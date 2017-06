Jun 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 18337.40 NSE 67685.20 ============= TOTAL 86022.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07ZF8 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 08-Jul-17 156.7700 10.7500 7.50 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 9.85% 15-Jul-17 100.6500 9.1300 1350.00 INE804I07SK8 ECL FINANCE LTD 0.00% 27-Jul-17 159.9600 10.5000 2.50 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.06% 23-Sep-17 100.5400 6.4500 1500.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD 8.77% 13-Mar-18 101.3700 6.6200 12.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.4800 6.8900 750.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 103.6200 6.9100 5.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 6.73% 23-Mar-20 99.4500 6.9700 10.00 INE582L07138 TATA HOUSING DEVELOPMENT 8.19% 23-Apr-20 100.2800 8.0500 850.00 INE721A07MK4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.00% 12-Jun-20 99.7400 7.7200 350.00 INE476M07BF3 LNT HOUSING FINANCE LTD 7.85% 19-Jun-20 100.3200 7.5900 350.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 07-Jul-20 100.1700 7.4300 750.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORP LTD 8.53% 24-Jul-20 103.3400 7.2700 250.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.37% 14-Aug-20 103.3900 7.1200 900.00 INE115A07LX4 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.67% 29-Jul-21 100.6900 7.4700 1000.00 INE101I08065 AFCONS INFRASTRUCTURE LTD 8.60% 06-Sep-21 101.1300 8.2500 100.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORP LTD 7.47% 16-Sep-21 100.6800 7.2600 150.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.90% 26-Sep-21 102.1000 8.2700 150.00 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 6.70% 24-Nov-21 98.7100 7.0400 750.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.14% 09-Dec-21 99.8100 7.1700 750.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.20% 21-Dec-21 100.3300 7.0900 150.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.17% 23-Dec-21 100.1100 7.1300 1750.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 7.60% 18-Mar-22 101.6900 7.1500 1116.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 102.9000 9.9800 8.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.10% 05-Apr-23 101.1900 7.3500 1200.00 INE514E08CK4 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 105.4900 7.3000 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 100.8900 9.0400 10.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 102.2500 10.4800 2.50 INE031A07AL1 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT 7.02% 08-Feb-26 106.7000 6.0300 5.60 INE906B07EM2 NHAI 7.04% 09-Mar-26 106.9000 6.0300 9.30 INE053F07876 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.04% 22-Mar-26 106.9200 6.0300 5.90 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 08-May-26 100.0000 9.3900 257.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 100.5500 7.8500 410.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 100.2500 7.8500 350.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEV 7.22% 06-Feb-27 99.4500 7.4300 3.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.83% 21-Mar-27 103.4100 7.3300 250.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP 7.49% 30-May-27 101.2300 7.3100 450.00 INE831R08068 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE 8.50% 01-Jun-27 101.1400 8.3300 34.00 INE115A07MC6 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.56% 14-Jun-27 100.2400 7.5200 250.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.0000 7.2900 500.00 INE906B07DE1 NHAI 8.50% 05-Feb-29 120.4200 6.0000 5.00 INE528G08352 YES BANK LTD 9.50% - 103.1700 8.9900 22.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 101.3700 8.7500 260.00 INE733E07KI9 NTPC LTD 7.37% 14-Dec-31 100.0000 7.3600 600.00 INE134E07570 POWER FINANCE CORP LTD 7.35% 17-Oct-35 114.0700 6.0500 2.10 INE053F07819 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORP 7.25% 21-Dec-35 113.0500 6.0500 6.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.0000 11.9600 3.