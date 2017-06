TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jun 29

Jun 29 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 35995.30 NSE 113859.70 ============= TOTAL 149855.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE248U07012 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 10.70% 19-Jul-17 110.1700 9.1000 12.50 INE306N07CP7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.55% 01-Sep-17 100.3800 6.8100 345.00 INE220B08019 KALPATARU POWER TRANSMISSION LTD 10.50% 05-Sep-17 100.5300 7.5700 723.00 INE514E08BL4 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.4200 6.5000 250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.91% 15-Oct-17 100.4900 6.8000 250.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.84% 21-Oct-17 100.5200 6.7100 100.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 151.9700 7.0000 250.00 INE001A07PK4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 15-Jan-18 100.4200 6.9500 250.00 INE953L07107 JANLAKSHMI FINANCIAL SERVICES PVT 13.50% 05-Feb-18 100.0000 12.8100 500.00 INE916DA7JU3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.66% 28-Feb-18 100.8500 7.1200 1000.00 INE975F07FH5 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 8.06% 15-Mar-18 100.4274 7.2500 500.00 INE296A07880 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.40% 16-Apr-18 101.5200 7.3200 350.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.8700 6.9000 500.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.31% 22-May-18 100.8800 7.2000 250.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 101.2700 6.9500 1000.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 100.9300 7.2000 500.00 INE916DA7MK8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.60% 14-Jun-18 100.2900 7.2500 250.00 INE071G08585 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 22-Jun-18 119.8935 7.2300 250.00 INE916DA7LJ2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 27-Jun-18 101.2900 7.2500 250.00 INE523E07CS0 LNT FINANCE LIMITED 8.92% 06-Jul-18 101.4500 7.4000 250.00 INE516Q07135 ASIRVAD MICROFINANCE PRIVATE LTD 12.25% 11-Aug-18 101.4400 11.3000 5.00 INE523H07791 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED 0.00% 10-Dec-18 100.3100 8.5500 94.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 101.8100 7.0500 250.00 INE306N07JB2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.84% 04-Mar-19 100.1724 7.6900 1000.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 100.1800 7.4600 850.00 INE530L07244 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 04-Apr-19 101.3518 8.3900 1370.00 INE530L07251 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 08-Apr-19 101.3598 8.3900 250.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.85% 15-Apr-19 100.9800 7.2200 40.00 INE261F08634 NABARD 7.65% 27-May-19 100.2500 6.5500 150.00 INE723X07018 TRUST INVESTMENT ADVISORS PVT LTD 9.25% 31-May-19 100.0000 9.4600 750.00 INE635T07038 SARA ESTATES PRIVATE LIMITED 0.00% 11-Jul-19 108.7000 340.00 INE115A07GB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 08-Nov-19 102.5500 7.5000 500.00 INE635T07046 SARA ESTATES PRIVATE LIMITED 0.00% 11-Jan-20 109.1200 615.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 102.7200 7.4800 250.00 INE013A073B2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 27-Feb-20 119.0568 0.0000 50.00 INE220J07089 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-20 101.8500 9.8400 10.30 INE660N08060 S. D. CORPORATION PRIVATE LIMITED 9.75% 09-Apr-20 100.9500 9.3000 250.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.05% 15-May-20 99.4700 7.2500 72.00 INE001A07QI6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.50% 18-Jun-20 101.7700 7.5400 500.00 INE476M07BF3 LNT HOUSING FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 100.1000 7.8000 250.00 INE851M07168 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.05% 19-Jun-20 100.4847 7.8500 250.00 INE115A07LN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 24-Jun-20 100.7000 7.5000 72.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVEOPMENT FINANCE CORP 7.60% 26-Jun-20 100.2400 7.5000 250.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 99.1700 7.1400 97.00 INE115A07IA8 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.65% 29-Sep-20 103.0200 7.5400 50.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 05-Feb-21 107.3100 8.2400 1.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-21 101.6400 8.1500 800.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 102.5000 8.2500 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.20% 25-Jan-22 108.1500 6.1000 0.20 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 108.1700 6.1000 5.60 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.4700 6.1000 5.20 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.8700 6.1000 4.00 INE540P07129 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-22 102.0600 8.1500 400.00 INE691I07299 LARSON AND TUBRO INFRASTRUCTURE LTD 8.70% 24-Mar-22 101.0700 8.3900 3.00 INE514E08AX1 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 107.8500 7.3100 52.00 INE248U08101 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 06-Jun-22 103.3500 9.2500 286.00 INE248U08119 IIFL WEALTH FINANCE LIMTED 0.00% 13-Jun-22 103.1791 9.2500 29.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% 28-Jun-22 100.0000 8.7500 500.00 INE514E08BK6 EXPORT- IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 107.6900 7.3000 50.00 INE540P07137 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-23 102.0300 8.2500 800.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-24 104.4500 8.3000 700.00 INE638F08021 TAMILNADU INDUSTRIAL INVESTMENT 9.85% 07-Mar-24 101.1000 4.8500 56.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 102.2500 10.4900 2.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 110.4500 8.1600 6.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 105.4800 7.4800 24.00 INE975G08082 IL AND FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.80% 21-Dec-24 103.0000 11.5000 800.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 106.5100 7.3900 14.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 14-Feb-25 104.9700 8.3000 400.00 INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 14-Mar-25 102.3200 8.3000 400.00 INE881J08318 SREI EQUIPMENT FINANCE LIMITED 10.75% 13-Aug-25 103.7000 10.0400 2.00 INE694C08062 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 11.50% 30-Sep-25 109.6500 10.0000 1.50 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 105.4600 8.3000 200.00 INE556S07376 EAST NORTH INTERCONNECTION COMPANY 9.25% 31-Mar-26 104.3000 8.5100 10.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 100.9000 9.2300 4.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 101.3700 9.0600 5.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.1500 8.9600 4.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 102.5800 8.4400 30.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.90% 18-Nov-26 100.2600 7.8400 50.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.10% 11-Jan-27 98.5000 7.4500 500.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.30% 25-Jan-27 115.5600 6.1000 0.20 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 105.9100 8.3000 400.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 100.7900 9.4000 20.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.25% 27-Mar-27 100.5000 9.3400 5.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 117.3500 5.9000 4.50 INE804I08726 ECL FINANCE LIMITED 9.75% 30-Apr-27 100.6500 9.6800 20.00 INE891K08042 AXIS FINANCE LIMITED 8.50% 11-May-27 101.9500 8.1900 8.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.44% 11-Jun-27 99.5500 7.4900 220.00 INE115A07MC6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.56% 14-Jun-27 100.3500 7.5000 30.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 100.0300 7.2700 750.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 99.5300 7.3600 250.00 INE804I08734 ECL FINANCE LIMITED 10.25% 30-Dec-27 100.0000 10.2400 750.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% - 101.8500 10.9900 510.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.1200 9.1600 119.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.80% 30-Mar-31 102.4300 9.6000 981.00 INE888F08030 AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.75% 30-Mar-31 102.1300 9.6000 875.80 INE886F08034 JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.70% 30-Mar-31 101.8400 9.6000 553.00 INE540P08036 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.70% 26-Sep-31 101.8700 9.6000 3785.50 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.0800 7.3500 1750.00 INE514E08FO9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.74% 26-May-37 102.5700 7.4800 350.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 100.3000 11.0200 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 111.4800 7.9000 800.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 7.78% 31-Mar-99 96.3400 11.5500 90.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% 15-Dec-99 101.8000 11.0200 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 31-Dec-99 101.4800 8.4500 1370.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 100.0000 10.8800 60.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 105.5400 10.5000 1.00 NSE === INE804I07SQ5 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 08-Aug-17 175.8610 0.0000 0.70 INE804I07Y55 ECL FINANCE LIMITED - 17-Jul-17 109.3350 9.0000 30.00 INE959P07048 SURAKSHA REALTY LIMITED 18-Jul-17 104.7007 9.6496 200.00 INE804I07SK8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 27-Jul-17 160.3930 9.0000 5.00 INE804I07UK4 ECL FINANCE LIMITED - 31-Jul-17 139.4500 9.0000 10.50 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.4791 6.5000 500.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.4794 6.5000 250.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.4851 6.5000 4000.00 INE092T08899 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 09 9.06% 05-Oct-17 100.4115 7.2500 250.00 INE092T08899 IDFC BANK LIMITED SR-OBB 09 9.06% 05-Oct-17 100.4115 7.2500 250.00 INE918K07CW1 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD 11-Oct-17 118.7550 9.0000 75.00 INE660A07MV1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 3.00% 13-Oct-17 97.9582 8.8900 30.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.84% 21-Oct-17 100.5218 6.7100 100.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.5497 6.6937 250.00 INE092T08949 IDFC BANK LIMITED 8.43% 02-Feb-18 100.7097 7.0500 520.00 INE001A07PP3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.70% 09-Feb-18 100.2712 7.0300 750.00 INE001A07PP3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.70% 09-Feb-18 100.2712 7.2500 750.00 INE804I07ZJ5 ECL FINANCE LIMITED 10.45% 12-Mar-18 101.5070 7.9741 260.00 INE975F07FH5 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 8.05% 15-Mar-18 100.4274 7.2500 500.00 INE296A07880 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.40% 16-Apr-18 101.5241 7.2300 350.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.8674 6.9000 250.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.8674 6.9000 250.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 100.8864 7.1900 1500.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 100.8818 7.2000 250.00 INE261F08493 NABARD 8.25% 24-May-18 101.2681 6.9500 1000.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.9269 7.2000 500.00 INE556F09478 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.20% 07-Jun-18 101.0900 6.9500 400.00 INE916DA7LJ2 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.65% 27-Jun-18 101.2906 7.2500 250.00 INE523E07CS0 L & T FINANCE LTD 8.92% 06-Jul-18 101.4544 7.3800 250.00 INE110L07013 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.55% 31-Jul-18 101.4097 7.1340 250.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 99.8861 6.9900 1250.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 99.8861 6.9900 1250.00 INE115A07HY0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.45% 07-Sep-18 101.2565 7.2696 100.00 INE584T07012 RADIUS & DESERVE LAND DEVELOPERS 0.00% 17-Sep-18 146.1412 13.0000 59.00 INE470T08012 HIGH POINT PROPERTIES PRIVATE LTD 10.05% 13-Dec-18 100.8626 9.7500 1000.00 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 102.7765 7.1000 100.00 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 102.7765 7.1000 100.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 103.1745 7.3500 500.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 103.1661 7.3800 250.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 100.0928 7.3800 500.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.49% 25-Jan-19 100.0928 7.3800 500.00 INE756I07AY9 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.67% 31-Jan-19 100.1500 7.5200 500.00 INE115A07HN3 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.65% 08-Feb-19 102.0370 7.3150 1000.00 INE121A07NG3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 7.98% 14-Feb-19 100.1660 7.8200 1000.00 INE121A07NG3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 7.98% 14-Feb-19 100.1660 7.8200 1000.00 INE774D07QX1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.78% 20-Feb-19 100.3868 7.4790 250.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 27-Feb-19 101.7292 7.4210 250.00 INE001A07OK7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 27-Feb-19 101.7292 7.4200 250.00 INE306N07JB2 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.84% 04-Mar-19 100.1624 7.7000 1000.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 100.3367 7.4000 350.00 INE134E08IC5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.85% 15-Apr-19 100.9820 7.2200 50.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.2248 7.3400 100.00 INE110L07054 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 29-Apr-19 101.2248 7.3400 100.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 101.2979 7.1000 250.00 INE733E07CE5 NTPC LIMITED 7.89% 05-May-19 101.2979 7.1000 250.00 INE140A07369 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.13% 27-Jun-19 100.0000 8.1290 3400.00 INE572E09379 PNB HOUSING FINANCE LTD -- 28-Jun-19 101.6529 7.7200 200.00 INE657N07217 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 9.70% 28-Jun-19 101.8043 8.6750 210.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.0507 6.7000 750.00 INE001A07MY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 21-Aug-19 103.8917 7.4000 600.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 09-Sep-19 101.4230 8.3345 200.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 100.9171 7.4800 250.00 INE115A07GB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 08-Nov-19 102.5500 7.5000 500.