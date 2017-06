Feb 1 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1543.40 NSE 9360.00 FIMMDA 17950.60 ============= TOTAL 28854.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D074G4 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 0.00% 22-Feb-12 99.4265 10.9100 500.00 INE774D07FQ8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.30% 25-Jun-13 98.0414 9.7900 10.00 INE434A09065 ANDHRA BANK 7.25% 05-Apr-14 95.5000 9.6100 6.00 INE514E08AJ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 03-Nov-14 100.2319 9.4200 280.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 99.9900 9.5500 2.00 INE667A09086 SYNDICATE BANK 7.40% 20-Apr-15 94.1500 9.5700 4.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 100.0500 9.4600 1.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 98.6500 12.6000 3.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 55.5150 8.8800 1.80 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.8924 8.8400 300.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.3500 11.0100 4.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 91.4000 8.0900 1.10 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.2100 10.7000 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 106.0400 3.5800 3.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.7544 9.9100 300.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.3400 9.2600 20.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 99.4500 9.0300 1.00 INE871D07MR6 INFRASTRUCTURE LEASING FINANCIAL 9.82% 24-Jan-22 100.8054 9.6900 100.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 102.0000 9.6800 4.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.3000 9.2600 0.50 NSE === INE001A07FE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 09-Mar-12 114.3779 10.1897 350.00 INE134E08DF9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.89% 15-Sep-12 98.7453 9.8876 350.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.1634 9.6294 750.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 99.6871 9.6595 150.00 INE261F09FZ8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 15-Mar-14 99.8883 9.6856 400.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.66% 18-Oct-14 100.4796 9.3967 100.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.1447 - 150.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 99.9047 9.5693 50.00 INE261F09HC3 NABARD 9.43% 20-Jan-15 100.0000 - 3000.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 08-Mar-16 100.4084 9.5987 100.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.60% 07-Apr-16 99.9115 9.5935 650.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 13-Sep-16 99.9328 9.6271 60.00 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.25% 24-Nov-16 98.5973 9.5987 50.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.5410 9.5992 250.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.9266 9.2893 450.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 102.2406 9.2175 300.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 100.7771 9.2079 700.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.7465 9.1712 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.3567 9.1941 900.00 INE053A07174 INDIAN HOTELS 10.10% 18-Nov-21 102.0181 9.7491 400.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 101.8864 9.0987 50.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-29 102.4328 9.0487 50.00 FIMMDA ====== INE916D074G4 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 0.00% 22-Feb-12 99.4265 10.5265 500.00 INE043D08CQ3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.65% 26-Feb-12 99.7989 9.9005 100.00 INE001A07FE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 09-Mar-12 114.3779 9.8000 350.00 INE660A07ET2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.23% 27-Jul-12 99.0660 10.0780 5.00 INE001A07HC8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 10-Aug-12 100.0171 9.1185 250.00 INE134E08DF9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.89% 15-Sep-12 98.7453 9.7300 350.00 INE657K07098 RHC HOLDING PVT. LTD. 12.50% 29-Jan-13 100.0000 12.4657 150.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 107.0415 9.8763 500.00 INE721A07CB4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 19-Dec-13 83.5925 9.9897 1.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 99.6871 9.6600 150.00 INE261F09FZ8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 15-Mar-14 99.8883 9.6500 400.00 INE331M07013 RAJESH ESTATES AND NIRMAN LTD 18.00% 28-Jul-14 104.0000 - 14.00 INE881J07591 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.50% 27-Aug-14 99.7256 11.1088 350.00 INE976I07930 TATA CAPITAL LTD 10.14% 11-Sep-14 100.2599 9.9673 1.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.66% 18-Oct-14 100.4796 9.4000 200.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.1447 9.7200 150.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.0000 9.7800 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.1300 9.4789 106.00 INE261F09HC3 NABARD 9.43% 20-Jan-15 100.0000 9.4700 1500.00 INE261F09HC3 NABARD 9.43% 20-Jan-15 100.0000 9.4700 1500.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.0000 9.3647 412.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.0000 9.3643 250.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.9427 9.7100 250.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 98.6422 9.2563 150.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.4084 9.6000 100.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 99.9007 9.6030 100.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 99.9115 0.0000 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.7390 9.1500 290.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 99.9328 9.6394 60.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 99.9230 9.6423 40.00 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 24-Nov-16 98.5973 9.6000 100.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.7798 9.4097 170.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.5410 9.6383 400.00 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-17 99.4278 9.8139 174.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP -- 10-Jan-17 101.6180 9.3670 170.00 INE043D07948 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.40% 21-Jan-17 99.9593 9.3944 35.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 24-Jan-17 100.5854 9.3942 172.00 INE958G08930 RELIGARE FINVEST LIMITED 13.05% 22-Jun-17 100.0530 - 200.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 60.1670 8.9600 7.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 107.5200 9.3900 3.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.6800 9.3474 411.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 102.0279 9.2700 100.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.6963 8.8860 250.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.8924 8.8232 50.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-19 101.2086 9.0200 50.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 95.3317 9.7483 500.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.4724 11.2353 4.50 INE752E07JG5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-20 101.2892 9.0200 50.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.4500 9.0000 0.50 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 102.2406 9.2267 300.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.7544 9.9100 300.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.6100 9.9200 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 100.4057 9.2770 700.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.2071 9.2700 450.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.2470 9.2600 218.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.3246 9.2000 1603.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.3258 9.2000 350.00 INE053A07174 INDIAN HOTELS 10.10% 18-Nov-21 102.0181 9.7569 400.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-21 101.3743 9.0200 50.00 INE871D07MR6 INFRASTRUCTURE LEASING FINANCIAL 9.82% 24-Jan-22 100.8054 9.6887 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 101.7280 7.9500 150.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-22 100.0000 9.4400 50.00 INE733E07GY4 NTPC STRPP 9.00% 25-Jan-23 98.2960 9.2400 60.60 INE733E07GZ1 NTPC STRPP 9.00% 25-Jan-24 98.2101 9.2400 60.60 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 100.1660 10.1883 70.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 101.1000 10.0326 8.00 INE733E07HA2 NTPC STRPP 9.00% 25-Jan-25 98.1311 9.2400 60.60 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.7265 9.0250 64.40 INE733E07HB0 NTPC STRPP 9.00% 25-Jan-26 98.0513 9.2400 60.60 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 102.4622 9.0205 49.30 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.8777 9.2700 960.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 101.8000 8.9021 202.50 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 101.8864 9.0100 50.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-29 102.4328 9.0500 50.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.0000 9.9600 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 103.9094 11.4500 250.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.4300 10.6790 5.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> For Contributions Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com