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 103.2500 10.5600 2.00 INE238A08427 AXIS BANK LTD 8.75% 14-Dec-98 99.9600 8.7300 250.00 INE112A09067 CORP BANK 9.00% 19-Jan-99 100.0000 8.9300 6.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 29-Mar-99 100.5100 9.0500 5.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% 31-Mar-99 100.5000 13.7100 21.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.0000 10.6800 2.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% 31-Dec-99 101.4900 8.4500 350.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LTD 11.40% 31-Dec-99 106.0100 9.7500 4.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD 11.80% 31-Dec-99 107.1100 9.7000 1.00 NSE === INE093J07825 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 14-Jul-17 166.8000 0.0000 7.00 INE093J07809 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 14-Jul-17 155.8700 0.0000 2.50 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 9.85% 15-Jul-17 100.6600 0.0001 2100.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.57% 07-Sep-17 100.5152 6.5959 350.00 INE093J07908 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 08-Sep-17 152.9660 0.0000 5.50 INE093J07890 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 08-Sep-17 163.6840 0.0000 5.50 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.06% 23-Sep-17 100.5343 6.4500 1000.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.06% 23-Sep-17 100.5343 6.4500 250.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.06% 23-Sep-17 100.5375 6.4827 750.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 9.20% 08-Oct-17 100.5731 6.7850 100.00 INE093J07965 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 17-Oct-17 161.5810 0.0000 2.50 INE115A07KP2 LIC HOUSING FINANCE LTD -- 15-Nov-17 105.3547 6.8050 100.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.67% 23-Nov-17 100.1672 6.9500 250.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.67% 23-Nov-17 100.1672 6.9500 250.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORP LTD 8.50% 28-Nov-17 100.6258 6.7001 100.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORP LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.1411 6.7000 400.00 INE321A07100 INOX AIR PRODUCTS LTD RESET 31-Dec-17 101.3170 7.8399 150.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.00% 15-Jan-18 100.4424 6.9500 500.00 INE093J07BC9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 02-Feb-18 149.8510 0.0000 2.50 INE093J07BM8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 02-Mar-18 126.8120 0.0000 5.50 INE093J07BU1 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE NIFTY 20-Mar-18 125.8290 0.0000 4.50 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 101.3014 7.1200 650.00 INE115A07HD4 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.73% 15-May-18 101.3014 7.1200 650.00 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.38% 20-May-18 101.0782 7.0650 150.00 INE134E08HM6 POWER FINANCE CORP LTD. 8.39% 28-May-18 101.2753 6.9109 500.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 101.0658 7.0800 100.00 INE031A09FI2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.14% 30-May-18 101.0289 6.9498 30.00 INE121A07MA8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.13% 05-Jun-18 101.5185 7.4000 1000.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.3507 6.7902 500.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 101.3634 6.7902 150.00 INE093J07CQ7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE -- 23-Jun-18 123.1800 0.0000 2.50 INE915D07TX4 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD -- 29-Jun-18 110.0600 - 20.00 INE915D07US2 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD -- 31-Jul-18 108.7600 - 30.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORP LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.4237 6.9600 350.00 INE091A07158 NIRMA LTD SR-I 7.95% 07-Sep-18 100.6360 7.3400 150.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 102.9933 6.9500 100.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 102.9933 6.9500 100.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 100.2090 7.2800 750.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 12-Oct-18 100.2090 7.2800 250.