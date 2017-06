Feb 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7588.00 NSE 13210.50 FIMMDA 24689.00 ============= TOTAL 45487.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07GE2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.00% 08-Aug-13 100.1181 9.8200 50.00 INE071G08312 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 30-Aug-13 86.9489 9.6600 690.00 INE916D071T3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 30-Aug-13 86.7092 9.8600 461.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.1400 9.5900 11.00 INE192L07052 JSW TECHNO ZERO COUPON 0.00% 14-Feb-15 100.4849 0.0000 1400.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 98.0700 12.7800 2.00 INE833M07018 NEEPA REAL ESTATES PVT LTD 0.00% 17-Feb-20 - 0.0000 4300.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.3000 11.3000 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.4000 1.5400 14.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 108.9900 10.4600 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.5661 9.9500 650.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 11-Jan-22 104.1900 11.0800 4.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 100.6500 10.7600 1.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 102.7500 7.9800 2.00 NSE === INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 98.7165 9.9818 50.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.2700 10.2695 300.00 INE001A07HY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 10.00% 15-Feb-13 100.0150 - 1500.00 INE660A07HO6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.18% 15-Feb-13 100.0449 - 600.00 INE261F09FA1 NABARD 7.19% 29-Apr-13 97.4550 9.5343 400.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jun-13 107.6488 9.6934 240.00 INE115A07BR7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 12-Jun-13 99.6498 10.0365 250.00 INE557F09492 NATIONAL HOUSING BANK 7.55% 12-Jul-13 97.4520 9.5392 400.00 INE043D07989 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 30-Aug-13 87.0090 - 2350.00 INE115A07CB9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 30-Aug-13 100.2955 - 847.00 INE033L07272 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 0.00% 30-Aug-13 86.7331 - 579.00 INE976I07CH4 TATA CAPITAL LIMITED 0.00% 30-Aug-13 86.8289 - 460.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 101.7697 9.5415 100.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 99.6879 9.6483 750.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.9294 7.4489 249.50 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 29-Jun-14 100.1746 9.4913 450.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.2167 9.4978 350.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0527 9.4987 800.00 INE557F08EF6 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 13-Feb-15 76.3186 - 1215.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 97.9315 9.4428 370.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 96.9675 9.1450 200.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 97.5695 9.2463 300.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.8696 - 250.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.3031 9.2412 200.00 FIMMDA ====== INE895D08220 TATA SONS LIMITED 7.45% 15-Apr-12 99.5756 9.8753 544.00 INE245A07135 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-12 99.4642 10.2381 15.00 INE115A07965 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 15-Sep-12 98.8262 10.2525 30.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 98.7165 9.8300 50.00 INE069A08012 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.40% 23-Nov-12 98.4510 10.3872 90.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.2680 10.1727 400.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 11-Jan-13 99.3596 10.1277 300.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.0823 9.8641 15.00 INE001A07HY2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 10.00% 15-Feb-13 100.0150 9.9104 3000.00 INE660A07HO6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.18% 15-Feb-13 100.0449 10.1000 600.00 INE192L07037 JSW TECHNO ZERO COUPON 0.00% 15-Feb-13 100.8732 10.7600 200.00 INE804I07017 ECL FINANCE LIMITED 7.64% 05-Mar-13 98.5693 10.7988 600.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 99.5162 9.8584 10.00 INE895D08238 TATA SONS LIMITED 7.95% 19-Apr-13 97.8270 9.9915 250.00 INE261F09FA1 NABARD 7.19% 29-Apr-13 97.3467 9.6300 200.00 INE261F09FA1 NABARD 7.19% 29-Apr-13 97.4550 9.5500 200.00 INE115A07BR7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 12-Jun-13 99.6498 0.0000 250.00 INE557F09492 NATIONAL HOUSING BANK 7.55% 12-Jul-13 97.2496 9.7000 200.00 INE774D07GE2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.00% 08-Aug-13 100.1181 0.0000 50.00 INE043D07989 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 30-Aug-13 87.0090 9.6200 2350.00 INE115A07CB9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 30-Aug-13 100.2955 9.6700 847.00 INE033L07272 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 0.00% 30-Aug-13 86.7331 9.8500 579.00 INE916D071T3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 30-Aug-13 86.7092 9.8700 461.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 98.1255 9.5090 50.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 101.6663 9.6300 50.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 101.7697 9.5500 50.00 INE008A08Q64 IDBI BANK LIMITED 11.35% 15-Dec-13 102.2614 9.8566 110.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 99.6879 9.6637 750.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.9294 7.4500 249.50 INE192L07045 JSW TECHNO ZERO COUPON 0.00% 14-Feb-14 100.8732 11.0600 150.00 INE001A07IC6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 22-Feb-14 100.0000 9.6786 1500.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 29-Jun-14 100.1746 9.5100 350.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.2054 9.7200 10.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.2167 9.5000 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.2100 9.4400 225.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.2200 9.4324 6.00 INE556F09338 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 07-Feb-15 100.0411 9.5107 250.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.2200 9.5436 31.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.2500 9.4900 16.00 INE556F09346 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 10-Feb-15 100.0026 9.2892 250.00 INE557F08EF6 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 13-Feb-15 76.2514 9.5500 865.00 INE557F08EF6 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 13-Feb-15 76.3186 9.5407 350.00 INE192L07052 JSW TECHNO ZERO COUPON 0.00% 14-Feb-15 100.4849 - 2300.00 INE261F09HH2 NABARD 9.32% 23-Feb-15 100.0000 9.3179 100.00 INE261F09HH2 NABARD 9.32% 23-Feb-15 100.0000 9.3160 100.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 98.6792 9.7181 175.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 97.9315 9.4521 370.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 96.9675 9.1534 200.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0000 9.4100 351.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0000 9.4100 3.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 97.5695 9.2500 300.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.1868 9.6907 40.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.0882 9.3300 400.00 INE872A07PK8 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 09-Sep-16 100.3939 11.5800 13.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.6281 9.5500 250.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.6800 9.5600 8.00 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-17 100.0440 9.6450 102.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.8696 9.3066 250.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 100.0000 9.3200 50.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 100.0000 9.3300 5.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.8978 9.2900 605.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.9500 9.2800 1.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.3340 9.1200 50.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.3500 9.1200 9.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.0000 11.2969 0.50 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 47.5833 8.6600 12.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.9293 9.2700 13.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.5060 9.9500 600.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.5056 9.9500 100.00 INE528G08196 YES BANK LTD 10.30% 25-Jul-21 102.7623 9.8104 37.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.3031 9.2500 200.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.7600 9.1727 109.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 100.1500 10.2000 4.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION 9.59% 26-Aug-21 100.9300 9.6500 13.00 INE909H08063 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 11.00% 17-Sep-21 98.2768 11.2782 200.00 INE115A07BL0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 11-Nov-21 102.8000 9.4200 1.00 INE008A08T95 IDBI BANK LTD 9.45% 13-Dec-21 101.7519 9.1534 70.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-21 100.7168 9.1200 100.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 11-Jan-22 102.5500 11.4300 18.00 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 101.0588 11.6900 6.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 103.4500 7.6948 5.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.43% 10-Feb-22 99.8686 9.4400 50.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.43% 10-Feb-22 99.8657 9.4484 9.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 102.6200 9.7800 1.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 101.2466 9.2800 505.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.30% 25-Jan-27 103.6000 7.8828 70.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India