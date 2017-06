Dec 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2180.50 NSE 5552.80 FIMMDA 12755.30 ============= TOTAL 20488.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D07807 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.70% 29-Nov-12 100.0000 9.7000 2000.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 98.3478 9.5900 21.30 INE296A07328 BAJAJ FINANCE LTD 9.90% 12-Aug-13 99.5368 10.1400 50.00 INE660A07GL4 SUNDARAM FINANCE LTD 10.24% 28-Oct-13 100.0298 10.2000 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 15-Dec-20 45.5600 9.1000 3.20 INE941D07125 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.2033 10.1800 50.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 11-Nov-21 101.2000 9.7000 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD - 31-Dec-99 104.0500 10.9600 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.5500 11.0700 2.00 NSE === INE043D08CR1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 12-Mar-12 97.5255 9.7814 450.00 INE043D07591 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.93% 28-May-12 99.8818 9.9302 500.00 INE115A07841 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.25% 10-Jun-12 98.6089 9.9322 500.00 INE001A07HB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 20-Jul-12 99.7067 9.9766 500.00 INE261F09DG3 NABARD 9.20% 16-Aug-12 99.5571 9.7053 250.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.6109 9.7922 250.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 99.7694 9.4400 300.00 INE261F09FH6 NABARD 7.80% 16-Aug-13 98.6590 8.6207 400.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 30-Aug-13 108.4445 9.7199 150.00 INE556F09189 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.19% 28-Sep-13 99.5268 8.4376 500.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.2500 7.6738 4.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 114.3564 9.6709 250.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 16-Aug-14 99.6371 9.7565 50.00 INE752E07EX1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-15 99.4392 9.4928 50.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORP. LTD 9.41% 01-Sep-16 99.3669 9.5482 50.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 97.2700 9.5431 123.80 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 96.0800 9.5443 275.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 99.5045 9.5364 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 98.0459 10.5536 200.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORP. LTD 9.44% 23-Sep-21 98.8801 9.6013 350.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD 9.75% 11-Nov-21 101.1676 9.5797 200.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 11-Nov-21 100.7250 9.7697 150.00 FIMMDA ====== INE564G07342 DEUTSCHE POSTBANK HOME FINANCE LTD 7.80% 19-Jan-12 99.7069 0.0000 500.00 INE916D07W16 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 24-Feb-12 99.5372 0.0000 230.00 INE053A07117 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 9.50% 28-Feb-12 99.8033 0.0000 30.00 INE667F07105 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 7.60% 26-Mar-12 99.2953 0.0000 20.00 INE043D07591 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.93% 28-May-12 99.8818 0.0000 500.00 INE121A07CX1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.25% 28-May-12 98.9230 0.0000 50.00 INE001A07HB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.66% 20-Jul-12 99.7067 0.0000 500.00 INE238A08187 AXIS BANK LIMITED - 25-Jul-12 99.5020 0.0000 50.00 INE115A07148 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 11-Sep-12 99.6507 0.0000 100.00 INE043D07807 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD 9.70% 29-Nov-12 100.0000 0.0000 2000.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.6109 - 250.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 97.9105 9.5808 1.00 INE069A08020 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 7.90% 10-May-13 97.2133 10.0124 25.00 INE894F07113 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD - 05-Jul-13 110.1150 0.0000 100.00 INE556F09189 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.19% 28-Sep-13 99.5268 8.4400 500.00 INE894F07311 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.80% 10-Feb-14 100.1201 - 5.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Mar-14 99.9360 9.8909 59.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.2500 7.6804 4.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 114.3564 0.0000 250.00 INE514E08993 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 15-Jun-14 99.5896 9.5837 600.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORP. LTD 9.64% 29-Jun-14 100.0753 9.5498 25.00 INE261F09GN2 NABARD 9.32% 16-Aug-14 99.3300 9.5657 2500.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 16-Aug-14 99.6371 9.7600 50.00 INE053A08040 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 09-Dec-14 112.7919 0.0000 60.00 INE752E07EX1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-15 99.4392 12.6055 50.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 08-Mar-16 99.7189 9.8056 150.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 102.0000 10.9862 1.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORP. LTD 9.41% 01-Sep-16 99.3669 9.5548 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD 9.38% 06-Sep-16 99.2189 9.5638 100.00 INE870D07035 NATIONAL FERTILIZERS LTD 9.42% 15-Sep-16 99.4600 9.5396 7.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 97.2700 9.5485 123.80 INE556F08IT0 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 30-Nov-16 100.0000 9.5920 250.00 INE008A08M27 IDBI BANK LIMITED 8.85% 20-Dec-16 96.8000 12.1764 1.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 10.35% 06-Jun-17 101.8117 9.8745 3.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 96.0800 9.3784 275.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 101.0000 10.1748 10.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 94.7100 9.6307 6.00 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 99.8100 9.7214 140.00 INE296A08490 BAJAJ AUTO FINANCE LTD 9.83% 18-May-21 98.0539 10.1405 205.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP. LTD 9.57% 31-May-21 101.6800 9.8673 502.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.2033 10.1760 51.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 98.0659 10.5587 400.00 INE690F08170 WEST BENGAL FINANCIAL CORP. 9.60% 05-Sep-21 100.5800 9.4894 1.20 INE572E09155 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.55% 12-Sep-21 100.6500 9.5099 10.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORP. LTD 9.44% 23-Sep-21 98.8801 9.6070 350.00 INE134E07117 POWER FINANCE CORP. LTD 7.51% 15-Oct-21 96.1200 8.0879 2.50 INE005A086X8 ICICI LIMITED - 16-Oct-21 230.949* 0.0000 0.30 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD 9.75% 11-Nov-21 101.1676 9.6988 563.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 100.7250 9.7439 80.00 INE115A07BL0 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.90% 11-Nov-21 100.7600 9.7692 9.00 INE305A09166 TOURISM FINANCE CORP. OF INDIA LTD 10.20% 16-Nov-21 102.9000 9.7252 30.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 9.34% 25-Oct-25 90.7400 10.6359 4.00 INE039A09NL3 IFCI LTD 10.75% 01-Aug-26 99.8500 10.7512 1.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD 9.35% 29-Aug-29 97.7600 9.6022 15.00 INE954K08030 NATIONAL AVIATION CO OF INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 104.0000 9.5818 150.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.2500 12.0544 800.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 31-Dec-99 100.4000 0.0000 3.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD - 31-Dec-99 103.8000 12.0826 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> For Contributions Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com