Feb 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4082.10 NSE 4969.00 FIMMDA 13159.00 ============= TOTAL 22210.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A08581 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.78% 28-Jun-13 100.0150 9.6800 900.00 INE557F08EE9 NATIONAL HOUSING BANK 9.65% 06-Feb-15 100.0000 9.6500 2500.00 INE752E07116 POWERGRID SR-10 10.90% 21-Jun-15 100.7600 10.5700 1.60 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.6440 8.8700 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.5000 9.6700 20.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 108.4200 10.5100 1.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 29-Jun-21 103.0000 11.9200 0.50 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.6915 9.9300 50.00 INE909H08063 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 11.00% 17-Sep-21 101.5000 10.7200 0.50 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 11.90% 11-Jan-22 103.3700 11.3100 1.50 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-22 100.1263 9.4300 170.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 102.4000 7.8100 150.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 101.5000 9.8600 29.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 104.7500 7.7600 150.00 INE121A08MD0 CHOLAMANADALAM 12.50% 31-Dec-99 101.9500 12.3100 8.00 NSE === INE175K07133 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PVT L RESET 24-Feb-12 111.5990 30.7165 28.00 INE001A07GQ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.95% 11-May-12 99.7136 10.7257 350.00 INE029A07042 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.73% 09-Oct-12 98.5424 10.1203 340.00 INE514E08464 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 13-Dec-12 99.5792 9.6881 100.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 99.5886 9.6730 100.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.2000 9.6192 450.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LI 7.70% 12-Apr-13 97.7654 9.7289 200.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.5607 9.6294 100.00 INE261F09FH6 NABARD 7.80% 16-Aug-13 98.7407 8.6446 200.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 99.6782 9.6475 100.00 INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 28-Jan-14 100.0115 9.7299 50.00 INE261F09GM4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.42% 18-Jul-14 99.5952 9.5504 500.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 16-Aug-14 99.7028 9.7241 100.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.1868 9.6991 50.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 100.0266 9.3493 300.00 INE261F09HC3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.43% 20-Jan-15 99.9493 9.3461 100.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 14-Jun-16 107.7214 9.5700 450.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.8687 9.2991 600.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.5000 10.9411 1.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 102.1155 9.2374 150.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 100.6527 9.2279 200.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.6192 9.1913 300.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.3175 9.1990 100.00 INE752E07IV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-25 102.1379 9.0485 50.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 101.3252 9.2683 50.00 FIMMDA ====== INE001A07GQ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.95% 11-May-12 99.7136 10.7004 400.00 INE916D07Y48 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.14% 05-Jun-12 99.1892 10.6913 250.00 INE001A07GZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 05-Jul-12 105.7001 9.9589 100.00 INE029A07042 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.73% 09-Oct-12 98.6611 9.9500 170.00 INE029A07042 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.73% 09-Oct-12 98.5424 10.1571 170.00 INE514E08464 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 13-Dec-12 99.5792 9.6500 50.00 INE514E08464 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 13-Dec-12 99.5799 9.6500 50.00 INE001A07DF0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.32% 17-Dec-12 99.4560 9.8500 100.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 99.5894 9.6500 50.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 99.5886 9.6500 50.00 INE001A07DL8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.08% 18-Jan-13 99.2685 9.8500 100.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.2071 9.6100 250.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.2000 9.6217 200.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LI 7.70% 12-Apr-13 97.7654 9.7500 200.00 INE895D08238 TATA SONS LIMITED 7.95% 19-Apr-13 98.0383 9.7100 4.00 INE916D078Q4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED (FORM 0.00% 24-Jun-13 87.8924 9.8400 1.00 INE296A08581 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.78% 28-Jun-13 100.0150 6.6693 900.00 INE511C07185 MAGMA FINCORP LIMITED 10.75 31JL13 10.75% 31-Jul-13 99.9951 10.8400 15.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.5607 9.6500 50.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.4254 9.7500 50.00 INE261F09FH6 NABARD 7.80% 16-Aug-13 98.7493 9.9500 100.00 INE261F09FH6 NABARD 7.80% 16-Aug-13 98.7407 9.9772 100.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 99.6782 9.6633 50.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 99.7002 9.6500 50.00 INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 28-Jan-14 100.0115 9.7300 50.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 98.5838 9.4350 5.00 INE261F09GM4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.42% 18-Jul-14 99.5952 10.0800 500.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 16-Aug-14 99.8892 9.6500 120.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.3600 9.4483 10.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.1780 9.7137 150.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.1868 0.0000 50.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0241 9.5291 101.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 100.0266 9.3593 200.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 100.0276 9.3594 100.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 100.0000 9.6843 5.00 INE557F08EE9 NATIONAL HOUSING BANK 9.65% 06-Feb-15 100.0000 9.6439 2500.00 INE516L07011 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.25% 27-Sep-15 107.2738 10.8891 767.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 97.6199 9.2086 150.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-15 100.0318 9.2200 50.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 14-Jun-16 107.7214 9.5700 400.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-16 100.3221 9.2200 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.4267 9.2300 50.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.7500 9.5753 50.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-17 100.4013 9.2200 50.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-18 100.4745 9.2200 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.8687 9.3000 642.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.9400 9.2859 500.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 55.3325 8.9500 1.20 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.6440 9.0622 100.00 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 99.0133 9.8696 435.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.4500 9.0000 0.10 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 102.1155 9.2400 200.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.6915 9.9200 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 100.6527 9.2300 200.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.7520 9.1800 450.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 99.9500 8.9680 4.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.3175 9.2000 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.3829 9.1900 50.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.90% 21-Nov-21 100.5350 10.0200 25.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.6000 7.8210 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 101.0000 8.0590 50.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-22 100.1263 9.4200 170.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 102.7500 7.7998 184.80 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 101.0800 8.0455 156.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-23 101.1851 9.0700 50.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 101.1000 10.0318 20.00 INE752E07IV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-25 102.1379 9.0500 50.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 101.3253 9.2700 50.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 101.3252 9.2700 50.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 101.2715 9.2700 100.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 104.7500 7.7451 200.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 104.0000 8.3000 207.50 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.2500 10.5422 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.5000 10.9433 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India