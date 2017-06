Jun 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 17662.70 NSE 68733.50 ============= TOTAL 86396.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.1400 7.0200 760.90 INE804I07UK4 ECL FIN LTD 0.00% 31-Jul-17 139.0200 10.5000 10.50 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 9.20% 08-Oct-17 100.5700 6.8000 250.00 INE205A07014 SESA STERLITE LTD 9.36% 30-Oct-17 100.6600 7.0500 800.00 INE916DA7MA9 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 7.75% 23-Feb-18 100.3000 7.1000 250.00 INE203S07011 RADIUS ESTATES AND DEVELOPERS 13.00% 27-Jun-18 104.8400 17.1200 0.90 INE950O07073 MAHINDRA RURAL HOUSING FIN 8.00% 30-Nov-18 100.1600 7.8200 150.00 INE523H07791 JM FINANCIAL PRODUCTS LTD 0.00% 10-Dec-18 100.0000 8.6500 7.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.4800 6.8900 1250.00 INE220J07089 FUTURE CONSUMER LTD 10.55% 16-Mar-20 100.7500 10.4400 5.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.78% 24-Mar-20 100.8000 7.4200 500.00 INE296A07PR5 BAJAJ FIN LTD 7.77% 20-May-20 100.4400 7.5800 50.00 INE155A08050 TATA MOTORS LTD 9.75% 24-May-20 102.1800 8.8500 2.00 INE756I07BK6 HDB FINANCIAL SERV LTD 7.55% 19-Jun-20 100.0000 7.5500 250.00 INE001A07QM8 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 1.50% 29-Jun-20 100.9600 7.5000 1000.00 INE134E08JA7 POWER FIN CORPLTD 7.30% 30-Jun-20 100.2700 7.1900 250.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FIN 7.50% 07-Jul-20 100.1700 7.4300 750.00 INE528S07045 EDELWEISS RETAIL FIN LTD 9.00% 19-Aug-20 103.8200 8.5000 900.00 INE134E08IW3 POWER FIN CORPLTD 7.50% 17-Sep-20 100.8200 7.2000 250.00 INE020B08AB1 REC 7.14% 09-Dec-21 99.8800 7.1500 250.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.1800 7.1000 250.00 INE879Q08036 ESAF MICROFIN AND INVESTMENTS 16.83% 28-Dec-21 114.0300 12.5000 1.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.6900 7.1400 970.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.5000 9.1100 40.00 INE514E08FM3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.35% 18-May-22 100.9700 7.1000 250.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.5800 7.1200 500.00 INE134E08JB5 POWER FIN CORPLTD 7.28% 10-Jun-22 99.9800 7.2800 250.00 INE168A08038 JAMMU AND KASHMIR BANK LTD 9.50% 24-Jun-22 100.0000 9.4800 4.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.40% 25-Oct-22 100.5900 7.2000 400.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPLT 8.82% 12-Apr-23 106.8300 7.3200 100.00 INE268A07152 STERLITE INDUSTRIES INDIA LTD 9.17% 04-Jul-23 101.6600 7.4500 1000.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.17% 05-Jul-23 101.6700 7.4500 1250.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FIN CORPLI 9.05% 09-Sep-23 100.0000 9.0400 60.00 INE238A08401 AXIS BANK LTD 7.60% 20-Oct-23 100.6100 7.4600 150.00 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LTD 8.80% 02-Nov-23 99.8000 8.8200 100.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 102.2500 10.4400 4.50 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER 9.60% 01-Oct-24 107.3000 8.0000 50.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 99.0000 10.9300 250.00 INE134E07539 POWER FIN CORPLTD 7.11% 17-Oct-25 106.7000 0.20 INE721A08CX6 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY 8.50% 29-Dec-26 100.0000 8.4800 10.00 INE134E08IT9 POWER FIN CORPLTD 7.60% 20-Feb-27 102.2700 7.4000 250.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPLTD 8.48% 15-Mar-27 102.7500 8.3000 20.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FIN CORPL 7.83% 21-Mar-27 103.4200 7.3300 250.00 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LIMI 9.33% 31-Mar-27 102.2300 9.2500 2.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FIN CORPL 7.49% 30-May-27 101.3100 7.3200 550.00 INE831R08068 ADITYA BIRLA HOUSING FIN LTD 8.50% 01-Jun-27 101.0900 8.3300 5.00 INE134E08JC3 POWER FIN CORPLTD 7.44% 11-Jun-27 100.0800 7.4300 200.00 INE115A07MC6 LIC HOUSING FIN LTD 7.56% 14-Jun-27 100.3800 7.5000 250.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FIN CORPL 7.27% 15-Jun-27 100.0000 7.2700 250.00 INE957N08037 HERO FINCORP LTD 8.52% 18-Jun-27 100.7000 8.4100 5.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPOF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.0000 7.3000 1500.00 INE053F07744 INDIAN RAILWAY FIN CORPL 8.88% 19-Mar-29 121.1700 6.0500 0.80 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 121.5800 6.0500 0.20 INE039A09PU9 IFCI LTD 8.76% 31-Mar-29 113.7400 7.0000 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 112.6700 7.2700 200.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% -- 100.4700 8.2300 50.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% -- 101.8800 9.0600 36.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FIN LTD 9.40% 03-Jan-32 99.1300 9.5000 29.70 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 103.2500 10.3800 5.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% 31-Dec-98 102.9400 9.0000 50.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 29-Mar-99 100.7200 8.9900 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% 31-Mar-99 100.5000 10.7600 1.00 INE476A09223 CANARA BANK 9.05% 03-Aug-99 101.6000 8.4300 1.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 101.0000 11.3200 11.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 30-Dec-99 101.7300 8.6500 43.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% 31-Dec-99 101.7300 8.4400 450.00 INE306N08185 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 9.80% 31-Dec-99 107.2000 8.6100 117.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD 11.80% 31-Dec-99 109.3400 8.9900 4.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LTD 11.40% 31-Dec-99 108.2400 9.2900 3.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 101.9000 10.3700 1.00 INE028A09149 BANK OF BARODA 9.15% 31-Dec-99 100.7000 8.1700 1.00 NSE === INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.4674 2.5000 550.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FIN LTD 9.57% 07-Sep-17 100.5440 6.4999 29.00 INE306N07DF6 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV -- 20-Sep-17 100.5542 6.8400 900.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 9.20% 08-Oct-17 100.5735 6.8000 250.00 INE205A07014 SESA STERLITE LTD 9.36% 30-Oct-17 100.6562 7.0501 800.00 INE804I07SD3 ECL FIN LTD CNX NI 07-Nov-17 168.7620 0.0000 20.00 INE093J07AG2 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD NIFTY 27-Nov-17 167.7700 0.0000 24.50 INE296A07856 BAJAJ FIN LTD 9.50% 11-Jan-18 101.1302 7.1000 350.00 INE140A07096 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.25% 12-Jan-18 100.8882 7.3000 350.00 INE756I07548 HDB FINANCIAL SERV LTD 8.97% 20-Feb-18 101.0587 7.1000 400.00 INE916DA7MA9 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 7.74% 23-Feb-18 100.3042 7.1000 250.00 INE140A07112 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 9.40% 28-Feb-18 101.2419 7.3000 350.00 INE915D07PC6 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN NIFTY 28-Feb-18 145.5200 - 20.00 INE134E08FK4 POWER FIN CORPLTD. 8.95% 11-Mar-18 101.3243 6.8501 71.00 INE557F08EW1 NATIONAL HOUSING BANK 8.00% 10-Apr-18 101.0182 6.5500 400.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.70% 26-Apr-18 101.2742 7.0600 3000.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FIN LTD 8.34% 28-May-18 101.0746 7.0749 300.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FIN LTD 8.40% 11-Jun-18 101.1878 7.0800 50.00 INE115A07EB5 LIC HOUSING FIN LTD 8.40% 11-Jun-18 101.1878 7.0800 50.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.3466 6.8000 200.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.57% 12-Jun-18 101.3272 7.1000 250.00 INE001A07NY0 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.57% 12-Jun-18 101.3272 7.1000 250.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.45% 14-Jun-18 100.3393 7.0700 150.00 INE477A07084 CANFIN HOMES LTD 8.80% 02-Jul-18 101.4413 7.2878 120.00 INE134E08IU7 POWER FIN CORPLTD. 6.90% 16-Jul-18 99.9963 6.9095 1100.00 INE134E08IU7 POWER FIN CORPLTD. 6.90% 16-Jul-18 99.9256 6.9800 1000.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FIN CORPL 7.00% 10-Sep-18 100.1969 6.8500 1000.00 INE053F07967 INDIAN RAILWAY FIN CORPL 7.00% 10-Sep-18 100.1969 6.8500 1000.00 INE756I07670 HDB FINANCIAL SERV LTD 8.65% 25-Sep-18 101.3415 7.4500 150.00 INE001A07OB6 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.60% 28-Sep-18 101.5824 7.2000 550.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.25% 23-Oct-18 101.2056 7.2200 3150.00 INE756I07696 HDB FINANCIAL SERV LTD 8.50% 29-Oct-18 101.2400 7.4500 200.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.61% 03-Jan-19 103.6687 6.9500 500.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.61% 03-Jan-19 103.6687 6.9500 500.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.4782 6.8909 1250.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.4782 6.8909 400.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.49% 25-Jan-19 100.1984 7.3100 250.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.49% 25-Jan-19 100.1984 7.3100 250.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.49% 25-Jan-19 100.1403 7.3500 150.00 INE001A07OH3 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.39% 15-Mar-19 101.6100 7.3500 100.00 INE556F09601 SIDBI 8.04% 15-Mar-19 101.6858 6.9400 10.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.65% 20-Mar-19 100.4867 7.3100 250.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.65% 20-Mar-19 100.4867 7.3100 250.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.65% 20-Mar-19 100.4879 7.3100 2600.00 INE071G08197 ICICI HOME FIN COMPANY LTD 9.75% 24-Apr-19 104.2300 7.2000 80.00 INE721A07MJ6 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY 7.95% 13-Jun-19 100.1518 7.8600 1000.00 INE140A07344 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 8.15% 14-Jun-19 100.0000 8.1471 100.00 INE148I07HQ0 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 7.85% 17-Jun-19 100.0000 7.8500 1000.00 INE756I07BI0 HDB FINANCIAL SERV LTD 7.63% 28-Jun-19 99.9800 7.6400 500.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.38% 15-Jul-19 101.8349 7.3800 80.00 INE310L07530 IOT UTKAL ENERGY SERV LTD 9.84% 20-Jul-19 107.4396 7.5269 16.20 INE721A07LF6 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY 8.50% 19-Aug-19 101.0971 7.9100 250.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FIN LTD 9.35% 19-Aug-19 103.7288 7.4000 150.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.95% 23-Sep-19 101.0841 7.4000 250.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.95% 23-Sep-19 101.0841 7.4000 250.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.04% 12-Oct-19 104.0332 7.0600 100.00 INE466X07014 KARUNA HEALTHCARE PRIVATE LTD -- 31-Jan-20 102.1534 5.6134 103.00 INE321N07228 KKR INDIA FINANCIAL SERV PVT -- 09-Feb-20 103.8789 9.2263 350.00 INE688I07485 CAPITAL FIRST LTD SR-24 8.41% 13-Mar-20 100.1910 8.2932 10.00 INE872A08BE9 SREI INFRASTRUCTURE FIN LTD 10.20% 23-Mar-20 101.0000 10.0000 1.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.78% 24-Mar-20 100.7991 7.4200 500.00 INE860H07AY1 ADITYA BIRLA FIN LTD 8.95% 10-Apr-20 102.8063 7.7700 100.00 INE860H07AY1 ADITYA BIRLA FIN LTD 8.95% 10-Apr-20 102.8063 7.7700 100.00 INE860H07BE1 ADITYA BIRLA FIN LTD 8.87% 17-Apr-20 102.6313 7.7700 250.00 INE860H07BE1 ADITYA BIRLA FIN LTD 8.87% 17-Apr-20 102.6313 7.7700 250.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORPOF INDIA LIMI 8.13% 25-Apr-20 102.6411 7.0500 70.00 INE296A07PR5 BAJAJ FIN LTD SR-213 OPT II 7.77% 20-May-20 100.4366 7.5800 50.00 INE261F08881 NABARD 7.04% 08-Jun-20 100.1867 6.9400 750.00 INE721A07MK4 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY -- 12-Jun-20 100.0000 7.9907 50.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.42% 17-Jun-20 100.8056 7.1000 75.00 INE756I07BK6 HDB FINANCIAL SERV LTD 7.55% 19-Jun-20 100.0000 7.5428 300.00 INE310L07647 IOT UTKAL ENERGY SERV LTD 9.84% 20-Jun-20 110.5397 7.6025 8.10 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.5288 7.0200 700.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.5396 7.0200 60.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.60% 26-Jun-20 100.4551 7.4200 400.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.60% 26-Jun-20 100.4049 7.4400 350.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.60% 26-Jun-20 100.4138 7.4400 100.00 INE001A07QM8 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP -- 29-Jun-20 100.9635 7.5026 1000.00 INE134E08JA7 POWER FIN CORPLTD 7.30% 30-Jun-20 100.2739 7.1900 250.00 INE134E08IZ6 POWER FIN CORPLTD. 7.46% 05-Jul-20 100.6404 7.2000 100.00 INE134E08IZ6 POWER FIN CORPLTD. 7.46% 05-Jul-20 100.6358 7.2000 75.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.50% 07-Jul-20 100.3328 7.3700 1650.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.50% 07-Jul-20 100.1742 7.4300 750.00 INE134E08HP9 POWER FIN CORPLTD 8.53% 24-Jul-20 103.3769 7.2550 750.00 INE134E08HP9 POWER FIN CORPLTD 8.53% 24-Jul-20 103.3768 7.2550 750.00 INE528S07045 EDELWEISS RETAIL FIN LTD 9.00% 19-Aug-20 103.8106 8.5200 900.00 INE001A07QR7 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP -- 16-Sep-20 100.0831 7.5000 1000.00 INE134E08IW3 POWER FIN CORPLTD. 7.50% 17-Sep-20 100.8245 7.2000 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.36% 22-Sep-20 103.4910 7.1050 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.36% 22-Sep-20 103.4910 7.1050 250.00 INE572E09437 PNB HOUSING FIN LTD 7.77% 25-Sep-20 100.5005 7.6100 250.00 INE572E09452 PNB HOUSING FIN LTD 7.63% 15-Dec-20 100.0000 7.6600 500.00 INE733E07JY8 NTPC LTD 8.18% 31-Dec-20 103.4020 7.0300 650.00 INE733E07JZ5 NTPC LTD 8.33% 24-Feb-21 103.8022 7.1000 50.00 INE115A07IY8 LIC HOUSING FIN LTD TRANCH 8.75% 08-Mar-21 104.0006 7.4500 100.00 INE134E07075 POWER FIN CORPLTD. 8.30% 31-Mar-21 101.8300 7.7000 0.20 INE115A07LX4 LIC HOUSING FIN LTD 7.67% 29-Jul-21 100.9301 7.4000 100.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.24% 21-Oct-21 100.2518 7.1500 200.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.24% 21-Oct-21 100.2315 7.1556 100.00 INE591V07013 HALCYON FIN & CAPITAL ADV -- 15-Nov-21 107.2891 11.9400 45.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FIN CORP 6.70% 24-Nov-21 98.7106 7.0400 750.00 INE733E07KH1 NTPC LTD 6.72% 24-Nov-21 98.7108 7.0500 100.00 INE733E07KH1 NTPC LTD 6.72% 24-Nov-21 98.6917 7.0550 50.00 INE053F09EK4 INDIAN RAILWAY FIN CORPL 8.68% 29-Nov-21 106.0500 7.1900 2.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.14% 09-Dec-21 99.8805 7.1500 250.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.1847 7.1000 350.00 INE540P07129 U.P. POWER CORPLTD 8.48% 15-Mar-22 102.2300 8.1000 300.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.7694 7.1300 1250.00 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.20% 15-Apr-22 101.5000 9.1100 40.00 INE514E08FM3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.35% 18-May-22 100.9676 7.1000 250.00 INE477A07241 CANFIN HOMES LTD SR-6 7.89% 18-May-22 100.8500 7.6650 100.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.0000 7.2673 1000.00 INE134E08JB5 POWER FIN CORPLTD 7.28% 10-Jun-22 100.0000 7.2785 1750.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK 9.50% 24-Jun-22 101.2515 9.1700 33.00 INE476M07BE6 L&T HOUSING FIN LTD 7.72% 19-Jul-22 100.0000 7.7200 750.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 107.3560 7.1500 100.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.40% 25-Oct-22 100.5918 7.2000 200.00 INE160A09173 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 12-Dec-22 100.6226 9.6100 2.00 INE134E07331 POWER FIN CORPLTD. 7.19% 04-Jan-23 105.1672 0.50 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FIN CORPL 7.18% 19-Feb-23 105.2613 6.0500 0.30 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 105.8014 7.5000 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.82% 12-Apr-23 106.8278 7.3200 100.00 INE895D08576 TATA SONS LTD 8.32% 21-May-23 102.1609 7.8400 50.00 INE268A07152 SESA STERLITE LTD 9.17% 04-Jul-23 101.6625 7.4500 1000.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.17% 05-Jul-23 101.6677 7.4500 1250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FIN CORPLI 9.25% 09-Sep-23 100.7855 9.0600 350.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.25% 09-Sep-23 100.8416 9.0520 80.00 INE238A08401 AXIS BANK LTD 7.60% 20-Oct-23 100.6091 7.4600 150.00 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LTD 8.80% 02-Nov-23 100.0000 8.7800 200.00 INE540P07145 U.P. POWER CORPLTD 8.48% 15-Mar-24 102.3200 8.2500 500.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 102.4000 10.4600 0.50 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN 9.45% 23-Oct-24 103.0000 8.5700 1.00 INE153A08071 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM 8.29% 28-Nov-24 105.5298 7.4400 500.00 INE238A08351 AXIS BANK LTD 8.85% 05-Dec-24 107.3899 7.5000 200.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7500 1.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPLTD 8.97% 14-Feb-25 103.4023 8.5900 115.00 INE092T08BU0 IDFC BANK LTD SR-OBB 06 8.70% 20-May-25 104.8100 7.8500 9.00 INE752E07NK9 POWER GRID CORPOF INDIA LTD 8.32% 23-Dec-25 106.0022 7.3300 50.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPLTD 8.48% 13-Mar-26 103.3000 8.1700 116.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FIN CORPLI 9.40% 08-May-26 100.3000 9.3400 2.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 9.30% 29-Jun-26 104.1300 8.6214 14.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FIN LTD 8.48% 29-Jun-26 105.8900 7.5500 2.00 INE742F07361 ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 9.35% 04-Jul-26 105.1900 8.5000 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.30% 16-Aug-26 101.2400 9.0800 417.70 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 09-Sep-26 100.1500 8.9600 33.00 INE115A07KM9 LIC HOUSING FIN LTD 7.83% 25-Sep-26 101.9309 7.5200 500.00 INE115A07KM9 LIC HOUSING FIN LTD 7.83% 25-Sep-26 101.9309 7.3837 500.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 8.85% 26-Sep-26 101.6500 8.5681 150.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 9.15% 26-Sep-26 102.6800 8.7000 2.00 INE020B08AA3 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.52% 07-Nov-26 100.9225 7.3650 50.00 INE721A08CX6 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY 8.50% 29-Dec-26 99.8800 8.5000 80.00 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FIN LTD 9.15% 03-Jan-27 100.0500 9.1300 8.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.22% 06-Feb-27 99.3000 7.4500 3.00 INE134E08IT9 POWER FIN CORPLTD. 7.60% 20-Feb-27 102.2677 7.3950 250.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.95% 12-Mar-27 104.1136 7.3300 100.00 INE540P07178 U.P. POWER CORPLTD 8.48% 15-Mar-27 102.7500 8.3000 20.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FIN CORPL 7.83% 21-Mar-27 103.4150 7.3300 250.00 INE134E08IX1 POWER FIN CORPLTD. SR-16 7.75% 22-Mar-27 103.2700 7.4010 589.00 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY 8.05% 29-Mar-27 103.8400 7.4700 6.00 INE881J08557 SREI EQUIPMENT FIN LTD 10.25% 30-Mar-27 101.1000 10.0500 15.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FIN LTD TRANCHE 7.86% 17-May-27 102.3900 7.5012 8.00 INE017A08292 THE GREAT EASTERN SHIPPING 8.25% 25-May-27 101.0700 8.0800 50.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FIN CORPL 7.49% 30-May-27 101.3051 7.3000 1800.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FIN CORPL 7.49% 30-May-27 101.3051 7.3000 1250.00 INE831R08068 ADITYA BIRLA HOUSING FIN LTD 8.50% 01-Jun-27 100.8000 8.3700 5.00 INE134E08JC3 POWER FIN CORPLTD 7.44% 11-Jun-27 100.0300 7.4300 200.00 INE115A07MC6 LIC HOUSING FIN LTD 7.56% 14-Jun-27 100.5818 7.4700 1155.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FIN CORPL 7.27% 15-Jun-27 100.0000 7.2723 1350.00 INE957N08037 HERO FINCORP LTD 8.52% 18-Jun-27 100.4259 8.4500 19.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPOF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.0000 7.2955 3550.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 110.8481 7.4900 200.00 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 111.6418 6.0600 7.50 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY 7.49% 21-Jan-31 113.0000 6.0500 30.00 INE752E07OB6 POWER GRID CORPOF INDIA LTD 7.55% 21-Sep-31 101.5538 7.3600 50.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FIN LTD 9.40% 03-Jan-32 100.1500 9.3500 13.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 102.6818 7.3700 100.00 INE945S07223 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.50% 25-Apr-37 103.3800 9.1400 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LTD 10.75% 31-Dec-99 91.7500 12.5000 30.00 INE141A08027 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.48% 31-Dec-99 96.5654 11.0001 24.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% PERPETUAL 101.0000 11.3457 800.00 INE238A08427 AXIS BANK LTD 8.75% PERPETUAL 99.9975 8.7200 500.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 102.1300 9.1300 52.00 INE062A08140 STATE BANK OF INDIA 8.39% PERPETUAL 100.3653 8.2600 50.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% PERPETUAL 101.6139 8.4200 50.00 INE306N08185 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 9.80% PERPETUAL 106.6600 8.7000 10.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% PERPETUAL 101.5900 9.0200 8.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 99.9500 9.0900 6.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 99.9000 11.9800 1.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 100.2500 11.0400 1.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FIN CORP 10.75% PERPETUAL 103.6600 10.1000 1.00 ===============================================================================================