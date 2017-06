Jan 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1101.10 NSE 7298.00 FIMMDA 12892.40 ============= TOTAL 21291.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE976I07831 TATA CAPITAL LTD 0.00% 26-Jul-13 86.8225 9.8200 100.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 96.9446 9.6500 100.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.3600 9.4600 2.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 100.0000 9.3800 500.00 INE722A07224 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 25-Aug-16 100.2400 11.7600 20.00 INE261F09DR0 NABARD 0.00% 01-Oct-17 61.2245 9.0100 2.00 INE001A07HP0 HDFC LTD - 10-Jan-17 100.5548 0.0000 250.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 19-Jan-17 100.0000 9.5600 100.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 48.7200 8.4200 2.10 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.0700 10.7200 1.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.2800 9.2200 10.00 INE636F07159 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP. 10.20% 15-Dec-21 104.5000 9.4900 10.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.5500 11.1500 2.00 INE528G09053 YES BANK LIMITED 10.25% 31-Dec-99 94.0000 0.0000 2.00 NSE === INE001A07FE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 09-Mar-12 114.0193 10.6117 600.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 97.8743 9.5549 100.00 INE115A07BR7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 12-Jun-13 99.9348 9.8063 160.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.4061 9.6373 1495.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.5223 7.5925 23.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 100.6893 9.7914 150.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 16-Aug-14 99.7517 9.3749 1300.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 99.9931 - 300.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0379 - 600.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 97.4796 9.2479 250.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 107.3337 9.5599 100.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 100.8988 9.5953 150.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.41% 01-Sep-16 100.1556 9.3272 100.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.8544 9.3560 450.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.9600 9.3642 250.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.8643 9.3044 400.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.6025 - 100.00 INE752E07JG5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-20 100.8101 9.0997 100.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 102.5693 9.0439 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.0464 9.2442 620.00 FIMMDA ====== INE660A07ES4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.25% 26-Jul-12 99.0972 9.9542 200.00 INE660A07ET2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.23% 27-Jul-12 99.0257 10.0757 50.00 INE296A07187 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.00% 02-Nov-12 99.1321 10.8720 20.00 INE013A07MC3 RELIANCE CAPITAL LTD 11.65% 08-Mar-13 100.8671 10.7222 4.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 97.8743 9.5500 100.00 INE722A07299 SHRIRAM CITY 10.96% 23-May-13 100.0634 10.9106 100.00 INE296A07500 BAJAJ FINANCE 0.00% 27-May-13 101.6065 9.9181 10.00 INE916D071Q9 KOTAK MAHINDRA PRIMUS LTD. 0.00% 28-May-13 88.0972 9.8789 85.00 INE909H07271 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 28-May-13 87.9521 10.0100 15.00 INE523E07582 L&T FINANCE 10.15% 30-May-13 100.3413 9.8900 10.00 INE976I07BG8 TATA CAPITAL LIMITED 0.00% 05-Jun-13 101.4144 9.9663 10.00 INE121A08KK9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.85% 07-Jun-13 100.2109 10.7001 50.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 106.7974 10.0100 314.00 INE115A07BR7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 12-Jun-13 99.9348 9.7800 160.00 INE774D07FW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.47% 17-Jun-13 100.5963 9.8962 50.00 INE660A07GR1 SUNDARAM FINANCE LTD 0.00% 24-Jun-13 87.5405 - 71.00 INE296A07245 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.30% 12-Jul-13 97.8767 9.8500 60.00 INE774D07GB8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.05% 18-Jul-13 100.1485 9.4213 60.00 INE849D08TJ2 ICICI SECURITIES PRIMARY 10.00% 19-Jul-13 100.1658 9.7582 160.00 INE721A07BB6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 19-Jul-13 100.3279 9.9401 62.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.8000 9.4448 2.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.4061 9.6519 762.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.5000 7.6115 19.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.5223 7.6010 19.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 100.6893 9.8000 150.00 INE331M07013 RAJESH ESTATES AND NIRMAN LTD 18.00% 28-Jul-14 104.0000 - 2.50 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 16-Aug-14 99.7002 9.3827 550.00 INE514E08AJ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 03-Nov-14 100.2415 9.4160 280.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 100.6124 9.3500 50.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.3800 9.4478 1.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 100.0000 9.3734 50.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0000 9.3800 750.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.3400 9.2500 16.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0379 9.5200 350.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 99.9393 9.5668 250.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 100.0000 9.3764 1250.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.9931 9.3797 750.00 INE557F08EC3 NATIONAL HOUSING BANK 9.43% 16-Jan-15 100.0000 9.3006 500.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 97.4796 9.2500 250.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-15 100.0751 9.2100 50.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 99.7500 9.5460 4.00 INE160A09132 PUNJAB NATIONAL BANK 9.15% 16-Apr-16 100.4476 9.0000 500.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 107.3337 9.5600 100.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 100.8988 9.6000 150.00 INE722A07224 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 25-Aug-16 100.0400 11.8500 10.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.41% 01-Sep-16 100.1556 9.3300 100.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 101.0555 9.3400 250.00 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-17 99.9809 9.6769 400.00 INE001A07HP0 -- -- 10-Jan-17 100.5548 9.5500 250.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 19-Jan-17 100.0000 9.5585 450.00 INE043D07948 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.40% 21-Jan-17 100.2950 9.3094 25.00 INE261F09DR0 NABARD 0.00% 01-Oct-17 61.2245 9.0000 2.00 INE721A08AS0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.45% 29-Jun-18 100.7500 11.2488 1.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.8643 9.3050 509.00 INE549F08483 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORPORA 9.23% 02-Jan-19 100.7000 9.2500 10.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.0000 9.2000 250.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.6025 9.0000 100.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 100.9500 8.9441 0.40 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.2500 11.3100 1.50 INE752E07JG5 POWER GRID CORP. INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 100.9500 8.9441 0.40 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.2500 11.3100 1.50 INE752E07JG5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-20 100.8101 9.1085 100.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 102.5693 9.0456 50.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 20-Jul-21 101.0800 9.3200 2.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.4200 9.2300 25.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 100.1500 10.1963 2.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION 9.59% 26-Aug-21 100.4300 9.7444 2.00 INE690F08170 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.60% 05-Sep-21 100.9700 9.4215 1.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 30-Sep-21 98.6693 10.9500 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.0464 9.2450 578.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.0155 9.2579 50.00 INE115A07BL0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 11-Nov-21 103.0100 9.4000 1.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.90% 21-Nov-21 102.2000 9.6700 2.00 INE121H08016 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD. 10.30% 28-Dec-21 100.4500 10.2087 2.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 102.3500 9.1315 2.00 INE008A08T46 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF 9.40% 25-Mar-26 100.6000 9.4181 2.00 INE752E07IW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-26 101.4248 9.1500 50.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 105.5000 9.4078 1200.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.7481 11.0744 8.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 31-Dec-99 99.7500 9.0800 6.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 31-Dec-99 97.7800 9.3000 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India