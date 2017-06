Jun 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9402.20 NSE 55626.40 ============= TOTAL 65028.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE357L07416 NOMURA CAPITAL (INDIA) PVT 0.00% 28-Jun-17 147.9600 10.0000 14.00 INE020B08757 REC 9.40% 20-Jul-17 100.2100 6.5200 5.00 INE248U07145 IIFL WEALTH FINANCE LTD 0.00% 02-Aug-17 109.4650 9.1000 2.50 INE020B07IY8 REC 9.25% 25-Aug-17 100.4400 6.4300 317.00 INE020B08773 REC 9.25% 27-Aug-17 100.4500 6.4600 105.00 INE866I07AY6 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 9.52% 06-Oct-17 100.6852 7.3400 100.00 INE134E08GM8 PFC 8.90% 21-Oct-17 100.6000 6.7500 500.00 INE205A07014 SESA STERLITE LTD 9.36% 30-Oct-17 100.6500 7.1000 100.00 INE134E08HE3 PFC 8.34% 27-Apr-18 101.1400 6.9000 493.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.50% 15-May-18 101.1700 7.0800 250.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 101.5100 6.8000 300.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.3700 6.8000 100.00 INE915D07YN5 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD 7.50% 22-Jun-18 102.7848 6.5500 400.00 INE752E07LA4 PGC 8.70% 15-Jul-18 101.8600 6.8300 32.00 INE851M07127 VOLKSWAGEN FINANCE PVT LTD 8.40% 20-Sep-18 100.7500 7.7000 250.00 INE115A07JZ3 -- 8.18% 27-Sep-18 101.1600 7.2000 500.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.85% 15-Apr-19 101.1600 7.1300 600.00 INE896L07207 INDO STAR CAPITAL FINANCE 11.50% 11-Jul-19 100.2900 6.7000 150.00 INE205A07105 VEDANTA LTD 7.50% 29-Nov-19 99.6100 7.6500 500.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.65% 30-Dec-19 101.2000 8.0700 26.00 INE296A07PR5 BAJAJ FINANCE LTD 7.77% 20-May-20 100.3877 7.6000 250.00 INE906B07CA1 NHAI 8.20% 25-Jan-22 107.7100 6.2200 6.20 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 107.7300 6.2200 5.60 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 107.0300 6.2200 2.60 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOP 8.10% 05-Mar-22 107.4200 6.2200 5.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.3800 7.2500 500.00 INE691I07299 LARSON AND TUBRO INFRAS 8.70% 24-Mar-22 100.9477 8.4300 0.50 INE414G07CD9 MUTHOOT FINANCE LTD 9.00% 24-Apr-22 100.2000 8.9300 100.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION 7.28% 10-Jun-22 100.0000 7.2800 200.00 INE514E08BS9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 107.2900 7.1700 86.00 INE848E07989 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-23 100.6800 7.3700 200.00 INE848E07997 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-24 100.7600 7.3700 200.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.0000 10.9300 394.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION 11.80% 21-Dec-24 103.2900 11.4400 100.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7500 6.00 INE092T08BU0 IDFC BANK LTD 8.70% 20-May-25 104.1700 7.9600 2.00 INE848E07AA3 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-25 100.8400 7.3700 200.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 104.3100 7.7000 20.00 INE848E07AB1 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-26 100.9200 7.3700 50.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LTD 8.85% 15-Jul-26 104.1100 8.1800 2.00 INE721A08CX6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.50% 29-Dec-26 99.9300 8.4900 7.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOP 8.20% 05-Mar-27 114.0400 6.2200 15.80 INE053F07983 IRFC 7.83% 21-Mar-27 103.4200 7.3300 50.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY 8.35% 26-Mar-27 102.6400 7.6200 11.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION 9.25% 27-Mar-27 102.2000 9.1000 10.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 101.1000 7.3300 250.00 INE848E07AC9 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-27 100.9900 7.3700 50.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION 7.44% 11-Jun-27 100.0000 7.4400 200.00 INE053F07AB5 IRFC 7.27% 15-Jun-27 100.0500 7.2700 100.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 119.6600 5.8100 1.00 INE020B07HN3 REC 8.46% 29-Aug-28 118.9500 6.0700 1.00 INE031A07949 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.76% 25-Oct-28 120.3600 5.9800 1.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% - 101.4500 9.0600 5.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 99.7300 9.1500 500.00 INE787H07313 INDIA INFRASTRUCTURE FIN 8.75% 12-Nov-33 125.5400 6.0000 1.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 103.2500 10.6900 3.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LTD 10.75% 21-Aug-72 104.8800 9.7500 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 112.5200 7.6700 50.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 29-Mar-99 100.5100 9.0500 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% 31-Mar-99 100.5000 10.7600 2.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.0000 10.8000 4.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 101.6000 8.7100 50.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% 31-Dec-99 101.6600 8.4100 512.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 98.0300 9.5000 500.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 100.0000 10.8800 1.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LTD 11.40% 31-Dec-99 106.0400 9.7400 1.00 NSE === INE357L07416 NOMURA CAPITAL (INDIA) PVT NSE CN 28-Jun-17 148.0717 7.7500 14.00 INE804I07TR1 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 03-Jul-17 157.2680 10.0000 15.30 INE918K07BE1 EDELWEISS FINANCE -- 04-Jul-17 121.0130 10.0000 15.00 INE093J07825 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 14-Jul-17 166.4000 0.0000 2.50 INE093J07817 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 24-Jul-17 146.3400 0.0000 2.50 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION 9.30% 27-Aug-17 100.4134 6.5000 6950.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION 9.30% 27-Aug-17 100.4134 6.5000 1550.00 INE020B08773 REC 9.25% 27-Aug-17 100.4490 6.4600 550.00 INE148I07886 INDIABULLS HOUSING FINANCE 10.00% 29-Sep-17 100.7906 6.7200 500.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION 8.90% 21-Oct-17 100.5977 6.7501 500.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.6540 7.1000 100.00 INE804I07SD3 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 07-Nov-17 168.5200 0.0000 17.50 INE093J07AG2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 27-Nov-17 167.7700 0.0000 27.00 INE093J07AO6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 23-Dec-17 171.6070 0.0000 2.50 INE516Q08067 ASIRVAD MICRO FINANCE PVT 12.80% 01-Jan-18 101.2807 10.7500 6.00 INE093J07AS7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 08-Jan-18 170.7670 0.0000 2.50 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.50% 15-May-18 101.1836 7.0500 550.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.50% 15-May-18 101.1576 7.0800 300.00 INE760E08141 TATA INDUSTRIES LIMITED 7.45% 03-Jun-18 100.0668 7.3700 500.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 100.3411 7.0800 500.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 100.3411 7.0800 500.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 100.3411 7.0800 1000.00 INE915D07TX4 CITICORP FINANCE (INDIA) -- 29-Jun-18 109.9700 - 15.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION 8.64% 08-Jul-18 101.7765 6.8300 6.30 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION 8.40% 19-Jul-18 101.3941 6.9200 250.00 INE915D07VC4 CITICORP FINANCE (INDIA) -- 23-Jul-18 108.0900 - 10.00 INE001A07QO4 HOUSING DEVELOPMENT FIN 7.20% 26-Jul-18 100.0000 7.2100 1000.00 INE851M07127 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE 8.40% 20-Sep-18 100.7485 7.7000 250.00 INE115A07JZ3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.18% 27-Sep-18 101.1634 7.2000 500.00 INE093J07EH2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 27-Sep-18 102.0000 0.0000 20.00 INE804I07Q48 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Oct-18 110.9000 0.0000 1.00 INE721A07MI8 SHRIRAM TRANSPORT FIN 7.85% 12-Dec-18 100.0000 7.9000 1750.00 INE093J07GE4 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 06-Feb-19 124.9000 0.0000 2.50 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.45% 08-Feb-19 101.5463 7.3800 50.00 INE001A07OI1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.45% 08-Feb-19 101.5463 7.3800 50.00 INE093J07GR6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 18-Feb-19 127.9140 0.0000 2.50 INE093J07HA0 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 28-Feb-19 123.5640 0.0000 2.50 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION 7.85% 15-Apr-19 101.1558 7.1300 500.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION 7.85% 15-Apr-19 101.1558 7.1300 150.00 INE053F09FY2 IRFC 8.19% 27-Apr-19 102.3590 6.9290 50.00 INE093J07IU6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 15-May-19 132.5580 0.0000 5.00 INE523E07BY0 L & T FINANCE LIMITED 8.87% 27-May-19 102.2895 7.8000 200.00 INE523E07BY0 L & T FINANCE LIMITED 8.87% 27-May-19 102.2895 7.8000 200.00 INE523E07CF7 L & T FINANCE LIMITED 8.87% 04-Jun-19 102.3203 7.8000 250.00 INE523E07CF7 L & T FINANCE LIMITED 8.87% 04-Jun-19 102.3203 7.8000 250.00 INE721A07MJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 7.95% 13-Jun-19 99.9882 7.9600 550.00 INE774D07RJ8 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 7.53% 14-Jun-19 100.0000 7.5300 500.00 INE093J07MB8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 21-Jun-19 118.1450 0.0000 2.50 INE015L07352 EDELWEISS ASSET RECONST 10.75% 15-Jul-19 102.0705 9.5850 490.00 INE093J07KP2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 02-Aug-19 123.1960 0.0000 2.10 INE020B07EV3 REC 8.80% 06-Oct-19 103.2119 7.2028 12.