Feb 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1590.80 NSE 9960.00 FIMMDA 17004.00 ============= TOTAL 28554.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE522D07297 MANAPPURAM FINANCE LTD 0.00% 12-Oct-12 103.8900 0.0000 200.00 INE342E08098 MSEB SR-5B OP-3 13.50% 30-Dec-12 100.0500 13.3400 0.60 INE261F09ET4 NABARD 0.00% 01-Oct-18 57.2350 8.7500 15.20 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 104.7000 11.2100 19.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 104.7500 10.8800 1.00 INE528G08204 YES BANK LTD 10.20% 28-Oct-21 100.0000 10.1800 500.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.9000 7.7900 400.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 102.5300 7.8300 450.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 101.9300 9.7400 5.00 NSE === INE115A07841 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.25% 10-Jun-12 98.8212 10.6414 900.00 INE242A07165 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.15% 10-Jun-12 98.9239 11.4594 300.00 INE001A07GS6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.95% 18-Jun-12 99.6098 10.6668 1000.00 INE115A07874 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.25% 29-Jun-12 98.6726 10.5919 250.00 INE001A07HB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.66% 20-Jul-12 99.5569 10.4303 400.00 INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 98.5196 10.2654 250.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 98.6812 9.8740 350.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 19-Nov-12 99.8612 9.9782 750.00 INE115A07BU1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 17-Jan-14 100.1088 9.2201 1500.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.1156 9.5484 200.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.1780 9.7032 50.00 INE556F09288 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.50% 10-Jan-15 99.9070 9.5251 60.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0241 9.5193 100.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 100.0276 9.3493 1500.00 INE261F09HC3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.43% 20-Jan-15 100.0000 9.3259 600.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 95.2921 9.3895 500.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 14-Jun-16 107.6944 9.5700 250.00 INE242A07231 IOC LTD. 9.28% 21-Dec-16 99.7915 9.2614 500.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-16 100.0294 9.2201 50.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-17 100.0473 9.2201 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.9959 9.2742 50.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-18 100.0636 9.2201 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 100.7766 9.2079 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.6192 9.1913 150.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.3829 9.1890 100.00 FIMMDA ====== INE151A08307 TATA COMMUNICATIONS LIMITED 7.74% 25-Mar-12 99.6601 10.1023 1.00 INE916D071A3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 29-May-12 99.2254 10.6942 500.00 INE115A07841 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.25% 10-Jun-12 98.8212 10.6827 900.00 INE242A07165 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.15% 10-Jun-12 98.9239 10.0256 150.00 INE242A07165 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.15% 10-Jun-12 98.9162 10.0250 150.00 INE001A07GS6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.95% 18-Jun-12 99.6098 10.6418 1000.00 INE916D07Z96 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 18-Jun-12 99.0880 10.6418 450.00 INE916D070A5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 22-Jun-12 99.0655 10.6573 400.00 INE115A07874 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.25% 29-Jun-12 98.6726 10.6251 250.00 INE115A07718 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 21-Jul-12 98.9916 9.5997 20.00 INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 98.5196 10.3184 250.00 INE134E08AF5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 20-Sep-12 99.7867 9.7732 50.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 98.6812 9.7499 350.00 INE522D07297 MANAPPURAM FINANCE LTD 0.00% 12-Oct-12 103.8900 13.5000 200.00 INE115A07734 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.76% 06-Nov-12 98.6157 7.7600 9.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 19-Nov-12 99.8612 9.8488 750.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.1639 9.6600 50.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 97.2106 10.9878 0.10 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 21-Jun-13 106.3477 9.7146 15.00 INE916D078Q4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED (FORM 0.00% 24-Jun-13 87.8698 9.8400 2.00 INE296A08581 BAJAJ FINANCE LIMITED (FORMERLY BA###### 28-Jun-13 100.0000 9.8676 900.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.2700 9.4500 3.00 INE115A07BU1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 17-Jan-14 100.1088 9.6500 1500.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 11-Mar-14 100.3332 9.6936 30.00 INE089A08051 DR. REDDY'S LABORATORIES LTD 9.25% 24-Mar-14 97.8447 10.4000 0.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.2476 9.7100 147.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.1156 9.5500 200.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.1780 9.7041 50.00 INE556F09288 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.50% 10-Jan-15 99.9070 9.5400 60.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0241 9.5200 249.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0000 9.5294 12.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 100.0276 9.3594 1500.00 INE261F09HC3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.43% 20-Jan-15 100.0000 9.4700 500.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.0000 9.3500 150.00 INE261F09HD1 NABARD 9.48% 30-Jan-15 100.0000 9.4768 74.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 97.8342 9.1500 500.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 95.1200 9.4544 500.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 95.2921 9.4000 500.00 INE242A07231 IOC LTD. 9.28% 21-Dec-16 99.7915 9.2630 500.00 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-17 100.2400 9.6000 218.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.9959 9.2750 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 102.0694 9.2678 7.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 55.8438 8.8305 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 55.8000 8.8136 102.90 INE557F09336 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 31-Mar-19 54.5930 8.8330 100.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 101.1129 10.2718 0.10 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 110.1500 3.4300 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 47.1726 8.8472 102.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 100.7766 9.2165 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.6192 9.2000 200.00 INE077A09047 DENA BANK RESET 30-Sep-21 99.8800 9.2000 3.00 INE528G08204 YES BANK LTD 10.20% 28-Oct-21 100.0000 10.2000 460.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.3187 9.2000 500.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.4500 9.1800 54.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.90% 21-Nov-21 100.5350 10.0200 70.00 INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-21 101.1000 9.7800 19.00 INE121H08016 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD. 10.30% 28-Dec-21 100.3800 10.2227 10.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.5500 8.2000 300.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.9000 7.7775 300.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 102.2500 7.8753 378.50 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 101.8000 9.9168 43.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 100.9600 10.0550 35.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.6571 9.0000 40.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.0500 9.1000 0.40 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 101.2515 9.2700 250.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 104.4952 9.2475 171.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.1000 7.9312 60.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-29 102.7852 9.0100 100.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 106.5000 9.2991 300.00 INE121A08MD0 CHOLAMANADALAM 12.50% 31-DEC-99 100.0000 12.8800 8.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India