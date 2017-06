Feb 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1787.50 NSE 9899.50 FIMMDA 17913.00 ============= TOTAL 29600.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.5400 9.6400 50.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.0900 9.6100 20.00 INE261F09HI0 NABARD 21-Feb-15 100.0000 9.4900 300.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.30% 23-Jun-15 97.3000 9.2500 15.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 103.5875 10.5000 100.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 94.3000 - 4.00 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-17 99.8747 9.7000 100.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 99.9329 9.3500 152.00 INE134E08AA6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 22-Mar-17 102.9500 9.1400 5.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 104.3600 10.8600 0.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.2300 10.7000 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 108.9900 10.4600 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.4455 9.9700 200.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 101.8700 9.0600 50.00 INE121A08MD0 CHOLAMANADALAM 12.50% 07-Dec-21 103.0000 12.1900 3.50 INE121A08MF5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.50% 06-Jan-22 103.0000 11.9500 0.50 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.7500 7.6400 100.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 0.00% 07-Feb-22 99.8678 9.0200 100.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.43% 10-Feb-22 99.8686 9.4500 150.00 INE549F08491 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 9.79% 02-Jan-23 102.5200 9.1200 2.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 100.8400 9.7600 88.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 96.7000 9.2400 100.00 INE039A09NL3 IFCI LTD 10.75% 01-Aug-26 100.0900 10.7200 50.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.9530 9.3200 10.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.6500 10.9000 23.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 104.7500 9.2200 5.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.9220 7.8400 105.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 102.6171 7.9800 52.00 NSE === INE115A07AM0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.83% 18-May-12 99.9330 10.2169 700.00 INE001A07GK3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 18-May-12 99.5539 11.2382 350.00 INE115A07734 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.76% 06-Nov-12 98.2200 10.3641 100.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.2680 10.2703 300.00 INE053F09FM7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 07-Jan-13 99.3035 9.8031 450.00 INE001A07HY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 10.00% 15-Feb-13 100.0150 - 1500.00 INE001A07DQ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 28-Feb-13 99.5394 9.9652 100.00 INE660A07EI5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 26-Apr-13 89.6398 9.8000 300.00 INE115A07BR7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 12-Jun-13 99.6397 10.0451 250.00 INE660A07GR1 SUNDARAM FINANCE LTD 0.00% 24-Jun-13 88.2953 9.8000 300.00 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 07-Jul-13 99.9439 9.7862 50.00 INE043D07997 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.59% 10-Aug-13 100.0500 - 500.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.85% 22-Jan-14 98.8894 7.4724 249.50 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 100.6794 9.7899 100.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 100.3341 9.5208 250.00 INE261F09GI2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 23-Jun-14 99.9549 9.6103 50.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 29-Jun-14 100.1446 9.5060 100.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.2195 9.4978 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.1042 9.4787 800.00 INE514E08AR3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 09-Feb-15 100.0000 - 1250.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.68% 09-Feb-15 99.8347 - 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 97.8459 9.4728 100.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 96.7403 9.2251 200.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 97.7243 9.1918 300.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.8725 - 100.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.3440 9.1209 250.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 104.9628 8.9594 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.3036 9.2412 500.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.2038 9.2138 150.00 FIMMDA ====== INE013A07HM2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.50% 06-Mar-12 100.0037 10.5000 93.00 INE894F07030 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 8.40% 19-Mar-12 99.8063 10.4390 100.00 INE115A07AM0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.83% 18-May-12 99.9330 0.0000 700.00 INE001A07GK3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 18-May-12 99.5539 11.2467 350.00 INE115A07734 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.76% 06-Nov-12 98.2200 10.2500 100.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.2680 10.2000 300.00 INE001A07HY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 10.00% 15-Feb-13 100.0150 9.9120 3000.00 INE001A07DQ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 28-Feb-13 99.5194 10.0287 100.00 INE115A07BR7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 12-Jun-13 99.6397 10.0881 250.00 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 07-Jul-13 99.9439 9.8000 50.00 INE043D07997 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.59% 10-Aug-13 100.0000 9.6400 500.00 INE043D07997 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.59% 10-Aug-13 100.0500 9.6011 500.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.5400 9.6126 50.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.8894 7.4734 249.50 INE720G08025 JINDAL POWER LIMITED 10.70% 30-Jan-14 99.8984 11.1752 500.00 INE881J07CZ6 SREI EQUIPMENT FINANCE PVT. LTD. 10.40% 17-Feb-14 99.9936 10.4000 68.00 INE895D08196 TATA SONS LIMITED 10.30% 23-Apr-14 100.8441 9.8106 35.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 100.6794 9.8000 100.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 100.3341 9.3867 250.00 INE261F09GI2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 23-Jun-14 99.9549 9.6000 50.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 29-Jun-14 100.1446 9.5145 100.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 99.7091 9.7300 2.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 96.0000 - 200.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.66% 18-Oct-14 100.2503 9.6600 30.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.3834 9.6450 89.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.2900 9.4704 4.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.1042 9.4891 277.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0900 9.4862 42.00 INE556F09338 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 07-Feb-15 99.9361 9.6180 250.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.1400 9.5400 77.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.1500 9.5200 27.00 INE514E08AR3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 09-Feb-15 100.0000 9.2600 1250.00 INE756I07068 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.80% 09-Feb-15 100.8720 9.4715 295.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.68% 09-Feb-15 99.8347 9.7399 250.00 INE557F08EF6 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 13-Feb-15 76.2432 9.5440 658.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.0000 9.3700 750.00 INE261F09HI0 NABARD 9.49% 21-Feb-15 100.0000 9.7466 300.00 INE849A08025 TRENT LIMITED 5.00% 27-Apr-15 105.3183 11.0000 50.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 97.8459 9.4800 100.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.30% 23-Jun-15 96.5400 9.3049 15.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 96.7403 9.2300 200.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0000 9.4148 878.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0000 9.4100 10.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 97.7243 9.1983 300.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-15 99.8934 9.2600 100.00 INE261F09HG4 NABARD 9.35% 29-Jan-16 99.9744 9.3519 100.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.0000 9.5800 6.00 INE041G07093 MAHARASHTRA PATBANDHARE VITTIYA 9.50% 16-Apr-16 101.0000 9.1800 1.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 103.5595 10.3200 150.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 103.5831 10.3100 50.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 12.10% 25-Aug-16 100.8200 11.8749 50.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.6025 9.5800 102.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.8725 9.3000 103.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 100.0300 9.3097 150.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 99.9800 9.3225 7.00 INE134E08AA6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 22-Mar-17 102.2700 9.1152 5.00 INE694C08039 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.40% 10-Feb-18 100.0000 11.8900 80.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.8978 9.2900 23.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.9500 9.2874 22.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.3440 9.1200 250.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.6200 8.8636 50.00 INE134E08BT4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Oct-19 97.6774 8.8000 45.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 97.3113 8.7500 8.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 104.9628 8.7580 100.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.4455 9.9671 200.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.6273 9.9371 60.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.4900 9.2200 398.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.3036 9.2500 209.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 101.7800 9.0400 100.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 102.0600 9.0321 63.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.2038 9.2150 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.2369 9.2100 50.00 INE121H08016 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD. 10.30% 28-Dec-21 100.4000 10.2229 8.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.5000 7.5472 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.0300 7.7575 20.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 102.0500 7.8996 50.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 102.1500 7.8870 20.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 0.00% 07-Feb-22 99.8678 9.0180 100.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 0.00% 07-Feb-22 99.7200 9.0413 50.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.43% 10-Feb-22 99.8696 9.4485 100.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.43% 10-Feb-22 99.8686 9.4485 50.00 INE752E07IS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-22 101.8700 9.0450 100.00 INE549F08491 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 9.79% 02-Jan-23 102.5200 9.3200 97.00 INE008A08T46 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.40% 25-Mar-26 101.1500 9.1900 2.00 INE628A08163 UNITED PHOSPHORUS LTD RESET 06-Jul-26 100.7200 10.5461 6.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.9530 9.3200 115.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 101.2800 9.2758 100.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 101.1700 9.2800 88.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.6600 7.8800 235.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 102.5000 8.0091 67.50 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 101.5800 9.1413 5.00 INE121A08ME8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 100.1500 12.9028 10.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 106.0900 9.3420 500.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.3000 10.9949 7.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.3000 10.7580 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India