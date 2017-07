TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jul 19

Jul 19 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 16930.50 NSE 59906.00 ============= TOTAL 76836.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07A25 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 07-Aug-17 145.6000 10.7500 5.00 INE013A07N04 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 08-Aug-17 118.8330 0.0000 99.60 INE804I07SY9 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 11-Aug-17 160.4900 10.5000 4.50 INE248U07186 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 14-Aug-17 110.0200 9.1000 2.50 INE013A07ZJ0 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 17-Aug-17 166.3480 0.0000 3.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION 9.30% 27-Aug-17 100.2300 6.4700 20.00 INE580B07364 GRUH FINANCE LIMITED 8.40% 01-Jan-18 100.5500 6.8500 500.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.45% 14-Jun-18 100.4500 6.8700 1500.00 INE001A07QO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 26-Jun-18 100.3300 6.8000 900.00 INE691I07DG9 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE 8.64% 26-Jun-18 101.3500 7.1000 500.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7.49% 25-Jan-19 100.4800 7.1000 250.00 INE574S07015 DIWAKAR VINIYOG PRIVATE 0.00% 22-Mar-19 130.3800 9.5100 540.00 INE931S07074 ADANI TRANSMISSION 9.85% 12-Apr-19 103.2100 7.7500 20.00 INE764L07041 SADBHAV INFRASTRUCTURE 9.00% 18-Apr-19 113.2700 9.5500 40.00 INE306N07HM3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 8.85% 03-May-19 101.8900 7.6600 70.00 INE205A07113 VEDANTA LIMITED 7.60% 31-May-19 100.3725 7.3600 500.00 INE202B07IK1 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.10% 09-Sep-19 101.5800 8.2400 50.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 11.00% 12-Sep-19 105.9100 8.4200 500.00 INE115A07GB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.70% 08-Nov-19 102.9000 7.3000 250.00 INE134E08GQ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.65% 28-Nov-19 103.1900 7.1000 200.00 INE976I08102 TATA CAPITAL LIMITED 9.80% 18-Dec-19 101.0000 9.2700 0.50 INE110L08052 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.90% 21-Jan-20 103.7500 7.1800 80.00 INE063P07122 EQUITAS FINANCE PVT LTD 12.13% 26-Feb-20 101.3088 8.4000 1000.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION 7.05% 15-May-20 99.8000 7.1300 500.00 INE053F07991 IRFC 7.20% 31-May-20 100.7000 6.9400 50.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION 7.46% 05-Jun-20 100.7900 7.1300 150.00 INE001A07QI6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 1.50% 18-Jun-20 102.5800 7.3500 750.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION 7.30% 30-Jun-20 100.4800 7.1000 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION 8.53% 24-Jul-20 103.5800 7.1600 800.00 INE866I08196 INDIA INFOLINE FINANCE 11.25% 05-Sep-20 105.8300 9.0000 200.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.0900 6.9500 250.00 INE895D08287 TATA SONS LIMITED 9.18% 23-Nov-20 100.3000 9.0300 1.00 INE678X15017 MAGMA FINCORP LIMITED 9.32% 25-Jun-21 720.0500 9.1600 50.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% 06-Sep-21 102.6500 8.2000 300.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION 7.47% 16-Sep-21 100.8900 7.2000 500.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FINANCE 8.90% 26-Sep-21 102.5700 8.1300 100.00 INE020B08AB1 REC 7.14% 09-Dec-21 100.1800 7.0700 100.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.4400 7.0300 250.00 INE906B07FG1 NAHI 7.60% 18-Mar-22 102.3600 6.9700 50.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% 28-Jun-22 100.2700 8.6700 100.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LTD 7.72% 11-Jul-22 100.0600 7.7000 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) 9.10% 05-Apr-23 101.1300 7.2400 1400.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LTD 10.70% 09-Jun-24 102.2500 10.4900 1.50 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.5000 10.0700 10.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 104.2900 8.1900 250.00 INE053F07827 IRFC 7.32% 21-Dec-25 106.8700 6.0000 0.40 INE906B07EH2 NHAI 7.39% 11-Jan-26 107.3600 6.0000 0.20 INE774D08MA6 MAHINDRA AND MAHINDRA FIN 9.00% 06-Jun-26 105.5700 8.0900 300.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE 9.30% 29-Jun-26 105.0700 8.4600 5.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP 9.30% 16-Aug-26 101.7200 9.0000 20.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0000 8.9900 17.00 INE906B07CB9 NHAI 8.30% 25-Jan-27 116.6000 5.9600 10.00 INE020B07GH7 REC 8.12% 27-Mar-27 115.5400 5.9600 5.00 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS 9.33% 31-Mar-27 102.2200 9.2500 9.00 INE017A08292 THE GREAT EASTERN SHIPPING 8.25% 25-May-27 100.2500 8.2100 450.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION 7.44% 11-Jun-27 99.9900 7.4200 850.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 100.7500 8.4000 10.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION 7.30% 19-Jun-27 100.2300 7.2600 100.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 99.8200 7.4900 200.00 INE906B07DF8 NHAI 8.75% 05-Feb-29 120.8800 5.9400 92.50 INE945S07140 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-29 101.7500 8.8900 20.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% -- 101.9700 8.9100 5.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 101.3800 8.7400 250.00 INE906B07EI0 NHAI 7.35% 11-Jan-31 112.2800 5.9900 77.80 INE053F07884 IRFC 7.35% 22-Mar-31 112.4000 5.9900 17.80 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 112.3700 5.9900 16.20 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 100.1500 10.0100 53.40 INE787H07313 INDIA INFRASTRUCTURE FIN 8.75% 12-Nov-33 125.9400 5.9800 1.60 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION 8.92% 16-Nov-33 127.7000 5.9400 16.00 INE090A08TW2 ICICI BANK LIMITED 9.20% 31-Dec-50 102.3500 8.5400 100.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.7500 10.6200 1.00 INE238A08427 AXIS BANK LIMITED 8.75% 14-Dec-98 100.4300 8.6400 701.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.5000 10.7600 3.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 103.0100 10.1400 400.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 31-Dec-99 102.4700 8.1900 1.00 NSE === INE115A07CX3 LIC HOUSING FIN LTD 9.57% 07-Sep-17 100.3239 6.5900 50.00 INE134E08EZ5 POWER FIN CORP LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.0000 8.9100 6.00 INE860H07623 ADITYA BIRLA FIN LTD 9.62% 26-Oct-17 100.6525 9.6000 30.00 INE001A07PQ1 HOUSING DEVELOPMENT FIN 7.67% 23-Nov-17 100.2670 6.5500 2000.00 INE756I07530 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.10% 29-Dec-17 100.8669 6.7500 100.00 INE321A07100 INOX AIR PRODUCTS LTD RESET 31-Dec-17 101.1574 7.7400 150.00 INE115A07478 LIC HOUSING FIN LTD 9.14% 16-Jan-18 100.0000 9.1400 5.00 INE092T08204 IDFC BANK LTD 8.95% 17-Jan-18 100.0000 8.9500 2.00 INE092T08220 IDFC BANK LTD 9.10% 08-Feb-18 100.0000 9.1000 1.00 INE306N07IS8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.87% 26-Mar-18 100.3589 7.1500 250.00 INE306N07IS8 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.87% 26-Mar-18 100.3589 7.1500 250.