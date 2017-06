Feb 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1175.20 NSE 6677.00 FIMMDA 14624.50 ============= TOTAL 22476.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE238A08187 AXIS BANK LIMITED 0.65% 25-Jul-12 99.2027 10.6000 50.00 INE916D070T5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.30% 13-Mar-13 100.0449 10.2200 100.00 INE414G07084 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-14 99.4700 12.4200 3.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.1500 9.5900 11.00 INE323I07059 PURAVANKARA PROJECTS LTD 10.00% 01-Nov-15 100.0000 9.9900 40.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 94.3000 - 2.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 99.8279 9.2200 100.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 102.3100 9.3000 2.00 INE261F09DL3 NABARD 0.00% 01-Aug-17 64.2900 8.4600 0.70 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 102.3500 9.9100 4.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.3500 11.3000 0.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.5000 5.5400 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 105.3000 10.8200 1.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 102.1000 9.1600 66.00 INE572E09155 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.55% 12-Sep-21 102.1000 9.2000 44.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 102.0500 7.8900 50.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 100.8500 9.8500 30.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.0000 9.1700 7.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.2500 10.8600 5.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 104.4000 9.2600 5.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.4000 7.9000 100.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 102.7900 7.9600 52.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 106.0000 9.3600 500.00 NSE === INE752E07JA8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-30 101.5928 9.1486 50.00 INE115A07692 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.60% 23-Apr-12 99.4161 10.8295 50.00 INE001A07GK3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 18-May-12 99.5345 11.3018 350.00 INE261F09DG3 NABARD 9.20% 16-Aug-12 99.4617 10.0968 50.00 INE115A07734 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.76% 06-Nov-12 98.2087 10.3634 100.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.2625 10.2779 50.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.2638 9.6150 50.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 107.5814 9.7250 450.00 INE557F09492 NATIONAL HOUSING BANK 7.55% 12-Jul-13 97.3614 9.5896 50.00 INE556F09189 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.19% 28-Sep-13 99.8098 8.2523 50.00 INE261F09GI2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 23-Jun-14 99.9349 9.6199 50.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 29-Jun-14 100.1331 9.5116 400.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.1728 9.5179 1040.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0686 9.4938 50.00 INE557F08EF6 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 13-Feb-15 76.2324 - 200.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0711 50.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-15 99.8934 9.2587 150.00 INE261F09HE9 NABARD 9.18% 07-Feb-17 99.8279 - 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.8350 - 2050.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 100.9773 9.4769 35.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.9003 9.2890 250.00 INE514E08951 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 18-Mar-21 100.4824 9.0561 50.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 102.5715 9.4469 100.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.8366 9.2822 200.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.4280 9.2212 450.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 17-Aug-21 99.9724 9.4278 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.1729 9.2188 200.00 INE008A08T46 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.40% 25-Mar-26 101.1000 9.2443 2.00 FIMMDA ====== INE001A07GL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 15-Mar-12 99.9391 9.8796 430.00 INE115A07692 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.60% 23-Apr-12 99.4161 10.4710 50.00 INE238A08187 AXIS BANK LIMITED 0.65% 25-Jul-12 99.2027 8.7397 50.00 INE261F09DG3 NABARD 9.20% 16-Aug-12 99.4617 9.9000 50.00 INE115A07734 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.76% 06-Nov-12 98.2087 10.2500 100.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.2625 10.1795 50.00 INE115A07AI8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 11-Jan-13 99.5509 9.9800 1.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.2638 9.6389 50.00 INE916D070T5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.30% 13-Mar-13 100.0449 10.2500 100.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 107.5751 9.8803 248.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 107.5859 9.7000 50.00 INE557F09492 NATIONAL HOUSING BANK 7.55% 12-Jul-13 97.3614 9.6000 50.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.5900 9.6000 50.00 INE043D07179 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.40% 15-Sep-13 97.8371 9.8800 1450.00 INE556F09189 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.19% 28-Sep-13 99.8098 8.2678 50.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 116.0568 9.7379 500.00 INE261F09GI2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 23-Jun-14 99.9349 9.6160 50.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 29-Jun-14 100.1331 9.5246 400.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 96.0000 - 200.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.1728 9.5200 580.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.3500 9.4547 1.00 INE703H07054 AKRUTI NIRMAN LTD. 18.50% 22-Dec-14 100.0212 - 20.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0625 9.4975 306.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.1500 9.5400 17.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.1500 9.5500 13.00 INE557F08EF6 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 13-Feb-15 76.2324 9.5500 200.00 INE134E08CQ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-15 98.3948 9.5194 50.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0000 9.4201 1383.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0800 9.3949 20.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-15 99.8934 9.2600 150.00 INE261F09HG4 NABARD 9.35% 29-Jan-16 100.0000 9.3442 300.00 INE261F09HG4 NABARD 9.35% 29-Jan-16 100.0000 9.3400 100.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.1000 9.5415 6.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.6031 9.5800 100.00 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-17 100.0500 9.6485 22.00 INE261F09HE9 NABARD DBSR XII 9.18% 07-Feb-17 99.8279 9.2100 150.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.8359 9.3166 2200.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.7965 9.3200 500.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 99.9500 9.3300 359.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 100.0000 9.3300 5.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 100.5850 9.1986 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.8754 9.2950 26.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.7800 9.3145 20.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.4960 9.0900 100.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.4000 9.3567 14.00 INE514E08951 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 18-Mar-21 100.4824 9.0600 50.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 102.5715 9.4500 100.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.8366 9.2200 200.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 102.2000 9.2300 29.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 102.1000 9.3634 132.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.4280 9.2300 550.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.5311 9.2100 100.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 17-Aug-21 99.9724 9.4300 100.00 INE572E09155 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.55% 12-Sep-21 102.1000 9.4170 68.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 102.0000 9.0400 13.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.1729 9.2200 203.00 INE115A07BL0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 11-Nov-21 102.5000 9.4700 18.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.2400 7.7272 200.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 102.0500 7.8997 100.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.43% 10-Feb-22 100.0000 9.4194 250.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 101.3500 9.9887 42.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 101.3500 9.9885 1.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 96.6671 9.2400 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.0000 8.9449 7.00 INE008A08T46 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.40% 25-Mar-26 101.1000 9.2050 2.00 INE628A08163 UNITED PHOSPHORUS LTD RESET 06-Jul-26 100.7200 10.5200 180.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 101.5782 9.2400 318.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 104.0600 9.3068 14.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.4000 7.9100 100.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 101.8500 8.0900 158.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 101.5000 9.0500 5.00 INE752E07JA8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-30 101.5928 9.1500 50.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 106.3000 9.3200 710.00 INE121A08MD0 CHOLAMANADALAM - 31-Dec-99 100.0000 12.8800 3.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.2000 10.9949 200.00