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.1901 6.8013 250.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.25% 23-Oct-18 101.2034 7.2200 1250.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 8.25% 23-Oct-18 101.2056 7.2196 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.38% 06-Nov-18 103.0065 6.9500 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.38% 06-Nov-18 103.0065 6.9500 250.00 INE115A07LG9 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.50% 20-Nov-18 100.3415 7.2400 1500.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.4756 6.8900 750.00 INE756I07AY9 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.67% 31-Jan-19 100.1097 7.5500 500.00 INE115A07IK7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.38% 27-Feb-19 101.5478 7.3545 170.00 INE522D07AB4 MANAPPURAM FINANCE LTD 10.05% 20-Mar-19 101.7917 8.9000 320.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.65% 20-Mar-19 100.4867 7.3100 100.00 INE121A07LI3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.20% 04-Apr-19 102.1406 7.8300 100.00 INE121A07LI3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.20% 04-Apr-19 102.1406 7.8300 100.00 INE115A07JH1 LIC HOUSING FINANCE LTD -- 09-Apr-19 112.9020 7.4000 250.00 INE115A07JH1 LIC HOUSING FINANCE LTD -- 09-Apr-19 112.9020 7.4000 250.00 INE071G08197 ICICI HOME FINANCE COMPANY 9.75% 24-Apr-19 104.2400 7.1791 40.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.6088 6.9269 250.00 INE121A07LY0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.20% 03-Jun-19 102.3721 7.8300 50.00 INE121A07LY0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.20% 03-Jun-19 102.3721 7.8300 50.00 INE660A07OW5 SUNDARAM FINANCE LTD 7.65% 07-Jun-19 100.2198 7.5200 950.00 INE140A07344 PIRAMAL ENTERPRISES LTD 8.15% 14-Jun-19 100.0000 8.1471 300.00 INE148I07HQ0 INDIABULLS HOUSING FINANCE 7.85% 17-Jun-19 99.9972 7.8484 1000.00 INE261F08667 NABARD 7.65% 01-Jul-19 100.4800 6.8000 750.00 INE261F08667 NABARD 7.65% 01-Jul-19 100.4800 7.3897 750.00 INE898G07187 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY 0.00% 15-Jul-19 182.2621 7.9764 148.00 INE880N07025 BOMBAY SLUM REDEVELOPMENT 18.00% 31-Aug-19 100.0000 18.0000 70.00 INE437T07013 SANJAY CONSTRUCTION AND FIN -- 10-Sep-19 100.0000 18.0000 70.00 INE217K07AB6 RELIANCE HOME FINANCE LTD 8.70% 03-Jan-20 99.9074 8.7000 250.00 INE321N07228 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES -- 09-Feb-20 103.9040 9.2263 350.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.78% 24-Mar-20 100.7991 7.4200 250.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.78% 24-Mar-20 100.7991 7.4200 250.00 INE721A07LX9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.10% 27-Mar-20 100.2875 7.9500 500.00 INE582L07138 TATA HOUSING DEVELOPMENT 8.19% 23-Apr-20 100.2817 8.0500 850.00 INE053F07991 IRFC 7.20% 31-May-20 100.5979 6.9889 250.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.87% 09-Jun-20 100.0096 7.8550 250.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.87% 09-Jun-20 100.0096 7.8550 250.00 INE721A07MK4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE -- 12-Jun-20 100.2737 7.8900 250.00 INE572E09445 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.55% 15-Jun-20 100.0000 7.5900 500.00 INE476M07BF3 L&T HOUSING FINANCE LTD 7.85% 19-Jun-20 100.3164 7.7200 350.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.5288 7.0186 700.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 07-Jul-20 100.1734 7.4300 2100.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.50% 07-Jul-20 100.1470 7.4400 350.00 INE191H07243 PVR LTD 7.84% 10-Jul-20 100.0865 8.0900 500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORP LTD 8.53% 24-Jul-20 103.3357 7.2699 250.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.37% 14-Aug-20 103.3824 7.1205 300.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.37% 14-Aug-20 103.3824 7.1200 250.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.36% 22-Sep-20 103.5028 7.1000 500.00 INE020B08955 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.36% 22-Sep-20 102.5028 7.1000 500.00 INE733E07JY8 NTPC LTD 8.18% 31-Dec-20 103.4020 7.0292 650.00 INE540P07111 U.P. POWER CORP LTD 8.48% 15-Mar-21 100.9226 8.4100 10.00 INE134E07075 POWER FINANCE CORP LTD. 8.30% 31-Mar-21 102.9600 7.3500 0.20 INE115A07LX4 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.67% 29-Jul-21 100.6879 7.4700 1000.