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 103.0021 7.1100 1.00 INE750A07035 ORIENTAL HOTELS LIMITED 2.00% 21-Nov-19 127.3467 8.7549 15.00 INE001A07NH5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.75% 13-Jan-20 102.8816 7.4300 300.00 INE001A07QI6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 14-Jan-20 101.7660 7.5400 500.00 INE115A07GN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.73% 14-Jan-20 102.7500 7.4700 250.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 102.0680 7.5200 500.00 INE115A07GO3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 21-Jan-20 102.0680 7.5200 500.00 INE735N08052 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 8.10% 31-Jan-20 100.4937 7.8500 750.00 INE660N08060 S. D. CORPORATION PRIVATE LIMITED 9.75% 09-Apr-20 100.9454 9.3000 250.00 INE306N07JJ5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.87% 09-Jun-20 100.0000 7.8700 250.00 INE027E07477 L&T FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 100.1042 7.8000 250.00 INE851M07168 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.05% 19-Jun-20 100.4847 7.8500 250.00 INE985N07055 JAY PROPERTIES PRIVATE LIMITED 22-Jun-20 30.0148 9.3750 2500.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.1791 7.1400 150.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.1791 7.1400 150.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.1791 7.1400 1000.00 INE916DA7OE7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 22-Jun-20 100.4405 7.6200 40.00 INE115A07LN5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 24-Jun-20 100.7042 7.5000 4.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 26-Jun-20 100.2391 7.5000 300.00 INE721A07MN8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.84% 26-Jun-20 100.0000 7.8400 300.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.30% 30-Jun-20 100.1101 7.2500 1000.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.30% 30-Jun-20 100.1101 7.2500 1000.00 INE001A07QQ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 07-Jul-20 100.0110 7.4900 70.00 INE774D07RB5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.90% 08-Jul-20 100.7885 7.6200 22.00 INE601U07038 SHEBA PROPERTIES LIMITED - 10-Jul-20 100.4370 8.3200 500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.3837 7.2466 400.00 INE115A07HZ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 15-Sep-20 103.0249 7.5300 50.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 103.2900 7.7350 1.00 INE115A07HZ7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 15-Sep-20 103.0249 7.5300 50.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.6769 7.2500 500.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 100.6769 7.2500 500.00 INE688V07017 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 8.07% 20-Sep-20 100.1650 8.0000 436.00 INE115A07IA8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRANCH 8.65% 29-Sep-20 103.0208 7.5400 50.00 INE115A07KO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.54% 07-Oct-20 100.0000 7.5146 500.00 INE115A07KO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.54% 07-Oct-20 100.0000 7.5146 250.00 INE540P07111 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-21 101.4674 8.2100 400.00 INE115A07JK5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 10-May-21 102.7008 7.5300 30.00 INE733E07KB4 NTPC LIMITED SR-61 STRPP A 8.10% 27-May-21 103.2507 7.1200 30.00 INE752E07IG7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.64% 31-May-21 108.2287 7.1500 31.30 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.6447 7.3000 50.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.90% 26-Sep-21 100.2500 8.8000 1.50 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 26-Sep-21 101.7466 8.2219 200.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 107.7300 7.1800 2.00 INE115A07KK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.81% 19-Oct-21 101.2794 7.4375 500.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 99.6933 7.2007 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 99.9219 7.1700 200.00 INE217K07AD2 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.90% 03-Jan-22 100.2113 8.8100 250.00 INE217K07AE0 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.05% 03-Jan-22 100.8500 8.7800 8.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-22 103.6896 7.2000 150.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 108.7886 5.9500 1694.20 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.9261 5.9928 3000.00 INE540P07129 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-22 101.8105 8.2100 200.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.4839 7.2000 500.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.5020 7.1957 100.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.5500 9.3700 66.00 INE774N07087 BHOPAL DHULE TRANSMISSION COMPANY 7.85% 04-Apr-22 100.0000 8.0800 1500.00 INE414G07CD9 MUTHOOT FINANCE LIMITED 9.00% 24-Apr-22 100.1894 8.9300 100.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 107.8500 7.3100 52.00 INE477A07241 CANFIN HOMES LIMITED SR-6 7.89% 18-May-22 101.0000 7.6300 15.00 INE248U08101 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED -- 06-Jun-22 99.9378 9.5000 300.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 100.0972 7.2500 750.00 INE248U08119 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 13-Jun-22 99.9410 9.5000 30.00 INE001A07QT3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.43% 20-Jun-22 100.0000 7.4239 600.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 101.0000 9.2300 5.00 INE248U08093 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED -- 22-Jul-22 99.9996 9.4900 66.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 107.6880 7.3000 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 107.3512 7.3000 150.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 107.3512 7.3000 150.00 INE540P07137 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-23 101.9221 8.2600 400.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 107.5934 7.1179 250.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 107.5934 7.1179 250.00 INE557F07041 NATIONAL HOUSING BANK 6.83% 28-Mar-23 103.8621 5.9938 750.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.2500 9.2800 27.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 105.1834 7.4000 100.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 105.1834 7.4000 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 101.0200 9.0100 96.30 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 100.5373 7.4750 200.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 100.5309 7.4759 250.00 INE238A08401 AXIS BANK LIMITED 7.60% 20-Oct-23 100.5309 7.4759 250.00 INE787H07321 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.41% 22-Jan-24 112.4627 6.0400 1.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-24 105.5300 8.2700 705.00 INE638F08021 TIIC LTD 9.85% 07-Mar-24 100.7000 9.6820 28.00 INE540P07145 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 15-Mar-24 102.4500 8.2200 5.00 INE623B07586 FUTURE ENTERPRISES LIMITED 9.28% 16-May-24 99.9958 9.2800 150.00 INE721A08CV0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 30-May-24 100.2900 8.4400 10.00 INE235P07795 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.07% 14-Jun-24 101.0475 7.8609 100.00 INE121H07BV2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.00% 22-Jun-24 100.0000 7.9930 22.00 INE115A07FO5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.47% 23-Aug-24 110.6100 7.4900 9.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 108.2500 7.4626 10.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 105.5645 7.4600 41.00 INE975G08082 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD -- 21-Dec-24 103.0500 11.4965 1020.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 106.5100 7.4000 14.00 INE540P07087 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 14-Feb-25 105.0000 8.2900 505.00 INE540P07152 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 14-Mar-25 102.4000 8.2800 405.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 105.5000 7.4300 3.00 INE733E07JP6 NTPC LIMITED SR-54 8.49% 25-Mar-25 105.1565 7.5692 3.00 INE540P07095 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 13-Feb-26 105.7000 8.2500 307.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 104.2890 7.3300 250.00 INE514E08FB6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.02% 20-Apr-26 104.2890 7.3300 250.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 101.7000 9.1000 2.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.00% 06-Jun-26 104.9500 8.1880 2.00 INE141A08043 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.05% 24-Jun-26 104.3100 7.7500 9.00 INE115A07JT6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 29-Jun-26 105.7000 7.5800 1.00 INE658R08123 ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION LTD11.00% 07-Aug-26 104.5265 10.1970 122.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 100.1216 9.2700 310.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.1500 8.9600 9.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 7.65% 22-Sep-26 100.4470 7.5800 50.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 102.3980 8.4500 98.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 99.8277 8.1700 50.00 INE134E07125 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 15-Oct-26 112.1500 6.0000 1.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 100.4184 7.8700 50.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.0000 8.8310 500.00 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.16% 25-Nov-26 115.1500 6.0000 0.60 INE217K07AG5 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.15% 03-Jan-27 101.0500 8.9600 1.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 97.9182 7.5300 250.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 98.9098 7.4721 350.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 98.9098 7.4700 350.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 116.3445 6.0000 1500.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 116.3971 5.9962 696.00 INE202E08011 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMEN 7.22% 06-Feb-27 100.0000 7.3400 35.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 106.2500 8.2500 805.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 115.3302 6.0500 7.80 INE001A07QG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 1.50% 27-Mar-27 103.2564 7.5350 1000.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION AND 9.25% 27-Mar-27 101.9000 9.0500 12.00 INE202E07252 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 8.05% 29-Mar-27 103.4000 7.5325 6.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 103.0400 9.1000 57.00 INE667A08096 SYNDICATE BANK 8.00% 03-May-27 101.0402 7.7200 252.00 INE891K08042 AXIS FINANCE LIMITED SR-02 8.50% 11-May-27 102.1500 8.1634 68.00 INE115A07LU0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.86% 17-May-27 102.3300 7.5100 2.00 INE514E08FN1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.56% 18-May-27 101.2443 7.3700 750.00 INE860H08DY3 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.50% 18-May-27 101.1800 8.3100 2.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 100.9518 7.3500 1750.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 100.8137 7.3701 500.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 99.7525 7.4700 610.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 99.5816 7.4950 300.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 100.0814 7.2600 1200.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.50% 15-Jun-27 101.9700 8.2012 3.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 100.0000 8.5185 150.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.0000 7.3000 3680.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 99.6870 7.3400 250.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.3000 8.1000 200.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 100.0000 7.4700 1000.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-27 114.3600 7.2900 4.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 110.8700 7.2900 2.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 120.8969 6.0500 100.60 INE945S07140 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-29 101.5500 8.8762 35.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 101.4442 8.4600 1350.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK SR-I 10.90% PERPETUAL 100.0300 10.8710 260.00 INE160A08126 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.2000 9.3000 60.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 102.3904 8.2800 50.00 INE306N08235 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.05% PERPETUAL 102.9000 8.6000 28.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% PERPETUAL 101.0700 10.6000 2.00 INE945S07157 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-30 101.8000 8.8374 20.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 109.7451 7.7250 150.00 INE134E07554 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.27% 17-Oct-30 110.8522 6.0500 26.10 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.35% 11-Jan-31 112.6100 5.9600 100.00 INE031A07AM9 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.39% 08-Feb-31 112.1062 6.0500 22.00 INE906B07EL4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.39% 18-Feb-31 113.0400 5.9600 50.00 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.39% 09-Mar-31 113.0800 5.9600 50.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 102.4294 9.6000 7131.00 INE886F08034 JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.70% 30-Mar-31 101.8364 9.6000 5444.90 INE888F08030 AJMER VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.75% 30-Mar-31 102.1329 9.6000 2615.50 INE540P08028 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.70% 04-Jul-31 101.8696 9.6000 7322.80 INE540P08036 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 9.70% 26-Sep-31 101.8690 9.6000 5654.90 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.4500 9.4500 10.00 INE261F08832 NABARD 7.69% 31-Mar-32 100.3578 7.6400 200.00 INE945S07173 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-32 101.8500 8.8400 10.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 113.8445 5.9972 150.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 113.8474 5.9972 1611.00 INE945S07181 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-33 103.3000 8.9600 71.00 INE945S07207 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-35 104.4500 8.7800 4.00 INE514E08FO9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.74% 26-May-37 102.5715 7.4800 350.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 111.4794 7.8968 400.00 INE691I08255 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 0.00% 31-Dec-99 107.5500 8.7700 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE