Feb 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 997.70 NSE 5800.00 FIMMDA 14783.10 ============= TOTAL 21580.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D070T5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.30% 13-Mar-13 100.0462 10.2200 500.00 INE090A08MK2 ICICI BANK LIMITED 11.65% 28-Apr-13 100.8300 10.7800 2.00 INE414G07084 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-14 97.2500 - 3.00 INE261F09GR3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.48% 22-Sep-14 99.6668 9.5800 250.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 98.0100 - 10.00 INE261F09DL3 NABARD 0.00% 01-Aug-17 63.0500 8.8500 0.70 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 99.4500 9.4200 2.00 INE872A08BE9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.20% 23-Mar-20 98.4500 10.4900 3.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.0000 11.1200 0.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.5000 0.0000 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 107.4000 10.7700 4.00 INE909H08063 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 11.00% 17-Sep-21 101.4000 10.7400 0.50 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 102.5000 7.8800 66.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 104.9000 9.2700 55.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 102.5600 8.0200 100.00 NSE === INE053F09FM7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 07-Jan-13 99.2911 9.8161 450.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 99.6942 9.6464 600.00 INE134E08AX8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.90% 11-Aug-13 101.5026 9.6382 50.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.5885 9.5788 50.00 INE261F09FR5 NABARD 9.48% 19-Jan-14 99.6668 9.6426 250.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 99.8530 9.4717 1000.00 INE556F09346 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 10-Feb-15 100.0000 - 750.00 INE020B07FF3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.45% 19-Feb-15 97.5618 9.4113 100.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0993 - 150.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 97.5650 9.2464 450.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 97.5140 9.2472 150.00 INE752E07GS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-16 98.5634 9.2533 100.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 100.7910 - 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.7725 - 1200.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.4419 9.1009 100.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 99.4347 9.2564 50.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 102.5565 9.4493 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.2699 9.2038 150.00 FIMMDA ====== INE001A07FE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 09-Mar-12 114.9478 9.9000 1100.00 INE895D08220 TATA SONS LIMITED 7.45% 15-Apr-12 99.4369 10.6211 160.00 INE238A08187 AXIS BANK LIMITED 0.65% 25-Jul-12 99.2144 8.7387 250.00 INE238A08187 AXIS BANK LIMITED 0.65% 25-Jul-12 99.1988 8.7400 50.00 INE053F09FM7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 07-Jan-13 99.2911 9.5973 450.00 INE115A07AI8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 11-Jan-13 99.5597 9.9700 1.00 INE013A07LQ5 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.55% 08-Feb-13 99.7198 10.8003 560.00 INE916D070T5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.30% 13-Mar-13 100.0462 10.2500 500.00 INE261F09FA1 NABARD 7.19% 29-Apr-13 97.2951 9.6655 1.00 INE115A07AS7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-13 100.3926 9.7800 3.00 INE134E08AX8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.90% 11-Aug-13 101.5026 9.6500 50.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.5885 9.5788 50.00 INE071G08312 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED - 30-Aug-13 86.8468 9.7000 1154.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.2000 9.5200 1.00 INE261F09GR3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.48% 22-Sep-14 99.6668 9.6315 250.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 99.8530 9.4500 1000.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.1953 9.5200 39.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.3500 9.4440 6.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.1800 9.4500 33.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.2000 9.4404 7.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.6216 9.5200 23.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 99.5998 9.5200 1.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.3000 9.5129 4.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.2000 9.5200 3.00 INE556F09346 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 10-Feb-15 100.0000 9.3611 750.00 INE557F08EF6 NATIONAL HOUSING BANK -- 13-Feb-15 76.1943 9.5500 658.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.0000 9.3769 750.00 INE020B07FF3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.45% 19-Feb-15 97.5618 9.4200 100.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0721 9.3900 512.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.1500 9.3705 70.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 97.5650 9.2500 450.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 97.5140 9.2500 150.00 INE752E07GS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-16 98.5634 9.2600 100.00 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-17 99.9900 9.6600 34.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 100.7910 9.6100 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.7984 9.3200 1050.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 100.0000 9.2780 4.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 99.9200 9.3493 1500.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 99.9157 9.3300 1155.00 INE134E08727 PFC 9.60% 16-May-17 100.8800 9.1497 4.00 INE692A09134 UNION BANK OF INDIA 9.35% 12-Apr-18 101.0800 9.1000 1.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.9500 9.2800 15.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.4419 9.1000 100.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 99.4347 9.2600 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 102.1100 9.2407 1.00 INE528G08196 YES BANK LTD 10.30% 25-Jul-21 102.8853 9.7904 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.5111 9.2079 100.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION 9.59% 26-Aug-21 100.0000 9.8148 1.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 30-Sep-21 99.0000 10.8900 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.2710 9.2050 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.2699 9.2125 50.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 102.7500 9.4300 2.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION 9.90% 21-Nov-21 101.0220 9.9120 70.00 INE121H08016 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD. 10.30% 28-Dec-21 100.5000 10.2067 2.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 102.0500 7.9000 50.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 101.6500 7.9590 6.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 102.5000 9.8400 23.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 101.5000 9.9900 8.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 101.4800 9.2542 50.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 103.8995 9.3269 150.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 104.9000 9.2001 40.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.6000 7.8700 3.60 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 104.1800 7.6720 2.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 101.9925 8.0700 355.00 INE572F11281 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN - 31-Jan-28 22.5140 9.7898 266.50 INE667A09169 SYNDICATE BANK 11.80% 31-Dec-99 97.7300 9.3100 4.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.1528 9.9761 50.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India