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 107.9648 7.9100 70.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.90% 26-Sep-21 102.1002 8.2700 150.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORP LTD 7.40% 30-Sep-21 100.3770 7.2750 500.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORP LTD 7.40% 30-Sep-21 100.3770 7.2750 500.00 INE053F07942 IRFC L 6.70% 24-Nov-21 98.7106 7.0402 750.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.14% 09-Dec-21 99.8062 7.1700 750.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORP OF INDIA -- 21-Dec-21 100.3337 7.0900 150.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.0717 7.1300 2250.00 INE121E07312 JSW ENERGY LTD 9.75% 11-Jan-22 100.5303 7.9965 150.00 INE669E08292 IDEA CELLULAR LTD 8.03% 31-Jan-22 99.1081 8.2500 250.00 INE540P07129 U.P. POWER CORP LTD 8.48% 15-Mar-22 101.1536 8.4100 510.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.6100 7.1700 1350.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 101.7779 7.1321 100.00 INE115A07LM7 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.95% 24-Mar-22 101.5200 7.5439 309.00 INE121E07304 JSW ENERGY LTD 9.75% 31-Mar-22 100.5173 8.0475 200.00 INE975G08223 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 9.20% 15-Apr-22 101.5000 9.1000 55.00 INE477A07241 CANFIN HOMES LTD 7.89% 18-May-22 101.1200 7.6000 110.00 INE514E08FM3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.35% 18-May-22 100.9556 7.1100 440.00 INE906B07FT4 NHAI 7.27% 06-Jun-22 100.4383 7.1550 250.00 INE001A07QT3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.43% 20-Jun-22 100.0000 7.4254 800.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK 9.50% 24-Jun-22 101.9000 9.0000 62.00 INE700N09013 RAJASTHAN STATE ROAD TRANS 9.70% 17-Jul-22 103.6000 8.8100 1.00 INE700N09021 RAJASTHAN STATE ROAD TRANS 9.07% 01-Nov-22 103.8000 8.8100 2.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.02% 19-Nov-22 107.2806 7.3200 250.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.02% 19-Nov-22 107.2806 7.3200 250.00 INE540P07137 U.P. POWER CORP LTD 8.48% 15-Mar-23 101.3697 8.4100 304.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.10% 05-Apr-23 101.1893 7.3500 1200.00 INE514E08CK4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 26-Apr-23 105.4913 7.3000 50.00 INE895D08576 TATA SONS LTD 8.32% 21-May-23 102.1809 7.8350 50.00 INE848E07989 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-23 100.6737 7.3700 70.00 INE658R08115 ASPIRE HOME FINANCE CORP LTD -- 21-Jul-23 99.6919 9.8811 400.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.25% 09-Sep-23 100.8900 9.0400 10.00 INE121A08OA2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT 9.08% 23-Nov-23 101.3000 8.7829 40.00 INE848E07658 NHPC LTD 8.49% 26-Nov-23 105.7379 7.3243 50.00 INE540P07145 U.P. POWER CORP LTD 8.48% 15-Mar-24 102.3400 8.2486 14.00 INE848E07997 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-24 100.7524 7.3700 70.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORP LTD. 8.60% 07-Aug-24 105.8960 7.4900 50.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORP LTD 8.48% 09-Dec-24 105.4016 7.4900 100.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORP LTD 8.48% 09-Dec-24 105.4016 7.4900 100.00 INE134E08CN5 POWER FINANCE CORP LTD. 8.50% 15-Dec-24 105.5219 7.4900 50.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7500 2.00 INE848E07AA3 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-25 100.8376 7.3700 70.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-25 103.6500 10.0500 4.00 INE535H08678 FULLERTON INDIA CREDIT COMP 9.30% 25-Feb-26 104.9300 8.4500 72.00 INE540P07160 U.P. POWER CORP LTD 8.48% 13-Mar-26 101.9094 8.4100 196.00 INE206D08261 NUCLEAR POWER CORP OF INDIA 8.14% 25-Mar-26 105.8969 7.3459 50.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.40% 08-May-26 100.8500 9.2479 2.00 INE848E07AB1 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-26 100.9169 7.3700 70.00 INE774D08LZ5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.80% 06-Jun-26 103.5000 8.2200 10.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 103.9000 8.6500 10.00 INE148I07FG5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.00% 30-Jun-26 102.5500 8.5759 5.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LTD 8.85% 15-Jul-26 104.2500 8.1600 10.00 INE013A070E2 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 07-Aug-26 99.9900 8.9900 300.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LTD 8.75% 14-Aug-26 104.0800 8.0900 8.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 101.0900 9.1050 933.50 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 101.4262 9.0500 100.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 09-Sep-26 100.1500 8.9600 20.00 INE115A07KM9 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.83% 25-Sep-26 101.9309 7.5200 500.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.95% 28-Oct-26 100.5465 7.8500 450.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS 7.90% 18-Nov-26 101.2600 7.7000 700.00 INE721A08CW8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.50% 01-Dec-26 99.9800 8.4900 204.00 INE721A08CX6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 8.50% 29-Dec-26 99.9300 8.4900 62.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEV 7.22% 06-Feb-27 99.8500 7.3700 100.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.95% 12-Mar-27 103.9381 7.3550 500.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.95% 12-Mar-27 103.9380 7.3550 500.00 INE540P07178 U.P. POWER CORP LTD 8.48% 15-Mar-27 102.0662 8.4100 210.00 INE053F07983 IRFC 7.83% 21-Mar-27 103.4140 7.3300 250.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORP LTD. 7.75% 22-Mar-27 103.3000 7.3962 589.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION 9.25% 27-Mar-27 101.9000 9.0500 2.00 INE667A08096 SYNDICATE BANK 8.00% 03-May-27 101.0875 7.7100 300.00 INE891K08042 AXIS FINANCE LTD SR-02 8.50% 11-May-27 101.9500 8.1900 35.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FINANCE LTD TRAN 7.86% 17-May-27 102.4300 7.5000 89.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 101.2347 7.3100 2000.00 INE053F07AA7 IRFC 7.49% 30-May-27 101.2347 7.3000 1300.00 INE831R08068 ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE 8.50% 01-Jun-27 101.1400 8.3200 34.00 INE848E07AC9 NHPC LTD 7.52% 06-Jun-27 100.9908 7.3700 70.00 INE115A07MC6 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.56% 14-Jun-27 100.2372 7.5200 270.00 INE053F07AB5 IRFC 7.27% 15-Jun-27 100.0100 7.2700 6850.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FIN 8.50% 15-Jun-27 102.1900 8.1698 5.00 INE957N08037 HERO FINCORP LTD 8.52% 18-Jun-27 100.0000 8.5147 245.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.0000 7.2954 1950.00 INE053F07579 IRFC 7.34% 19-Feb-28 110.3910 5.9875 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.46% 24-Sep-28 119.5534 6.0100 26.50 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% PERPETUAL 100.0000 10.8800 400.00 INE040A08377 HDFC BANK LTD 8.85% PERPETUAL 101.4933 8.4500 350.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.3724 8.7500 250.00 INE238A08427 AXIS BANK LTD 8.75% PERPETUAL 99.9615 8.7300 250.00 INE101I08065 AFCONS INFRASTRUCTURE LTD -- - 101.1282 8.2500 100.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 98.2851 11.6000 60.00 INE008A08V42 IDBI BANK LTD 10.95% PERPETUAL 91.5000 13.5000 40.00 INE306N08185 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 9.80% PERPETUAL 106.5400 8.7200 34.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 99.8900 9.1100 5.00 INE008A08V34 IDBI BANK LTD 11.09% PERPETUAL 93.9869 13.0000 3.00 INE692A08029 UNION BANK OF INDIA 9.50% PERPETUAL 102.9900 8.9921 2.00 INE053F09GR4 IRFC 8.80% 03-Feb-30 112.0800 7.4400 30.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LTD 9.40% 03-Jan-32 99.6800 9.4300 4.00 INE945S07181 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.50% 25-Apr-33 103.2000 8.9756 30.00 INE514E08FO9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.74% 26-May-37 102.8896 7.4500 250.00 INE112A08010 CORP BANK 9.51% 31-Dec-99 98.3752 10.2000 10.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com