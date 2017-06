Feb 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2207.10 NSE 9045.00 FIMMDA 17615.10 ============= TOTAL 28867.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 166.4017 0.0000 255.00 INE296A07328 BAJAJ FINANCE LTD 9.90% 12-Aug-13 100.0100 9.8100 50.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.68% 09-Feb-15 99.9658 9.6800 520.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0148 9.3600 100.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 101.3500 10.1100 2.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP. 6.72% 20-Dec-20 93.7500 7.7100 1.10 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORP. 0.00% 03-Feb-21 49.0300 8.2900 10.90 INE214M08019 AYURSHAILI AROGYA CHIKITSA PVT. 0.01% 20-May-21 102.2000 0.0000 530.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 107.6100 10.6800 3.00 INE121A08MF5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 06-Jan-22 103.0000 11.9500 4.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.9500 7.7600 516.10 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 100.4000 9.9500 25.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 102.6429 9.1100 140.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.1100 7.9400 50.00 NSE === INE001A07FE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 09-Mar-12 114.9428 10.4842 1100.00 INE134E08990 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 22-Mar-12 99.8620 10.5180 150.00 INE752E07EI2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-12 99.8603 10.0613 100.00 INE115A07809 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.55% 28-Jun-12 98.8734 10.9487 250.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 98.6627 9.9905 50.00 INE557F09393 NATIONAL HOUSING BANK 6.75% 21-Dec-12 97.7163 9.6198 150.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.2455 9.6079 550.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 99.6802 9.6542 100.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 10-Jun-13 107.4495 9.7000 250.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 21-Jun-13 106.6644 9.6999 200.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 30-Aug-13 110.5342 9.6999 600.00 INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.72% 05-Nov-13 100.0584 9.6365 100.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 20-Jan-14 99.5759 9.7188 250.00 INE514E08944 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 17-Mar-14 99.5586 9.5608 250.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 99.8205 9.4864 1000.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.1783 9.5181 445.00 INE261F09HC3 NABARD 9.43% 20-Jan-15 99.9489 9.3413 400.00 INE557F08EE9 NATIONAL HOUSING BANK 9.65% 06-Feb-15 100.0300 9.6293 1000.00 INE556F09338 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 07-Feb-15 99.9700 - 500.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 24-Jan-17 100.7046 9.4656 900.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.4439 9.1010 250.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 102.0528 9.2473 450.00 FIMMDA ====== INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.2000 10.9955 30.00 INE001A07FE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 09-Mar-12 114.9428 9.9935 1100.00 INE134E08990 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 22-Mar-12 99.8620 10.0503 150.00 INE752E07EI2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-12 99.8603 9.8500 100.00 INE115A07809 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.55% 28-Jun-12 98.8734 10.8000 250.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 98.6627 9.8231 50.00 INE261F09DN9 NABARD 9.50% 15-Oct-12 99.6317 9.9300 50.00 INE115A07BM8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.96% 23-Nov-12 99.9923 9.7187 900.00 INE557F09393 NATIONAL HOUSING BANK 6.75% 21-Dec-12 97.7163 9.5800 150.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.2455 9.6318 550.00 INE134E08AL3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.03% 15-Feb-13 99.4682 9.6100 350.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 99.6802 9.6800 100.00 INE895D08238 TATA SONS LIMITED 7.95% 19-Apr-13 98.0175 9.7700 12.00 INE115A07AS7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-13 100.4013 9.7700 61.00 INE660A07EO3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.10% 25-Jun-13 97.8878 9.7600 200.00 INE296A07328 BAJAJ FINANCE LTD 9.90% 12-Aug-13 100.0100 9.8000 50.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 30-Aug-13 110.4510 9.7175 300.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 97.9887 9.6100 50.00 INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.72% 05-Nov-13 100.0584 9.6400 100.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 20-Jan-14 99.5759 9.7200 250.00 INE514E08944 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 17-Mar-14 99.5586 9.5750 250.00 INE894F07428 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 11.20% 15-Apr-14 101.1523 10.6312 100.00 INE881J07CT9 SREI EQUIPMENT FINANCE PVT LTD 11.35% 30-Apr-14 101.0753 10.8307 100.00 INE261F09GK8 NABARD 9.55% 12-Jul-14 99.8313 9.5900 200.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 16-Aug-14 99.7500 9.7200 100.00 INE121A07DQ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-14 99.5753 11.4040 1000.00 INE261F09GS1 NABARD 9.65% 22-Sep-14 99.7272 9.7549 200.00 INE774D07HO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.00% 05-Dec-14 99.7652 10.0605 1100.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 99.8205 9.4804 1000.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.40% 08-Dec-14 97.2880 9.5114 5.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.0697 9.7800 5.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.1802 9.5004 245.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.1783 9.5200 205.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.1131 9.3400 150.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.1000 9.4850 12.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.1500 9.4650 5.00 INE261F09HC3 NABARD 9.43% 20-Jan-15 99.9489 9.3971 400.00 INE556F09338 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 07-Feb-15 99.9700 9.6073 500.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.68% 09-Feb-15 99.9658 9.6800 400.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.68% 09-Feb-15 99.9680 9.6800 320.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0745 9.3679 1800.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0100 9.4134 200.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 101.0296 9.3500 150.00 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-17 100.0533 9.6681 300.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 24-Jan-17 100.7046 9.4500 900.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 102.0800 9.2592 82.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.4439 9.1022 250.00 INE733E07EP7 NTPC LIMITED 8.93% 19-Jan-21 98.4071 8.9300 2.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.2700 9.0500 0.90 INE514E08951 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 18-Mar-21 100.7200 9.0200 3.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 102.0528 9.2500 600.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 102.4662 9.6100 30.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.7803 9.9122 20.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.6810 9.4800 5.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFR. 10.25% 22-Aug-21 99.7500 10.2711 125.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.4000 9.1850 63.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.4500 9.1828 9.00 INE636F07159 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP. 10.20% 15-Dec-21 100.0300 10.4420 7.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.9500 7.7689 535.20 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 101.0700 8.0458 60.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 101.6500 7.9600 50.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.43% 10-Feb-22 100.0000 9.4291 1000.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.43% 10-Feb-22 100.0000 9.4200 20.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.95% 06-JAN-22 100.0000 12.9322 50.00 INE549F08491 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP. 9.79% 02-Jan-23 102.5300 9.3197 2.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 100.1500 10.1896 10.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 102.6429 9.0000 140.00 INE039A09NL3 IFCI LTD 10.75% 01-Aug-26 100.4500 10.6400 1.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.1100 7.9316 100.00 ===============================================================================================