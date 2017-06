Feb 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3526.00 NSE 31644.00 FIMMDA 32147.50 ============= TOTAL 67317.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE192L07037 JSW TECHNO 0.00% 15-Feb-13 100.8732 0.0000 200.00 INE701B07036 PUNJ LLOYD LIMITED 10.00% 10-Mar-13 99.8677 10.1200 20.00 INE192L07045 JSW TECHNO 0.00% 14-Feb-14 100.8732 0.0000 150.00 INE976I07161 TATA CAPITAL LIMITED 12.00% 05-Mar-14 141.5843 0.0000 255.00 INE401G08030 ANDHRA PRADESH POWER GENERATION CO 8.40% 22-Mar-14 97.6200 9.7100 2.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.1500 9.4700 6.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.3000 9.5300 2.00 INE192L07052 JSW TECHNO 0.00% 14-Feb-15 100.8732 0.0000 2000.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 94.3000 13.9700 0.50 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 100.0700 9.3100 5.00 INE151N07013 REDKITE CAPITAL PVT LTD 10.00% 20-Feb-17 100.2300 9.9400 750.00 INE872A08BE9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.20% 23-Mar-20 98.5500 10.4700 20.00 INE084G09248 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.64% 29-Mar-20 96.6500 9.2300 2.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 103.8100 10.9200 2.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 49.1000 8.2900 12.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.4000 5.0200 15.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 104.3000 10.9300 2.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.6200 7.6600 19.90 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 102.6500 7.8100 3.60 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP. 9.97% 30-Jan-24 102.4500 9.6200 5.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.6534 9.2100 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.2500 10.8100 1.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.8000 7.8600 1.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 104.8600 7.7300 2.00 NSE === INE001A07GL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.80% 15-Mar-12 99.9627 9.5807 500.00 INE134E08BM9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.20% 09-Jul-12 98.8950 10.1452 300.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 98.6415 10.1151 300.00 INE020B07EX9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.75% 17-Nov-12 98.6049 9.7073 800.00 INE136E07FL9 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 20-Nov-12 132.2300 - 99.00 INE557F09401 NATIONAL HOUSING BANK 6.75% 06-Jan-13 97.5333 9.8161 250.00 INE020B07FE6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.65% 19-Feb-13 98.2376 9.5868 450.00 INE514E08514 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Mar-13 99.6787 9.5351 150.00 INE752E07EJ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-13 99.8725 9.5361 50.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 98.0223 9.5816 150.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 10-Jun-13 107.6000 9.8190 55.00 INE043D07658 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.50% 22-Jul-13 99.7704 9.5792 1000.00 INE115A07CB9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 30-Aug-13 100.3716 - 500.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 99.5856 9.9984 250.00 INE001A07HX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.58% 13-Dec-13 100.0000 - 1500.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.0004 9.6043 250.00 INE043D07AA3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 21-Jan-14 99.9998 - 2000.00 INE043D07AD7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 17-Feb-14 100.0217 - 2000.00 INE001A07IA0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.68% 17-Feb-14 100.0000 - 2000.00 INE514E08944 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 17-Mar-14 99.8548 9.4063 600.00 INE261F09GB7 NABARD 9.40% 30-Mar-14 99.9656 9.3870 200.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 116.1979 9.7408 150.00 INE261F09GT9 NABARD 9.66% 18-Oct-14 100.4552 9.3961 950.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 100.4581 9.3967 300.00 INE261F09GV5 NABARD 9.60% 08-Nov-14 99.6163 9.7159 500.00 INE514E08AL6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 11-Nov-14 99.6969 9.6917 250.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.8856 9.3991 500.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 100.1252 9.6231 20.00 INE556F09338 SIDBI 9.60% 07-Feb-15 100.0436 - 250.00 INE261F09HI0 NABARD 9.49% 21-Feb-15 100.0300 - 2650.00 INE556F09361 SIDBI 9.56% 22-Feb-15 100.0150 - 3000.00 INE261F09HH2 NABARD 9.32% 23-Feb-15 100.0150 - 2100.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 96.8418 9.1916 1000.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0360 - 620.00 INE261F09HG4 NABARD 9.35% 29-Jan-16 100.1000 - 240.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 14-Jun-16 108.0078 9.6300 800.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.4213 9.2881 450.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 10-Jan-17 101.0778 9.6300 200.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 06-Feb-17 100.8774 - 500.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.8677 - 2800.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 99.9866 - 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.2000 10.9920 10.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 10-Jun-21 102.2662 9.4968 900.00 FIMMDA ====== INE521E07AN9 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 08-Mar-12 111.5629 13.0000 14.00 INE001A07GL1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.80% 15-Mar-12 99.9627 9.6737 500.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 98.6415 9.9585 300.00 INE020B07EX9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.75% 17-Nov-12 98.6049 9.7378 800.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 11-Jan-13 99.3796 0.0000 300.00 INE013A07KO2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 14-Jan-13 98.2255 10.5478 5.00 INE192L07037 JSW TECHNO 0.00% 15-Feb-13 100.8732 10.7600 200.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 10-Jun-13 107.6000 9.8200 55.00 INE043D07658 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.50% 22-Jul-13 99.7704 9.6000 1000.00 INE976I07CH4 TATA CAPITAL LIMITED 0.00% 30-Aug-13 86.8955 9.7700 811.00 INE115A07CB9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 30-Aug-13 100.3716 9.6700 500.00 INE916D071T3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 30-Aug-13 86.7763 9.8700 479.00 INE115A07CB9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 30-Aug-13 100.3970 9.6700 403.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 99.5856 10.0143 250.00 INE001A07HX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.58% 13-Dec-13 100.0000 9.5900 1500.00 INE881J07CP7 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 11.35% 20-Dec-13 100.7959 10.7878 17.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.0004 9.6000 250.00 INE192L07045 JSW TECHNO 0.00% 14-Feb-14 100.8732 11.0600 150.00 INE514E08944 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 17-Mar-14 99.8548 9.4200 350.00 INE401G08030 ANDHRA PRADESH POWER GENERATION CO 8.40% 22-Mar-14 97.6200 9.7100 2.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 116.1979 0.0000 150.00 INE261F09GT9 NABARD 9.66% 18-Oct-14 100.4552 9.4000 150.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.1321 9.7500 50.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.3000 9.4828 10.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.1000 9.4801 40.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.3000 9.3983 15.00 INE556F09338 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 07-Feb-15 100.0436 9.5000 250.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.3000 9.4200 10.00 INE556F09346 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 10-Feb-15 100.0000 9.4400 1000.00 INE557F08EF6 NATIONAL HOUSING BANK BD 0.00% 13-Feb-15 76.3194 9.5448 394.00 INE192L07052 JSW TECHNO 0.00% 14-Feb-15 100.8732 11.1600 2000.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.0000 9.3648 90.00 INE261F09HI0 NABARD 9.49% 21-Feb-15 100.0000 9.4238 1650.00 INE261F09HI0 NABARD 9.49% 21-Feb-15 100.0000 9.4244 1500.00 INE261F09HI0 NABARD 9.49% 21-Feb-15 100.0300 9.4114 500.00 INE556F09361 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.56% 22-Feb-15 100.0150 9.5417 6000.00 INE261F09HH2 NABARD 9.32% 23-Feb-15 100.0150 9.2892 4200.00 INE740F08272 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 8.00% 01-Apr-15 96.4000 9.5800 1.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 96.8418 9.2000 1000.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0000 9.4183 829.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0360 9.4084 70.00 INE261F09HG4 NABARD 9.35% 29-Jan-16 100.0000 9.3400 250.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 14-Jun-16 107.9806 9.6300 50.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.4213 9.3000 450.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 07-Dec-16 100.6481 0.0000 250.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.7000 9.5600 7.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 10-Jan-17 101.0778 9.6299 200.00 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-17 100.0000 9.6500 1.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 06-Feb-17 100.8774 9.6300 400.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 06-Feb-17 100.8520 9.6300 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.8677 9.3000 500.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.8696 9.3000 500.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 99.9866 9.3200 50.00 INE692A09134 UNION BANK OF INDIA 9.35% 12-Apr-18 100.8800 9.1400 1.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.7927 9.3100 150.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 102.0800 9.2560 6.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.3392 9.1248 250.00 INE872A08BE9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.20% 23-Mar-20 98.5500 10.7500 20.00 INE084G09248 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.64% 29-Mar-20 96.6500 9.5000 2.00 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 31-Mar-21 100.8625 10.8200 39.50 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 10-Jun-21 102.2662 3.4621 400.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.9910 9.2600 6.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.9034 9.1500 150.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.2200 9.9348 24.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.2900 9.2000 28.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 102.2500 7.8697 50.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 102.3500 7.8549 35.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 102.9000 9.5442 6.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 102.3000 9.6293 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.6534 9.0000 50.00 INE008A08T46 IDBI 9.40% 25-Mar-26 101.1336 9.2000 83.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.4500 7.7508 60.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. 