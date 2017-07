TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jul 27

Jul 27 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 30732.50 NSE 75873.20 ============= TOTAL 106605.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE248U07186 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 14-Aug-17 110.2300 9.1000 2.50 INE248U07228 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 21-Aug-17 110.2000 9.2400 150.00 INE804I07TL4 ECL FINANCE LTD 0.00% 30-Aug-17 163.4700 10.5000 5.50 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.57% 07-Sep-17 100.2900 6.4900 1300.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.91% 15-Oct-17 100.4300 6.4700 250.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.05% 21-Oct-17 100.5500 6.7300 750.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 100.4600 6.4700 600.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.88% 21-Oct-17 100.2400 6.4500 400.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 100.6700 6.4700 100.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.4100 6.9000 750.00 INE203S07011 RADIUS ESTATES AND DEVELOPERS PVT 13.00% 27-Jun-18 106.5000 16.7500 1.70 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.9900 6.9100 650.00 INE220J07048 FUTURE CONSUMER LIMITED 11.00% 16-Mar-19 100.0000 10.9100 1.00 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 104.6000 7.2000 250.00 INE721A07MJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.95% 13-Jun-19 100.5200 7.6300 1000.00 INE140A07369 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.13% 27-Jun-19 100.3707 7.9000 250.00 INE445L08318 NABHA POWER LIMITED 8.30% 05-Jul-19 102.0000 7.1500 100.00 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 101.5700 7.2500 250.00 INE306N07JN7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.67% 18-Jul-19 100.0279 7.6500 250.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED 8.00% 01-Aug-19 101.3600 7.2500 1000.00 INE774D07OP2 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 8.68% 04-Sep-19 102.1800 7.5200 500.00 INE572E09395 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 7.95% 18-Oct-19 101.0000 7.4500 250.00 INE121A07MV4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.20% 24-Oct-19 100.9400 7.7000 50.00 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.97% 29-Oct-19 103.4500 7.2300 300.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 101.1300 7.2200 250.00 INE205A07105 VEDANTA LIMITED 7.50% 29-Nov-19 100.1000 7.4200 600.00 INE895D07503 TATA SONS LIMITED 8.60% 22-Jan-20 102.3700 7.5000 150.00 INE774D07QS1 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 7.72% 31-Jan-20 100.3848 7.5200 250.00 INE220J07089 FUTURE CONSUMER LIMITED 10.55% 16-Mar-20 100.0000 10.9600 0.50 INE134E08IS1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.05% 15-May-20 99.9500 7.0600 71.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 100.3300 6.6500 250.00 INE134E08IZ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.46% 05-Jun-20 100.9700 7.0600 50.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 102.3600 7.3200 1000.00 INE721A07MS7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.80% 17-Jul-20 100.0000 7.7900 1000.00 INE296A07QB7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.50% 10-Aug-20 100.2500 7.4000 50.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.50% 17-Sep-20 101.1000 7.0900 50.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.1900 6.9100 1250.00 INE113W15017 SANSAR TRUST PTC 8.75% 20-Jan-21 8.3800 1180.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 101.3400 7.1000 500.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 107.6900 7.9500 100.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.47% 16-Sep-21 101.2100 7.1100 250.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 04-Nov-21 101.8000 11.1000 1.00 INE084A08102 BANK OF INDIA SR-4 9.95% 15-Mar-22 102.5000 9.2300 2.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 102.0800 7.0300 1600.00 INE248U08119 IIFL WEALTH FINANCE LIMTED 0.00% 13-Jun-22 103.8800 9.2500 10.00 INE235P07787 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 8.00% 16-Jun-22 100.8100 7.7800 100.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LIMITED 7.72% 11-Jul-22 100.0900 7.6900 100.00 INE115A07MG7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.42% 15-Jul-22 100.2200 7.3500 1000.00 INE537P07356 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.75% 22-Jul-22 100.0000 7.7500 100.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 101.5400 8.9000 73.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 100.9200 8.8400 20.00 INE804I077P8 ECL FINANCE LIMITED 9.00% 09-Jan-24 100.0300 8.9700 7.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 110.6800 7.3400 200.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 17-Oct-24 88.0400 13.4000 10.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.6700 7.3000 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.39% 19-Apr-25 105.4700 7.4200 50.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 107.2900 7.4200 50.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.7900 7.3000 50.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 13-Mar-26 102.8000 8.2500 10.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 105.4000 8.4100 7.00 INE530L07228 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 18-Jul-26 103.2500 9.4900 477.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0600 8.9900 24.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMIT 7.95% 28-Oct-26 101.5300 7.7000 200.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMIT 7.90% 18-Nov-26 101.2000 7.7000 100.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.23% 05-Jan-27 99.3100 7.3200 50.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 104.0000 7.2400 250.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.75% 22-Mar-27 103.7300 7.3300 250.00 INE975G08231 ILNFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.1800 9.2500 2.00 INE804I08726 ECL FINANCE LIMITED 9.75% 30-Apr-27 100.0700 9.5700 118.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.44% 11-Jun-27 100.4200 7.3700 100.00 INE121A08OC8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.80% 15-Jun-27 100.4900 8.7100 50.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 101.1500 8.3400 23.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.6400 7.2000 350.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 100.6200 8.0500 100.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 100.1300 8.0000 3800.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Mar-28 110.2500 7.3900 62.00 INE031A07881 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.19% 28-Mar-28 109.6400 5.9300 1.50 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 119.9600 5.9600 8.80 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.9600 9.0100 23.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.28% 18-Sep-30 111.6600 5.9700 43.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.2000 9.4800 5.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 100.1900 8.0200 4029.00 INE428A08069 ALLAHABAD BANK 11.15% 31-Dec-50 101.7500 10.8200 2.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% 31-Dec-98 100.2000 10.8600 100.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 29-Mar-99 103.0700 8.3600 1.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 98.0000 10.6500 346.00 INE514E08FL5 EXIM BANK 8.60% 30-Apr-99 101.2200 8.2500 300.00 INE667A08070 SYNDICATE BANK 11.25% 15-Jul-99 107.2200 8.9900 1.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 31-Dec-99 102.4200 8.2000 300.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 103.3000 10.1600 10.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 101.5000 10.6000 2.00 INE084A08086 BANK OF INDIA 11.50% 31-Dec-99 108.6700 9.6700 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 107.5700 9.5000 1.00 NSE === INE306N07DF6 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD - 20-Sep-17 100.3871 6.4702 500.00 INE134E08HY1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.88% 21-Oct-17 100.2491 6.4201 1700.00 INE001A07JV4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 23-Oct-17 152.9488 6.4950 1000.00 INE774D07NS8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 23-Oct-17 100.3795 6.5201 1250.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.8612 6.5000 400.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 100.8612 6.5000 400.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 101.1020 6.8000 250.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 101.1020 6.8000 250.00 INE033L07BJ6 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED9.00% 09-Mar-18 101.0401 7.0000 500.00 INE909H07CQ8 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 15-Mar-18 113.5472 7.2500 1000.00 INE036A07401 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED RESET 24-Mar-18 100.0000 8.9700 753.30 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.4070 6.9000 750.00 INE093J07DF8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 14-Jun-18 142.9000 0.0000 0.70 INE915D07VH3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED 28-Sep-18 114.4800 - 10.00 INE001A07PS7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.50% 12-Oct-18 100.4622 7.0500 2000.00 INE261F08535 NABARD 7.80% 12-Oct-18 100.1741 6.5600 500.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.9391 6.8500 50.00 INE502K07070 TALWALKARS BETTER VALUE FITNESS LTD10.00% 07-Dec-18 100.5210 9.7339 250.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 100.3787 7.0700 500.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 91.2963 6.6800 280.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 90.7549 6.6000 22.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 100.7357 7.1200 500.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 100.7357 7.1200 500.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 100.6763 7.1600 150.00 INE557F09336 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 31-Mar-19 89.7408 6.6800 837.60 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 104.6049 7.2000 250.00 INE140A07369 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.13% 27-Jun-19 100.3707 7.9000 250.00 INE950O07180 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 7.73% 27-Jun-19 100.0000 7.7400 250.00 INE266N07092 ESSEL CORPORATE RESOURCES PVT LTD 05-Jul-19 100.6221 9.2000 2500.00 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 101.5732 7.2492 250.00 INE713G08038 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.15% 10-Jul-19 101.5732 7.2492 2000.00 INE306N07JN7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 7.67% 18-Jul-19 100.0279 7.6500 250.00 INE001A07QX5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.17% 24-Jul-19 100.0000 7.1685 2000.00 INE857Q07166 TATA CLEANTECH CAPITAL LIMITED 7.80% 26-Jul-19 100.0000 7.8000 250.00 INE053F07918 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.65% 30-Jul-19 101.5668 6.7850 1000.00 INE155A08308 TATA MOTORS LIMITED -- 01-Aug-19 101.3613 7.2500 1000.00 INE063P08104 EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED 10.15% 30-Aug-19 102.1379 8.9650 150.00 INE774D07OP2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.68% 04-Sep-19 102.1848 7.5200 500.00 INE001A07PM0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 23-Sep-19 101.4315 7.2092 500.00 INE093J07LR6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 14-Oct-19 126.7000 0.0000 2.50 INE115A07GA2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.97% 29-Oct-19 103.4486 7.2300 300.00 INE001A07PU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.80% 11-Nov-19 101.1292 7.2200 250.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 100.5484 7.2000 350.00 INE001A07PT5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.48% 18-Nov-19 100.5484 7.2000 100.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.8435 7.2300 250.00 INE895D07503 TATA SONS LIMITED 8.60% 22-Jan-20 102.3747 7.5000 150.00 INE774D07QS1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.72% 31-Jan-20 100.3848 7.5150 250.00 INE954K08014 AIR INDIA LIMITED 9.13% 26-Mar-20 105.4874 6.9447 1.00 INE721A07LX9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 8.10% 27-Mar-20 100.6912 7.7800 500.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 101.5000 8.7400 1.00 INE756I07BJ8 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.70% 12-Jun-20 100.6109 7.4500 250.00 INE020B08AI6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.42% 17-Jun-20 101.1749 6.9400 55.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 104.5039 6.8700 50.00 INE261F08527 NABARD 8.37% 22-Jun-20 103.6939 6.9100 50.00 INE001A07QP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.60% 26-Jun-20 100.8834 7.2400 50.00 INE020B08AD7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 6.83% 29-Jun-20 99.6802 6.9500 500.00 INE115A07JV2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.47% 07-Jul-20 103.0451 7.2700 65.00 INE713G08046 VODAFONE MOBILE SERVICES LIMITED 8.25% 10-Jul-20 102.3582 7.3200 1000.00 INE721A07MS7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 7.80% 17-Jul-20 100.0000 7.7909 1000.00 INE296A07QB7 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.50% 10-Aug-20 100.2518 7.4000 50.00 INE134E08HQ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 10-Aug-20 103.5993 7.0800 64.00 INE031A08533 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.05% 14-Aug-20 100.0000 7.0500 250.00 INE756I07BL4 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.52% 17-Aug-20 100.1433 7.4700 250.00 INE027E07535 L & T FINANCE LIMITED 7.65% 20-Aug-20 100.0000 7.6500 900.00 INE691I07EB8 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 7.67% 20-Aug-20 100.0000 7.6700 900.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 101.1773 7.0600 1500.00 INE134E08IW3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 17-Sep-20 101.1773 7.0600 1500.00 INE261F08907 NABARD 6.98% 30-Sep-20 100.1931 6.9125 1250.00 INE093J07RU7 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 02-Oct-20 100.0000 0.0000 108.30 INE093J07RV5 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 02-Oct-20 100.0000 0.0000 101.00 INE477A07258 CANFIN HOMES LIMITED 7.32% 26-Oct-20 100.0000 7.3200 500.00 INE247U07014 EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED 11.19% 08-Jan-21 103.3382 9.3350 280.00 INE752E07ER3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.47% 31-Mar-21 107.7118 6.9900 50.00 INE752E07ER3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.47% 31-Mar-21 107.7118 6.9900 50.00 INE121H07BF5 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.78% 21-Jun-21 102.7500 7.9200 12.00 INE134E08IH4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.50% 16-Aug-21 101.3377 7.1000 500.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 107.6938 7.9500 100.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 101.1703 7.1200 750.00 INE134E08IJ0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.47% 16-Sep-21 101.1703 7.1200 500.00 INE134E08IM4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.40% 30-Sep-21 100.7642 7.1700 394.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.25% 26-Dec-21 107.7778 7.1100 5.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 110.8031 7.0900 250.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 102.0777 7.0400 1550.00 INE688I07568 CAPITAL FIRST LIMITED 8.40% 03-May-22 100.5700 8.2300 20.00 INE514E08FM3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.35% 18-May-22 101.3326 7.0000 250.00 INE514E08FM3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.35% 18-May-22 101.3326 7.0000 250.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 100.8537 7.0450 2000.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 100.3958 7.1700 1000.00 INE134E08JB5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.28% 10-Jun-22 100.3958 7.1700 1000.00 INE235P07787 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED -- 16-Jun-22 100.8979 7.7600 250.00 INE115D07019 NTPC-SAIL POWER COMPANY LIMITED 7.72% 11-Jul-22 100.0897 7.6900 200.00 INE115A07MG7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.42% 15-Jul-22 100.2234 7.3600 1250.00 INE537P07372 INDIA INFRADEBT LIMITED SR-II 7.92% 20-Jul-22 100.6100 7.7600 200.00 INE537P07356 INDIA INFRADEBT LIMITED 7.75% 22-Jul-22 100.0000 7.7430 850.00 INE691I07EC6 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 7.80% 16-Aug-22 100.0000 7.8000 250.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 107.5492 7.0700 500.00 INE514E08BQ3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 10-Oct-22 107.5292 7.0745 500.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 101.5400 8.9000 245.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 101.7211 8.6671 20.00 INE018E08078 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT LTD8.10% 17-Oct-23 100.3560 8.0100 3.00 INE638F08021 TIIC LTD 9.85% 07-Mar-24 104.3900 9.1500 1.00 INE804I077P8 ECL FINANCE LIMITED 9.00% 09-Jun-24 100.0000 8.9757 7.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.8099 10.2100 5.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 110.6847 7.3405 300.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 110.6847 7.3400 100.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.6500 9.7500 5.00 INE134E08CN5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-24 105.7000 7.4600 20.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 107.0237 7.3000 450.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 107.0237 7.3000 450.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.9500 11.7300 1.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 104.5803 7.3750 791.00 INE020B08930 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.30% 10-Apr-25 105.6739 7.3000 50.00 INE134E08HD5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.39% 19-Apr-25 105.4669 7.4200 50.00 INE134E08CY2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-25 107.2942 7.4200 50.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.7764 7.3025 300.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.7764 7.3025 250.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.5660 7.3800 100.00 INE134E08II2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.63% 14-Aug-26 101.5660 7.3800 100.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 102.6700 8.8500 100.00 INE975G08207 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.51% 18-Aug-26 101.8000 9.4100 2.00 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.0000 8.9900 27.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 103.4816 8.2800 500.00 INE148I07GK5 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 8.85% 26-Sep-26 103.4816 8.2800 200.00 INE081A08215 TATA STEEL LIMITED 8.15% 04-Oct-26 100.6004 8.0500 150.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.36% 18-Oct-26 100.5819 7.2600 150.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.36% 18-Oct-26 100.5818 7.2600 150.00 INE941D07158 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.95% 28-Oct-26 101.5258 7.7000 200.00 INE941D07166 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 7.90% 18-Nov-26 101.2022 7.7000 100.00 INE860H08DW7 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.90% 20-Nov-26 103.3700 8.3500 1.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.23% 05-Jan-27 99.1775 7.3400 55.00 INE641O08035 PIRAMAL FINANCE LIMITED 9.55% 08-Mar-27 100.0000 9.5272 1000.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 104.0037 7.2400 500.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 104.1428 7.2203 250.00 INE134E08IX1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.75% 22-Mar-27 103.7309 7.3300 250.00 INE881J08557 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.25% 30-Mar-27 100.9955 10.0600 2.00 INE975G08231 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 9.33% 31-Mar-27 102.1800 9.2500 2.00 INE804I08726 ECL FINANCE LIMITED 9.75% 30-Apr-27 100.9700 9.5800 50.00 INE667A08096 SYNDICATE BANK 8.00% 03-May-27 101.4600 7.6000 376.00 INE017A08292 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.25% 25-May-27 101.2000 8.0650 9.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 100.4206 7.3700 100.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 100.4786 7.2000 750.00 INE121A08OC8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.80% 15-Jun-27 100.5100 8.7100 100.00 INE950O08147 MAHINDRA RURAL HOUSING FINANCE LTD 8.50% 15-Jun-27 100.3560 8.4400 11.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 100.4792 7.2000 250.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 101.1500 8.3400 23.00 INE752E07OF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.30% 19-Jun-27 100.6373 7.2000 350.00 INE296A08847 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 22-Jun-27 99.7773 8.1700 100.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 100.4299 7.4000 55.00 INE090A08TY8 ICICI BANK LIMITED 7.47% 25-Jun-27 100.4299 7.4000 50.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL - 24-Jul-27 99.3881 8.1005 6342.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 110.1900 8.3700 126.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 119.9600 5.9600 8.80 INE028A08083 BANK OF BARODA 8.50% PERPETUAL 99.4283 8.6400 1200.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 102.7284 8.1200 404.00 INE514E08FL5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA SR-I 8.60% PERPETUAL 101.2198 8.2500 300.00 INE141A08050 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 10.95% PERPETUAL 100.1974 10.8600 100.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% PERPETUAL 92.6984 13.5000 50.00 INE306N08235 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.05% PERPETUAL 102.8400 8.6000 19.00 INE860H08DZ0 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 8.70% PERPETUAL 101.9400 8.4000 18.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% PERPETUAL 104.2400 10.0000 2.00 INE084A08102 BANK OF INDIA 9.95% PERPETUAL 99.1100 10.1700 2.00 INE915D07PE2 CITI - - 132.4600 - 10.50 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.28% 18-Sep-30 111.8369 5.9500 10.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 111.2700 6.1000 23.50 INE887F08040 JAIPUR INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 100.0200 10.0300 19.50 INE733E07KI9 NTPC LIMITED 7.37% 14-Dec-31 99.9000 7.3700 500.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 98.5343 9.6200 134.50 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 100.1060 8.0429 6252.00 INE945S07199 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-34 103.9200 9.0200 6.00 INE945S07223 KUDGI TRANSMISSION LIMITED 9.50% 25-Apr-37 103.3000 9.2700 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 87.5896 13.5100 171.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange