TABLE-Indian Corporate Bonds dealt-Jul 28

Jul 28 (Reuters) - Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 16572.80 NSE 45087.90 ============= TOTAL 61660.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE248U07186 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 14-Aug-17 110.2500 9.1000 2.50 INE804I07TM2 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 30-Aug-17 198.2000 10.5000 10.50 INE580B07364 GRUH FINANCE LIMITED 8.40% 01-Jan-18 100.5500 6.7500 20.00 INE514E08EN4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.95% 25-Apr-18 100.9300 6.6800 750.00 INE514E08CM0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.25% 09-May-18 101.1400 6.6000 250.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.4100 6.9000 1000.00 INE110L07039 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.40% 03-Aug-18 101.7600 6.8200 37.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 100.3400 7.0000 1050.00 INE018A07755 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.15% 05-Jan-19 103.1900 6.7000 90.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 100.6900 7.1500 750.00 INE261F08642 NABARD 7.85% 31-May-19 101.7600 6.7800 3.00 INE774D07QH4 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 7.60% 03-Jun-19 100.2633 7.4400 250.00 INE140A07229 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.45% 05-Jun-19 102.6411 7.8800 55.00 INE580B07422 GRUH FINANCE LIMITED 7.48% 10-Jun-19 100.6300 7.2500 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.7000 6.8500 3.00 INE140A07237 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 9.45% 15-Jul-19 102.7500 7.8800 315.00 INE245A08083 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 7.70% 02-Aug-19 100.4000 7.0100 1750.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 101.2900 6.2500 10.00 INE261F08840 NABARD 7.14% 27-Apr-20 100.3200 6.8000 1250.00 INE261F08865 NABARD 7.07% 25-May-20 100.4000 6.6500 500.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 100.2500 6.8000 500.00 INE774D07RK6 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 7.65% 22-Jun-20 100.2300 7.5400 250.00 INE756I07BL4 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.52% 17-Aug-20 100.0000 7.5200 800.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 103.7300 7.2600 750.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.6800 7.0300 250.00 INE691A08039 UCO BANK 11.70% 04-Nov-21 102.0000 11.0400 1.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 100.3200 7.0300 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 7.17% 23-Dec-21 100.5100 7.0100 700.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-22 104.1300 7.0600 400.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 107.5800 6.0500 1.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 107.9500 6.0500 2.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 102.0300 7.0500 800.00 INE115A07LM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.95% 24-Mar-22 102.0900 7.3800 100.00 INE975G08223 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LIMITED9.20% 15-Apr-22 101.5000 9.1000 3.00 INE248U08101 IIFL WEALTH FINANCE LIMITED 0.00% 06-Jun-22 104.0800 9.2500 82.00 INE248U08119 IIFL WEALTH FINANCE LIMTED 0.00% 13-Jun-22 103.9100 9.2500 30.00 INE871D07QA3 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.65% 26-Jul-22 100.0000 7.6500 40.00 INE134E07356 POWER FINANCE CORPORATION LTD 6.88% 28-Mar-23 103.9700 6.0200 0.30 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 102.2500 8.7900 158.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 101.1700 8.7800 3.00 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.80% 02-Nov-23 99.0000 9.0000 50.00 INE694C08070 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 10.70% 09-Jun-24 102.1000 10.5300 32.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.8500 10.1400 17.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LTD 10.15% 19-Sep-24 110.8900 8.0700 7.00 INE975G08090 IL N FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD11.80% 03-Jan-25 102.1000 11.6600 30.00 INE020B08963 RURUAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.7900 7.3000 100.00 INE134E07539 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.11% 17-Oct-25 106.8500 6.0200 0.20 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 105.3300 7.2900 100.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 13-Mar-26 102.8100 8.2500 10.00 INE261F07040 NABARD 7.04% 23-Mar-26 106.6500 6.0200 0.10 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 101.0000 9.2500 52.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 102.6700 8.8500 1.80 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 99.9000 8.9900 175.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.0100 8.8300 250.00 INE134E08IO0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.23% 05-Jan-27 99.2800 7.3200 5.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.30% 25-Jan-27 115.8700 6.0500 6.20 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 104.4900 7.2700 250.00 INE804I08726 ECL FINANCE LIMITED 9.75% 30-Apr-27 101.1900 9.5500 50.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.44% 11-Jun-27 100.6900 7.3300 5.00 INE121A08OC8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN 8.80% 15-Jun-27 100.5700 8.7000 350.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 100.3700 7.2200 150.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 101.1200 8.3400 8.00 INE121A08OE4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.80% 28-Jun-27 100.3900 8.7300 250.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.00% 24-Jul-27 98.9300 8.1700 50.00 INE804I08734 ECL FINANCE LIMITED 10.25% 30-Dec-27 100.1000 10.2400 89.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA8.50% 05-Feb-29 120.7600 5.9500 85.30 INE528G08352 YES BANK LIMITED 9.50% - 101.4200 9.0600 5.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% 22-Mar-30 101.7000 8.6500 250.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.28% 18-Sep-30 112.7000 5.8600 10.00 INE906B07EJ8 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.60% 11-Jan-31 112.9700 5.9200 147.00 INE906B07EI0 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF INDIA 7.35% 11-Jan-31 112.3600 5.9800 5.00 INE261F07057 NABARD 7.35% 23-Mar-31 112.4700 5.9800 6.20 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED 9.80% 30-Mar-31 100.1400 9.5700 12.20 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 98.9500 9.5000 110.00 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 99.0800 8.1600 28.00 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 128.8700 5.9500 1.50 INE787H07438 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.80% 27-Mar-34 126.7807 5.9600 1.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% 31-Dec-40 101.5000 11.8100 8.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 105.7600 9.5000 3.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% 29-Mar-99 100.5300 9.0400 50.00 INE008A08V42 IDBI BANK LIMITED 10.95% 31-Mar-99 100.8100 10.6700 100.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED 11.50% 11-May-99 108.9400 8.8500 11.00 INE008A08V34 IDBI BANK LIMITED 11.09% 31-Dec-99 92.9800 10.7400 270.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% 31-Dec-99 102.4200 8.2000 100.00 INE202B08785 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 31-Dec-99 103.3000 10.1600 8.00 INE245A08034 TATA POWER COMPANY LIMITED 11.40% 31-Dec-99 106.6700 9.5000 5.00 INE608A08025 PUNJAB AND SIND BANK 10.90% 31-Dec-99 100.0600 10.8500 1.00 INE565A09231 INDIAN OVERSEAS BANK 10.00% 31-Dec-99 96.9500 11.4000 1.00 NSE === INE918K07AS3 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS LTD- 29-Aug-17 133.0090 8.5000 5.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.5387 6.5001 500.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.5387 6.5000 500.00 INE241O07887 EDELWEISS FINVEST PRIVATE LIMITED 26-Mar-18 93.8800 7.7500 250.00 INE804I07YV3 ECL FINANCE LIMITED 12-Apr-18 132.2500 0.0000 80.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.93% 20-May-18 100.9446 6.6038 150.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.93% 20-May-18 100.9446 6.6000 150.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.3726 6.9300 450.00 INE093J07DF8 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED 14-Jun-18 143.0000 0.0000 2.00 INE001A07QC9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.45% 14-Jun-18 100.3726 6.9300 450.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 101.3753 6.7500 750.00 INE134E08HN4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 29-Jun-18 101.3753 6.7500 500.00 INE134E08HB9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.40% 19-Jul-18 101.3753 6.7500 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.2945 6.8000 100.00 INE502K07070 TALWALKARS BETTER VALUE FITNESS LTD10.00% 07-Dec-18 100.5410 9.4702 250.00 INE001A07QW7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.33% 11-Dec-18 100.3361 7.1000 500.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 100.6859 7.1500 2000.00 INE001A07QE5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 20-Mar-19 100.6901 7.1500 1250.00 INE001A07QU1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.28% 25-Mar-19 100.2182 7.1500 1350.00 INE001A07OQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.72% 15-Apr-19 102.3758 7.1669 250.00 INE296A07JF3 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.79% 10-May-19 102.3024 7.3486 250.00 INE916DA7OA5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.76% 29-May-19 100.6431 7.3500 250.00 INE110L07062 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 8.10% 31-May-19 101.8041 7.0000 250.00 INE774D07QH4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 7.60% 03-Jun-19 100.2633 7.4400 250.00 INE140A07344 PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED 8.15% 14-Jun-19 100.4242 7.8700 10.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 103.7019 6.8492 408.00 INE001A07PH0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 15-Jul-19 102.1183 7.1800 300.00 INE445K07155 RELIANCE BROADCAST NETWORK LIMITED 11.60% 08-Oct-19 104.4821 9.6488 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.1407 6.9200 350.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 104.1407 6.9200 350.00 INE093J07LR6 ANAND RATHI GLOBAL FINANCE LIMITED-- 14-Oct-19 126.7000 0.0000 2.50 INE909H07BY4 SHEBA PROPERTIES LIMITED 9.85% 17-Oct-19 103.5583 8.0000 200.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.85% 19-Oct-19 104.0450 6.8000 50.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.85% 19-Oct-19 104.0450 6.8000 50.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.8441 7.2300 250.00 INE115A07GK1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.61% 11-Dec-19 102.8441 7.2300 250.00 INE031A08483 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.35% 22-Jan-20 101.3123 6.7618 250.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-20 102.7167 6.9400 100.00 INE752E07ME4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-20 102.7167 6.9400 100.00 INE261F08840 NABARD 7.14% 27-Apr-20 100.3166 6.8000 1850.00 INE261F08873 NABARD 7.07% 01-Jun-20 100.2508 6.8000 500.00 INE657N07340 EDELWEISS COMMODITIES SERVICES LTD 02-Jun-20 101.0686 8.8000 340.00 INE261F08899 NABARD 6.85% 29-Jun-20 100.0854 6.7600 2000.00 INE148I07HU2 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 7.68% 24-Jul-20 100.0000 7.6726 1000.00 INE756I07BL4 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 7.52% 17-Aug-20 100.0000 7.5200 800.00 INE001A07OA8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.65% 18-Sep-20 103.7317 7.2572 750.00 INE445K07163 RELIANCE BROADCAST NETWORK LIMITED 11.60% 08-Oct-20 106.0256 9.7230 100.00 INE477A07258 CANFIN HOMES LIMITED 7.32% 26-Oct-20 100.0000 7.3200 250.00 INE931S07041 ADANI TRANSMISSION LIMITED 9.45% 16-Apr-21 104.7310 7.9000 250.00 INE121H07BF5 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.78% 21-Jun-21 102.7500 7.9200 12.00 INE020B08997 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.24% 21-Oct-21 100.6843 7.0300 250.00 INE733E07KH1 NTPC LIMITED 6.72% 24-Nov-21 98.9934 6.9800 100.00 INE020B08AB1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.14% 09-Dec-21 100.3242 7.0300 250.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD- 21-Dec-21 100.5865 7.0200 250.00 INE752E07OD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD- 21-Dec-21 100.5865 7.0200 250.00 INE906B07FE6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.17% 23-Dec-21 100.5322 7.0050 800.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.25% 26-Dec-21 107.8700 7.0900 5.00 INE217K07AE0 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.05% 03-Jan-22 100.9000 8.7600 4.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-22 104.1260 7.0700 500.00 INE752E07MF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.20% 23-Jan-22 104.1260 7.0709 100.00 INE906B07FG1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.60% 18-Mar-22 102.6862 6.8837 1850.00 INE092T08CM5 IDFC BANK LIMITED 8.70% 21-Mar-22 102.9000 7.9100 4.40 INE115A07LM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.95% 24-Mar-22 102.0936 7.3800 100.00 INE607M08048 TATA POWER RENEWABLE ENERGY LIMITED 8.45% 25-May-22 100.1239 8.4000 1250.00 INE906B07FT4 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.27% 06-Jun-22 100.8650 7.0400 2000.00 INE235P07787 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 16-Jun-22 100.9377 7.7500 150.00 INE168A08038 THE JAMMU AND KASHMIR BANK LIMITED 9.50% 24-Jun-22 102.4200 8.8500 101.00 INE688V08015 ENERGY EFFICIENCY SERVICES LIMITED 7.80% 18-Jul-22 100.1800 7.7500 130.00 INE871D07QA3 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.65% 26-Jul-22 100.0000 7.6500 20.00 INE691I07EC6 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 7.80% 16-Aug-22 100.0000 7.8000 250.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 106.8600 7.3500 30.00 INE092T08808 IDFC BANK LIMITED 7.98% 23-May-23 101.4436 7.6500 250.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 101.8600 8.8300 393.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 100.9400 8.8300 303.00 INE202B07IO3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.25% 09-Sep-23 101.8650 8.8300 100.00 INE202B07IN5 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.05% 09-Sep-23 100.9471 8.8300 100.00 INE013A075H4 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.80% 02-Nov-23 99.0200 8.9911 102.00 INE871D07QB1 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 7.70% 26-Jul-24 99.9300 7.7130 310.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.2506 10.1200 8.