Jun 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10447.50 NSE 32096.30 ============= TOTAL 42543.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE357L07416 NOMURA CAPITAL (INDIA) PVT 0.00% 28-Jun-17 148.0800 10.0000 9.00 INE804I07Y55 ECL FIN LTD 0.00% 17-Jul-17 109.0970 9.0000 30.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.25% 25-Aug-17 100.4200 6.4600 60.00 INE514E08BL4 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.4800 6.4800 11.00 INE115A07452 LIC HOUSING FIN LTD 9.80% 22-Oct-17 100.8600 6.8000 11.00 INE092T08949 IDFC BANK LTD 8.43% 02-Feb-18 100.6700 7.1800 1300.00 INE134E08AT6 POWER FIN CORP LTD. 9.68% 09-Jun-18 102.5800 6.8400 20.00 INE296A07GI3 BAJAJ FIN LTD 8.89% 20-Jun-18 101.6200 7.1500 250.00 INE916DA7LJ2 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.65% 27-Jun-18 101.3700 7.2000 100.00 INE516Q07143 ASIRVAD MICROFIN PVT LTD 12.25% 11-Aug-19 103.0300 11.0700 1.00 INE752E07MX4 POWER GRID CORP OF INDIA LIMI 8.40% 14-Sep-19 102.7600 7.0000 500.00 INE205A07089 VEDANTA LTD 8.25% 28-Oct-19 101.0549 7.7100 2000.00 INE428Q08065 SURYODAY MICRO FIN LTD 11.15% 10-Jan-20 100.8545 10.2500 85.00 INE261F08816 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.3900 6.8600 250.00 INE572E09452 PNB HOUSING FIN LTD 7.63% 15-Dec-20 100.0000 7.6500 500.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.25% 16-Aug-21 101.7800 8.7000 200.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.1500 7.1100 250.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.7300 7.1400 100.00 INE618W07012 SHELTREX KARJAT PVT LTD 12.00% 31-Mar-22 100.0000 12.5500 310.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.5400 7.1400 500.00 INE115A07LZ9 LIC HOUSING FIN LTD 7.48% 10-Jun-22 99.9580 7.8500 250.00 INE134E07356 POWER FIN CORP LTD 6.88% 28-Mar-23 103.6500 6.1000 1.00 INE787H07412 INDIA INFRASTRUCTURE FIN COM 8.41% 27-Mar-24 111.0861 6.1000 1.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 102.2500 10.5000 1.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.2500 10.3500 7.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FIN LTD 9.24% 30-Sep-24 108.8200 7.6000 100.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.0000 10.9300 300.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION 11.80% 21-Dec-24 103.2900 11.4400 100.00 INE053F07827 INDIAN RAILWAYS FIN CORP 7.32% 21-Dec-25 108.5450 6.0000 0.30 INE906B07EN0 NHAI 7.29% 09-Mar-26 108.5300 6.0000 0.20 INE053F07892 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.29% 22-Mar-26 108.5500 6.0000 0.40 INE774D08LZ5 MAHINDRA AND MAHINDRA FIN 8.80% 06-Jun-26 101.2400 8.5900 10.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 9.30% 29-Jun-26 103.4900 8.7300 20.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 09-Sep-26 100.1500 8.9600 3.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.95% 12-Mar-27 103.9400 7.3600 250.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.49% 30-May-27 101.0600 7.3400 850.00 INE115A07MC6 LIC HOUSING FIN LTD 7.56% 14-Jun-27 100.3100 7.5100 300.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.27% 15-Jun-27 100.0500 7.2700 100.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% - 101.4500 9.2000 440.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 101.9500 8.6000 100.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 100.4800 8.9500 150.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 111.9300 6.0400 19.40 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN LTD 9.80% 30-Mar-31 102.2500 9.6300 3.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FIN LTD 9.40% 03-Jan-32 99.1200 9.5100 12.20 INE787H07313 INDIA INFRASTRUCTURE FIN COM 8.75% 12-Nov-33 124.3400 6.1000 1.00 INE134E07463 POWER FIN CORP LTD 8.92% 16-Nov-33 126.0800 6.1000 1.00 INE945S07215 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.50% 25-Apr-36 101.0000 9.3200 120.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.0000 10.9600 9.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 112.5200 7.6700 50.00 INE238A08427 AXIS BANK LTD 8.75% 14-Dec-98 100.0000 8.7200 250.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% 31-Aug-99 104.0000 9.7400 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.0000 10.6800 2.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% 31-Dec-99 101.6200 8.4100 500.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD 11.80% 31-Dec-99 107.1300 9.7000 4.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 101.9000 10.7100 3.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LTD 11.40% 31-Dec-99 106.0100 9.7500 1.00 NSE === INE357L07416 NOMURA CAPITAL (INDIA) PVT NSE CN 28-Jun-17 148.1658 7.7500 9.00 INE916DA7IQ3 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD -- 28-Jul-17 100.1832 6.7721 1850.00 INE587O07032 ALTICO CAPITAL INDIA PVT LTD -- 05-Sep-17 100.1176 8.7450 10.00 INE001A07JK7 HOUSING DEVELOPMENT FIN 9.50% 13-Sep-17 100.5616 6.6001 100.00 INE721A07HW9 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY 10.50% 13-Sep-17 100.8534 6.9202 90.00 INE742F07296 ADANI PORTS AND SPECIAL 10.15% 15-Sep-17 100.6589 7.1801 200.00 INE093J07916 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 18-Sep-17 166.4570 0.0000 2.50 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LTD 9.70% 18-Sep-17 100.4609 7.5002 550.00 INE093J07AE7 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 20-Oct-17 157.4000 0.0000 2.50 INE093J07AG2 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD NIFTY 27-Nov-17 161.3300 0.0000 23.00 INE092T08949 IDFC BANK LTD 8.43% 02-Feb-18 100.6680 7.1800 1300.00 INE915D07PC6 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN NIFTY 28-Feb-18 145.4700 - 10.50 INE092T08774 IDFC BANK LTD 8.34% 09-May-18 100.9333 7.1500 250.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.50% 15-May-18 101.1788 7.0500 100.00 INE001A07LL1 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.50% 15-May-18 101.1788 7.0500 100.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.45% 14-Jun-18 100.3600 7.0500 250.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.45% 14-Jun-18 100.3600 7.0500 250.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.45% 14-Jun-18 100.3622 7.0500 750.00 INE296A07GI3 BAJAJ FIN LTD 8.89% 20-Jun-18 101.6226 7.1500 250.00 INE915D07TT2 CITICORP FIN (INDIA) LTD -- 21-Jun-18 110.6500 - 50.00 INE916DA7LJ2 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.65% 27-Jun-18 101.3747 7.2000 100.00 INE069I07371 INDIABULLS REAL ESTATE LTD 9.45% 06-Jul-18 100.0133 9.4092 750.00 INE522D07941 MANAPPURAM FIN LTD 10.30% 28-Jul-18 101.2200 9.0500 7.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 103.0167 6.9500 100.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 103.0167 6.9496 100.00 INE721A07MI8 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY 7.85% 12-Dec-18 100.0000 7.9000 250.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.4660 6.9009 250.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.4660 6.9000 250.00 INE721A07MJ6 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY 7.95% 13-Jun-19 100.0000 7.9473 1000.00 INE205A07089 VEDANTA LTD 8.25% 28-Oct-19 101.0549 7.7100 2000.00 INE134E08GQ9 POWER FIN CORP LTD. SR-12 8.65% 28-Nov-19 103.1363 7.1700 300.00 INE134E08GQ9 POWER FIN CORP LTD. SR-12 8.65% 28-Nov-19 103.1363 7.1700 300.00 INE428Q08065 SURYODAY SMALL FIN BANK LTD -- 10-Jan-20 100.3709 10.7500 85.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVS 7.87% 09-Jun-20 100.0000 7.8700 150.00 INE756I07BJ8 HDB FINANCIAL SERVS LTD 7.70% 12-Jun-20 100.0000 7.7000 250.00 INE296A07OZ1 BAJAJ FIN LTD 7.84% 15-Jun-20 100.7278 7.5500 500.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.50% 07-Jul-20 100.1494 7.4400 1000.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.50% 07-Jul-20 100.1494 7.4400 1000.00 INE134E08IW3 POWER FIN CORP LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.8264 7.2000 250.00 INE134E08IW3 POWER FIN CORP LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.8264 7.2000 250.00 INE115A07IE0 LIC HOUSING FIN LTD 8.35% 23-Oct-20 102.7600 7.3600 100.00 INE540P07111 U.P. POWER CORP LTD 8.48% 15-Mar-21 101.3876 8.2428 200.00 INE572E09361 PNB HOUSING FIN LTD 8.47% 01-Jul-21 103.1500 7.6800 15.00 INE202B07HT4 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.25% 16-Aug-21 101.7815 8.7000 200.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 8.75% 26-Sep-21 101.5818 8.2700 290.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 107.7807 7.1800 3.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.24% 21-Oct-21 100.1790 7.1700 250.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.24% 21-Oct-21 100.1790 7.1700 250.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.14% 09-Dec-21 99.8430 7.1600 500.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.14% 09-Dec-21 99.8430 7.1600 250.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.1472 7.1100 250.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.7322 7.1400 100.00 INE414G07CD9 MUTHOOT FIN LTD 9.00% 24-Apr-22 100.9600 8.7314 100.00 INE438A07144 APOLLO TYRES LTD 7.80% 29-Apr-22 100.1014 7.7700 250.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.5019 7.1400 500.00 INE115A07LZ9 LIC HOUSING FIN LTD 7.48% 10-Jun-22 99.9580 7.4850 250.00 INE235P07761 L&T INFRA DEBT FUND LTD -- 14-Jun-22 100.0000 8.0000 30.00 INE523E08NH8 L T FIN LTD 9.80% 21-Dec-22 105.8000 8.4200 2.00 INE540P07137 U.P. POWER CORP LTD 8.48% 15-Mar-23 101.9884 8.2600 200.00 INE438A07151 APOLLO TYRES LTD 7.80% 28-Apr-23 100.1199 7.7700 250.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FIN LTD 8.37% 21-May-23 104.3900 7.4200 1.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.06% 31-May-23 101.6100 7.7051 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.25% 09-Sep-23 100.8051 9.0557 300.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.25% 09-Sep-23 100.8051 9.0557 300.00 INE438A07169 APOLLO TYRES LTD 7.80% 30-Apr-24 100.1240 7.7700 250.00 INE871D07PZ2 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN 8.09% 06-Jun-24 100.0000 8.0800 32.00 INE296A08714 BAJAJ FIN LTD 10.15% 19-Sep-24 110.5500 8.1500 6.00 INE115A07FW8 LIC HOUSING FIN LTD 9.24% 30-Sep-24 108.8188 7.6000 100.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-25 109.7500 7.3100 4.00 INE774D08LZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.80% 06-Jun-26 102.4100 8.4000 20.00 INE296A08797 BAJAJ FIN LTD 8.75% 14-Aug-26 103.8198 8.1300 207.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.30% 16-Aug-26 101.2115 9.0850 156.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.30% 16-Aug-26 101.2115 9.0850 100.00 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVS LTD 8.69% 29-Sep-26 102.6500 8.2540 35.80 INE641O08035 PIRAMAL FIN LTD 9.55% 08-Mar-27 100.8000 9.4010 15.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.95% 12-Mar-27 103.9415 7.3550 250.00 INE202E07245 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.12% 24-Mar-27 102.0441 7.8000 4.00 INE168X08014 NATIONAL INSURANCE COMPANY 8.35% 26-Mar-27 104.9300 7.0830 208.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION 9.25% 27-Mar-27 101.8500 9.1300 195.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORK 9.33% 31-Mar-27 102.2300 9.2500 20.00 INE891K08042 AXIS FIN LTD SR-02 8.50% 11-May-27 102.0500 8.1800 60.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.49% 30-May-27 101.0646 7.3350 450.00 INE134E08JC3 POWER FIN CORP LTD 7.44% 11-Jun-27 100.0000 7.4365 220.00 INE134E08JC3 POWER FIN CORP LTD 7.44% 11-Jun-27 99.9975 7.4354 100.00 INE115A07MC6 LIC HOUSING FIN LTD 7.56% 14-Jun-27 100.3082 7.5100 1066.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.27% 15-Jun-27 100.0000 7.2700 6250.00 INE121A08OC8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 8.80% 15-Jun-27 99.8010 8.8000 350.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FIN 8.50% 15-Jun-27 100.0000 8.4994 100.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FIN CORP L 7.34% 19-Feb-28 110.1885 6.0100 50.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.1350 9.0400 900.00 INE514E08FL5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.60% PERPETUAL 100.8363 8.3600 500.00 INE238A08427 AXIS BANK LTD 8.75% PERPETUAL 99.9975 8.7200 250.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.5865 8.6948 100.00 INE306N08185 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 9.80% PERPETUAL 106.6400 8.7000 14.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% PERPETUAL 101.6900 8.4000 7.00 INE434A08067 ANDHRA BANK 10.99% PERPETUAL 103.1416 10.0000 2.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 105.0444 9.8994 1.00 INE906B07EJ8 NHAI 7.60% 11-Jan-31 111.7400 6.0500 51.30 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 112.0400 6.0200 50.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 111.6400 6.0700 12.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 100.0300 10.0261 4.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FIN LTD 9.40% 03-Jan-32 99.1200 9.5000 29.70 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.8016 10.0100 12.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 93.5000 9.5300 1.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 102.2000 9.1200 1.00 INE705A08060 VIJAYA BANK SR-II 10.40% 31-Dec-99 100.8016 10.0100 32.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com