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION 8.76% 07-Nov-19 103.4475 7.1100 350.00 INE020B08864 REC 8.56% 13-Nov-19 103.2853 6.9994 250.00 INE020B08864 REC 8.56% 13-Nov-19 103.2853 7.0000 250.00 INE205A07105 VEDANTA LIMITED 7.50% 29-Nov-19 99.6086 7.6500 250.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA 8.65% 30-Dec-19 101.1985 8.0700 26.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 101.6500 8.2800 2.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION 8.82% 20-Feb-20 103.9000 7.1400 20.00 INE261F08790 NABARD -- 20-Mar-20 100.1060 6.7399 500.00 INE961V08016 KRIBHCO INFRASTRUCTURE 8.15% 30-Apr-20 100.0000 8.4000 1250.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 7.25% 30-Apr-20 100.5209 7.0332 250.00 INE296A07PR5 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.77% 20-May-20 100.3877 7.6000 250.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 100.1451 7.0100 500.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.60% 26-Jun-20 100.0000 7.6000 500.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION 7.42% 26-Jun-20 100.5312 7.2100 100.00 INE134E08IY9 POWER FINANCE CORPORATION 7.42% 26-Jun-20 100.5312 7.2100 100.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION 7.30% 30-Jun-20 100.3221 7.1800 500.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 07-Jul-20 100.2032 7.4200 2000.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 07-Jul-20 100.2032 7.4200 2000.00 INE115A07HS2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.67% 26-Aug-20 103.5178 7.3800 750.00 INE018A08AQ5 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 8.40% 24-Sep-20 103.7900 7.0383 500.00 INE134E07075 POWER FINANCE CORPORATION 8.30% 31-Mar-21 102.8200 7.4000 0.20 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.4605 7.6000 300.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.75% 26-Sep-21 101.5118 8.2900 670.60 INE020B08AB1 REC 7.14% 09-Dec-21 99.8430 7.1600 250.00 INE669E08292 IDEA CELLULAR LIMITED 8.03% 31-Jan-22 99.1076 8.2500 500.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 07-Feb-22 106.6026 7.2500 5.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.3793 7.2500 500.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.60% 18-Mar-22 101.8058 7.1227 250.00 INE414G07CD9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 24-Apr-22 100.2002 8.9300 500.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION 7.28% 10-Jun-22 99.9900 7.2800 3250.00 INE115A07LZ9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.48% 10-Jun-22 100.0000 7.4700 500.00 INE235P07761 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED -- 14-Jun-22 100.0000 7.9948 15.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK 9.50% 24-Jun-22 101.9500 9.0000 402.00 INE246R07194 IDFC INFRASTRUCTURE FINANCE 7.96% 18-Aug-22 100.8700 7.7600 125.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 107.9413 7.2500 14.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 105.8000 8.4200 2.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 104.2100 7.4562 16.00 INE848E07989 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-23 100.6774 7.3700 350.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPO 9.25% 09-Sep-23 100.9500 9.0200 151.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 100.6584 7.4500 500.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 100.6584 7.4500 500.00 INE848E07997 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-24 100.7560 7.3700 350.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 110.3008 8.1900 50.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 107.2811 7.5200 250.00 INE238A08351 AXIS BANK LIMITED 8.85% 05-Dec-24 107.2811 7.5200 250.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORK 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7500 12.00 INE514E08EK0 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.11% 03-Feb-25 104.0143 7.3859 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION 8.39% 19-Apr-25 105.6570 7.4000 4.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION 8.70% 14-May-25 107.2400 7.4463 100.00 INE092T08BU0 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 06 8.70% 20-May-25 104.8200 7.8500 4.00 INE848E07AA3 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-25 100.8411 7.3700 350.00 INE020B08963 REC 8.11% 07-Oct-25 104.0400 7.4300 1.00 INE535H08678 FULLERTON INDIA CREDIT 9.30% 25-Feb-26 104.9000 8.4700 9.00 INE476A08050 CANARA BANK 8.40% 27-Apr-26 105.8700 7.4600 147.00 INE848E07AB1 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-26 100.9204 7.3700 350.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINA 9.00% 06-Jun-26 104.6500 8.2400 0.60 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION 9.46% 01-Aug-26 112.9500 7.4437 100.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 103.7000 8.1487 5.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 101.5000 9.0433 82.50 INE124D08019 RELIANCE GENERAL INSURANCE 9.10% 17-Aug-26 100.5000 9.0000 1.00 INE001A07PN8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.90% 24-Aug-26 102.5500 7.5000 20.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION 9.45% 01-Sep-26 112.9500 7.4439 38.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORPORATION 7.65% 22-Sep-26 101.3800 7.4400 300.00 INE148I07GL3 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.00% 26-Sep-26 102.3798 8.6000 50.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES 8.69% 29-Sep-26 102.9500 8.2100 8.50 INE721A08CX6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.50% 29-Dec-26 99.9300 8.4926 10.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION 7.18% 20-Jan-27 99.1665 7.4298 200.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION 7.18% 20-Jan-27 99.1665 7.4300 200.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 99.4975 9.6118 500.00 INE540P07178 U.P. U.P. POWER CORPORATION 8.48% 15-Mar-27 102.4400 8.3500 200.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE 7.83% 21-Mar-27 103.3486 7.3400 100.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 103.3486 7.3400 50.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION 9.25% 27-Mar-27 102.2000 8.9921 10.00 INE891K08042 AXIS FINANCE LIMITED SR-02 8.50% 11-May-27 101.9500 8.2000 42.00 INE860H08DY3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.50% 18-May-27 101.1300 8.3200 4.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 101.0993 7.3300 500.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 101.0993 7.3300 250.00 INE831R08068 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE 8.50% 01-Jun-27 100.7500 8.3840 60.00 INE848E07AC9 NHPC LIMITED 7.52% 06-Jun-27 100.9944 7.3700 350.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 100.0600 7.4263 1040.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 100.0000 7.4353 250.00 INE115A07MC6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 14-Jun-27 100.0000 7.5600 250.00 INE053F07AB5 IRFC 7.27% 15-Jun-27 100.0000 7.2727 5500.00 INE053F07660 IRFC 8.40% 18-Feb-29 119.0752 6.0700 8.80 INE945S07140 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-29 101.5500 8.8800 50.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 99.9117 9.1000 512.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.7800 8.2101 503.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.9978 8.7200 500.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.5665 8.7000 100.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 103.9650 10.0000 63.00 INE095A08066 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.7010 9.0200 50.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE 10.75% PERPETUAL 107.9700 9.4000 19.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 100.3500 9.8300 15.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 103.1416 10.0000 10.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.7012 9.0000 4.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 93.1960 12.9500 1.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.4895 9.0500 1.00 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 111.5956 6.0700 14.00 INE053F07900 IRFC 7.64% 22-Mar-31 114.3488 6.0700 2.00 INE514E08FC4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.12% 25-Apr-31 106.2500 7.3658 24.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 100.3147 7.6426 200.00 INE945S07207 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-35 102.5946 9.0700 50.00 INE945S07215 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-36 102.5946 9.0700 40.00 INE945S07223 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-37 102.5946 9.0700 100.00 INE945S07231 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-38 102.5946 9.0700 100.00 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED 9.55% 04-Jul-63 115.9300 8.2000 105.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 98.0285 9.5000 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 89.8800 12.9351 81.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 101.5980 8.7125 50.00 INE160A08076 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 31-Dec-99 99.9647 9.1339 650.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange