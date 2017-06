Feb 14 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 797.40 NSE 5450.00 FIMMDA 13703.60 ============= TOTAL 19951.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07EL2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 05-Dec-12 92.2957 10.4300 50.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.1500 9.3400 14.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 12.10% 25-Aug-16 103.6600 10.9900 1.00 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 99.9900 10.0000 6.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.9000 9.3000 5.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 103.8100 10.9200 1.00 INE202B08363 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.40% 24-Nov-20 98.0000 10.6100 5.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 47.8400 8.6700 429.60 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 47.4133 8.6800 10.90 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.2300 5.7600 2.00 INE572E09155 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.55% 12-Sep-21 102.4488 9.1600 2.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.9500 7.7600 270.90 NSE === INE020B08542 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.70% 08-Jun-12 99.6697 10.4671 750.00 INE115A07809 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.55% 28-Jun-12 98.8584 10.9942 250.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 99.6569 9.6742 150.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 10-Jun-13 107.3693 9.7199 250.00 INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.72% 05-Nov-13 100.0456 9.6465 100.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.1802 9.5181 900.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.0328 9.7589 300.00 INE557F08EE9 NATIONAL HOUSING BANK 9.65% 06-Feb-15 100.0000 9.6418 200.00 INE556F09338 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 07-Feb-15 100.0000 - 1500.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 24-Jan-17 100.6800 9.4655 500.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 101.0000 6.3020 250.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.6791 9.1812 50.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 17-Aug-21 100.0332 9.4179 100.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 101.0131 9.2985 100.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-26 101.0899 9.0996 50.00 FIMMDA ====== INE020B08542 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.70% 08-Jun-12 99.6797 0.0000 1250.00 INE910H08012 CAIRN INDIA LIMITED 8.35% 12-Jul-12 99.2025 10.0954 650.00 INE261F09DN9 NABARD 9.50% 15-Oct-12 99.6349 9.9300 50.00 INE296A07187 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.00% 02-Nov-12 99.1843 10.0786 10.00 INE774D07EL2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 05-Dec-12 92.2957 10.3282 100.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.7284 9.4741 1.00 INE115A07817 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.99% 12-Mar-13 98.0951 9.9177 30.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 99.6569 9.7000 150.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 10-Jun-13 107.3693 9.7267 250.00 INE660A07EO3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.10% 25-Jun-13 97.8837 9.7600 200.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 97.9856 9.6100 50.00 INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.72% 05-Nov-13 100.0456 9.6500 100.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.2200 9.4800 2.00 INE721A08612 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 12.60% 26-Feb-14 105.0023 9.7391 310.00 INE089A08051 DR. REDDY'S LABORATORIES LTD 9.25% 24-Mar-14 97.9085 10.3798 0.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 116.0811 9.6513 85.00 INE261F09GK8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.55% 12-Jul-14 99.8310 9.5900 200.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 16-Aug-14 99.7500 9.7200 100.00 INE881J07591 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 10.50% 27-Aug-14 99.9152 10.5251 570.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.1811 9.5200 500.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.3300 9.4662 15.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.0328 9.7600 300.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.1131 9.3400 150.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0642 9.5000 20.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.9500 9.4800 6.00 INE557F08EE9 NATIONAL HOUSING BANK 9.65% 06-Feb-15 100.0200 9.6200 2200.00 INE556F09338 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 07-Feb-15 100.0000 9.5970 1000.00 INE556F09338 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 07-Feb-15 100.0000 9.5957 500.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.0000 9.6300 250.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.68% 09-Feb-15 100.0000 9.6800 100.00 INE721A07AR4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 01-Jun-15 99.5635 10.8000 12.20 INE721A07AR4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 01-Jun-15 99.5500 10.8000 12.20 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 97.6993 9.2000 300.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-15 99.9900 9.2300 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.5056 9.2104 10.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 100.0000 12.2000 10.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FIN 9.75% 30-Nov-16 100.0977 9.7168 400.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 101.0296 9.3500 150.00 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-17 100.0900 9.6399 129.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 19-Jan-17 100.0000 9.5522 3.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 24-Jan-17 100.6800 9.3819 650.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 06-Feb-17 100.2031 9.7000 250.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.9092 9.2900 60.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.9000 9.2999 5.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 100.8496 10.3245 0.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 101.0000 10.3000 500.00 INE928F08026 TATA AUTOCOMP SYSTEMS LIMITED 10.15% 20-May-20 102.5000 10.6400 1.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 95.6153 9.7000 8.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 97.8768 9.1500 6.00 INE202B08363 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.40% 24-Nov-20 98.0000 10.7500 5.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.3000 9.4278 2.80 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.6791 9.1812 50.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 17-Aug-21 100.0332 9.4200 100.00 INE572E09155 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.55% 12-Sep-21 102.4488 9.1600 2.00 INE752E07GA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-21 97.9900 9.1000 5.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.4000 9.1859 29.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.4000 9.1826 4.00 INE008A08T95 IDBI BANK LTD 9.45% 13-Dec-21 101.8655 9.1372 10.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.9500 7.7688 300.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.0519 7.7542 251.90 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-22 100.0000 9.4400 200.00 INE549F08491 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORPOR 9.79% 02-Jan-23 102.4000 9.3394 269.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.9010 9.0020 123.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 101.3816 9.2628 47.00 INE039A09NL3 IFCI LTD 10.75% 01-Aug-26 100.2500 10.6725 1.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 101.0131 9.3000 100.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-26 101.0899 9.1073 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 101.6000 8.1139 57.50 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.2000 7.9293 50.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 101.9925 8.0702 100.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India