INE248U08093 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 9.10% 22-Jul-22 100.0000 9.4900 4.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 104.2500 10.9100 1.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 109.2600 8.3800 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 89.5500 13.0000 10.00 INE950O08014 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 9.50% 29-Apr-25 105.3600 8.5300 1.00 INE530L08010 EDELWEISS HOUSING FINANCE LTD 11.25% 03-May-25 109.0200 9.5500 25.00 INE134E08IE1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.03% 02-May-26 103.6500 7.4400 7.00 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 104.6500 8.3100 45.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.8100 9.1500 150.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.30% 25-Jan-27 113.7100 6.3500 16.20 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 113.0900 6.3500 9.20 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 103.3500 7.3400 50.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION AND 9.25% 27-Mar-27 101.8000 9.1600 236.00 INE881J08557 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.25% 30-Mar-27 100.9700 10.0700 18.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 116.6400 6.3400 3.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.4100 9.3100 119.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 119.9000 7.4600 100.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 103.2500 10.8300 4.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 107.8800 9.0200 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 99.5600 11.6000 110.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 100.7000 11.3400 10.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 99.8500 10.9200 10.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 31-Dec-99 102.1200 8.2300 3.00 NSE === INE804I07RO2 ECL FINANCE LIMITED -- 30-Jun-17 169.8780 0.0000 25.00 INE804I07RZ8 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 04-Jul-17 176.6690 9.0000 2.50 INE756I07159 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.71% 09-Oct-17 100.7131 6.2099 250.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.6670 7.1500 200.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 101.0376 7.0101 151.00 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 101.0619 6.8311 100.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 101.2014 6.7960 200.00 INE514E08CL2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.27% 07-May-18 101.2014 6.8000 125.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.57% 12-Jun-18 101.3675 7.1000 500.00 INE093J07DF8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 14-Jun-18 142.5500 0.0000 2.50 INE001A07QO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.20% 26-Jul-18 100.0000 7.2000 100.00 INE148I07FL5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 09-Aug-18 101.0514 7.7750 60.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 100.0449 6.8500 1250.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 100.1911 6.8600 250.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.3690 6.8600 500.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.3807 6.8502 250.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 100.2492 7.2500 2000.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 100.2492 7.2501 1500.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 101.1620 7.2700 750.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 101.1620 7.2700 750.00 INE001A07LW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 30-Oct-18 143.6115 7.2500 2000.00 INE001A07LW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 30-Oct-18 143.6115 7.2500 2000.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 103.9500 8.3400 25.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.2694 7.3500 50.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.2666 7.3600 750.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.2873 7.3500 250.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 100.1442 7.3500 1250.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.38% 27-Feb-19 101.6396 7.3100 100.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 100.4661 7.3300 2250.00 INE774D07RC3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.80% 22-Mar-19 100.4332 7.5000 250.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.6869 7.0000 3.00 INE688I07402 CAPITAL FIRST LIMITED 8.65% 30-Sep-19 100.6333 8.3000 50.00 INE093J07LV8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 14-Oct-19 128.1250 0.0000 3.20 INE296A07NG3 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.50% 02-Dec-19 99.6685 7.6200 1250.00 INE115A07KF3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.96% 12-Dec-19 101.2565 7.3910 500.00 INE898G07195 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Jan-20 182.8461 7.9400 1.00 INE333L08027 BUSINESS BROADCAST NEWS HOLDINGS 07-Feb-20 100.5655 9.2097 50.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.8544 7.1400 5.00 INE296A07GJ1 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.95% 10-Apr-20 102.9813 7.7100 50.00 INE540B08101 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 9.50% 15-Apr-20 99.6011 9.6458 50.00 INE205A07048 VEDANTA LIMITED 8.70% 20-Apr-20 102.8584 7.6934 120.00 INE115A07KL1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 27-Apr-20 100.8268 7.4636 80.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 100.4643 7.0500 300.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 100.4643 7.0500 300.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 100.5199 7.0300 205.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 100.0000 7.0670 1000.00 INE001A07QL0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 22-Jun-20 100.9117 7.5100 500.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 26-Jun-20 100.0000 7.6000 2000.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.30% 30-Jun-20 100.3334 7.1700 2000.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.30% 30-Jun-20 100.3334 7.1700 500.00 INE916DA7OM0 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 06-Jul-20 79.4163 7.8000 88.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.4093 7.2500 500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.4093 7.2500 500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.5780 7.1900 1.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 103.4755 7.4000 50.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 20-Jul-21 106.9662 7.5000 500.00 INE001A07PJ6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.20% 29-Jul-21 103.0611 7.3000 100.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.7313 7.2456 250.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.3945 7.2700 14.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 108.6403 7.5000 800.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD- 21-Dec-21 100.3361 7.0900 250.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-22 104.0595 7.1200 850.00 INE669E08292 IDEA CELLULAR LIMITED 8.03% 31-Jan-22 99.1083 8.2500 200.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.7410 7.1400 1000.00 INE477A07241 CANFIN HOMES LIMITED SR-6 7.89% 18-May-22 100.5200 7.7500 10.00 INE115A07LW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 23-May-22 101.1717 7.4800 250.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 100.0000 7.2647 1100.00 INE540P07061 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-23 103.9473 8.2900 150.00 INE540P07137 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-23 101.9100 8.2800 250.00 INE848E07989 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-23 100.0000 7.5200 200.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.5507 9.1100 500.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 99.6317 9.1100 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.5507 9.1100 500.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 99.6317 9.1100 250.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.4860 7.4850 250.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.4860 7.4850 250.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.9184 7.6002 1150.00 INE848E07997 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-24 100.0000 7.5100 150.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 103.0000 11.1700 1.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 109.7678 7.3700 600.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 109.7678 7.3700 500.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 103.8500 7.5100 23.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 104.4800 7.6200 5.00 INE530L08010 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 11.25% 03-May-25 109.0242 9.5500 25.00 INE848E07AA3 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-25 100.0000 7.5100 150.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.1600 9.3600 5.00 INE848E07AB1 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-26 100.0000 7.5100 150.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 103.2000 8.4700 20.40 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 100.7707 7.5000 500.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.7514 9.1600 250.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 101.9222 8.8200 22.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 101.3700 8.2200 500.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 101.5800 8.4192 2.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 98.7500 9.3400 2.50 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 97.8000 7.5400 200.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 103.3548 7.3400 300.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED 8.35% 26-Mar-27 102.3500 7.9800 5.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION AND 9.25% 27-Mar-27 101.7000 9.1600 165.00 INE667A08096 SYNDICATE BANK 8.00% 03-May-27 103.8000 7.1100 200.00 INE891K08042 AXIS FINANCE LIMITED 8.50% 11-May-27 103.2500 8.0090 11.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 101.2500 7.3092 250.00 INE848E07AC9 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-27 100.0000 7.5200 150.00 INE039A09PU9 IFCI LIMITED 8.76% 31-Mar-29 113.7380 7.0002 50.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.9979 8.7200 1000.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 100.0100 9.9248 1000.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.1930 8.8000 400.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.1000 9.0500 400.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.0207 9.1800 200.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 101.8721 11.0000 100.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 105.5926 9.7807 50.00 INE804I08734 ECL FINANCE LIMITED 10.25% PERPETUAL 100.0000 10.2400 50.00 INE306N08185 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.80% PERPETUAL 106.5200 8.7200 10.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 100.1500 11.1200 3.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 104.5700 10.0500 2.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.5500 8.4400 2.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 93.8262 12.7500 1.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 95.4486 12.5000 1.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 100.0100 9.9248 500.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.1930 8.8000 400.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 98.7000 7.4800 200.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.0600 9.5100 125.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 100.2845 7.6473 250.00 INE945S07215 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-36 104.5600 8.7700 10.00 INE945S07223 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-37 102.7500 9.1770 18.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 119.8982 7.4600 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 89.9800 12.9000 55.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE