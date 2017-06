Feb 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1142.30 NSE 8195.00 FIMMDA 15983.30 ============= TOTAL 25320.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07FQ8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.30% 25-Jun-13 98.1348 9.7400 40.00 INE976I07831 TATA CAPITAL LTD 0.00% 26-Jul-13 87.3282 9.7800 50.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LTD 12.50% 31-Aug-16 99.9000 12.4800 35.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 100.5885 0.0000 100.00 INE261F09HE9 NABARD DBSR XII 9.18% 07-Feb-17 100.0000 9.1800 250.00 INE261F09DL3 NABARD 0.00% 01-Aug-17 62.7750 8.4700 2.30 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.5935 8.8800 250.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.4000 9.3800 13.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 108.7400 10.4800 1.00 INE121H08016 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD. 10.30% 28-Dec-21 100.5000 10.2100 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.0000 7.8600 300.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 101.3000 9.7800 1.00 NSE === INE660A07ED6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.40% 13-Nov-12 98.5354 10.3973 250.00 INE002A07684 RIL 6.45% 20-Dec-12 97.4706 9.6125 400.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.2315 9.6056 190.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 99.7315 9.5974 500.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 97.7420 9.7829 200.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 107.3471 9.6949 50.00 INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.72% 05-Nov-13 100.0490 9.6468 400.00 INE261F09GI2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 23-Jun-14 99.9023 9.6344 600.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0172 9.5191 50.00 INE866I07305 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 11.50% 30-Jan-15 100.3000 - 225.00 INE557F08EE9 NATIONAL HOUSING BANK 9.65% 06-Feb-15 100.0300 - 3300.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 97.5040 9.2474 150.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.4244 9.2882 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.1828 9.2885 300.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 59.9000 7.7405 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 55.1964 8.9999 30.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.5935 9.0710 250.00 INE557F09336 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 31-Mar-19 54.6545 8.8299 100.00 INE883A07166 MRF LTD 10.09% 27-May-20 103.4344 9.4465 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.5549 9.2012 350.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.3118 9.1989 450.00 INE733E07GY4 NTPC STRPP 9.00% 25-Jan-23 100.2049 8.9597 100.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 101.3251 9.2682 100.00 FIMMDA ====== INE134E08AF5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 20-Sep-12 99.7408 10.0332 119.00 INE660A07ED6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.40% 13-Nov-12 98.5354 10.3600 250.00 INE002A07684 RIL 6.45% 20-Dec-12 97.4706 9.5800 400.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.2315 0.0000 190.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 99.7164 9.6306 500.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 97.7420 9.8042 200.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 107.3471 9.6950 50.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 107.4488 9.5543 30.00 INE721A07AT0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.55% 04-Jul-13 100.5091 10.0147 10.00 INE894F07113 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 05-Jul-13 112.3695 10.6680 220.00 INE296A07310 BAJAJ FINANCE LTD 10.20% 05-Jul-13 100.4428 9.7464 20.00 INE849D08TJ2 ICICI SECURITIES PRIMARY 10.00% 19-Jul-13 100.2372 9.6995 30.00 INE976I07831 TATA CAPITAL LTD 0.00% 26-Jul-13 87.3282 9.8000 50.00 INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.72% 05-Nov-13 100.0490 9.6500 400.00 INE895D08345 TATA SONS LTD 10.25% 13-May-14 100.8693 9.7514 140.00 INE261F09GI2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 23-Jun-14 99.9023 9.6400 600.00 INE881J07591 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.50% 27-Aug-14 99.8081 10.9911 108.00 INE721A07BM3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY RESET 24-Nov-14 100.5556 3.9726 29.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.2300 9.4794 10.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.1300 8.4740 53.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 100.0000 9.6800 1.00 INE261F09HD1 NABARD 9.48% 30-Jan-15 100.0000 9.4750 124.00 INE557F08EE9 NATIONAL HOUSING BANK 9.65% 06-Feb-15 100.0000 9.6344 4800.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.1800 9.5300 39.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.4244 9.3000 50.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LTD 12.50% 31-Aug-16 99.9000 12.5200 35.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.1828 9.3000 300.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 100.0000 - 30.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FIN 9.75% 30-Nov-16 100.0758 9.7069 100.00 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-17 100.0800 9.6400 21.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 19-Jan-17 100.1000 9.5200 8.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 100.5885 9.6100 100.00 INE261F09HE9 NABARD DBSR XII 9.18% 07-Feb-17 100.0000 9.1791 1400.00 INE881J08144 SREI EQUIPMENT FINANCE PVT. LTD. 12.60% 30-Jul-17 98.4657 110.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 99.9600 10.7235 110.00 INE721A08AS0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.45% 29-Jun-18 100.7500 11.2479 1.00 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-18 99.9600 10.7264 90.00 INE871D07MO3 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-18 100.7600 9.8000 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.9118 9.2977 16.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 102.0000 9.2700 5.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 55.9000 8.8292 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 55.9030 8.8101 100.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.5935 9.0722 500.00 INE557F09336 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 31-Mar-19 54.6545 8.8300 100.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 97.0000 8.9435 3.00 INE883A07166 MRF LTD 10.09% 27-May-20 103.4344 9.4500 50.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 100.8500 9.0948 2.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 47.2590 8.8446 102.00 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 31-Mar-21 100.4687 10.8981 150.00 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 31-Mar-21 100.4450 10.9000 150.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 102.1770 9.2300 10.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.4311 9.2300 500.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.5549 9.2100 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.2700 9.2069 830.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.3118 9.2100 457.00 INE121H08016 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD. 10.30% 28-Dec-21 100.4500 10.2084 136.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 101.0300 8.0541 330.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 102.7500 7.7983 39.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 0.00% 07-Feb-22 100.0000 8.9995 200.00 INE733E07GY4 NTPC STRPP 9.00% 25-Jan-23 100.2049 8.9675 100.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 100.5000 9.8912 2.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.0000 11.0863 1.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 102.6214 9.2091 44.20 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.6356 9.2050 27.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 101.4000 9.2600 250.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 101.3251 9.2700 100.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 104.5100 9.2454 150.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.30% 25-Jan-27 101.2633 8.1547 100.10 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.30% 25-Jan-27 101.0500 8.1787 100.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.0000 10.0800 1.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 106.5652 9.2919 450.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE