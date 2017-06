Feb 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1678.20 NSE 7600.00 FIMMDA 13280.40 ============= TOTAL 22558.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07CR0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 19-Dec-13 100.1203 9.8400 750.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.3700 9.4100 1.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.3600 9.6700 1.00 INE721A07BX0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 12-Dec-16 100.0983 10.4600 150.00 INE261F09ET4 NABARD 0.00% 01-Oct-18 56.3550 9.0000 15.20 INE549F08483 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 9.23% 02-Jan-19 100.7000 9.0900 2.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.9392 8.8100 150.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 103.6300 10.9400 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.1200 0.0000 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.6921 9.9200 150.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 102.5500 7.8400 450.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 101.9000 9.7400 4.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 104.4000 9.2700 2.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 102.7500 7.9800 1.00 NSE === INE043D08CQ3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.65% 26-Feb-12 99.8325 10.4875 250.00 INE001A07GL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 15-Mar-12 99.9029 10.0621 500.00 INE020B07EJ8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.00% 02-Jun-12 98.9392 10.2181 250.00 INE242A07165 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.15% 10-Jun-12 98.9162 11.4487 250.00 INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 98.6249 10.0001 150.00 INE020B07EN0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.15% 05-Aug-12 98.5107 10.1496 250.00 INE043D07682 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.60% 07-Sep-12 99.6200 10.0889 450.00 INE115A07965 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 15-Sep-12 98.8400 10.0549 250.00 INE134E08AF5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 20-Sep-12 99.7565 9.9866 50.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 98.6622 9.9050 250.00 INE660A07EE4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.40% 19-Nov-12 98.5952 10.2228 100.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.1600 9.6563 250.00 INE557F09476 NATIONAL HOUSING BANK 7.04% 14-May-13 97.9171 8.7787 100.00 INE557F09492 NATIONAL HOUSING BANK 7.55% 12-Jul-13 97.2824 9.5906 100.00 INE514E08845 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.00% 28-Sep-13 98.7125 8.8079 50.00 INE115A07BU1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 17-Jan-14 100.1125 9.2221 1150.00 INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.61% 22-Feb-14 100.0633 9.5499 100.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 99.8700 9.6467 250.00 INE261F09GW3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 21-Nov-14 99.8300 9.6905 250.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.1892 9.6992 300.00 INE556F09288 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.50% 10-Jan-15 99.9002 9.5282 500.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.1213 9.3292 300.00 INE261F09HC3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.43% 20-Jan-15 100.0200 9.3184 250.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 24-Jan-17 100.0000 9.5450 500.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 102.3842 9.6140 50.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 102.1176 9.0186 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.5128 9.1689 650.00 FIMMDA ====== INE043D08CQ3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.65% 26-Feb-12 99.8325 10.0000 250.00 INE020B07EJ8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.00% 02-Jun-12 98.9392 9.8824 250.00 INE242A07165 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.15% 10-Jun-12 98.9162 10.0250 250.00 INE115A07718 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 21-Jul-12 98.9716 9.6074 10.00 INE752E07363 POWERGRID SR13G 8.63% 31-Jul-12 99.4305 9.6321 1.30 INE020B07EN0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.15% 05-Aug-12 98.5107 9.9024 250.00 INE261F09DG3 NABARD 9.20% 16-Aug-12 99.6692 9.6265 1.00 INE043D07682 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.60% 07-Sep-12 99.6200 9.8500 450.00 INE115A07965 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 15-Sep-12 98.8400 9.9000 250.00 INE134E08AF5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 20-Sep-12 99.7565 9.8230 50.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 98.6622 9.7799 250.00 INE660A07EE4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.40% 19-Nov-12 98.5952 10.1500 100.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.6075 9.6048 1.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.1600 9.6500 250.00 INE557F09476 NATIONAL HOUSING BANK 7.04% 14-May-13 97.9171 9.7092 100.00 INE557F09492 NATIONAL HOUSING BANK 7.55% 12-Jul-13 97.2824 9.6087 100.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.6132 9.3500 2.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 97.9462 9.5938 1.00 INE514E08845 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.00% 28-Sep-13 98.7125 9.8298 50.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 101.8014 9.5959 1.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.9584 9.5950 1.00 INE012A07188 ACC LIMITED 11.30% 10-Dec-13 102.7059 9.5810 1.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.0536 9.4220 120.00 LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.3700 9.4000 1.00 INE115A07BU1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 17-Jan-14 100.1125 9.6500 1150.00 INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.61% 22-Feb-14 100.0633 9.5633 100.00 INE752E07GE6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-14 98.7167 9.5890 1.30 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 98.2813 9.5986 1.00 INE752E07EK8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-14 99.6973 9.5989 2.50 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 99.8700 9.6500 250.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 99.9541 9.7132 8.00 INE008I07262 COX AND KINGS LTD 11.25% 06-Oct-14 100.0000 11.7276 200.00 INE261F09GW3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 21-Nov-14 99.8300 9.6500 250.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 97.1953 9.5425 1.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.3600 9.6600 1.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.0000 9.7800 200.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.1892 9.7000 150.00 INE556F09288 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.50% 10-Jan-15 99.9002 9.5291 500.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.1213 9.3392 300.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0500 9.5088 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 101.0000 9.1300 44.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.0000 9.3638 131.00 INE261F09HD1 NABARD 9.48% 30-Jan-15 100.0000 9.4781 693.00 INE020B07FF3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.45% 19-Feb-15 97.4213 9.4615 200.00 INE752E07EL6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-15 99.7312 9.5491 2.50 INE084A09084 BANK OF INDIA 7.50% 16-Apr-15 95.1600 9.2964 4.00 INE752E07FU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-15 97.7391 9.5256 1.30 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.1020 9.5500 50.00 INE752E07DP9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.10% 12-Jun-16 102.4847 9.3416 1.30 INE721A07BX0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 12-Dec-16 100.0983 9.4500 150.00 INE752E07EY9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-16 99.8775 9.3393 1.30 INE242A07231 IOC LTD. 9.28% 21-Dec-16 99.7825 9.2670 500.00 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-17 100.0801 9.6469 100.00 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-17 100.2400 9.6000 7.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 19-Jan-17 101.0500 9.2600 20.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 24-Jan-17 100.0000 9.5461 500.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 24-Jan-17 100.0000 9.5452 500.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 102.3842 9.6258 50.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 102.2409 9.3014 1.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 61.6500 8.5200 7.90 INE001A07EB7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 11.15% 06-Aug-18 108.6698 9.2824 1.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 109.5169 9.2809 2.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 102.0300 9.2700 14.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 55.8388 8.8319 100.00 INE053F09FR6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.45% 26-Dec-18 96.9338 9.2558 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 57.8750 8.2300 16.40 INE549F08483 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 9.23% 02-Jan-19 100.7000 9.2500 2.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.9392 8.8367 150.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 97.4635 9.2476 1.00 INE557F09336 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 31-Mar-19 54.5880 8.8344 100.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 99.5300 10.3196 1.00 INE134E08CU0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-20 98.5549 9.1941 1.00 INE115A07AA5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.88% 13-Oct-20 97.5991 9.2719 2.00 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 97.4772 9.1917 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.2118 11.2828 11.50 INE134E08DL7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.99% 15-Jan-21 98.7381 9.1910 2.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.4000 9.4099 0.50 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 99.8136 9.1943 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.6921 9.9273 250.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.6400 9.2000 11.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.0200 9.1350 1.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 102.1176 9.0272 50.00 INE062A09106 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Oct-21 97.8071 9.1947 1.00 INE752E07HV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-21 97.6724 9.1924 1.30 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.3198 9.2000 1700.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.4500 9.1800 25.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION 9.90% 21-Nov-21 100.8000 9.9600 100.00 INE121H08016 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD. 10.30% 28-Dec-21 100.3800 10.2227 40.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.5500 7.8292 550.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 101.5472 7.9759 125.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-22 100.0000 9.4400 150.00 INE752E07HW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-22 97.5322 9.1929 1.30 INE787H09053 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.10% 08-Apr-24 92.0817 9.1942 1.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 99.6221 9.1936 1.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 101.1700 9.2800 43.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 104.4752 9.2569 150.00 INE028A09149 BANK OF BARODA - 31-Dec-99 94.4607 9.6724 1.00 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, - 31-Dec-99 98.9100 10.5326 2.00