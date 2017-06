Nov 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8085.80 NSE 6614.00 FIMMDA 19207.70 ============= TOTAL 33907.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 19-Nov-12 99.8917 10.0100 1000.00 INE043D07799 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.70% 26-Nov-12 100.0000 9.6900 2500.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 11-Jan-13 99.3734 10.0300 250.00 INE692A09076 UNION BANK OF INDIA 7.15% 08-May-15 92.6500 9.7400 1.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY 12.10% 25-Aug-16 103.0900 11.2600 2.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 96.8000 12.7200 2.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORP. LTD 9.49% 29-Nov-16 100.0000 9.4900 2500.00 INE261F09DY6 NABARD - 01-Jan-18 58.8350 9.1600 14.80 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 97.6000 9.6200 3.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 100.3657 10.3400 450.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD 9.48% 10-Aug-21 98.7800 9.6600 2.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD 9.75% 11-Nov-21 100.3578 9.7200 148.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION 9.90% 21-Nov-21 100.1200 9.8800 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 100.8000 10.7400 351.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 103.7000 9.6200 800.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.4000 3.7000 9.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD - 31-Dec-99 106.8700 10.6400 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 31-Dec-99 103.1900 11.0000 1.00 NSE === INE915D07NO6 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. IND. - 14-Dec-11 107.0120 - 7.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 98.5345 9.6927 50.00 INE094A07020 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.35% 04-Dec-12 98.0620 9.5848 500.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.5191 9.8796 500.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.5887 9.5838 650.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 11-Jan-13 99.3734 10.0000 100.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 97.8800 9.5816 50.00 INE020B07DF8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 04-Apr-13 99.9634 9.5303 100.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 103.0457 9.6697 100.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 16-Aug-14 99.4322 9.8466 100.00 INE261F09GW3 NABARD 9.65% 21-Nov-14 100.0000 - 2500.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 97.6264 9.4953 1000.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORP. LTD 9.41% 01-Sep-16 99.1843 9.5983 50.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-17 98.9012 9.5785 50.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-19 98.6639 9.5788 50.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 94.3705 9.6776 100.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-20 98.5483 9.5788 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 99.3003 9.6982 250.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD 9.48% 10-Aug-21 98.5603 9.6913 250.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD 9.75% 11-Nov-21 100.3589 9.6898 100.00 INE752E07IW4 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-26 97.8938 9.6041 50.00 INE081A08173 TATA STEEL LTD 11.50% 31-Dec-99 103.7500 11.1421 7.00 FIMMDA ====== INE115A07650 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 01-Jan-12 99.9050 0.0000 16.00 INE043D07302 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 31-Jan-12 98.4149 0.0000 380.00 INE043D07682 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.60% 07-Sep-12 99.8260 0.0000 250.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 19-Nov-12 99.8917 0.0000 1000.00 INE013A07KI4 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 23-Nov-12 98.8691 0.0000 300.00 INE043D07799 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.70% 26-Nov-12 100.0000 0.0000 2500.00 INE094A07020 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.35% 04-Dec-12 98.0620 - 500.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.5191 - 500.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.5887 - 650.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 11-Jan-13 99.3734 10.0254 100.00 INE115A07AI8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 11-Jan-13 99.3708 10.0579 15.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 97.8800 9.6054 50.00 INE523E07475 L & T FINANCE LTD 8.40% 08-Mar-13 98.1829 - 10.00 INE013A07MC3 RELIANCE CAPITAL LTD 11.65% 08-Mar-13 100.9296 10.8002 5.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 97.0864 10.5294 0.00 INE020B07DF8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 04-Apr-13 99.9634 - 100.00 INE069A08020 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 7.90% 10-May-13 97.1530 10.0522 1.00 INE660A07EM7 SUNDARAM FINANCE LIMITED - 14-May-13 86.7432 0.0000 174.00 INE660A07EN5 SUNDARAM FINANCE LIMITED - 30-May-13 86.3481 0.0000 20.00 INE916D07Z70 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.35% 30-May-13 97.2920 10.4281 5.00 INE013A07LU7 RELIANCE CAPITAL LTD 11.60% 30-May-13 101.1243 8.4095 5.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 21-Jun-13 104.3749 0.0000 2.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 103.0457 9.6700 100.00 INE296A08524 BAJAJ AUTO FINANCE LTD - 25-Nov-13 100.1372 0.0000 4.00 INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 28-Jan-14 100.1175 9.7539 5.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Mar-14 99.7306 9.9851 4.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.4359 7.5988 40.00 INE261F09GN2 NABARD 9.32% 16-Aug-14 99.2987 9.5800 1500.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 16-Aug-14 99.4322 9.8500 100.00 INE261F09GW3 NABARD 9.65% 21-Nov-14 100.0000 9.6359 2500.00 INE514E08AM4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 27-Nov-14 100.0086 9.4148 48.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 97.6264 9.5000 1000.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY 12.10% 25-Aug-16 98.1500 12.6017 1.90 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORP. LTD 9.41% 01-Sep-16 99.1843 9.6048 50.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD 9.35% 19-Oct-16 99.4387 9.4817 250.00 INE360C07013 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-16 99.7500 10.8005 70.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORP. LTD 9.49% 29-Nov-16 100.0000 9.4830 3250.00 INE005A11473 ICICI - 03-Mar-17 60.2840 0.0000 2.20 INE005A11507 ICICI - 28-Apr-17 59.4000 0.0000 2.20 INE752E07IN3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-17 98.9012 9.5842 50.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 99.7000 10.8059 98.00 INE261F09DY6 NABARD - 01-Jan-18 58.5000 0.0000 7.40 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-18 99.3500 10.8746 100.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-19 98.6639 9.5834 50.00 INE360C07047 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-19 99.4000 10.8541 82.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 97.6200 10.0012 7.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 94.3705 9.6856 100.00 INE928F08026 TATA AUTOCOMP SYSTEMS LIMITED 10.15% 20-May-20 96.8540 11.7074 20.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-20 98.5483 9.5852 50.00 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 99.8100 9.7212 290.00 INE296A08490 BAJAJ AUTO FINANCE LTD 9.83% 18-May-21 97.9887 10.1483 100.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORP. LTD 9.61% 29-Jun-21 99.3003 9.7118 300.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 100.3657 10.3286 450.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORP. LTD 9.36% 01-Aug-21 97.8745 9.7358 60.00 INE008A08T61 IDBI BANK LIMITED 9.38% 04-Aug-21 98.2500 9.6478 87.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD 9.48% 10-Aug-21 98.5603 9.6961 253.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-21 98.5200 9.5741 12.00 INE572E09155 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.55% 12-Sep-21 100.2200 9.5795 25.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD 9.75% 11-Nov-21 100.4825 9.7056 493.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 100.2500 0.0000 150.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION 9.90% 21-Nov-21 100.8000 9.7651 9.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 100.8330 11.5527 11.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORP. LTD 9.46% 01-Aug-26 98.0210 9.7107 752.00 INE039A09NL3 IFCI LTD 10.75% 01-Aug-26 99.7500 10.7651 1.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 101.3080 10.6495 8.00 INE752E07IW4 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-26 97.8938 9.6100 50.00 INE039A09NW0 IFCI LTD 10.75% 31-Oct-26 101.3000 10.5642 7.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-29 97.1200 9.6840 46.00 INE081A08173 11.50% TATA STEEL LTD 11.50% 31-Dec-99 104.1600 11.0650 21.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD - 31-Dec-99 103.9000 12.0095 4.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.3200 12.0496 3.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 31-Dec-99 99.1000 0.0000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India