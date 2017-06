Jun 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 21189.90 NSE 66658.90 ============= TOTAL 87848.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE261F09DH1 NABARD 0.00% 01-Jul-17 99.7600 0.60 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.6000 8.0000 2184.00 INE916DA7IU5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.67% 24-Aug-17 100.2088 6.8200 500.00 INE774D07NS8 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 8.54% 23-Oct-17 100.3700 6.9500 500.00 INE750H07105 SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONA 0.00% 30-Nov-17 107.7100 8.5800 320.00 INE915T08016 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Dec-17 100.4600 6.7000 500.00 INE306N07IS8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.88% 26-Mar-18 100.3200 7.2700 250.00 INE866I07AZ3 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 9.34% 30-Apr-18 101.0400 8.0800 30.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 102.1700 8.9500 2.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 101.3700 7.0000 250.00 INE584T07012 RADIUS AND DESERVE LAND DEVELOPERS 0.00% 17-Sep-18 146.0400 13.0000 39.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.3000 7.0000 1000.00 INE660A07OO2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.80% 20-Feb-19 100.2300 7.6000 500.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.8900 7.0000 250.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.5700 7.0000 500.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.0400 6.8900 250.00 INE597H08AS9 TGS INVESTMENT AND TRADE PRIVATE 8.45% 31-Jan-20 100.1300 8.3600 140.00 INE001A07QF2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.78% 24-Mar-20 100.7200 7.4500 250.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 104.1000 9.0300 3.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 100.4600 7.0500 100.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 24-Jun-20 100.2000 8.6600 70.00 INE528S07052 EDELWEISS RETAIL FINANCE LIMITED 9.00% 19-Aug-20 103.8200 7.5700 1800.00 INE537P07265 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.05% 27-Dec-21 100.7500 7.8200 100.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-22 103.6900 7.2000 750.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.5300 7.1900 3100.00 INE081A08181 TATA STEEL LIMITED 2.00% 23-Apr-22 136.3800 7.8300 50.00 INE168A08038 JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 101.6500 9.0600 10.00 INE031A07873 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENT 7.03% 28-Mar-23 104.5900 6.0500 0.40 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.6200 7.3600 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 100.8300 9.1100 100.00 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 16-Dec-23 111.9800 6.1000 1.60 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 112.6200 6.1000 5.00 INE557F07082 NATIONAL HOUSING BANK 8.26% 13-Jan-24 111.3100 6.1000 1.80 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-24 102.3200 8.2500 400.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 102.2500 10.4900 1.00 INE134E08BP2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-24 106.1200 7.4500 40.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.3800 10.0900 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 89.9400 12.9200 40.00 INE733E07JP6 NTPC LTD 8.49% 25-Mar-25 105.1500 7.4900 12.90 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 107.8500 10.1500 10.50 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.85% 15-Jul-26 104.1800 8.1700 150.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 103.0900 7.4600 50.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 101.6800 8.1700 100.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.18% 20-Jan-27 99.1000 7.4400 500.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 100.8000 9.4000 500.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 103.8300 7.3700 250.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.44% 11-Jun-27 99.8900 7.4500 250.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.50% 15-Jun-27 100.0770 8.4900 70.00 INE804I08734 ECL FINANCE LIMITED 10.25% 30-Dec-27 100.0000 10.2300 80.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 119.4100 6.1000 88.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.54% 16-Nov-28 120.1600 6.0300 50.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.50% 05-Feb-29 119.7500 6.0700 16.50 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 103.0000 9.2000 48.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATION 7.28% 21-Dec-30 111.4500 6.0100 8.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 100.1000 9.0500 420.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.35% 11-Jan-31 110.7600 6.2400 7.80 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.60% 11-Jan-31 110.7600 6.2400 2.00 INE646H08020 CAPITAL LOCAL AREA BANK LIMITED 11.75% 30-Mar-31 100.5000 11.7000 2.50 INE039A09MB6 IFCI LIMITED 0.00% 07-Jul-31 37.0449 7.2200 710.40 INE039A09MA8 IFCI LIMITED 0.00% 07-Jul-32 34.6127 7.3100 425.30 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPAY 7.40% 22-Jan-33 113.2800 6.0500 0.10 INE039A09LZ7 IFCI LIMITED 0.00% 07-Jul-33 32.8750 7.1800 631.80 INE134E07570 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.35% 17-Oct-35 114.0700 6.0500 0.40 INE039A09PP9 IFCI LTD 9.90% 05-Nov-37 104.7500 9.3600 100.00 INE039A09LT0 IFCI LIMITED 0.00% 07-Jul-39 21.4960 7.2200 861.50 INE039A09LS2 IFCI LIMITED 0.00% 07-Jul-40 20.0800 7.2200 1036.80 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.0000 10.9900 5.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-98 99.7500 8.7900 250.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.5000 10.7600 1.00 INE514E08FL5 EXIM BANK 8.60% 30-Apr-99 101.0200 8.3100 50.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 107.3400 9.4000 8.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 103.0000 10.8500 2.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 31-Dec-99 102.9000 8.4200 392.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.6600 9.4700 4.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 105.7000 9.7600 2.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 101.5600 10.5900 2.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 99.3600 9.8000 1.00 NSE === INE092T08923 IDFC BANK LIMITED 8.40% 28-Jun-17 100.0049 6.3934 450.00 INE093J07809 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 14-Jul-17 156.0910 0.0000 2.50 INE093J07825 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 14-Jul-17 166.8000 0.0000 0.70 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.1221 6.6000 4727.00 INE721A07HM0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 15-Jul-17 132.1837 6.6000 500.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 98.2500 0.90 INE916DA7IU5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.67% 24-Aug-17 100.2088 6.8200 1500.00 INE916DA7JB3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 15-Sep-17 100.2723 6.8200 2000.00 INE647A07025 SRF LIMITED 9.80% 25-Sep-17 100.6912 6.7466 250.00 INE647A07025 SRF LIMITED 9.80% 25-Sep-17 100.6912 6.7500 250.00 INE660A07MV1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 3.00% 13-Oct-17 97.9282 7.1500 10.00 INE093J07AE7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 20-Oct-17 157.7860 0.0000 2.50 INE774D07NS8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL - 23-Oct-17 100.3726 6.9500 500.00 INE774D07NS8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL - 23-Oct-17 100.3763 6.9500 1000.00 INE233B08087 BLUE DART EXPRESS LTD 9.30% 20-Nov-17 100.6305 7.5100 6.90 INE093J07AG2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 27-Nov-17 163.3300 0.0000 12.00 INE093J07AL2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED - 12-Dec-17 163.3300 0.0000 15.50 INE915T08016 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Dec-17 100.4576 6.7000 1250.00 INE093J07AO6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 23-Dec-17 171.6070 0.0000 2.50 INE208A07356 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.15% 28-Dec-17 101.2239 7.2675 550.00 INE093J07AW9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 22-Jan-18 169.9140 0.0000 4.50 INE093J07BC9 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 02-Feb-18 149.8510 0.0000 2.50 INE953L07107 JANALAKSHMI FINANCIAL SERVICES PVT 13.50% 05-Feb-18 100.0000 12.8173 500.00 INE306N07IS8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.87% 26-Mar-18 100.3383 7.2500 1000.00 INE001A07NS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.41% 09-Apr-18 101.0834 7.0500 829.00 INE001A07NO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 26-Apr-18 101.2602 7.0500 250.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 101.1773 7.0500 650.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.9873 7.1400 750.00 INE760E08141 TATA INDUSTRIES LIMITED 7.45% 03-Jun-18 100.0000 7.4200 2000.00 INE477L07404 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 15-Jun-18 124.0263 8.2300 50.00 INE915D07TX4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-Jun-18 110.1600 - 10.00 INE915D07VB6 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 17-Jul-18 108.1000 - 30.00 INE148I07FL5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.80% 09-Aug-18 101.0764 7.7250 250.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.3530 6.8600 500.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.3530 6.8600 500.00 INE233B08095 BLUE DART EXPRESS LTD 9.40% 20-Nov-18 102.0639 7.7800 3.90 INE470T08012 HIGH POINT PROPERTIES PRIVATE LTD 10.05% 13-Dec-18 100.8663 9.7500 1000.00 INE115A07HN3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.65% 08-Feb-19 102.0270 7.3150 1000.00 INE660A07OO2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.80% 20-Feb-19 100.2347 7.6000 500.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.8879 6.2099 250.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.4753 7.0108 50.00 INE261F08592 NABARD 7.98% 13-Mar-19 101.4753 7.0108 50.00 INE556F09601 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.04% 15-Mar-19 101.5698 7.0000 500.00 INE069R07042 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 12.50% 20-Mar-19 102.2170 9.9000 220.00 INE915D07UB8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Mar-19 114.3800 - 20.00 INE660A07OV7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.69% 24-Apr-19 100.1071 7.6000 200.00 INE660A07OV7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.69% 24-Apr-19 100.1071 7.6000 200.00 INE721A07MJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.95% 13-Jun-19 100.0000 7.9400 1000.00 INE261F08667 NABARD 7.65% 01-Jul-19 100.4684 6.7900 250.00 INE217K07869 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.81% 19-Jul-19 100.9058 8.4900 200.00 INE140A07195 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.45% 30-Jul-19 102.3521 8.1800 100.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-19 101.4285 8.3200 60.00 INE202B07IJ3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-19 101.3575 8.3198 500.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 104.2761 7.1450 20.00 INE233B08103 BLUE DART EXPRESS LTD 9.50% 20-Nov-19 103.3072 7.9300 2.90 INE850M07111 IFMR CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 9.60% 27-Dec-19 101.0889 9.5020 650.00 INE217K07AC4 RELIANCE HOME FINANCE LTD 8.90% 03-Jan-20 100.3958 8.6800 95.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-20 102.4842 7.0800 50.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-20 102.4842 7.0800 50.00 INE091A07174 NIRMA LIMITED 7.90% 28-Feb-20 100.6182 7.6100 50.00 INE514E08FK7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.09% 02-Mar-20 100.1337 7.0115 250.00 INE660N08078 S. D. CORPORATION PRIVATE LIMITED 9.75% 09-Apr-20 99.7875 9.8054 350.00 INE688I07527 CAPITAL FIRST LIMITED - 13-Apr-20 100.0000 8.3200 100.00 INE657N07332 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD - 28-Apr-20 100.3472 8.8000 27.00 INE146O07078 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED - 29-Apr-20 100.2210 8.7713 550.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 112.5641 5.9960 158.30 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 112.5416 6.0000 79.20 INE657N07340 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 02-Jun-20 100.3472 8.8000 170.00 INE296A07PZ8 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.62% 15-Jun-20 100.0218 7.6000 500.00 INE027E07477 L&T FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 100.0000 7.8500 1250.00 INE278N07014 BIOSCOPE CINEMAS PRIVATE LIMITED 22-Jun-20 20.0295 9.3750 2500.00 INE414G07BZ4 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.50% 24-Jun-20 100.4299 8.6600 100.00 INE414G07CC1 MUTHOOT FINANCE LIMITED 8.75% 24-Jun-20 100.2161 8.6600 95.00 INE299U07023 CROMPTON GREAVES CONSUMER 8.95% 24-Jun-20 102.2458 8.0800 60.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 26-Jun-20 100.0000 7.5900 700.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 07-Jul-20 100.1900 7.4221 300.00 INE001A07QR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 16-Sep-20 100.1775 7.5000 300.00 INE572E09452 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.63% 15-Dec-20 100.0000 7.6510 550.00 INE755K07207 DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED 9.91% 08-Jan-21 105.7896 8.1600 100.00 INE001A07OO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 04-Mar-21 104.0674 7.4200 2450.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.6098 7.3100 550.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.6098 7.3100 50.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 17-Aug-21 106.9541 7.4200 100.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.3058 7.3700 250.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 107.6368 7.2100 2.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 103.4193 9.3100 100.00 INE537P07265 INDIA INFRADEBT LIMITED 8.05% 27-Dec-21 100.7520 7.8200 100.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-22 103.6937 7.2000 750.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 108.6166 5.9946 1208.70 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 108.5941 6.0000 604.40 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.5254 7.1900 3100.00 INE414G07CD9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 24-Apr-22 100.9600 8.7300 30.00 INE018E08060 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT 9.65% 25-Apr-22 106.0093 8.0800 150.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 100.1356 7.2400 1100.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 100.0000 7.2800 250.00 INE001A07QT3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.43% 20-Jun-22 100.0000 7.4241 2550.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 101.8700 9.0200 8.00 INE027E07493 L&T FINANCE LIMITED 7.81% 21-Jul-22 100.0000 7.8082 250.00 INE537P07356 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.75% 22-Jul-22 100.0000 7.7500 100.00 INE881J08300 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.75% 13-Aug-22 106.8000 9.0176 8.00 INE137K07034 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-22 161.1777 7.9200 70.00 INE652A09047 STATE BANK OF PATIALA RESET 28-Sep-22 99.2200 12.1591 1.00 INE020B07GW6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 18-Dec-22 105.7830 5.9400 50.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 105.4896 6.0000 3350.00 INE053F07561 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.18% 19-Feb-23 105.5121 5.9954 3000.00 INE787H07164 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.86% 26-Mar-23 104.0476 5.9954 500.00 INE787H07164 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.86% 26-Mar-23 104.0251 6.0000 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 106.6172 7.3600 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LTD 8.95% 26-Apr-23 105.1484 7.8030 500.00 INE895D08576 TATA SONS LIMITED 8.32% 21-May-23 102.2809 7.8126 50.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 103.6252 7.6631 500.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 100.0400 9.0274 20.00 INE053F09FS4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 26-Dec-23 106.0500 7.4400 1.00 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-24 102.3500 8.2450 410.00 INE623B07560 FUTURE ENTERPRISES LIMITED SR XVII-- 09-May-24 99.9971 9.4842 54.00 INE235P07795 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.07% 14-Jun-24 101.2657 7.8200 100.00 INE121H07BV2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED -- 22-Jun-24 100.0000 7.9931 50.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 108.4000 7.7450 6.00 INE235P07043 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.49% 28-Jan-25 102.5998 8.0000 50.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 104.3500 8.6600 7.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 105.7600 7.5700 6.00 INE296A08771 BAJAJ FINANCE LIMITED SR-172 8.85% 15-Jul-26 104.1846 8.1700 150.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 104.0400 8.1000 28.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 101.4904 9.0400 337.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0000 8.9800 11.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 103.1062 7.4600 50.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 102.0000 8.5100 250.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 100.8082 9.0000 50.00 INE296A08805 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.45% 29-Sep-26 101.6752 8.1700 100.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 101.0375 7.3700 500.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 101.0375 7.3700 250.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 99.1048 7.4400 800.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 105.9002 8.3000 200.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 103.8281 7.3700 250.00 INE891K08042 AXIS FINANCE LIMITED SR-02 8.50% 11-May-27 101.9500 8.1900 4.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 99.8908 7.4500 250.00 INE115A07MC6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 14-Jun-27 100.1649 7.5300 250.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 100.0000 7.2719 500.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.0000 7.2948 550.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-27 114.2488 7.3050 4.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 119.5672 5.9975 140.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 119.5447 6.0000 70.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 119.5702 5.9975 54.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 119.5477 6.0000 27.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.50% 05-Feb-29 120.5000 5.9900 8.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-29 112.2865 7.3645 2.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.4846 8.4500 750.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.0100 9.0725 500.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 104.6122 9.9400 500.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 100.0000 9.9243 300.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 99.7467 8.7900 250.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% PERPETUAL 101.6646 10.0000 63.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 98.2847 11.6000 40.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.5100 9.0478 5.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.0100 9.0725 250.00 INE053F07801 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.28% 21-Dec-30 111.4456 6.0100 3.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.35% 11-Jan-31 112.3637 5.9850 100.00 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.39% 18-Feb-31 112.7862 5.9850 50.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.39% 09-Mar-31 112.8283 5.9850 50.00 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.5314 7.2900 500.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 102.2742 7.4200 100.00 INE945S07181 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-33 104.7000 8.6600 4.00 INE945S07207 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-35 102.9700 9.0100 4.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 101.2500 9.3900 50.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.7215 10.1000 16.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.7215 10.1000 35.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com