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FIN 7.45% 14-Jun-18 100.4495 6.8700 1550.00 INE093J07DF8 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 14-Jun-18 142.8000 0.0000 0.50 INE487L08013 IIFL FACILITIES SERVICES LTD 9.25% 20-Jun-18 100.6258 8.5047 200.00 INE691I07DG9 L & T INFRASTRUCTURE FIN 8.64% 26-Jun-18 101.3461 7.1000 500.00 INE115A07MD4 LIC HOUSING FIN LTD 6.98% 27-Jun-18 100.0799 6.8500 500.00 INE115A07MD4 LIC HOUSING FIN LTD 6.98% 27-Jun-18 100.0799 6.8500 500.00 INE148I07FC4 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 9.00% 16-Aug-18 101.4905 7.6900 114.00 INE916DA7LR5 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 8.00% 23-Aug-18 100.6879 7.3000 100.00 INE134E08BE6 POWER FIN CORP LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.4740 6.8100 5.00 INE949L08210 AU SMALL FIN BANK LTD 8.84% 24-Sep-18 100.2680 8.6000 500.00 INE093J07ES9 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 24-Oct-18 117.2500 0.0000 2.50 INE721A07MP3 SHRIRAM TRANSPORT FIN COMPANY 7.60% 17-Jan-19 100.0000 7.6475 1500.00 INE081A08199 TATA STEEL LTD 9.15% 24-Jan-19 102.3042 7.4300 84.00 INE001A07QA3 HOUSING DEVELOPMENT FIN 7.49% 25-Jan-19 100.4790 7.1000 250.00 INE774D07QX1 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 7.78% 20-Feb-19 100.3916 7.4635 100.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FIN LTD 9.76% 08-Mar-19 103.5884 7.3000 250.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FIN LTD 9.76% 08-Mar-19 103.5884 7.3000 250.00 INE081T08033 AASAN CORPORATE SOLUTIONS 11.15% 15-Mar-19 101.7177 10.1300 25.00 INE148I07HM9 INDIABULLS HOUSING FIN LTD -- 19-Mar-19 103.2607 7.7800 95.00 INE001A07QU1 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.28% 25-Mar-19 100.1799 7.1800 310.00 INE647O08032 ADITYA BIRLA FASHION -- 12-Apr-19 112.6619 7.7700 40.00 INE001A07OQ4 HOUSING DEVELOPMENT FIN 8.72% 15-Apr-19 102.4067 7.1700 1300.00 INE134E08IC5 POWER FIN CORP LTD. 7.85% 15-Apr-19 101.2875 7.0100 17.00 INE321N07079 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES -- 23-Apr-19 127.6002 9.0300 10.00 INE201P07078 G R INFRAPROJECTS LTD 11.40% 20-May-19 102.5757 9.8299 62.00 INE081T08058 AASAN DEVELOPERS & CONS 11.15% 24-May-19 101.8762 10.1291 5.00 INE931S07082 ADANI TRANSMISSION LTD 9.85% 30-May-19 103.4748 7.7500 39.00 INE205A07113 VEDANTA LTD 7.60% 31-May-19 100.3725 7.3600 500.00 INE774D07QH4 MAHINDRA & MAHINDRA FIN 7.60% 03-Jun-19 100.2480 7.4500 2000.00 INE053T07026 ONGC MANGALORE PETRO 8.12% 10-Jun-19 101.8163 7.0478 76.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.02% 18-Jun-19 103.6638 6.8992 13.00 INE306N08243 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 7.90% 27-Jun-19 100.0000 7.8900 200.00 INE148I07FE0 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 9.00% 28-Jun-19 102.1585 7.7500 500.00 INE916DA7OS7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 7.55% 12-Jul-19 99.9000 7.6000 500.00 INE202B07HQ0 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.10% 16-Aug-19 101.5492 8.2440 100.00 INE202B07654 DEWAN HOUSING FIN CORP 11.00% 12-Sep-19 105.9124 8.4200 500.00 INE612J07103 REPCO HOME FIN LTD -- 12-Sep-19 108.6947 8.1800 54.00 INE138A07405 PENINSULA LAND LTD -- 12-Sep-19 103.1437 12.3951 39.00 INE201P07110 G R INFRAPROJECTS LTD 10.50% 20-Sep-19 101.2349 9.8313 80.00 INE702C07016 APL APOLLO TUBES LTD 11.50% 28-Sep-19 102.5896 10.0800 24.00 INE115A07GB0 LIC HOUSING FIN LTD 8.70% 08-Nov-19 102.9030 7.3100 250.00 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.02% 19-Nov-19 104.3036 6.9300 16.00 INE134E08GQ9 POWER FIN CORP LTD. 8.65% 28-Nov-19 103.1929 7.1000 350.00 INE134E08GQ9 POWER FIN CORP LTD. 8.65% 28-Nov-19 103.1929 7.1000 150.00 INE001A07QI6 ANAND RATHI GLOBAL FIN LTD -- 14-Jan-20 102.5766 7.3500 750.00 INE063P07122 EQUITAS FIN PRIVATE LTD 12.13% 26-Feb-20 101.3088 8.4000 1000.00 INE582L07096 TATA HOUSING DEVELOPMENT 8.50% 20-Apr-20 101.5072 7.9538 6.00 INE115A07KV0 LIC HOUSING FIN LTD 7.20% 24-Apr-20 99.7672 7.2900 250.00 INE752E07NM5 POWER GRID CORP OF INDIA 8.13% 25-Apr-20 102.8552 6.9300 10.00 INE010A07208 PRISM CEMENT LTD -- 29-Apr-20 104.5659 9.5723 9.00 INE296A07PB9 BAJAJ FIN LTD -- 05-May-20 103.2756 7.4939 6.00 INE134E08IS1 POWER FIN CORP LTD. 7.05% 15-May-20 99.8003 7.1200 500.00 INE001A07NW4 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.70% 18-May-20 103.4289 7.2900 500.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.20% 31-May-20 100.7001 6.9400 50.00 INE053F07991 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.20% 31-May-20 100.7352 6.9300 25.00 INE658R07059 ASPIRE HOME FIN CORP LTD 10.75% 08-Jun-20 103.4089 9.3216 10.00 INE296A07PQ7 BAJAJ FIN LTD 7.77% 17-Jun-20 100.6655 7.4984 25.00 INE556F08IW4 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT 7.09% 19-Jun-20 100.3791 6.8000 500.00 INE115A07KI7 LIC HOUSING FIN LTD 7.79% 19-Jun-20 101.3644 7.2400 50.00 INE556F08IW4 SIDBI 7.09% 19-Jun-20 100.3791 6.8000 500.00 INE756I07BK6 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 7.55% 19-Jun-20 100.1745 7.4732 10.00 INE201P07128 G R INFRAPROJECTS LTD 10.50% 22-Jun-20 101.3976 9.9232 55.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FIN CORP 8.50% 22-Jun-20 104.4045 6.9200 20.00 INE134E08IY9 POWER FIN CORP LTD. 7.42% 26-Jun-20 100.7808 7.1035 85.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 7.60% 26-Jun-20 100.6675 7.3330 20.00 INE134E08JA7 POWER FIN CORP LTD 7.30% 30-Jun-20 100.4846 7.1000 1250.00 INE134E08JA7 POWER FIN CORP LTD 7.30% 30-Jun-20 100.4846 7.1000 500.00 INE134E08IZ6 POWER FIN CORP LTD. 7.46% 05-Jul-20 100.7904 7.1300 250.00 INE115A07LR6 LIC HOUSING FIN LTD 7.74% 05-Jul-20 101.0879 7.2900 250.00 INE134E08IZ6 POWER FIN CORP LTD. 7.46% 05-Jul-20 100.8147 7.1200 100.00 INE572E09460 PNB HOUSING FIN LTD 7.63% 14-Jul-20 100.2769 7.5150 500.00 INE572E09460 PNB HOUSING FIN LTD 7.63% 14-Jul-20 100.2366 7.5300 198.00 INE134E08HP9 POWER FIN CORP LTD 8.53% 24-Jul-20 103.5966 7.1550 2800.00 INE134E08HP9 POWER FIN CORP LTD 8.53% 24-Jul-20 103.5966 7.1550 2000.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.37% 14-Aug-20 103.7249 6.9700 50.00 INE020B08948 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.37% 14-Aug-20 103.7249 6.9700 50.00 INE866I08196 INDIA INFOLINE FIN .LTD. 11.25% 05-Sep-20 105.8334 9.0000 200.00 INE001A07QR7 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP -- 16-Sep-20 100.9098 7.3700 250.00 INE134E08IW3 POWER FIN CORP LTD. 7.50% 17-Sep-20 101.0479 7.1100 1050.00 INE134E08IW3 POWER FIN CORP LTD. 7.50% 17-Sep-20 101.0479 7.1100 1050.00 INE523H07783 JM FINANCIAL PRODUCTS LTD -- 29-Sep-20 101.2830 9.0000 11.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.0945 6.9500 750.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FIN CORP 6.72% 20-Dec-20 102.3000 6.0470 20.00 INE321N07244 KKR INDIA FINANCIAL SERVICES -- 10-Mar-21 103.7360 9.2500 500.00 INE134E08ID3 POWER FIN CORP LTD. 8.05% 27-Apr-21 102.7210 7.1800 100.00 INE134E08IH4 POWER FIN CORP LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.9931 7.2000 500.00 INE134E08IH4 POWER FIN CORP LTD. 7.50% 16-Aug-21 100.9931 7.2000 500.00 INE134E08IJ0 POWER FIN CORP LTD. 7.47% 16-Sep-21 100.8901 7.2000 500.00 INE148I07GE8 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 8.75% 26-Sep-21 102.0559 8.1302 600.00 INE148I07GF5 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 8.90% 26-Sep-21 102.5708 8.1300 100.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.14% 09-Dec-21 100.1774 7.0700 100.00 INE906B07FE6 NHAI 7.17% 23-Dec-21 100.2765 7.0700 1250.00 INE296N08022 WELSPUN RENEWABLES ENERGY -- 31-Jan-22 98.0814 8.5000 600.00 INE861G08035 FOOD CORP OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.6136 7.1500 100.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 102.3785 6.9665 238.00 INE906B07FG1 NHAI 7.60% 18-Mar-22 102.3785 6.9665 12.00 INE121E07304 JSW ENERGY LTD 9.75% 31-Mar-22 100.3393 7.8869 250.00 INE248U08101 IIFL WEALTH FIN LTD -- 06-Jun-22 103.4693 9.5000 363.00 INE134E08JB5 POWER FIN CORP LTD 7.28% 10-Jun-22 100.0000 7.2701 150.00 INE134E08JB5 POWER FIN CORP LTD 7.28% 10-Jun-22 100.0000 7.2701 150.00 INE248U08119 IIFL WEALTH FIN LTD -- 13-Jun-22 103.2894 9.5000 721.00 INE155A08340 TATA MOTORS LTD 7.50% 22-Jun-22 100.0000 7.4911 2000.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK 9.50% 24-Jun-22 101.2100 9.1700 231.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LTD 7.72% 11-Jul-22 100.0700 7.6963 830.00 INE248U08093 IIFL WEALTH FIN LTD 9.10% 22-Jul-22 100.0008 9.4900 66.00 INE134E08FN8 POWER FIN CORP LTD. 8.90% 18-Mar-23 106.3674 7.4600 20.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 101.1262 7.2400 1400.00 INE092T08BZ9 IDFC BANK LTD 8.73% 06-Jun-23 104.3000 7.7175 7.00 INE658R08115 ASPIRE HOME FIN CORP LTD -- 21-Jul-23 99.9891 9.5000 1000.00 INE092T08CA0 IDFC BANK LTD 8.75% 28-Jul-23 104.6350 7.7561 14.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.05% 09-Sep-23 100.2519 8.9800 545.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.05% 09-Sep-23 100.0329 9.0280 100.00 INE121H07BV2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.00% 22-Jun-24 100.0000 7.9900 2.00 INE537P07364 INDIA INFRADEBT LTD 7.95% 12-Jul-24 100.0000 7.9500 15.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.9745 10.1700 1.00 INE105N07431 ORIENTAL NAGPUR BETUL 8.78% 30-Sep-24 103.9400 8.2000 216.60 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NET 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7500 1.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.11% 07-Oct-25 104.3644 7.3700 150.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.11% 07-Oct-25 104.3644 7.3700 150.00 INE031A07AK3 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 7.00% 09-Oct-25 105.8600 6.0640 20.00 INE296A08763 BAJAJ FIN LTD 8.94% 07-Nov-25 104.2871 8.1900 250.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.44% 01-Jun-26 105.9314 7.4900 170.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FIN CORP 8.44% 01-Jun-26 105.9314 7.4900 50.00 INE774D08MA6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.00% 06-Jun-26 105.5700 8.0911 300.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 9.30% 29-Jun-26 104.9500 8.4800 5.00 INE296A08771 BAJAJ FIN LTD SR-172 8.85% 15-Jul-26 104.7100 8.0900 10.00 INE134E08II2 POWER FIN CORP LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.0500 7.4591 150.00 INE134E08II2 POWER FIN CORP LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.2384 7.4300 50.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FIN CORP 9.30% 16-Aug-26 101.7765 8.9950 30.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LTD 9.00% 09-Sep-26 100.0000 8.9900 17.00 INE040A08369 HDFC BANK LTD 7.95% 21-Sep-26 103.1681 7.4500 250.00 INE040A08369 HDFC BANK LTD 7.95% 21-Sep-26 103.1681 7.4500 250.00 INE139F07105 KONKAN RAILWAY CORP LTD 7.65% 22-Sep-26 101.4081 7.4300 100.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FIN LTD 9.15% 26-Sep-26 103.5600 8.5600 7.50 INE121H08099 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 8.69% 29-Sep-26 102.7300 8.2500 30.00 INE134E08IR3 POWER FIN CORP LTD. 7.18% 20-Jan-27 99.4732 7.3850 300.00 INE906B07CB9 NHAI 8.30% 25-Jan-27 116.7140 5.9450 20.00 INE134E07208 POWER FIN CORP. INE641O08035 PIRAMAL FIN LTD 9.55% 08-Mar-27 100.6000 9.4100 66.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.89% 09-Mar-27 103.8186 7.3100 300.00 INE752E07OE0 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.89% 09-Mar-27 103.8186 7.3100 300.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORP 7.95% 12-Mar-27 104.3000 7.2985 50.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION 9.25% 27-Mar-27 101.8400 9.0600 38.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORP 8.12% 27-Mar-27 115.6595 5.9450 26.50 INE891K08042 AXIS FIN LTD SR-02 8.50% 11-May-27 102.7500 8.0800 8.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.49% 30-May-27 101.3520 7.2900 450.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.49% 30-May-27 101.2829 7.3000 400.00 INE831R08068 ADITYA BIRLA HOUSING FIN LTD 8.50% 01-Jun-27 100.0000 8.4940 340.00 INE134E08JC3 POWER FIN CORP LTD 7.44% 11-Jun-27 100.0141 7.4300 539.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FIN CORP 7.27% 15-Jun-27 100.0000 7.2700 2500.00 INE957N08037 HERO FINCORP LTD 8.52% 18-Jun-27 100.7400 8.4000 27.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.2268 7.2600 1270.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.2268 7.2600 500.00 INE296A08847 BAJAJ FIN LTD 8.15% 22-Jun-27 100.0000 8.1419 500.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LTD 7.47% 25-Jun-27 99.8182 7.4900 1100.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LTD 7.47% 25-Jun-27 99.8182 7.4900 900.00 INE945S07140 KUDGI TRANSMISSION LTD 9.14% 25-Apr-29 101.7500 8.2900 20.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-29 114.6205 7.4200 250.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORP OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-29 114.6205 7.4200 250.00 INE238A08427 AXIS BANK LTD 8.75% PERPETUAL 100.2831 8.6400 316.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 102.6510 8.2000 300.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.3790 8.7400 250.00 INE306N08235 TATA CAPITAL FINANCIAL SERV 9.05% PERPETUAL 103.5600 8.5000 200.00 INE238A08443 AXIS BANK LTD 8.75% PERPETUAL 100.2915 8.6650 100.00 INE306N08185 TATA CAPITAL FINANCIAL 9.80% PERPETUAL 107.7800 8.5135 74.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 101.2000 8.8600 23.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 99.1000 11.8200 7.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 101.0500 8.8000 4.00 INE008A08V34 IDBI BANK LTD 11.09% PERPETUAL 92.5137 13.5500 3.00 INE084A08078 BANK OF INDIA 11.50% PERPETUAL 104.4481 10.0500 1.00 INE238A08443 AXIS BANK LTD 8.75% PERPETUAL 100.2915 8.6700 100.00 INE906B07EF6 NHAI 7.28% 18-Sep-30 111.9971 5.9350 50.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM 9.80% 30-Mar-31 101.5000 9.7200 65.40 INE733E07KI9 NTPC LTD 7.37% 14-Dec-31 99.7251 7.3900 600.00 INE101A08070 MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 9.55% 04-Jul-63 116.5500 8.1500 193.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange