Jan 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1583.00 NSE 1008.10 FIMMDA 7709.10 ============= TOTAL 10300.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07BU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 09-Feb-12 99.9437 10.5000 150.00 INE001A07FB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.35% 15-Feb-12 99.8341 10.4700 50.00 INE134E08990 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 22-Mar-12 99.8541 10.3700 50.00 INE121A07DR1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.40% 22-Feb-13 100.2659 10.0900 100.00 INE121A07DU5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.40% 19-Mar-13 100.2891 10.0600 100.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 11-Apr-13 99.7476 9.7100 200.00 INE043D07567 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.55% 12-Apr-13 99.7467 9.7100 200.00 INE895D08238 TATA SONS LIMITED 7.95% 19-Apr-13 97.9811 9.7100 200.00 INE909H07487 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.79% 22-Jul-13 87.0387 9.7900 42.00 INE721A07CC2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 17-Dec-13 83.5723 9.9700 150.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 100.5100 9.4400 50.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 99.9900 9.5500 10.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 98.5000 12.6500 3.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 19-Jan-17 100.1752 9.5100 250.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.2000 2.3100 14.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 104.8000 10.9700 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 104.7000 10.8800 1.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.90% 21-Nov-21 101.3000 9.6900 3.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.9000 10.7700 7.00 INE121A08MF5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 103.0000 11.9600 1.00 NSE === INE020B07EX9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.75% 17-Nov-12 98.3915 9.8126 100.00 INE043D07567 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.55% 12-Apr-13 99.7611 9.6809 50.00 INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.43% 23-Sep-13 99.6366 9.5940 250.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.6762 7.5798 84.60 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.5688 7.5716 21.50 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 16-Aug-14 99.7519 9.3748 152.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0000 - 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 99.7865 9.6196 100.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 97.7490 9.1720 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.8750 9.3112 50.00 FIMMDA ====== INE001A07GZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 05-Jul-12 105.4065 9.9389 16.00 INE020B07EX9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.75% 17-Nov-12 98.3915 9.7500 100.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 11-Apr-13 99.7476 9.6900 200.00 INE043D07567 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.55% 12-Apr-13 99.7467 9.6900 200.00 INE043D07567 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.55% 12-Apr-13 99.7611 9.7000 50.00 INE895D08238 TATA SONS LIMITED 7.95% 19-Apr-13 97.9811 9.6900 200.00 INE069A08020 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 7.90% 10-May-13 97.5268 9.9800 2.00 INE660A07HA5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 30-May-13 88.1160 9.9037 1.00 INE909H07487 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.79% 22-Jul-13 87.0387 9.7993 16.00 INE721A07CC2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 17-Dec-13 83.5723 9.9583 150.00 INE115A07BU1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.74% 17-Jan-14 100.0000 9.7172 1500.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.7292 7.5500 84.60 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.5688 7.5800 21.50 INE121A07DD1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.95% 23-Jun-14 101.1657 10.3000 100.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 100.4900 9.4000 100.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0000 9.3913 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0000 9.5339 110.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 99.9200 9.5600 15.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 100.0000 9.3738 100.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.0000 9.3668 401.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.0000 9.3600 50.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 97.7490 9.1750 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.0270 9.3445 400.00 INE360C07013 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-16 100.0400 10.7066 70.00 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-17 99.9615 9.6740 150.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 19-Jan-17 100.1752 9.5108 250.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 108.0000 9.2956 1.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.6607 9.3450 25.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.6318 9.3500 7.00 INE001A07EN2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 29-Dec-18 102.0000 9.4800 1.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 96.8500 9.2800 7.00 INE360C07047 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-19 100.0400 10.7133 200.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 100.0400 10.7138 130.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.2500 9.0572 0.60 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.8750 9.3200 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.7900 9.2500 22.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.2700 9.2090 1.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-22 100.1175 9.2200 100.00 INE733E07GY4 NTPC STRPP 9.00% 25-Jan-23 100.0000 8.9992 415.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-23 100.1280 9.2200 100.00 INE733E07GZ1 NTPC STRPP 9.00% 25-Jan-24 100.0000 8.9993 515.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-24 100.1292 9.2200 100.00 INE733E07HA2 NTPC STRPP 9.00% 25-Jan-25 100.0000 8.9993 515.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-25 100.1380 9.2200 100.00 INE733E07HB0 NTPC STRPP 9.00% 25-Jan-26 100.0000 8.9973 431.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-26 100.1460 9.2200 100.00 INE733E07HC8 NTPC STRPP 9.00% 25-Jan-27 100.0000 8.9992 301.40 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 106.1000 9.3425 100.00 ===============================================================================================