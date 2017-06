Feb 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2330.60 NSE 6511.00 FIMMDA 14357.30 ============= TOTAL 23198.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07BB6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 19-Jul-13 100.2369 9.8800 50.00 INE043D07963 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.44% 23-Jan-14 100.0000 9.4400 1500.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.2000 9.4600 9.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 57.1700 8.4300 1.80 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.2500 11.1600 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.4000 8.9400 6.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.7540 9.9200 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 101.5500 7.9700 180.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 101.5900 9.7400 70.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.0993 9.1600 350.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.30% 25-Jan-27 103.0000 7.9500 61.80 NSE === INE043D08CY7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 05-Apr-12 99.3901 10.5642 50.00 INE115A07841 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.25% 10-Jun-12 98.9450 10.1578 500.00 INE134E08DC6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 15-Jul-12 98.5788 10.2634 250.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.4661 9.9813 60.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 107.1834 9.5927 500.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 99.7428 9.6261 50.00 INE261F09FW5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 07-Mar-14 99.8794 9.5463 1000.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 100.4831 9.3972 200.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.1927 9.6993 150.00 INE556F09288 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.50% 10-Jan-15 99.8626 9.5446 1000.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0025 9.5294 50.00 INE261F09HC3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.43% 20-Jan-15 100.0000 9.3285 400.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 16-Jan-17 100.5445 9.4734 1200.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Jan-17 100.2882 9.4858 600.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.9765 9.2793 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.5000 10.9418 1.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 102.0541 9.2474 150.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 99.8591 10.2429 50.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 103.0752 9.3840 200.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.3889 9.1891 50.00 FIMMDA ====== INE916D074G4 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 0.00% 22-Feb-12 99.4415 10.2500 500.00 INE001A07FE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 09-Mar-12 114.3779 9.7500 250.00 INE043D08CY7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 05-Apr-12 99.3901 10.2289 50.00 INE043D07476 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 18-May-12 108.6489 9.7919 1.00 INE115A07841 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.25% 10-Jun-12 98.9450 9.9000 500.00 INE134E08DC6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 15-Jul-12 98.5788 10.3086 250.00 INE752E07363 POWERGRID 8.63% 31-Jul-12 99.4305 9.4323 1.30 INE261F09DG3 NABARD 9.20% 16-Aug-12 99.6692 9.4461 1.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.4661 9.9400 60.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.6075 9.6048 1.00 INE115A07817 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.99% 12-Mar-13 98.0741 9.8727 1.00 INE296A07518 BAJAJ FINANCE 0.00% 03-Jun-13 101.9925 9.8239 1.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 107.1830 9.5929 1040.00 INE916D078Q4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 24-Jun-13 87.7906 9.8300 50.00 INE721A07BB6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 19-Jul-13 100.2369 10.0000 50.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.6509 9.5957 1.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 97.9462 9.5938 1.00 INE916D075M9 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.10% 20-Sep-13 100.1598 9.9035 1.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 101.8014 9.5959 1.00 INE756I07019 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 25-Nov-13 100.5098 9.5800 50.00 INE976I07AX5 TATA CAPITAL LTD 0.00% 25-Nov-13 102.4646 9.8500 1.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.9584 9.5950 1.00 INE774D07HK7 M&M FIN SERVICES 0.00% 04-Dec-13 84.1321 9.8500 1.00 INE012A07188 ACC LIMITED 11.30% 10-Dec-13 102.7059 9.5810 1.00 INE721A07CB4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 19-Dec-13 83.6929 10.0265 70.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 99.7428 0.0000 50.00 INE043D07963 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.44% 23-Jan-14 100.0000 9.3235 1500.00 INE261F09FW5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 07-Mar-14 99.8794 - 1000.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 98.2813 9.5986 1.00 INE752E07EK8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-14 99.6973 9.5989 2.50 INE895D08352 TATA SONS LTD 10.20% 27-May-14 100.6406 9.8250 1.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 29-Jun-14 100.0332 9.5723 2.00 INE721A07BC4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.40% 27-Jul-14 100.4776 10.1871 40.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 96.5983 9.5363 2.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 99.6337 9.5385 2.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.66% 18-Oct-14 100.4796 9.2658 460.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 100.4831 9.4000 200.00 INE916D077O1 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 0.00% 10-Nov-14 77.0982 9.8348 3.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 97.1953 9.5425 1.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.2280 9.7200 40.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.2500 9.7000 1.00 INE756I07035 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.00% 29-Dec-14 100.6061 9.7600 1.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.1927 9.7000 150.00 INE556F09288 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.50% 10-Jan-15 99.8626 9.5804 1000.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0496 9.4084 150.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0025 9.5396 103.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.2700 9.4224 22.00 INE261F09HC3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.43% 20-Jan-15 100.0000 9.4700 250.00 INE261F09HC3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.43% 20-Jan-15 100.0000 9.3300 150.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.0000 9.3643 84.00 INE752E07EL6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-15 99.7312 9.5491 2.50 INE516L07011 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.25% 27-Sep-15 107.2049 10.8837 215.00 INE752E07FU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-15 97.7391 9.5256 1.30 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.4284 9.6237 200.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 99.5115 9.6200 100.00 INE752E07DP9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.10% 12-Jun-16 102.4847 9.3416 1.30 INE115A07AZ2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 1.20% 29-Jul-16 100.0000 9.8660 100.00 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-17 100.0084 9.6600 100.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 16-Jan-17 100.5445 9.4093 1200.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 19-Jan-17 100.1000 9.5293 20.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Jan-17 100.2882 9.4524 600.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 102.2409 9.3014 1.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 60.3250 7.9200 0.90 INE721A08AS0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.45% 29-Jun-18 100.7500 11.2483 1.00 INE001A07EB7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.15% 06-Aug-18 108.6698 9.2824 1.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 109.5169 9.2809 2.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 55.8000 8.8319 100.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 96.9338 9.2558 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 55.1750 8.9500 2.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 97.4635 9.2476 1.00 INE557F09336 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 31-Mar-19 54.5500 8.8344 100.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 99.4800 10.3299 0.50 INE084G09222 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.40% 06-Jan-20 96.0000 9.3900 2.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 98.5549 9.1941 1.00 INE115A07AA5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.88% 13-Oct-20 97.5991 9.2719 2.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 97.4772 9.1917 1.00 INE134E08DL7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.99% 15-Jan-21 98.7381 9.1910 2.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.3133 9.3700 27.10 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 31-Mar-21 102.1500 10.6000 18.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 99.8136 9.1943 1.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 102.0541 9.2500 150.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 102.1700 9.2300 84.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.7540 9.9100 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 99.8591 10.2529 50.00 INE062A09106 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Oct-21 97.8071 9.1947 1.00 INE752E07HV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-21 97.6724 9.1924 1.30 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.3889 9.1965 150.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 103.0752 9.3850 100.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 103.0445 9.3900 100.00 INE121H08016 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD. 10.30% 28-Dec-21 100.4000 10.2186 1.00 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 100.9063 11.7200 18.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 101.5500 8.2000 480.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 102.1500 7.8897 100.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-22 100.1949 9.4100 100.00 INE752E07HW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-22 97.5322 9.1929 1.30 INE549F08491 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 9.79% 02-Jan-23 102.3600 9.3500 22.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 100.1830 10.1853 31.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 101.6100 9.9500 8.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.4579 9.2300 350.50 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.1630 9.1426 50.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 101.4837 9.2500 900.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 101.2528 9.2700 21.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 101.6245 9.2231 1.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.0000 7.9536 61.80 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 101.0500 8.1795 50.00 INE028A09149 BANK OF BARODA RESET 31-Dec-99 94.4607 9.6724 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.8500 10.8800 500.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.5000 10.7300 20.00 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India