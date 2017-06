Jan 25 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 409.00 NSE 3861.00 FIMMDA 6621.30 ============= TOTAL 10891.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 11-Apr-13 99.7453 9.7100 50.00 INE895D08238 TATA SONS LIMITED 7.95% 19-Apr-13 97.9716 9.7100 50.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 94.7000 13.8200 3.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 19-Jan-17 100.1787 9.5100 100.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 62.1400 9.0100 20.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 59.9350 9.0100 2.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 54.9850 9.0100 60.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.9000 4.9100 11.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 102.5475 9.1800 17.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.0100 9.3000 30.00 INE909H08063 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 11.00% 17-Sep-21 102.6500 10.5900 1.50 INE549F08491 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORPOR 9.79% 02-Jan-23 102.8000 9.0800 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.8490 9.1900 60.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 104.9300 9.2100 2.00 INE121A08MF5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 103.0000 11.9600 1.50 NSE === INE043D08CQ3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.65% 26-Feb-12 99.7642 10.3081 480.00 INE043D07401 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 27-Feb-12 99.8828 10.6679 190.00 INE001A07GK3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.80% 18-May-12 99.5843 10.6878 150.00 INE136E07IJ7 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 07-Jan-13 103.6100 1.4157 50.00 INE136E07IK5 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 07-Jan-13 105.2300 1.4056 50.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 16-Aug-14 99.7518 9.3749 161.00 INE752E07EW3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-14 99.7652 9.3987 30.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0000 - 150.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 99.7865 9.6196 600.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 97.7467 9.1720 50.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 16-Jan-17 100.3534 - 1300.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.5860 9.3594 200.00 INE115A07833 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 31-May-20 94.1401 9.6271 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.9998 9.2913 350.00 FIMMDA ====== INE043D08CQ3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.65% 26-Feb-12 99.7642 9.4022 480.00 INE043D07401 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 27-Feb-12 99.8828 10.1800 200.00 INE001A07FE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 09-Mar-12 114.0825 10.3400 46.00 INE001A07GK3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.80% 18-May-12 99.5843 10.3200 150.00 INE721A07AU8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 04-Jul-12 99.9492 10.0000 100.00 INE721A07994 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 26-Aug-12 100.5019 9.0337 10.00 INE915D07OU1 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. IND. 8.85% 17-Sep-12 99.2190 9.7893 20.00 INE493A07040 TATA COFFEE LIMITED 7.00% 29-Dec-12 97.2300 10.1930 0.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 11-Apr-13 99.7453 9.7100 50.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 97.8646 9.5882 120.00 INE895D08238 TATA SONS LIMITED 7.95% 19-Apr-13 97.9716 9.7100 50.00 INE115A07AS7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-13 100.4381 9.7500 9.00 INE660A07FL6 SUNDARAM FINANCE LTD 10.35% 20-Jun-13 100.4981 9.8500 150.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.8900 9.4267 3.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 99.7311 9.9000 50.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.5100 8.8555 6.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO 6.85% 22-Jan-14 98.6361 7.6027 84.60 INE721A08612 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 12.60% 26-Feb-14 104.9463 9.8393 80.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO 6.85% 20-Mar-14 98.6215 7.5500 100.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO 6.85% 20-Mar-14 98.5288 7.6010 21.50 INE089A08051 DR. REDDY'S LABORATORIES LTD 9.25% 24-Mar-14 97.7560 10.4263 0.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 98.7228 9.3400 50.00 INE881J07591 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.50% 27-Aug-14 99.7448 11.0391 27.00 INE121A07CO0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.90% 25-Sep-14 100.9788 10.3998 50.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.66% 18-Oct-14 100.3681 9.4500 150.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.66% 18-Oct-14 100.6617 9.1313 100.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.3725 9.4500 150.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 26-Nov-14 100.3297 9.6400 1.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.4500 9.4181 59.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.2236 0.0000 50.00 INE752E07EW3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-14 99.7652 9.4090 30.00 INE721A07CQ2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.35% 26-Dec-14 100.2410 10.2495 12.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.0000 9.7800 150.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0000 9.3900 150.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 99.9500 9.5541 521.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 99.9200 9.5670 162.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 100.0000 9.3751 300.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 100.0000 9.3700 200.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.0000 9.3677 123.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 97.7467 9.1750 50.00 INE722A07208 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 11.60% 25-Aug-16 100.0000 11.6180 0.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.8679 9.3700 50.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 16-Jan-17 100.3534 9.4409 1300.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 19-Jan-17 100.1787 9.5108 100.00 INE958G08930 RELIGARE FINVEST LIMITED 13.05% 22-Jun-17 100.2107 12.9700 200.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.9000 9.3000 125.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.5860 9.3679 113.00 INE028A09081 BANK OF BARODA RESET 30-Jan-19 96.5000 9.6100 3.00 INE155A08050 TATA MOTORS LIMITED 9.75% 24-May-20 93.5000 10.9600 2.00 INE115A07833 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 31-May-20 94.1401 9.6373 100.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 102.5475 9.1700 17.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 102.1300 9.2400 17.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.0930 9.2850 350.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.0100 9.3000 30.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.3000 9.2100 4.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.0000 9.2500 1.00 INE636F07159 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP. 10.20% 15-Dec-21 100.0300 10.4443 21.00 INE121H08016 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD. 10.30% 28-Dec-21 100.5500 10.1942 4.00 INE549F08491 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 9.79% 02-Jan-23 102.8000 9.2800 2.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 92.3800 10.8895 2.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 96.5000 10.1100 0.20 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.8490 8.9700 60.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 95.6000 9.5007 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.4000 10.9600 54.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE