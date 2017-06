Dec 1 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2068.00 NSE 15473.80 FIMMDA 18692.40 ============= TOTAL 36234.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 100.0040 9.6100 150.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 99.1881 9.6000 350.00 INE414G07100 THE MUTHOOT FINANCE PVT. LTD 12.25% 13-Sep-16 100.3500 12.1600 2.00 INE020B08617 RURAL ELCTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.4609 9.4800 250.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORP. LTD 9.49% 29-Nov-16 100.0000 9.4900 850.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 100.7239 10.2200 450.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 100.1000 10.8300 12.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD - 31-Dec-99 107.5400 10.7100 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 109.3900 0.0000 1.00 NSE === INE002A07742 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 10.10% 12-Dec-11 99.9999 9.6772 1400.00 INE915D07NO6 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. - 14-Dec-11 107.0120 - 25.00 INE043D07203 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 21-Dec-11 99.4903 9.7745 1800.00 INE001A07GA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 02-Jan-12 99.8934 10.3599 1250.00 INE134E08990 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 22-Mar-12 99.8658 9.8333 100.00 INE261F09DN9 NABARD 9.50% 15-Oct-12 99.8239 9.6272 950.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 19-Nov-12 100.0554 - 200.00 INE094A07020 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.35% 04-Dec-12 97.8646 9.8201 200.00 INE002A07684 RIL 6.45% 20-Dec-12 96.8689 9.6899 100.00 INE043D08821 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.95% 07-Jan-13 99.3396 9.4500 250.00 INE115A07AI8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 11-Jan-13 99.3309 10.0742 250.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 11-Jan-13 99.5288 9.8500 200.00 INE557F09476 NATIONAL HOUSING BANK 7.04% 14-May-13 97.5614 8.8313 1000.00 INE261F09FH6 NABARD 7.80% 16-Aug-13 98.6857 8.6031 500.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD - 14-Sep-13 99.7452 9.8963 700.00 INE134E08BD8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.10% 15-Sep-13 102.0920 9.6974 50.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 99.8883 9.5425 250.00 INE514E08944 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 17-Mar-14 99.4370 9.5769 500.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 100.4849 9.9037 100.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 100.1627 9.6108 500.00 INE514E08993 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 15-Jun-14 99.5825 9.5626 1000.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 29-Jun-14 100.0750 9.5449 300.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 16-Aug-14 99.5463 9.7966 250.00 INE134E08BR8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 17-Sep-14 97.4614 9.4903 50.00 INE514E08AL6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 11-Nov-14 100.0000 9.5904 1450.00 INE752E07GG1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-16 97.6899 9.5600 50.00 INE752E07EM4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-16 99.5698 9.5549 50.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 96.5733 9.5572 100.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-16 99.1470 9.5482 50.00 INE001A07HF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 29-Aug-16 99.3289 9.7981 50.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 97.2473 9.5492 123.80 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 96.0626 9.5477 275.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 10-Jun-21 100.6833 9.7579 250.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD 9.48% 10-Aug-21 98.9856 9.6213 100.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-21 98.5760 9.5589 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 100.4502 9.6380 850.00 INE752E07IY0 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-28 97.7323 9.6092 50.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-29 97.1082 9.6792 50.00 INE752E07JA8 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-30 97.0498 9.6792 50.00 FIMMDA ====== INE002A07742 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 10.10% 12-Dec-11 99.9999 0.0000 1500.00 INE915D07NO6 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. - 14-Dec-11 107.1710 0.0000 30.00 INE001A07GA4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 02-Jan-12 99.8934 0.0000 1250.00 INE564G07342 DEUTSCHE POSTBANK HOME FINANCE LTD 7.80% 19-Jan-12 99.7008 0.0000 50.00 INE894F07030 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 8.40% 19-Mar-12 99.1633 0.0000 300.00 INE134E08990 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 22-Mar-12 99.8658 0.0000 100.00 INE151A08307 TATA COMMUNICATIONS LIMITED 7.74% 25-Mar-12 99.1981 0.0000 328.00 INE043D07682 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.60% 07-Sep-12 99.8410 0.0000 250.00 INE261F09DN9 NABARD 9.50% 15-Oct-12 99.8239 0.0000 950.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 19-Nov-12 100.0554 0.0000 200.00 INE094A07020 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.35% 04-Dec-12 97.8646 - 200.00 INE002A07684 RIL 6.45% 20-Dec-12 96.8689 9.7163 100.00 INE043D08821 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.95% 07-Jan-13 99.3396 9.4744 250.00 INE115A07AI8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 11-Jan-13 99.3309 10.1000 250.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 11-Jan-13 99.5288 9.8752 200.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 97.8800 9.6054 2.00 INE013A07MC3 RELIANCE CAPITAL LTD 11.65% 08-Mar-13 100.9295 10.7993 90.00 INE296A08383 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.15% 03-May-13 97.0615 10.3930 50.00 INE069A08020 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 7.90% 10-May-13 97.1519 10.0572 100.00 INE261F09FH6 NABARD 7.80% 16-Aug-13 98.6857 8.6073 500.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.80% 14-Sep-13 99.7452 9.8940 700.00 INE134E08BD8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.10% 15-Sep-13 102.0920 9.7015 50.00 INE774D07HG5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL - 25-Nov-13 82.3830 0.0000 13.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 99.8883 - 250.00 INE013A07LW3 RELIANCE CAPITAL LTD 11.65% 21-Feb-14 101.8384 10.6576 250.00 INE514E08944 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 17-Mar-14 99.4370 9.5861 500.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.2000 7.7041 4.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.20% 07-Jun-14 100.4849 9.9100 100.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 100.1627 9.6165 500.00 INE514E08993 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 15-Jun-14 99.5825 9.5869 1000.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORP. LTD 9.64% 29-Jun-14 100.0750 9.5500 250.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 16-Aug-14 99.5463 9.8000 250.00 INE134E08BR8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 17-Sep-14 97.5018 9.4750 100.00 INE134E08BS6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 15-Oct-14 97.4614 9.4750 150.00 INE514E08AL6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 11-Nov-14 100.0000 9.5813 1450.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 102.0000 10.9865 3.00 INE001A07HF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 29-Aug-16 99.3289 9.8049 50.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-16 99.1470 9.5548 50.00 INE414G07100 THE MUTHOOT FINANCE PVT. LTD 12.25% 13-Sep-16 98.0000 12.8005 1.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORP. LTD 9.49% 29-Nov-16 100.0000 9.4826 850.00 INE008A08M27 IDBI BANK LIMITED 8.85% 20-Dec-16 96.8000 12.1746 1.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 107.5000 12.1275 1.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 94.6500 9.6757 416.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 101.2777 9.5907 2.30 INE296A08490 BAJAJ AUTO FINANCE LTD 9.83% 18-May-21 98.0000 10.1465 300.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 10-Jun-21 100.6833 9.7651 250.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORP. LTD 9.61% 29-Jun-21 99.5200 9.6688 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 100.7239 10.2242 450.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORP. LTD 9.36% 01-Aug-21 98.2246 9.6389 120.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD 9.48% 10-Aug-21 98.9856 9.6263 100.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-21 98.5760 9.5649 50.00 INE669H09145 PUNJAB FINANCIAL CORP. 9.95% 01-Sep-21 101.6500 9.6958 1.20 INE572E09155 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.55% 12-Sep-21 100.5500 9.5442 16.00 INE872A07PQ5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 29-Oct-21 100.7000 11.7664 240.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD 9.75% 11-Nov-21 100.4502 9.6415 1146.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 101.0993 1.3037 231.00 INE053A07174 THE INDIAN HOTELS COMPANY LTD 10.10% 18-Nov-21 100.0000 10.0931 200.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION 9.90% 21-Nov-21 103.4000 9.6250 3.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORP. LTD 9.46% 01-Aug-26 98.1232 9.7005 366.00 INE039A09NL3 IFCI LTD 10.75% 01-Aug-26 102.1000 10.6064 1.90 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 100.2500 10.7944 10.00 INE752E07IY0 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-28 97.7323 9.6155 50.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-29 97.7636 9.6710 61.00 INE752E07JA8 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-30 97.0498 9.6853 50.00 INE954K08030 NATIONAL AVIATION CO OF INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 103.6100 9.6253 150.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.3200 12.0490 1197.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD - 31-Dec-99 103.8000 12.0582 7.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 31-Dec-99 99.6800 0.0000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India