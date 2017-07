TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jul 26

Jul 26 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 18930.70 NSE 56166.80 ============= TOTAL 75097.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE248U07186 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 14-Aug-17 110.2000 9.1000 2.50 INE148I07886 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 29-Sep-17 100.5300 6.4500 250.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 100.6700 6.4800 50.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 152.9200 6.4300 300.00 INE916DA7KW7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.54% 01-Nov-17 100.3965 6.6200 250.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.9200 6.6000 495.00 INE203S07011 RADIUS ESTATES AND DEVELOPERS PVT 13.00% 27-Jun-18 106.2900 - 1.70 INE134E08HT1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.17% 18-Aug-18 101.5000 6.6500 50.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.28% 04-Sep-18 101.5100 6.8000 250.00 INE134E08HZ8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.00% 22-Oct-18 101.5100 6.6500 100.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 100.5800 6.9100 700.00 INE481G07158 ULTRATECH CEMENT LIMITED 7.85% 18-Dec-18 101.4900 6.6500 183.00 INE001A07EM4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 23-Dec-18 103.8100 7.0400 93.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 91.1100 6.7000 20.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 103.8700 6.6500 50.00 INE530L07244 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 9.25% 04-Apr-19 101.4800 8.2900 10.00 INE616U07028 EDELWEISS AGRI VALUE CHAIN LIMITED 10.00% 08-Apr-19 101.2000 9.0400 285.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.55% 05-Jun-19 100.6200 7.1600 250.00 INE774D07RL4 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 7.65% 21-Jun-19 100.3912 7.4100 50.00 INE146O07250 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED 10.00% 31-Aug-19 102.9869 8.3700 600.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 103.8200 7.0300 180.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.9600 7.0400 700.00 INE261F08808 NABARD 7.18% 23-Mar-20 100.3900 6.6500 230.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.46% 05-Jun-20 100.9300 7.0700 200.00 INE261F08881 NABARD 7.04% 08-Jun-20 100.4493 6.6500 700.00 INE774D07RK6 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 7.65% 22-Jun-20 100.2100 7.5500 250.00 INE261P07023 SHREE SUKHAKARTA DEVELOPERS PVT LTD14.00% 30-Jun-20 100.0000 - 2.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.7700 7.0700 2260.00 INE756I07BL4 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.52% 17-Aug-20 100.0000 7.5200 1500.00 INE540P07046 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-21 103.2400 8.0300 650.00 INE121H07BF5 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.78% 21-Jun-21 102.6100 7.9600 12.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 04-Nov-21 99.2500 11.8800 1.00 INE540P07053 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-22 104.0300 8.0600 500.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 108.0500 6.0300 2.50 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 102.0400 7.0600 1050.00 INE688I07568 CAPITAL FIRST LIMITED 8.40% 03-May-22 100.2650 8.3100 50.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 100.8300 7.0500 1200.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.28% 10-Jun-22 100.2800 7.2000 250.00 INE168A08038 JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 102.9500 8.7200 110.00 INE115A07MG7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.42% 15-Jul-22 100.1231 7.3900 250.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.57% 26-Jul-23 104.8600 7.7300 20.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 101.7900 8.8500 50.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 101.1700 7.3500 250.00 INE721A08CV0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 30-May-24 100.7100 8.3500 6.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 102.2500 10.4200 3.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 108.2700 7.4400 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 101.8700 8.8500 119.50 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0000 8.9900 5.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 103.4000 8.2900 8.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 7.95% 28-Oct-26 101.5300 7.7000 300.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.30% 25-Jan-27 116.1100 6.0200 0.50 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 115.8900 6.0500 5.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 118.8900 5.5900 4.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 100.5400 9.4300 20.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 104.4900 7.2700 400.00 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.1800 9.2100 7.00 INE950O08139 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.50% 28-May-27 100.7100 8.3800 200.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 101.5900 7.2600 400.00 INE121A08OC8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.80% 15-Jun-27 100.5100 8.7100 400.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.50% 15-Jun-27 100.5800 8.3900 350.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 100.5600 7.1900 150.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 101.1500 8.3400 2.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.5000 7.2200 250.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 100.4300 7.4000 240.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 110.2200 6.0200 1.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 110.0900 6.0200 1.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 111.3200 6.0200 1.00 INE031A07949 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 25-Oct-28 119.8500 6.0200 1.00 INE787H07297 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.63% 12-Nov-28 118.8600 6.0200 1.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 100.3300 7.3300 47.00 INE733E07JF7 NTPC 8.48% 16-Dec-28 119.9500 6.0000 0.80 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 119.4000 6.0200 8.80 INE053F07744 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.88% 19-Mar-29 121.5400 6.0000 1.00 INE945S07140 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-29 101.7700 8.8600 26.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.9600 8.9300 19.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 101.6500 8.6700 250.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% 31-Dec-30 100.7300 8.8700 1.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.35% 11-Jan-31 112.0200 5.9500 112.20 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.60% 11-Jan-31 112.0900 6.0000 20.50 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.80% 30-Mar-31 100.1400 10.0000 20.50 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 100.2500 7.3300 250.00 INE733E07JJ9 NTPC LTD 8.91% 16-Dec-33 126.9200 6.0200 1.00 INE020B07JU4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.43% 05-Nov-35 112.5600 6.0200 0.20 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 100.8700 10.8400 6.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 29-Mar-99 100.6600 8.9300 2.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 99.9500 10.6900 353.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 108.3600 9.0100 8.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 104.8700 10.0200 17.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 103.0100 10.1400 400.00 INE705A08094 VIJAYA BANK 10.49% 31-Dec-99 100.7500 10.1400 4.00 NSE === INE958G07BQ9 RELIGARE FINVEST LIMITED 9.80% 16-Aug-17 100.0798 8.2300 1000.00 INE019A07365 JSW STEEL LIMITED 10.20% 05-Sep-17 100.3351 6.5967 100.00 INE148I07886 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 29-Sep-17 100.5317 6.4500 250.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.4231 6.5000 300.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.4231 6.5000 300.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.2294 6.5000 50.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.2294 6.5000 50.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 152.9190 6.4300 300.00 INE916DA7KW7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.53% 01-Nov-17 100.3965 6.6200 250.00 INE804I07SZ6 ECL FINANCE LIMITED CNX NI 08-Nov-17 147.1770 9.0000 10.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.9183 6.6000 150.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.9183 6.6000 150.00 INE115A07FZ1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.07% 28-Feb-18 101.1881 6.7500 5.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 100.8407 6.7501 500.00 INE001A07OV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 09-Mar-18 100.8407 6.7500 500.00 INE852K07020 RELIGARE HOUSING DEVELOPMENT FIN. 0.00% 15-Mar-18 125.8773 10.4000 100.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.2866 6.6700 400.00 INE261F08501 NABARD 8.29% 11-Jun-18 101.2866 6.6700 400.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.5024 6.8000 750.00 INE134E08HU9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.28% 04-Sep-18 101.5024 6.8000 750.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.3545 6.7600 10.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 100.4515 7.0600 1250.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 100.4515 7.0600 1250.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 101.3169 7.0600 500.00 INE001A07OD2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 23-Oct-18 101.3169 7.0600 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.8532 6.9200 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.8532 6.9200 50.00 INE502K07070 TALWALKARS BETTER VALUE FITNESS LTD10.00% 07-Dec-18 100.5010 9.7500 250.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 100.3787 7.0700 750.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 100.3787 7.0700 750.00 INE001A07EM4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 23-Dec-18 103.4802 7.1600 50.00 INE898G07179 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Jan-19 183.0291 7.6900 17.00 INE261F08600 NABARD 7.95% 21-Jan-19 101.4295 6.8600 5000.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 90.4300 6.8521 22.00 INE053F07850 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.33% 26-Mar-19 102.3794 6.7800 56.00 INE556F09593 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.06% 28-Mar-19 101.8719 6.8000 175.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.55% 05-Jun-19 100.6190 7.1600 1500.00 INE001A07QN6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.55% 05-Jun-19 100.6190 7.1600 1250.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.6133 6.9000 50.00 INE063P08104 EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED 10.15% 30-Aug-19 102.1396 8.9650 830.00 INE146O07250 HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED - 31-Aug-19 102.9869 8.3700 600.00 INE909H07BY4 SHEBA PROPERTIES LIMITED 9.85% 17-Oct-19 103.5724 8.0000 200.00 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.60% 19-Nov-19 101.9001 7.6410 100.00 INE915D07TL9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 25-Feb-20 121.6400 - 15.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.9307 7.0500 290.00 INE134E08GX5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.36% 26-Feb-20 102.9572 7.0400 250.00 INE115A07LB0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.52% 11-May-20 100.6479 7.2500 250.00 INE261F08881 NABARD 7.04% 08-Jun-20 100.0760 7.0000 1000.00 INE027E07444 L&T FINANCE LIMITED 7.85% 09-Jun-20 100.4164 7.6630 500.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 101.2274 6.9300 500.00 INE774D07RK6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.65% 22-Jun-20 100.2111 7.5500 250.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.30% 30-Jun-20 100.6071 7.0500 750.00 INE134E08JA7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.30% 30-Jun-20 100.6071 7.0500 750.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.46% 05-Jul-20 100.9345 7.0700 200.00 INE572E09460 PNB HOUSING FINANCE LTD 7.63% 14-Jul-20 100.0000 7.6200 500.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.7714 7.0800 3100.00 INE134E08HP9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.53% 24-Jul-20 103.7714 7.0876 1000.00 INE756I07BL4 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.52% 17-Aug-20 100.0000 7.5200 500.00 INE721A07MT5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 20-Aug-20 100.0410 7.8000 1000.00 INE860H07FH5 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 7.60% 20-Aug-20 100.0401 7.6000 500.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 103.4198 7.0800 500.00 INE134E08HV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.36% 04-Sep-20 103.4198 7.0866 250.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 105.3644 6.9903 36.00 INE848E07419 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-21 105.3644 6.9900 36.00 INE134E07075 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.30% 31-Mar-21 102.4000 7.5000 1.60 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 108.0900 9.1200 7.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 108.9437 6.9900 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 107.6973 7.9500 100.00 INE134E07158 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 21-Nov-21 103.4500 7.5000 1.20 INE053F07942 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 24-Nov-21 99.0627 6.9500 250.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 102.0008 7.0600 1300.00 INE438A07144 APOLLO TYRES LIMITED 7.80% 29-Apr-22 100.2695 7.7200 250.00 INE438A07144 APOLLO TYRES LIMITED 7.80% 29-Apr-22 100.2695 7.7200 250.00 INE688I07568 CAPITAL FIRST LIMITED 8.40% 03-May-22 100.5700 8.2300 60.00 INE514E08FM3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.35% 18-May-22 101.1735 7.0400 250.00 INE514E08FM3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.35% 18-May-22 101.1735 7.0400 250.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 100.8738 7.0400 1200.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 100.2763 7.2000 1500.00 INE115A07LZ9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.48% 10-Jun-22 100.2928 7.3950 550.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 100.2763 7.2000 1000.00 INE115A07LZ9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.48% 10-Jun-22 100.2928 7.3950 550.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 101.8000 9.0100 8.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LIMITED 7.72% 11-Jul-22 100.0300 7.7100 5.00 INE115A07MG7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.42% 15-Jul-22 100.1231 7.3850 1750.00 INE691I07EC6 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 7.80% 16-Aug-22 100.0000 7.8000 1000.00 INE438A07151 APOLLO TYRES LIMITED 7.80% 28-Apr-23 100.3207 7.7200 250.00 INE438A07151 APOLLO TYRES LIMITED 7.80% 28-Apr-23 100.3207 7.7200 250.00 INE572E09387 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.57% 26-Jul-23 102.7034 8.1500 30.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 101.7875 8.8458 100.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 101.1500 8.7900 10.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 101.7913 8.8450 50.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 101.0523 7.3700 350.00 INE090A08TU6 ICICI BANK LIMITED 7.60% 07-Oct-23 101.0523 7.3700 100.00 INE197P07029 A. K. CAPITAL FINANCE PRIVATE LTD 9.60% 07-Mar-24 100.3700 9.4379 150.00 INE438A07169 APOLLO TYRES LIMITED 7.80% 30-Apr-24 100.3553 7.7200 250.00 INE438A07169 APOLLO TYRES LIMITED 7.80% 30-Apr-24 100.3553 7.7223 250.00 INE235P07779 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 8.07% 14-Jun-24 101.1260 7.8400 200.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 108.2703 7.4400 100.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.6157 7.3100 50.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.6157 7.3101 50.00 INE296A08763 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.94% 07-Nov-25 104.7368 8.1150 500.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 13-Mar-26 102.7475 8.2600 10.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 104.2700 8.0600 3.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 102.4242 8.8900 34.50 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0600 8.9776 14.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 103.4700 8.8200 8.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 101.5258 7.7000 300.00 INE721A08CX6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.50% 29-Dec-26 100.5100 8.4034 100.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 99.1672 7.3400 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.30% 25-Jan-27 115.4830 6.1000 58.90 INE514E08FJ9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.25% 01-Feb-27 100.2452 7.2000 250.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 115.4870 6.1000 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 114.1567 6.1000 1.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 114.8495 6.1000 1.50 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 100.0000 9.5272 1177.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 104.4918 7.2700 400.00 INE067X08018 TATA AIG GENERAL INSURANCE COMPANY 8.52% 21-Mar-27 100.9500 8.3556 10.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION AND 9.25% 27-Mar-27 104.5500 8.5273 10.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 114.4170 6.1000 1.50 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.1800 9.2500 2.00 INE667A08096 SYNDICATE BANK 8.00% 03-May-27 102.0740 7.4500 5.00 INE950O08139 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.50% 28-May-27 100.9000 8.3500 305.00 INE053F07AA7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.49% 30-May-27 101.5884 7.2550 400.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 100.5579 7.3500 505.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 100.2839 7.3900 250.00 INE121A08OC8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.80% 15-Jun-27 100.2512 8.7500 500.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.50% 15-Jun-27 100.6800 8.3858 300.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 101.1000 8.3429 12.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.4299 7.2300 1650.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.3953 7.2350 250.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.1500 8.1200 750.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 100.4306 7.4000 400.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 109.5770 6.1000 3.00 INE787H07149 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.36% 22-Jan-28 110.8582 5.9300 100.00 INE031A07949 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 25-Oct-28 119.1270 6.1000 3.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 100.3322 7.3300 50.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 119.4007 6.0100 17.60 INE945S07140 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.14% 25-Apr-29 102.2000 8.7800 18.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-29 115.2797 7.3425 250.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.30% 04-Sep-29 115.2797 7.3425 250.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.6516 8.6650 500.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 92.6931 13.5000 50.00 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% PERPETUAL 101.5305 9.0300 17.00 INE160A08100 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% PERPETUAL 100.4163 9.0233 15.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% PERPETUAL 104.5140 9.8100 6.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 101.9500 8.4000 4.00 INE457A08043 BANK OF MAHARASHTRA 11.60% PERPETUAL 100.2200 11.4809 1.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% PERPETUAL 100.2500 11.0300 1.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.7080 8.6500 250.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.35% 11-Jan-31 112.6538 5.9500 113.00 INE031A07AO5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.64% 08-Feb-31 111.5710 6.1000 1.50 INE053F07900 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.64% 22-Mar-31 111.3115 6.1000 3.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 111.2770 6.1000 3.00 INE886F08034 JODHPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.70% 30-Mar-31 100.0500 - 3.00 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 100.3500 9.9700 0.50 INE540P08051 U.P. INE945S07215 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-36 104.0000 8.8400 8.00 INE020B07HS2 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 118.6510 6.1000 3.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 85.2337 - 2.00