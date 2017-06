Jan 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 823.00 NSE 5669.00 FIMMDA 13977.50 ============= TOTAL 20469.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE031A09CS8 HUDCO 9.00% 28-Mar-12 100.0000 8.6700 26.00 INE691I07109 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-13 98.8855 9.8500 50.00 INE121A07DS9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.30% 23-Aug-13 100.0018 10.2100 90.00 INE721A07DM3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE LTD 10.00% 24-Nov-14 99.9770 9.9800 50.00 INE721A07CQ2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.35% 26-Dec-14 100.2410 10.2400 250.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 19-Jan-17 100.0000 9.5600 250.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.8900 9.3100 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.5000 0.0000 5.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.3921 9.9300 100.00 NSE === INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.5623 7.5716 19.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.66% 18-Oct-14 100.6500 9.3269 400.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 100.6823 9.3175 50.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 99.7883 9.6197 950.00 INE557F08EC3 NATIONAL HOUSING BANK 9.43% 16-Jan-15 100.0000 - 500.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.0044 9.5637 150.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-May-16 100.8954 9.5945 100.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 100.8985 9.5953 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.3721 9.2386 100.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.8694 9.3518 500.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.7880 9.3194 250.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 99.4106 9.2567 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 100.8403 9.1980 200.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.0004 9.2913 200.00 INE752E07HV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.84% 21-Oct-21 98.2457 9.0989 250.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.6295 9.3091 1850.00 FIMMDA ====== INE036M07059 DHFL HOLDINGS PRIVATE LIMITED 0.00% 28-Mar-12 100.8852 11.8622 50.00 INE115A07957 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 31-Aug-12 98.8907 9.8390 250.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Nov-12 99.8141 9.9647 250.00 INE043D08797 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 1.83% 04-Dec-12 99.7747 11.0222 240.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 11-Jan-13 99.4558 10.0335 250.00 INE155A07177 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-13 116.5956 9.6694 50.00 INE691I07109 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-13 98.8855 9.8200 50.00 INE916D078M3 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.15% 26-Apr-13 100.0706 9.8570 250.00 INE774D07GZ7 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 16-May-13 88.2103 - 250.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 106.8245 9.7000 315.00 INE238A08195 AXIS BANK LIMITED 8.50% 22-Jun-13 98.5033 9.6700 50.00 INE849D08TJ2 ICICI SECURITIES PRIMARY 10.00% 19-Jul-13 100.1988 9.7400 10.00 INE115A07BC9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.62% 10-Aug-13 98.7518 10.4388 1350.00 INE121A07DS9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.30% 23-Aug-13 100.0018 10.2000 150.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 110.1076 9.5581 100.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 98.3062 9.5650 250.00 INE916D079M1 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.15% 27-Sep-13 100.2307 9.5859 200.00 INE660A07GT7 SUNDARAM FINANCE LTD 0.00% 08-Nov-13 84.3163 10.3813 350.00 INE523E07608 L&T FINANCE 10.15% 02-Dec-13 100.5685 9.3685 170.00 INE721A07CB4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 19-Dec-13 83.4973 - 180.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.2900 9.4500 14.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.5502 7.6500 19.20 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.5623 7.5800 19.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.4315 7.6500 18.60 INE121A07CO0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.90% 25-Sep-14 100.4000 10.6500 50.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.66% 18-Oct-14 100.6734 9.3200 400.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.66% 18-Oct-14 100.5000 9.3946 200.00 INE721A07BM3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY RESET 24-Nov-14 99.9770 9.9821 50.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.4500 9.4181 11.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.3490 9.4413 1.00 INE703H07054 AKRUTI NIRMAN LTD. 18.50% 22-Dec-14 100.0000 - 10.00 INE721A07CQ2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.35% 26-Dec-14 100.2410 10.2573 250.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.0000 9.7800 150.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.2037 9.7000 50.00 INE750A07019 ORIENTAL HOTELS LIMITED 10.40% 10-Jan-15 100.0000 10.6823 50.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 99.7883 9.6200 985.00 INE557F08EC3 NATIONAL HOUSING BANK 9.43% 16-Jan-15 100.0000 9.4300 500.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 100.0000 9.3700 48.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.0000 9.3682 822.00 INE721A07AR4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 01-Jun-15 101.6000 9.8751 3.30 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.0044 9.5700 150.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-May-16 100.8954 9.6000 100.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 100.8985 9.6000 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.3721 9.2500 350.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 100.0000 9.5000 151.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 19-Jan-17 100.0000 9.5584 755.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 19-Jan-17 100.0000 9.5581 250.00 INE721A08AS0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.45% 29-Jun-18 100.9500 11.1956 3.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.8379 9.3179 307.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.8393 9.3100 44.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.5500 8.8800 15.00 INE722A08024 SHRIRAM CITY 11.85% 16-Jan-19 100.0000 11.8500 200.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 99.4106 9.2600 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.8690 9.2800 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.8800 9.8900 150.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.3921 9.9700 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 100.8403 9.2000 300.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 100.8716 9.1950 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.6300 9.1900 102.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.0004 9.3000 100.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 17-Aug-21 100.1500 9.4000 4.00 INE690F08170 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.60% 05-Sep-21 101.7000 9.5000 1.00 INE062A09106 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Oct-21 99.4282 9.1641 50.00 INE752E07HV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-21 98.2457 9.1000 250.00 INE528G08204 YES BANK LTD 10.20% 28-Oct-21 100.0000 10.2000 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.6295 9.3100 1719.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 103.2470 9.3600 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.3000 9.2100 1.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.90% 21-Nov-21 100.6610 9.9902 70.00 INE121H08016 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD. 10.30% 28-Dec-21 100.4700 10.2046 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.8100 9.1831 27.40 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 103.5000 9.6300 8.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.4000 10.9600 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> For Contributions Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com