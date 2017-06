Jan 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 671.00 NSE 8762.00 FIMMDA 14980.20 ============= TOTAL 24413.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0800 9.5200 8.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.9700 9.3600 20.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.5424 9.6100 310.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.7500 9.3300 4.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.2000 10.8000 10.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 108.5300 0.0000 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 107.8400 0.0000 1.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.7400 9.3100 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.4511 9.9700 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.3200 9.2500 5.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 102.9400 9.4200 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.0100 9.2600 5.00 INE733E07GY4 NTPC STRPP - 9.00% 25-Jan-23 100.2145 8.9700 150.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.8000 10.8400 5.00 NSE === INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.4594 9.9877 250.00 INE053F09FM7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 07-Jan-13 99.3766 9.6547 200.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.1429 9.6482 400.00 INE115A07BR7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 12-Jun-13 99.9058 9.8264 50.00 INE043D07922 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE -- 12-Jul-13 100.0000 - 750.00 INE523E07590 L&T FINANCE 10.15% 16-Dec-13 100.3327 9.9160 100.00 INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.61% 22-Feb-14 100.2198 9.4599 100.00 INE261F09FW5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 07-Mar-14 99.8621 9.5540 190.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 100.0700 9.6507 250.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 99.9397 9.7147 150.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.0739 9.5686 2500.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0000 - 500.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 99.9066 9.5695 2050.00 INE261F09GL6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 19-Jul-16 100.3959 9.2461 100.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 97.3278 9.4733 150.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.4332 9.3893 200.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 98.9959 9.3267 250.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 100.1284 9.3129 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.1540 9.2663 122.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.8782 9.2690 350.00 FIMMDA ====== INE115A07718 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 21-Jul-12 98.9651 9.5726 10.00 INE910H08020 CAIRN INDIA LIMITED 8.40% 12-Oct-12 98.7268 10.0664 500.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.4594 9.9228 250.00 INE115A07817 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.99% 12-Mar-13 98.0747 9.8800 30.00 INE660A07EJ3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 30-Apr-13 88.8983 9.8773 80.00 INE721A07AI3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY RESET 14-May-13 99.1500 9.1600 2000.00 INE667F07857 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 0.00% 11-Jun-13 101.7301 9.7495 89.00 INE043D07922 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE -- 12-Jul-13 100.0000 9.4800 750.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.9300 9.3860 4.00 INE296A07351 BAJAJ FINANCE LTD 9.90% 05-Sep-13 100.0308 9.8000 140.00 INE556F09189 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.19% 28-Sep-13 99.7462 9.5200 70.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 98.2400 9.6000 50.00 INE523E07590 L&T FINANCE 10.15% 16-Dec-13 100.3327 9.9225 100.00 INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.61% 22-Feb-14 100.2198 5.7746 100.00 INE261F09FW5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 07-Mar-14 99.8621 10.0200 200.00 INE721A07BC4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.40% 27-Jul-14 100.4847 10.1859 110.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 99.9397 9.7200 150.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 100.6009 9.3518 50.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.0739 9.5700 1550.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.0728 9.5800 580.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.0000 9.7800 100.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0000 9.3800 500.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 99.9075 9.5797 519.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 99.9200 9.5646 316.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.0000 9.3655 19.00 INE134E08CQ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-15 98.2944 9.5387 150.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 98.3946 9.5383 50.00 INE001A07FQ2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.35% 19-Jul-15 96.1100 9.6857 200.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 99.8852 9.7241 100.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.3500 9.4600 10.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 100.0000 9.4730 2.00 INE261F09GL6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 19-Jul-16 100.3959 9.2584 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.9700 9.3600 40.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.5424 9.6000 310.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 100.0000 9.5000 2.00 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-17 100.0300 9.6600 5.00 INE043D07948 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.40% 21-Jan-17 99.9805 9.3893 20.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 24-Jan-17 100.0000 9.5472 50.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 99.9000 10.7403 110.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 100.3525 9.2483 150.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 107.5009 9.2700 12.00 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-18 99.9000 10.7414 90.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.4332 9.3900 355.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.6600 9.3520 34.00 INE549F08483 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 9.23% 02-Jan-19 100.7000 9.2500 4.00 INE084G09222 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.40% 06-Jan-20 96.4000 9.5300 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.3000 11.3100 3.50 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 98.9959 9.3300 250.00 INE296A08490 BAJAJ FINANCE LTD 9.83% 18-May-21 100.2403 9.7665 150.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.6200 9.3200 70.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.4508 9.9600 100.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.4511 9.9600 50.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 20-Jul-21 100.7900 9.3950 2.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 100.1284 9.3100 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.0400 9.2950 205.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.1540 9.2750 150.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 105.7857 9.2800 500.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.8782 9.2700 350.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 102.8572 9.4280 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.0100 9.2500 32.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION 9.90% 21-Nov-21 101.1000 9.9000 1.00 INE121H08016 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD. 10.30% 28-Dec-21 100.5000 10.1985 10.00 INE871D07MR6 INFRASTRUCTURE LEASING FINANCIAL 9.82% 24-Jan-22 99.9900 9.8202 200.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 101.5000 7.9902 490.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 101.5000 7.9901 151.70 INE733E07GY4 NTPC STRPP 9.00% 25-Jan-23 100.0000 8.9915 250.00 INE733E07GZ1 NTPC STRPP 9.00% 25-Jan-24 100.0000 8.9991 50.00 INE733E07HB0 NTPC STRPP 9.00% 25-Jan-26 100.0000 8.9970 84.00 INE733E07HB0 NTPC STRPP 9.00% 25-Jan-26 100.0000 8.9992 50.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-26 100.7815 9.1400 50.00 INE733E07HC8 NTPC STRPP 9.00% 25-Jan-27 100.0000 8.9988 153.00 INE733E07HC8 NTPC STRPP 9.00% 25-Jan-27 100.0000 8.9992 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.30% 25-Jan-27 101.2000 8.1600 10.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.5000 10.0200 4.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 105.9000 9.3640 300.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 103.1800 11.5700 1000.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.5000 10.9443 1.00