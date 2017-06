Feb 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2032.50 NSE 3600.00 FIMMDA 11441.90 ============= TOTAL 17074.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0700 9.4900 31.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.9913 9.3600 130.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 94.7000 - 5.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.10% 04-Oct-16 98.5000 9.5000 6.00 INE872A07PW3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 12-Jan-17 102.2700 11.1100 1.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 19-Jan-17 101.1000 9.2600 5.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.8023 9.3400 1000.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 100.0427 9.3300 300.00 INE134E08727 PFC 9.60% 16-May-17 100.9500 9.3400 1.60 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 06-Jun-17 102.6500 9.6600 1.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 47.9033 8.7100 52.20 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 104.3000 10.9300 2.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.0000 9.5900 11.00 INE005A086X8 ICICI LIMITED 23.33% 16-Oct-21 237.0000 0.0000 0.20 INE121A08MD0 CHOLAMANADALAM 12.50% 07-Dec-21 100.0400 12.4800 13.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 102.9500 7.7600 25.00 INE847EO8DL4 ANDRA PRADESH POWER FINANCE CO. 9.85% 30-Jan-22 100.4000 9.7800 4.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 100.6000 9.8700 37.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.6542 9.2100 50.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 102.6429 9.1100 10.00 INE628A08163 UNITED PHOSPHORUS LTD RESET 06-Jul-26 100.7200 10.5800 200.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 100.9750 9.3100 110.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 104.4000 9.3100 35.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.30% 25-Jan-27 104.3000 7.8000 2.50 NSE === INE043D08CR1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 12-Mar-12 99.3597 10.2622 950.00 INE134E08990 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 22-Mar-12 99.9143 10.0132 150.00 INE752E07EI2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-12 99.8766 10.0014 50.00 INE261F09DK5 NABARD 9.80% 10-Sep-12 99.6500 10.2010 150.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 98.6794 9.9953 50.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.7000 9.5041 100.00 INE134E08AL3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.03% 15-Feb-13 99.4882 9.5638 350.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 99.6775 9.6569 600.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 99.5759 9.7188 500.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.8716 7.4792 100.00 INE261F09GK8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.55% 12-Jul-14 99.8986 9.5361 250.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.8952 9.3991 50.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 98.1281 9.2697 150.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 17-Aug-21 99.9721 9.4279 150.00 FIMMDA ====== INE043D08CR1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 12-Mar-12 99.3597 10.2918 500.00 INE134E08990 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 22-Mar-12 99.9143 9.5855 150.00 INE752E07EI2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-12 99.8766 9.7833 50.00 INE020B08542 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.70% 08-Jun-12 99.6864 10.0479 750.00 INE242A07165 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.15% 10-Jun-12 98.9442 10.5500 50.00 INE238A08187 AXIS BANK LIMITED 0.65% 25-Jul-12 99.1832 8.7414 100.00 INE261F09DK5 NABARD 9.80% 10-Sep-12 99.6500 10.0000 150.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 98.6794 9.8500 50.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.7000 9.5100 100.00 INE115A07AI8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 11-Jan-13 99.6123 9.9000 1.00 INE134E08AL3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.03% 15-Feb-13 99.4882 9.5890 350.00 INE001A07DQ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 28-Feb-13 99.5203 10.0000 150.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 97.8922 8.2000 255.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 99.6775 9.4000 600.00 INE115A07AS7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-13 100.4004 9.7700 4.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 107.5282 9.6387 10.00 INE660A07EO3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.10% 25-Jun-13 97.8960 9.7600 10.00 INE238A08161 AXIS BANK LIMITED 6.50% 15-Oct-13 95.2534 9.7500 45.00 INE909H07289 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 19-Dec-13 83.7958 10.1100 1.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 99.5759 9.7031 500.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.8716 7.4906 100.00 INE401G08030 ANDHRA PRADESH POWER GENERATION CO 8.40% 22-Mar-14 96.5000 10.3200 2.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.2200 9.5000 4.00 INE721A07CQ2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.35% 26-Dec-14 100.5675 10.1011 22.00 INE556F09288 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.50% 10-Jan-15 99.9000 9.5247 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.1500 9.4700 66.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.1071 9.4892 13.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.8952 9.4000 50.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.0000 9.6300 500.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.1000 9.6100 6.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.68% 09-Feb-15 100.0000 9.6700 100.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK -- 14-Feb-15 100.0000 9.3690 300.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK -- 14-Feb-15 100.0000 9.3700 300.00 INE740F08272 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 8.00% 01-Apr-15 95.3500 9.9900 1.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 98.1281 9.2779 150.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0295 9.4000 250.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0000 9.4169 235.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.0500 9.5500 10.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 99.9059 9.6000 10.00 INE041G07093 MAHARASHTRA PATBANDHARE VITTIYA 9.50% 16-Apr-16 99.0500 9.9800 1.00 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-17 100.0700 9.6400 1.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 19-Jan-17 100.0000 9.5500 5.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 19-Jan-17 100.0000 9.5500 1.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.7638 9.3300 1700.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.9550 9.2900 200.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 100.0000 9.3200 900.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 100.0427 9.3300 400.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.9500 9.2800 1.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.4743 9.0978 100.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 97.3500 9.2800 1.00 INE752E07AZ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 24-Jul-19 100.9300 9.0518 5.00 INE084G09248 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.64% 29-Mar-20 92.8000 10.7600 2.00 INE928F08026 TATA AUTOCOMP SYSTEMS LIMITED 10.15% 20-May-20 97.9100 10.8006 100.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 99.3000 10.5970 2.00 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 102.9000 9.1792 20.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.5000 9.1700 43.00 INE305A09166 TOURISM FINANCE CORPORATION LTD 10.20% 16-Nov-21 102.9500 9.9500 240.00 INE305A09166 TOURISM FINANCE CORPORATION LTD 10.20% 16-Nov-21 102.9800 9.9500 20.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.90% 21-Nov-21 100.9730 9.9756 30.00 INE636F07159 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP. 10.20% 15-Dec-21 104.4500 9.5111 64.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 11-Jan-22 100.0145 11.7300 18.00 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 102.5000 11.4500 18.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 103.4800 7.8971 10.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 102.6417 7.8147 9.70 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 101.3500 8.0000 140.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 100.0500 10.2143 25.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 99.0500 9.2800 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.6542 9.0000 50.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 102.6429 9.0000 10.00 INE628A08163 UNITED PHOSPHORUS LTD RESET 06-Jul-26 100.7200 10.5460 200.00 INE039A09NL3 IFCI LTD 10.75% 01-Aug-26 100.3000 10.6640 4.00 INE039A09NL3 IFCI LTD 10.75% 01-Aug-26 100.1500 10.6900 1.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 100.9750 9.3000 122.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.5100 7.9300 160.20 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.5000 7.8950 22.50 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 101.1500 8.1666 335.00 INE572F11281 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN -- 31-Jan-28 22.5140 9.7898 266.50 INE121A08MD0 CHOLAMANADALAM 12.50% 31-Dec-99 100.0000 12.8800 8.00 INE121A08MD0 CHOLAMANADALAM 12.50% 31-Dec-99 100.0000 12.8800 5.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 106.3000 9.3266 120.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.2000 10.9953 30.00 INE650A09082 STATE BANK OF INDIA 10.25% 31-Dec-99 103.0000 9.5300 5.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE