Jun 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 17962.00 NSE 49345.60 ============= TOTAL 67307.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE357L07416 NOMURA CAPITAL (INDIA) PRIVATE LTD 0.00% 28-Jun-17 147.8700 9.4200 37.50 INE804I07X07 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 03-Jul-17 109.2550 9.5000 10.00 INE804I07SK8 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 27-Jul-17 159.5680 10.5000 2.50 INE975F07EY3 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 0.00% 31-Jul-17 99.1100 6.8000 1000.00 INE916DA7LA1 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 01-Aug-17 99.1000 6.8000 1800.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.57% 07-Sep-17 100.5700 6.6500 20.00 INE516Q07135 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-18 101.5500 11.2500 0.50 INE692Q07068 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA LTD 8.53% 20-Aug-18 101.1600 7.4300 250.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 100.2000 6.8500 100.00 INE115A07HN3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 08-Feb-19 102.0100 7.3500 500.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 101.2500 7.0800 30.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 101.6300 6.9300 250.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.0500 6.9000 500.00 INE756I07AB7 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.30% 09-Aug-19 101.2100 7.6500 150.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-19 102.7300 11.2500 0.50 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 103.8700 7.4500 350.00 INE774D07PW5 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 7.81% 04-Oct-19 100.1422 7.7100 100.00 INE217K07AC4 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.90% 03-Jan-20 100.2400 8.7500 500.00 INE217K07AB6 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.70% 03-Jan-20 99.8000 8.7500 400.00 INE244N07057 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.19% 24-Feb-20 102.5400 7.1000 1500.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.05% 15-May-20 99.6700 7.1700 50.00 INE261F08865 NABARD 7.07% 25-May-20 100.1500 6.9500 500.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.6400 6.9800 50.00 INE261P07023 SHREE SUKHAKARTA DEVELOPERS PVT LTD14.00% 30-Jun-20 100.0000 - 1.00 INE228R07028 MANYATA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED 18.50% 30-Jun-20 100.0000 - 1.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.6000 7.1800 500.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 04-Sep-20 103.2300 7.1800 150.00 INE115A07LX4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.67% 29-Jul-21 100.7300 7.4800 1650.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.8500 7.2400 250.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.20% 21-Dec-21 100.3900 7.0800 100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.2600 7.0800 250.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.7800 7.1200 450.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 100.6100 7.1100 500.00 INE848E07989 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-23 100.8900 7.3300 50.00 INE848E07997 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-24 101.0000 7.3300 50.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 100.0000 11.0800 160.00 INE848E07AA3 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-25 101.1100 7.3300 50.00 INE906B07EG4 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.14% 11-Jan-26 107.9400 5.9300 0.50 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 105.3300 8.3200 300.00 INE848E07AB1 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-26 101.2200 7.3300 50.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 103.3500 8.7400 20.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 101.9500 8.8800 160.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 116.2900 5.9400 1.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 104.0500 7.3500 500.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 103.1300 7.3600 150.00 INE804I08726 ECL FINANCE LIMITED 9.75% 30-Apr-27 100.4200 9.7200 300.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 101.3500 7.2800 2300.00 INE848E07AC9 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-27 101.3100 7.3300 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 110.8100 5.9400 0.50 INE945S07132 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-28 101.7334 0.0000 6.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.0900 9.1800 863.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 101.3800 8.7500 250.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.35% 11-Jan-31 112.2500 6.0000 50.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 99.6900 7.3600 100.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 102.7800 7.3700 250.00 INE945S07231 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-38 103.1800 8.9800 20.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 103.2500 10.2200 1.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-98 100.0000 8.7200 150.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 99.6700 10.9800 150.00 INE705A08060 VIJAYA BANK 10.40% 31-Mar-99 102.0000 9.8200 20.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.0000 10.6800 2.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 101.9000 10.3700 3.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 104.2600 10.0400 2.00 NSE === INE357L07416 NOMURA CAPITAL (INDIA) PRIVATE LTDNSE CN 28-Jun-17 147.9777 7.7500 37.50 INE804I07TR1 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 03-Jul-17 156.9040 9.0000 14.80 INE804I07RZ8 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 04-Jul-17 176.7290 9.0000 15.00 INE804I07TV3 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 06-Jul-17 146.8200 0.0000 7.50 INE804I07UL2 ECL FINANCE LIMITED -- 31-Jul-17 155.3000 0.0000 1.80 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 100.4522 6.4802 57.00 INE019A07365 JSW STEEL LIMITED 10.20% 05-Sep-17 100.6571 6.7687 100.00 INE093J07890 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 08-Sep-17 162.6500 0.0000 2.50 INE093J07874 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 18-Sep-17 166.9000 0.0000 0.60 INE756I07159 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.71% 09-Oct-17 100.7066 7.0000 40.00 INE093J07AB3 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 04-Nov-17 159.2500 0.0000 3.50 INE804I07VG0 ECL FINANCE LIMITED 13-Nov-17 161.3750 0.0000 1.00 INE804I07VH8 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 13-Nov-17 153.7810 0.0000 1.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 08-Dec-17 100.3168 6.9213 20.00 INE423R07041 RELIANCE PROJECT VENTURES AND 12.33% 22-Dec-17 100.5719 10.5650 75.00 INE915D07PC6 CITIFINANCIAL CONSUMER FINANCE NIFTY 28-Feb-18 145.2900 - 2.50 INE093J07BU1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 20-Mar-18 137.5070 0.0000 4.50 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 100.8633 6.7991 80.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.3284 7.1100 1000.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.3284 7.1000 1000.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 22-Jul-18 100.9464 7.2100 750.00 INE001A07PI8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.15% 22-Jul-18 100.9464 7.2100 750.00 INE692Q07068 TOYOTA FINANCIAL SERVICES INDIA LTD 8.53% 20-Aug-18 101.1600 7.4300 250.00 INE918K07938 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD - 06-Sep-18 132.5000 0.0000 0.60 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.00% 10-Sep-18 100.2014 6.8500 100.00 INE093J07EW1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 22-Sep-18 139.4000 0.0000 0.80 INE093J07DY9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 27-Sep-18 120.0080 0.0000 2.50 INE093J07IV4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 17-Oct-18 120.3650 0.0000 5.50 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.2666 7.3600 500.00 INE115A07HN3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.65% 08-Feb-19 102.0070 7.3500 1500.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.1264 7.1500 50.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.1264 7.1500 50.00 INE093J07IE0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 16-Apr-19 128.5820 0.0000 3.00 INE093J07IK7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 30-Apr-19 123.4760 0.0000 2.50 INE093J07IU6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 15-May-19 132.5580 0.0000 5.00 INE093J07KM9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 24-May-19 125.3000 0.0000 0.70 INE261F08634 NABARD 7.65% 27-May-19 100.2852 6.6150 40.00 INE774D07RH2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 7.65% 07-Jun-19 99.9800 7.6583 500.00 INE580B07422 GRUH FINANCE LIMITED 7.48% 10-Jun-19 100.0000 7.6400 250.00 INE756I07BD1 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.79% 14-Jun-19 100.0657 7.7500 1000.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.6198 7.0300 250.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.6198 7.0291 250.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.0473 6.9000 500.00 INE756I07AB7 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.30% 09-Aug-19 101.2081 7.6500 150.00 INE148I07FU6 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED-- 22-Aug-19 51.7508 7.8150 400.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 103.8747 7.4500 350.00 INE860H07DI8 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.86% 13-Sep-19 102.1021 7.7800 250.00 INE774D07PW5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.81% 04-Oct-19 100.1422 7.7100 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.0732 7.0500 500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.0732 7.0500 500.00 INE093J07LV8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 14-Oct-19 122.8930 0.0000 2.50 INE392R08020 DOLVI MINERALS & METALS PRIVATE LTD 0.00% 22-Oct-19 142.4053 10.8850 90.00 INE514E08FI1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 6.54% 02-Dec-19 99.0208 6.9600 40.00 INE217K07AC4 RELIANCE HOME FINANCE LTD 8.90% 03-Jan-20 100.2389 8.7500 500.00 INE217K07AB6 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.70% 03-Jan-20 99.7998 8.7500 400.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 102.7000 7.4400 1.00 INE321N07228 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES PVT LTD - 09-Feb-20 103.7128 9.2125 290.00 INE244N07057 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.19% 24-Feb-20 102.5370 7.1006 750.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.2079 7.0900 350.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.2079 7.0900 350.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 104.2291 7.0832 10.00 INE756I07944 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.65% 13-Mar-20 102.5873 7.5946 9.00 INE949L08194 AU SMALL FINANCE BANK LIMITED -- 17-Mar-20 100.2433 8.8580 100.00 INE756I07AW3 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED -- 20-Mar-20 103.2065 7.5940 10.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 99.3456 7.0100 250.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 99.3456 7.0100 250.00 INE134E08IQ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 6.83% 15-Apr-20 99.1803 7.1400 100.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 99.6731 7.1700 50.00 INE261F08865 NABARD 7.07% 25-May-20 100.1476 6.9500 500.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.20% 31-May-20 100.6399 6.9750 50.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 100.0000 7.0522 1250.00 INE296A07IZ3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.79% 15-Jun-20 103.0204 7.6250 10.00 INE001A07QL0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 22-Jun-20 100.9820 7.4900 250.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 26-Jun-20 100.0000 7.6000 500.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.30% 30-Jun-20 100.3871 7.1500 750.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.30% 30-Jun-20 100.3871 7.1500 500.00 INE082T07017 PRI-MEDIA SERVICES PRIVATE LIMITED-- 30-Jun-20 126.4088 10.3700 160.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.6568 7.1600 1250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.6035 7.1800 750.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 103.2280 7.1800 750.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 103.2280 7.1800 600.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.9743 7.1500 400.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.9743 7.1500 350.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 100.2866 7.0200 500.00 INE020B08AE5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.13% 21-Sep-20 100.2866 7.0200 500.00 INE733E07JY8 NTPC LIMITED 8.18% 31-Dec-20 103.4578 7.0185 100.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-21 102.8813 8.2000 200.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 20-Jul-21 106.9662 7.5000 500.00 INE115A07LX4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.67% 29-Jul-21 100.7320 7.4600 1650.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.8542 7.2400 250.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.7513 7.2400 250.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.7513 7.2400 250.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 101.5847 8.2700 250.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 102.1764 8.2500 100.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 102.1425 8.2600 50.00 INE115A07KK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 19-Oct-21 101.2394 7.4500 500.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.3976 7.1100 750.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.3976 7.1100 750.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 11-Nov-21 108.6403 7.5000 800.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 100.0297 7.1100 250.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 100.0297 7.1100 250.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD - 21-Dec-21 100.3925 7.0750 100.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.2614 7.0800 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.2702 7.0777 50.00 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-22 103.5520 8.2201 400.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.7795 7.1300 950.00 INE115A07LW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 23-May-22 100.8867 7.5500 500.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 100.6094 7.1150 600.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 102.0100 8.9800 1.00 INE537P07331 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.00% 01-Jul-22 100.6637 7.8400 75.00 INE246R07194 IDFC INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 7.96% 18-Aug-22 100.8300 7.7700 100.00 INE848E07989 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-23 100.8949 7.3250 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.5500 9.1102 250.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 99.9284 7.6000 150.00 INE121A08OA2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.08% 23-Nov-23 100.5011 8.9500 50.00 INE871D07PW9 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 8.09% 10-May-24 100.6000 7.9700 22.00 INE721A08CV0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 30-May-24 97.6100 8.9700 200.00 INE848E07997 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-24 101.0013 7.3250 100.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 101.0525 10.7500 82.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.2500 9.2900 2.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 106.3599 7.4966 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 104.9280 7.4000 50.00 INE020B08906 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.27% 06-Feb-25 104.9280 7.4000 50.00 INE530L08010 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 11.25% 03-May-25 109.8869 9.4000 25.00 INE848E07AA3 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-25 101.1122 7.3250 100.00 INE115A07IF7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.25% 23-Oct-25 104.1278 7.5500 300.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 104.7680 8.4200 900.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 13-Mar-26 102.2600 8.3500 4.00 INE733E07KA6 NTPC LIMITED 8.05% 05-May-26 104.6587 7.3100 100.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.2000 9.3596 4.00 INE848E07AB1 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-26 101.2155 7.3250 100.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 30-Jun-26 102.0000 8.6700 55.00 INE115A07JW0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.43% 10-Jul-26 105.3816 7.5800 250.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 103.7562 8.1400 565.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 101.2390 9.0800 255.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 103.2106 7.4450 500.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 103.2106 7.4450 500.00 INE115A07KM9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.83% 25-Sep-26 101.5559 7.5770 1000.00 INE115A07KM9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.83% 25-Sep-26 101.5361 7.5800 500.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 102.2500 8.7700 100.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.69% 29-Sep-26 102.4800 8.2806 136.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 99.7000 9.1800 13.30 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 104.0183 7.3450 650.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 104.0532 7.3400 100.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 103.1133 7.3800 250.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION AND 9.25% 27-Mar-27 102.0500 9.0200 46.00 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 8.05% 29-Mar-27 103.5000 7.5200 10.00 INE891K08042 AXIS FINANCE LIMITED SR-02 8.50% 11-May-27 101.8500 8.2100 16.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.86% 17-May-27 102.4000 7.5012 50.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 101.3471 7.2950 2050.00 INE848E07AC9 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-27 101.3119 7.3250 100.00 INE945S07132 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-28 101.7334 8.8500 6.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 119.4965 6.0100 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 120.1384 5.9500 2.50 INE039A09PU9 IFCI LIMITED 8.76% 31-Mar-29 113.7354 7.0002 120.00 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 100.0798 7.3600 150.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.0926 9.1600 850.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.3822 8.7500 350.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.5400 8.4400 304.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.9618 8.7300 250.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 97.7636 11.7500 101.00 INE514E08FL5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.60% PERPETUAL 100.8422 8.3600 100.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK SR-I 10.90% PERPETUAL 99.5000 11.0176 50.00 INE306N08185 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.80% PERPETUAL 106.5500 8.7200 20.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 93.1909 12.9500 9.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 99.8000 11.6100 8.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 103.7500 10.0800 3.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 100.0000 9.9200 2.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 104.7400 10.0000 1.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.9618 8.7300 250.00 INE915D07PO1 CITICF - - 125.0700 - 2.50 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.6950 8.4026 250.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 100.0728 7.3700 150.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.35% 11-Jan-31 112.2460 6.0000 50.00 INE261F08691 NABARD 7.20% 21-Oct-31 98.9000 7.4600 500.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 99.9844 7.3600 600.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 99.9844 7.3600 50.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 100.0663 7.3700 150.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 102.7785 7.3600 250.00 INE514E08FO9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.74% 26-May-37 103.7382 7.3700 350.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.7381 10.5700 55.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 93.0000 12.7500 3.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.5806 8.7249 500.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange