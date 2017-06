Feb 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 12405.40 NSE 7395.00 FIMMDA 22423.10 ============= TOTAL 42223.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE005A088K1 ICICI NMDQ102 11.65% 02-May-13 100.8600 10.7700 2.00 INE774D07FQ8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.30% 25-Jun-13 98.1277 9.7400 10.00 INE849D08TJ2 ICICI SECURITIES PRIMARY DEALERSHI 10.00% 19-Jul-13 100.1350 9.8100 50.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 06-Feb-14 100.2000 15.8000 10726.0 INE556F09221 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.40% 10-Aug-14 99.5241 9.5700 200.00 INE556F09338 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 02-Jul-15 100.0000 9.6000 900.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.8500 9.5300 50.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 02-Jun-17 100.5332 0.0000 100.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.2500 11.3100 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.7000 10.7500 1.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.4940 9.2200 16.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.90% 21-Nov-21 101.0000 9.7300 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.6700 7.8000 100.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 100.9500 9.8300 6.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 104.0000 7.8400 142.40 NSE === INE175K07133 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PVT L RESET 24-Feb-12 111.6290 32.1107 5.00 INE001A07FP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 13-Jul-12 110.3215 10.5768 250.00 INE001A07HB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.66% 20-Jul-12 99.4932 10.5913 1100.00 INE514E08464 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 13-Dec-12 99.5792 9.6881 100.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 99.5886 9.6730 100.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.1739 9.6496 50.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 99.6997 9.6245 100.00 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 07-Jul-13 99.9402 9.7875 50.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 97.6980 9.9940 50.00 INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 28-Jan-14 100.0104 9.7298 200.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 16-Aug-14 99.7462 9.7041 1000.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.66% 18-Oct-14 100.4730 9.3965 400.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.40% 08-Dec-14 96.9541 9.6483 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0703 9.4992 450.00 INE261F09HC3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.43% 20-Jan-15 100.0150 9.3194 900.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 97.8462 9.1434 500.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.84% 21-Oct-15 98.6643 9.2476 200.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 14-Jun-16 107.7427 9.5650 550.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.2563 9.2685 250.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FIN 9.75% 30-Nov-16 100.0773 9.6986 200.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 24-Jan-17 100.4804 9.4765 500.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.8189 9.3092 40.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.3164 9.1990 250.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 11-Nov-21 103.0365 9.3889 50.00 FIMMDA ====== INE001A07FP4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 13-Jul-12 110.3215 10.6073 250.00 INE001A07HB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.66% 20-Jul-12 99.4932 10.5967 1100.00 INE115A07718 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 21-Jul-12 99.0072 9.5889 30.00 INE115A07BM8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.96% 23-Nov-12 100.2955 9.3338 1350.00 INE069A08012 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.40% 23-Nov-12 98.2539 10.5800 500.00 INE514E08464 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 13-Dec-12 99.5792 9.6500 100.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 99.5886 9.6500 100.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 11-Jan-13 99.2389 10.2878 50.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.1739 9.6519 50.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 99.6997 9.6500 100.00 INE069A08020 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 7.90% 10-May-13 97.5974 9.9700 2.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 10-Jun-13 107.2045 9.7000 50.00 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 07-Jul-13 99.9402 9.8000 50.00 INE849D08TJ2 ICICI SECURITIES PRIMARY DEALERSHI 10.00% 19-Jul-13 100.1350 9.8000 50.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 30-Aug-13 110.4390 9.0000 10.00 INE774D07GM5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 26-Sep-13 84.3253 11.0055 200.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 97.6980 10.0000 50.00 INE660A07GW1 SUNDARAM FINANCE LTD 10.25% 21-Nov-13 98.7136 11.0103 500.00 INE756I07019 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 25-Nov-13 100.4843 9.8800 17.00 INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 28-Jan-14 100.0104 9.7300 200.00 INE670K07018 LODHA DEVELOPERS LTD 16.00% 06-Feb-14 100.3500 16.0847 9471.00 INE895D08345 TATA SONS LTD 10.25% 13-May-14 100.8701 9.7514 150.00 INE556F09221 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.40% 10-Aug-14 99.5241 9.9070 200.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 16-Aug-14 99.7462 9.7164 1000.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.66% 18-Oct-14 100.4730 9.4000 400.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.40% 08-Dec-14 96.9541 9.6588 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0703 9.5000 460.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0500 9.5087 2.00 INE261F09HC3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.43% 20-Jan-15 100.0150 9.3146 1800.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 100.0000 9.6843 5.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 97.8462 9.1467 500.00 INE516L07011 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.25% 27-Sep-15 107.2910 10.8800 13.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.84% 21-Oct-15 98.6643 9.2500 200.00 INE556F09338 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 07-Feb-15 100.0000 9.5735 900.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 99.9500 9.4900 2.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 14-Jun-16 107.8339 9.5500 50.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 100.2423 9.6369 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.2563 9.2800 250.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FIN 9.75% 30-Nov-16 100.0773 9.7069 200.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.70% 07-Dec-16 100.5533 9.5247 200.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 24-Jan-17 100.4804 9.4202 500.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR -- 06-Feb-17 100.5332 9.6000 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.9900 9.2831 1.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 55.4850 8.9100 8.10 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.0000 11.3314 2.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.4940 9.2200 16.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.3164 9.2000 150.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 11-Nov-21 103.0365 9.3900 50.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.90% 21-Nov-21 100.5400 10.0200 60.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.90% 21-Nov-21 100.5400 10.0200 3.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.6700 7.8100 100.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-22 100.0000 9.4400 300.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 102.0240 9.6800 5.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 102.7500 11.2508 5.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 91.7500 10.7500 10.00 INE008A08T46 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.40% 25-Mar-26 101.4229 9.1500 100.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 101.0888 9.3000 150.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 102.8625 7.9579 150.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.8500 10.8800 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE