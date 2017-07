TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jul 25

Jul 25 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11678.10 NSE 41909.30 ============= TOTAL 53587.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE248U07186 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 14-Aug-17 110.1700 9.1000 35.00 INE514E08BL4 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.2900 6.3500 250.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.5000 6.9700 200.00 INE756I07480 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 20-Nov-17 130.7100 6.6100 500.00 INE975F07FK9 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 0.00% 06-Dec-17 97.4596 7.1000 54.00 INE915T08016 SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED 7.94% 22-Dec-17 100.4600 6.4600 120.00 INE580B07364 GRUH FINANCE LIMITED 8.40% 01-Jan-18 100.5200 6.8500 500.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.35% 16-Feb-18 100.2100 6.7500 500.00 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.17% 18-Aug-18 101.3800 6.7700 200.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 101.5400 6.7700 250.00 INE091A07158 NIRMA LIMITED 7.95% 07-Sep-18 100.8500 7.1100 50.00 INE556F09619 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.28% 26-Feb-19 102.0200 6.8500 500.00 INE121A07NO7 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 7.96% 26-Feb-19 100.4700 7.6300 250.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.6200 6.8900 300.00 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 102.8000 7.0800 150.00 INE134E08GO4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.76% 07-Nov-19 103.4300 7.0600 500.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.8700 7.0800 150.00 INE261F08477 NABARD 8.15% 04-Mar-20 102.8900 6.8700 5.00 INE220J07089 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-20 100.5000 10.7200 1.00 INE115A07KV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 24-Apr-20 99.9900 7.2000 250.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.30% 30-Jun-20 100.6300 7.0400 250.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.7400 7.1000 1700.00 INE246R07103 IDFC INFRA DEBT FUND LIMITED 8.51% 07-Sep-21 103.0400 7.6000 5.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 04-Nov-21 103.2400 10.6800 1110.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 107.6300 6.0200 0.50 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 108.4000 6.0200 0.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 108.3700 6.0200 0.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.5400 7.1600 50.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 102.0600 7.0500 350.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.28% 10-Jun-22 100.4000 7.1700 50.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LIMITED 7.72% 11-Jul-22 100.0600 7.7000 10.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITED 9.40% 25-Oct-22 100.4900 6.9400 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 101.5000 8.9100 7.00 INE540P07079 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-24 104.8700 8.2000 670.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 102.2500 10.4800 0.50 INE923L07183 SP JAMMU UDHAMPUR HIGHWAY LIMITED 9.15% 30-Jun-24 105.5214 8.2500 146.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 84.6500 - 40.00 INE053F07827 INDIAN RAILWAYS FINANCE CORPORATION 7.32% 21-Dec-25 107.1300 5.9600 0.50 INE031A07AN7 HOUSING N URBAN DEVELOPMENT CORP 7.27% 08-Feb-26 106.4532 6.0200 0.50 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 105.4500 8.4000 2.00 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 101.4400 8.8500 50.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 103.5500 7.3900 48.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 104.0500 8.4800 15.60 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 103.0500 8.3300 15.50 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.36% 18-Oct-26 100.6800 7.2200 124.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMITED7.95% 28-Oct-26 101.5300 7.7000 500.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.30% 25-Jan-27 116.1100 6.0200 0.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 116.1900 5.9300 4.00 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LIMIED9.33% 31-Mar-27 102.4700 9.2300 11.00 INE950O08139 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.50% 28-May-27 100.7400 8.3800 3.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 100.5500 7.2000 400.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.4800 7.2200 500.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 110.2200 6.0200 1.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 110.0900 6.0200 2.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 111.3200 6.0200 2.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 110.7700 5.9400 5.80 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 119.5400 6.0100 7.50 INE020B07HS2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.71% 24-Sep-28 119.3600 6.0200 1.00 INE031A07949 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 25-Oct-28 119.8500 6.0200 2.00 INE787H07297 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.63% 12-Nov-28 118.8600 6.0200 2.00 INE787H07362 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.73% 22-Jan-29 120.4500 5.9600 0.80 INE787H07420 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.80% 27-Mar-29 121.4400 5.9400 1.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.9600 8.9100 3.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.35% 11-Jan-31 112.3600 5.9800 308.50 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.60% 11-Jan-31 111.9700 6.0000 22.50 INE202E07195 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.49% 21-Jan-31 113.2300 6.0200 0.90 INE202E07229 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 7.74% 21-Jan-31 113.2300 6.0200 0.60 INE906B07EO8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.39% 09-Mar-31 112.6400 6.0000 8.70 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 113.5600 6.0200 1.00 INE848E07567 NHPC LIMITED 8.92% 02-Nov-33 126.9400 6.0200 1.00 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.92% 16-Nov-33 126.9500 6.0200 2.00 INE733E07JJ9 NTPC LTD 8.91% 16-Dec-33 126.9300 6.0200 2.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 128.0300 6.0200 2.00 INE031A07AB2 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.01% 13-Jan-34 128.0300 6.0200 1.00 INE787H07370 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 22-Jan-34 127.0200 6.0200 1.00 INE733E07JT8 NTPC LIMITED 7.37% 05-Oct-35 114.6100 6.0200 0.60 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 112.5600 6.0200 0.60 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 100.0000 11.9500 1.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.7500 10.9000 9.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 107.7400 9.0100 3.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.9500 10.6300 9.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 103.0100 10.1400 390.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 101.9000 10.6000 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.7900 8.7800 2.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 108.7000 8.8700 1.00 NSE === INE093J07858 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITEDNIFTY 08-Aug-17 167.2000 0.0000 1.40 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.4461 6.4500 250.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.4782 6.4501 1350.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.2479 6.4500 1350.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.4782 6.4500 1645.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 152.8897 6.5099 500.00 INE774D07NS8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL - 23-Oct-17 100.3940 6.4998 500.00 INE756I07480 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED - 20-Nov-17 130.7124 6.6100 1000.00 INE851M07077 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 8.85% 01-Dec-17 100.4633 7.0999 250.00 INE916DA7LU9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.70% 11-Dec-17 100.3714 6.7000 250.00 INE580B07364 GRUH FINANCE LIMITED 8.40% 01-Jan-18 100.5221 6.8500 500.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.9769 6.5001 300.00 INE092T08949 IDFC BANK LIMITED 8.43% 02-Feb-18 100.7441 6.8000 1300.00 INE115A07LA2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.35% 16-Feb-18 100.2070 6.7500 500.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.0648 6.6000 150.00 INE261F09ID9 NABARD 8.79% 19-Feb-18 101.0648 6.6000 150.00 INE915D07PF9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED -- 28-Mar-18 145.9400 - 7.50 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 101.3122 6.6600 250.00 INE261F08519 NABARD 8.30% 12-Jun-18 101.3122 6.6600 250.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.4094 6.9000 550.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.4094 6.9269 500.00 INE115A07MD4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.98% 27-Jun-18 100.0294 6.9100 1000.00 INE115A07MD4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 6.98% 27-Jun-18 100.0294 6.9000 500.00 INE915D07RP4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED CNX BA 30-Jul-18 113.4600 - 12.50 INE510W07037 INOX WIND INFRASTRUCTURE SERVICES 8.33% 10-Aug-18 99.6312 8.9000 487.50 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 100.2400 6.6500 2000.00 INE020B08AG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.88% 03-Sep-18 100.2400 6.6500 2000.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.5718 6.6300 500.00 INE053F07975 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.15% 16-Sep-18 100.5718 6.6300 500.00 INE334L08025 UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED 9.65% 16-Nov-18 99.9031 9.9400 10.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 104.8434 8.2003 217.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 90.9100 6.8501 20.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 90.2070 7.0000 22.00 INE001A07OQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.72% 15-Apr-19 102.4001 7.1600 20.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.7875 6.7700 50.00 INE001A07OM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.59% 14-Jun-19 102.4305 7.1600 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.6423 6.8900 300.00 INE148I07FF7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 15-Jul-19 102.4713 7.7500 50.00 INE148I07FF7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 15-Jul-19 102.4713 7.7500 50.00 INE148I07FF7 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 15-Jul-19 102.4713 7.7500 190.00 INE134E08BO5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-19 102.8014 7.0800 150.00 INE148I07FZ5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.65% 26-Sep-19 101.6549 7.7689 250.00 INE909H07BY4 SHEBA PROPERTIES LIMITED 9.85% 17-Oct-19 103.5759 8.0000 200.00 INE093J07ND2 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 22-Oct-19 118.4920 0.0000 2.50 INE093J07NB6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 22-Oct-19 113.0850 0.0000 2.50 INE020B08799 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-19 103.6245 6.9000 50.00 INE115A07LD6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.58% 28-Feb-20 100.6798 7.2600 124.00 INE053F07959 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.73% 23-Mar-20 99.8622 6.7999 300.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 103.8912 8.9900 5.00 INE774D07QV5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.69% 27-Mar-20 100.3505 7.5200 15.00 INE115A07KV0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.20% 24-Apr-20 99.9870 7.2000 250.00 INE556F08IV6 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7.25% 30-Apr-20 100.8836 6.8731 250.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 100.0230 7.0300 250.00 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.05% 15-May-20 100.0230 7.0300 250.00 INE217K07AI1 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 8.64% 25-May-20 100.2171 8.5400 34.00 INE027E07477 L&T FINANCE LIMITED 7.85% 19-Jun-20 100.2838 7.7200 500.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.30% 30-Jun-20 100.6339 7.0400 250.00 INE691I07EA0 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 7.75% 21-Jul-20 100.0000 7.7400 100.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.8291 7.0600 2200.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.8291 7.0600 1000.00 INE031A08533 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.05% 14-Aug-20 100.0000 7.0340 1300.00 INE756I07BL4 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.52% 17-Aug-20 100.0000 7.5200 400.00 INE092T08CD4 IDFC BANK LIMITED 0.00% 12-Nov-20 166.2265 8.2500 9.00 INE115A07JG3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 28-Dec-20 103.4744 7.4000 46.00 INE092T08CH5 IDFC BANK LIMITED -- 21-Feb-21 162.6198 8.2500 8.00 INE572E09361 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.47% 01-Jul-21 103.3991 7.5921 250.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 101.2346 7.1300 50.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 101.2346 7.1300 50.00 INE572E09155 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 12-Sep-21 106.5800 7.8000 1.00 INE721A07LI0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.60% 13-Sep-21 109.2941 7.8800 150.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 101.0828 7.1450 50.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 101.0828 7.1450 50.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD - 21-Dec-21 100.6699 7.0000 150.00 INE092T08CL7 IDFC BANK LIMITED - 30-Dec-21 166.5991 8.2500 7.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.5856 7.1500 100.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 101.4579 7.2000 1100.00 INE092T08CN3 IDFC BANK LIMITED TRANCHE-2 SR-II 0.00% 21-Mar-22 159.2006 8.2500 21.00 INE115A07LW6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.78% 23-May-22 101.7184 7.3300 50.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 100.4173 7.1650 100.00 INE115A07MG7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.42% 15-Jul-22 100.0000 7.4157 2750.00 INE438A07151 APOLLO TYRES LIMITED 7.80% 28-Apr-23 100.2776 7.7300 50.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 101.5000 8.9100 50.00 INE197P07029 A. A. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 9.60% 07-Mar-24 100.3500 9.4432 150.00 INE438A07169 APOLLO TYRES LIMITED 7.80% 30-Apr-24 100.3058 7.7300 50.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 102.0000 10.5381 150.00 INE121H07BV2 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.00% 22-Jun-24 100.0000 7.9891 7.60 INE129A07222 GAIL (INDIA) LIMITED 8.30% 23-Feb-25 104.7360 7.0400 50.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-25 110.1500 7.2400 40.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 104.2700 8.0600 54.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 102.6702 8.8500 133.50 INE202B07HU2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.10% 16-Aug-26 101.4400 8.8532 50.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0000 8.9900 9.00 INE040A08369 HDFC BANK LIMITED 7.95% 21-Sep-26 103.5651 7.3900 48.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 103.0000 8.3600 9.50 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.36% 18-Oct-26 100.9782 7.2000 250.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 101.5257 7.7000 500.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 101.2021 7.7000 250.00 INE134E08IP7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 11-Jan-27 99.3518 7.3200 1000.00 INE067X08018 TATA AIG GENERAL INSURANCE COMPANY 8.52% 21-Mar-27 100.8762 8.2600 10.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.2000 9.2500 4.00 INE017A08292 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.25% 25-May-27 100.9100 8.1000 10.00 INE439H08012 CHOLAMANDALAM MS GENERAL INSURANCE 25-May-27 100.9200 8.6800 2.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 27-May-27 107.8268 7.2500 400.00 INE752E07MT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.40% 27-May-27 107.8268 7.2496 400.00 INE950O08139 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.50% 28-May-27 100.6600 8.3900 151.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 100.5491 7.1900 750.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.6039 7.2050 650.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.6915 7.1925 250.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.6079 8.0500 300.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-27 111.7700 7.2400 100.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 110.5614 5.9600 5.80 INE945S07140 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-29 101.7500 8.8400 8.00 INE062A08132 STATE BANK OF INDIA 8.75% PERPETUAL 101.9857 8.1500 900.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 102.2962 10.2200 150.00 INE062A08124 STATE BANK OF INDIA 9.00% PERPETUAL 103.1500 8.0500 50.00 INE306N08235 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.05% PERPETUAL 102.9300 8.5900 38.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 100.9000 9.2000 17.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 99.7500 11.6200 6.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 95.6000 12.5100 3.00 INE915D07PE2 CITI FN NF LK RT 2018 - - 132.3700 - 5.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.2379 9.1200 252.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.35% 11-Jan-31 112.3579 5.9800 350.00 INE848E07914 NHPC LIMITED SR-U 8.24% 27-Jun-31 107.8061 7.3200 1800.00 INE945S07199 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-34 104.7000 9.0600 10.00 INE945S07215 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-36 103.6100 8.9065 8.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 88.5000 13.3000 15.00 INE434A09149 ANDHRA BANK 9.55% 31-Dec-99 98.9612 10.0000 5.00