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 109.9707 7.5100 50.00 INE115A07FP2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 23-Aug-24 109.9707 7.5100 50.00 INE039A07801 IFCI LIMITED 9.90% 01-Dec-24 100.6500 9.7500 1.00 INE033L07AU5 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.22% 09-Dec-24 105.4313 8.1850 100.00 INE033L07AU5 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.22% 09-Dec-24 105.4313 8.1869 50.00 INE975G08090 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.80% 03-Jan-25 101.8500 11.7500 30.00 INE134E08GY3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.20% 10-Mar-25 104.5500 7.3800 791.00 INE020B08963 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.11% 07-Oct-25 104.7919 7.3000 100.00 INE514E08EU9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.18% 07-Dec-25 105.3288 7.2900 100.00 INE206D08410 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-25 100.2479 7.3400 250.00 INE540P07160 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.48% 13-Mar-26 102.7735 8.2550 10.00 INE202B08777 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.40% 08-May-26 101.0000 9.2100 2.00 INE001A07PB3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.44% 01-Jun-26 106.1600 7.4520 360.00 INE148I08215 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 29-Jun-26 105.4500 8.4000 22.00 INE296A08797 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 14-Aug-26 104.3600 8.0500 10.00 INE202B07HV0 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.30% 16-Aug-26 103.1700 8.7700 395.50 INE013A079D5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.00% 09-Sep-26 100.3100 8.9400 245.00 INE148I08256 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 26-Sep-26 104.5700 8.4016 7.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.36% 18-Oct-26 100.6485 7.2500 850.00 INE752E07OC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 7.36% 18-Oct-26 100.6478 7.2500 100.00 INE013A073H9 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.85% 02-Nov-26 100.0100 8.8313 250.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 101.3828 7.3175 400.00 INE020B08AC9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.54% 30-Dec-26 101.3828 7.3175 400.00 INE134E08IR3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.18% 20-Jan-27 99.8500 7.3300 350.00 INE540P07103 U.P. POWER CORPORATION LIMITED 8.97% 15-Feb-27 106.5000 8.2000 150.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 115.9030 5.9650 70.00 INE020B08AH8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.95% 12-Mar-27 104.4874 7.2700 250.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 103.9477 7.2475 270.00 INE053F07983 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.83% 21-Mar-27 103.9303 7.2502 35.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 115.7474 5.9300 101.00 INE340M08178 TAMILNADU GENERATION AND 9.25% 27-Mar-27 102.2500 8.9820 22.00 INE881J08557 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD 10.25% 30-Mar-27 101.3300 10.0000 2.00 INE017A08292 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 8.25% 25-May-27 101.2400 8.0500 106.00 INE134E08JC3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.44% 11-Jun-27 100.6000 7.3400 10.00 INE121A08OC8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.80% 15-Jun-27 100.5713 8.7000 350.00 INE053F07AB5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.27% 15-Jun-27 100.3730 7.2150 350.00 INE957N08037 HERO FINCORP LIMITED 8.52% 18-Jun-27 101.1200 8.3400 8.00 INE121A08OE4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.80% 28-Jun-27 100.3884 8.7300 250.00 INE774D08MK5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 24-Jul-27 98.9262 8.1700 713.00 INE206D08428 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-28 100.2570 7.3400 250.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 120.7469 5.9500 85.30 INE206D08436 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-29 100.2739 7.3400 250.00 INE238A08443 AXIS BANK LIMITED 8.75% PERPETUAL 100.9262 8.5000 500.00 INE667A08104 SYNDICATE BANK 9.80% PERPETUAL 100.0000 9.7900 250.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.6982 8.6513 250.00 INE028A08083 BANK OF BARODA 8.50% PERPETUAL 99.4458 8.6300 200.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 102.4154 8.2000 100.00 INE160A08118 PUNJAB NATIONAL BANK 9.21% PERPETUAL 100.4425 9.0600 50.00 INE804I08734 ECL FINANCE LIMITED 10.25% PERPETUAL 100.0000 10.6182 40.00 INE306N08235 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD 9.05% PERPETUAL 103.0500 8.5700 10.00 INE692A08078 UNION BANK OF INDIA -- PERPETUAL 100.1400 9.0300 7.00 INE695A08022 UNITED BANK OF INDIA 12.00% PERPETUAL 99.9000 11.9500 6.00 INE692A08060 UNION BANK OF INDIA 9.10% PERPETUAL 100.0328 9.0700 100.00 INE040A08377 HDFC BANK LIMITED 8.85% PERPETUAL 102.4249 8.2000 50.00 INE028A08091 BANK OF BARODA 9.14% PERPETUAL 101.6515 8.6700 50.00 INE906B07EF6 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA7.28% 18-Sep-30 111.8369 5.9500 10.00 INE206D08444 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-30 100.2896 7.3400 250.00 INE261F07032 NABARD 7.64% 23-Mar-31 112.7545 5.9500 23.50 INE887F08040 JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LTD 9.80% 30-Mar-31 100.0000 10.0290 111.00 INE848E07914 NHPC LIMITED SR-U 8.24% 27-Jun-31 107.6166 7.3400 300.00 INE206D08451 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 7.25% 15-Dec-31 100.3043 7.3400 250.00 INE217K08289 RELIANCE HOME FINANCE LIMITED 9.40% 03-Jan-32 99.2500 9.5000 93.50 INE774D08MM1 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.05% 24-Jul-32 99.2100 8.1800 2835.20 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 114.3711 5.9500 51.00 INE476A08035 CANARA BANK 9.55% 31-Dec-99 102.6300 9.0330 35.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com