Feb 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1940.70 NSE 8465.00 FIMMDA 13856.90 ============= TOTAL 24262.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE660A07GR1 SUNDARAM FINANCE LTD 0.00% 24-Jun-13 88.1240 9.7100 329.00 INE774D07GE2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.00% 08-Aug-13 100.0687 9.8600 100.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 12.10% 25-Aug-16 101.6000 11.5800 1.00 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-17 99.9597 9.6800 200.00 INE261F09HE9 NABARD DBSR XII 9.18% 07-Feb-17 99.8747 9.2100 350.00 INE261F09DL3 NABARD 0.00% 01-Aug-17 64.2857 8.4200 0.70 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 55.9080 8.8100 200.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.3000 11.3000 1.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 47.2640 8.8500 102.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.5000 10.7400 12.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.6899 9.9300 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.9000 7.7600 590.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 100.0200 9.9100 5.00 NSE === INE043D08CR1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 12-Mar-12 99.2802 10.2586 350.00 INE001A07GL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 15-Mar-12 99.9170 10.0595 1000.00 INE020B08542 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.70% 08-Jun-12 99.6677 10.4656 500.00 INE002A07684 RIL 6.45% 20-Dec-12 97.4906 9.5864 400.00 INE557F09393 NATIONAL HOUSING BANK 6.75% 21-Dec-12 97.6789 9.6354 150.00 INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.72% 05-Nov-13 100.0771 9.6267 400.00 INE976I07BX3 TATA CAPITAL LIMITED - 30-Dec-13 100.1424 9.3112 750.00 INE261F09FY1 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 14-Mar-14 99.8983 9.6872 1715.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.1069 9.7289 50.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0162 9.5191 200.00 INE557F08EE9 NATIONAL HOUSING BANK 9.65% 06-Feb-15 100.0000 9.6418 1750.00 INE556F09262 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.38% 06-Sep-16 100.0021 9.3485 200.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 101.0296 9.3388 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 100.5290 9.2478 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.6170 9.1912 400.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.3749 9.1889 300.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-22 100.0885 9.4248 100.00 INE733E07GZ1 NTPC STRPP 9.00% 25-Jan-24 100.6472 8.8998 50.00 FIMMDA ====== INE043D08CR1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 12-Mar-12 99.2802 - 350.00 INE001A07GL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 15-Mar-12 99.9170 9.7649 1000.00 INE002A07684 RIL 6.45% 20-Dec-12 97.4906 9.5503 400.00 INE557F09393 NATIONAL HOUSING BANK 6.75% 21-Dec-12 97.6789 9.5738 150.00 INE523E07624 L&T FINANCE 10.00% 24-Jun-13 100.4711 9.6500 1.00 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 07-Jul-13 99.9142 9.8214 1.00 INE909H07487 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.79% 22-Jul-13 87.4177 9.8000 42.00 INE774D07GE2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.00% 08-Aug-13 100.0687 9.8500 100.00 INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.72% 05-Nov-13 100.0771 9.6300 400.00 INE976I07BX3 TATA CAPITAL LIMITED - 30-Dec-13 100.1424 9.7500 750.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.1900 9.5500 10.00 INE261F09FY1 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 14-Mar-14 99.8983 10.1914 1715.00 INE691I07117 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-14 98.1689 9.8545 250.00 INE031A09CD0 HUDCO 10.00% 28-Jun-14 100.9800 9.4700 1.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.1000 9.8000 2.00 INE556F09262 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.38% 26-Dec-14 100.0021 9.3500 200.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.1069 9.7300 50.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0162 9.5023 312.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0900 9.4996 12.00 INE557F08EE9 NATIONAL HOUSING BANK 9.65% 06-Feb-15 100.0000 9.6000 750.00 INE557F08EE9 NATIONAL HOUSING BANK 9.65% 06-Feb-15 100.0000 9.6419 500.00 INE557F08EE9 NATIONAL HOUSING BANK 9.65% 06-Feb-15 100.0100 9.6233 250.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.0000 9.6472 250.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.1400 9.5500 46.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.68% 09-Feb-15 100.0000 9.6700 300.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 95.7235 9.0295 224.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-15 99.9318 9.2500 100.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-15 99.9624 9.2467 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.0384 9.3400 793.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FIN 9.75% 30-Nov-16 100.0827 0.0000 400.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 101.0296 9.3501 50.00 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-17 99.9700 9.6673 404.00 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-17 100.0500 9.6458 20.00 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 99.5000 10.1385 3.00 INE261F09HE9 NABARD DBSR XII 9.18% 07-Feb-17 99.8747 9.2101 300.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.7615 9.3277 10.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 55.9080 8.8087 100.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.6000 8.8752 5.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 98.0000 10.0141 3.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 101.1000 10.5196 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.0000 11.3002 1.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 47.2640 8.8433 102.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 99.4397 9.4592 22.50 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 102.2800 9.2134 19.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.6899 9.9200 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 100.5290 9.2500 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.5546 9.2100 600.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.3749 9.1900 550.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.2500 9.2100 14.00 INE115A07BL0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 11-Nov-21 103.0800 9.3850 5.00 INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-21 100.9800 9.8000 18.00 INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-21 101.0800 9.7850 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.0472 7.7571 540.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.6000 7.8202 76.40 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-22 100.0885 9.4335 100.00 INE733E07GY4 NTPC STRPP 9.00% 25-Jan-23 100.4742 8.9200 50.00 INE733E07GZ1 NTPC STRPP 9.00% 25-Jan-24 100.6472 8.9070 50.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 100.7500 10.0894 100.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 101.1230 9.2957 143.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 101.0133 9.3000 3.00 INE733E07HC8 NTPC STRPP 9.00% 25-Jan-27 100.4864 8.9373 200.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.3228 7.9156 155.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 106.0200 9.3502 600.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.8500 10.8800 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE