Feb 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1174.50 NSE 25940.00 FIMMDA 31072.40 ============= TOTAL 58186.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE657K07072 RHC HOLDING PRIVATE LTD 11.50% 13-Sep-12 98.2041 14.7900 340.00 INE071G08312 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 30-Aug-13 -- 0.0000 464.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 23-Feb-15 99.9580 9.7200 300.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 97.6000 12.9300 0.50 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.4500 11.2900 1.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.80% 25-Jan-21 99.5500 9.8700 0.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.5000 10.8900 14.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 108.2100 5.2300 4.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 102.8500 9.0000 2.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 104.0700 7.6000 3.50 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.6000 7.8200 7.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 105.2278 7.8800 38.00 NSE === INE134E08BM9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.20% 09-Jul-12 98.8950 10.1676 300.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 98.6559 10.0987 300.00 INE001A07HI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 05-Nov-12 102.7766 10.3185 950.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 99.6516 9.5960 150.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.2581 9.6522 50.00 INE001A07DQ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 28-Feb-13 99.5655 9.9493 43.00 INE043D07567 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.55% 12-Apr-13 99.7477 9.7273 50.00 INE053F09GC6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-13 98.6927 9.6116 50.00 INE115A07BR7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 12-Jun-13 99.6167 10.0655 250.00 INE043D07989 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 30-Aug-13 87.1355 - 1250.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 99.5959 9.9911 250.00 INE557F08DQ5 NATIONAL HOUSING BANK 8.50% 24-Nov-13 98.8950 9.1550 2200.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO 6.85% 22-Jan-14 99.0275 7.3939 500.00 INE752E07GE6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-14 99.1011 9.3999 150.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 116.2221 9.7408 350.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 100.3093 9.5332 250.00 INE557F08DT9 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 27-Jul-14 99.2022 9.3759 150.00 INE261F09GS1 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 22-Sep-14 99.4300 9.8602 150.00 INE514E08AJ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 03-Nov-14 100.1880 9.4149 1250.00 INE752E07EW3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-14 100.1032 9.2478 50.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 97.4433 9.4425 250.00 INE556F09288 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.50% 10-Jan-15 99.7814 9.5695 500.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0269 9.3586 50.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.1488 9.4587 500.00 INE556F09338 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 07-Feb-15 99.9106 - 250.00 INE556F09346 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 10-Feb-15 99.9823 - 1500.00 INE557F08EF6 NATIONAL HOUSING BANK BD 13FB15 FV 0.00% 13-Feb-15 76.3468 - 1507.00 INE261F09HI0 NABARD 9.49% 21-Feb-15 100.0150 - 2250.00 INE261F09HH2 NABARD 9.32% 23-Feb-15 100.0000 - 4000.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0360 - 150.00 INE261F09HG4 NABARD 9.35% 29-Jan-16 100.1000 - 240.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 08-Mar-16 100.3880 9.6119 50.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 14-Jun-16 108.1091 9.6125 3150.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 10-Jan-17 101.1175 9.6325 500.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 06-Feb-17 100.8915 - 700.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.8677 - 500.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 99.9471 - 50.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.3181 9.1259 350.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 10-Jun-21 102.2054 9.5068 700.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 11-Nov-21 102.5113 9.4687 50.00 FIMMDA ====== INE909H07156 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.55% 05-Apr-12 99.8454 9.7503 2.00 INE261F09CX0 NABARD 10.00% 14-May-12 99.9053 9.7088 4.00 INE134E08BM9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.20% 09-Jul-12 98.8950 9.9216 600.00 INE564G07409 DEUTSCHE POSTBANK HOME FINANCE LTD 0.00% 30-Aug-12 112.2341 10.6486 100.00 INE261F09DK5 NABARD 9.80% 10-Sep-12 99.7000 9.8705 1.00 INE657K07072 RHC HOLDING PRIVATE LTD 11.50% 13-Sep-12 98.2041 14.2766 680.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 98.6559 0.0000 300.00 INE001A07HI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 05-Nov-12 102.7766 10.3186 3700.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 99.6516 9.5500 150.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.2581 9.6299 50.00 INE001A07DQ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.50% 28-Feb-13 99.5455 9.9999 43.00 INE043D07567 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.55% 12-Apr-13 99.7477 9.7500 50.00 INE053F09GC6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-13 98.6927 9.6100 50.00 INE115A07BR7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 12-Jun-13 99.6167 10.0387 250.00 INE774D07FQ8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.30% 25-Jun-13 98.1407 9.8000 3.00 INE721A07BB6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 19-Jul-13 100.3262 9.9192 1.00 INE115A07BC9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.62% 10-Aug-13 99.5326 9.8856 1237.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 99.5959 0.0000 250.00 INE043D07179 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.40% 15-Sep-13 97.8328 9.9000 1000.00 INE115A07BK2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.02% 08-Nov-13 100.0902 9.8800 50.00 INE557F08DQ5 NATIONAL HOUSING BANK 8.50% 24-Nov-13 98.8823 9.9050 1100.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO 6.85% 22-Jan-14 99.0125 7.4100 960.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO 6.85% 22-Jan-14 99.0275 7.3950 500.00 INE752E07GE6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-14 99.1011 9.4400 150.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 116.2221 0.0000 350.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 100.3093 9.3162 500.00 INE557F08DT9 NATIONAL HOUSING BANK 9.05% 27-Jul-14 99.2022 10.5071 150.00 INE976I07930 TATA CAPITAL LTD 10.14% 11-Sep-14 100.5108 9.8450 1.00 INE261F09GS1 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 22-Sep-14 99.4300 10.3019 150.00 INE514E08AJ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 03-Nov-14 100.1662 9.3765 1250.00 INE774D07HO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.00% 05-Dec-14 99.9829 9.7747 1250.00 INE660A07HB3 SUNDARAM FINANCE LTD. 0.00% 12-Dec-14 99.9460 9.8344 500.00 INE752E07EW3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-14 100.1032 9.2500 50.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.2123 9.5015 10.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 97.4433 9.4400 250.00 INE556F09288 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.50% 10-Jan-15 99.7814 9.5700 500.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0269 0.0000 50.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.2200 9.4307 1008.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.1400 9.4632 33.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 100.0000 9.6800 10.00 INE556F09338 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 07-Feb-15 99.9106 9.6200 250.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.3000 9.4500 16.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.2000 9.5050 15.00 INE557F08EF6 NATIONAL HOUSING BANK BD 13FB15 FV 0.00% 13-Feb-15 76.3277 9.5500 7.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.0000 9.3644 30.00 INE261F09HI0 NABARD 9.49% 21-Feb-15 100.0000 9.4238 750.00 INE261F09HH2 NABARD 9.32% 23-Feb-15 100.0000 9.3162 4000.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 23-Feb-15 99.9441 9.7201 150.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 23-Feb-15 99.9580 0.0000 150.00 INE849A08025 TRENT LIMITED 5.00% 27-Apr-15 105.4066 11.0000 250.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0000 9.4132 550.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0360 9.4000 110.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.8000 9.5869 3.00 INE261F09HG4 NABARD 9.35% 29-Jan-16 100.1000 9.3200 525.00 INE261F09HG4 NABARD 9.35% 29-Jan-16 100.0000 9.3400 15.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 08-Mar-16 100.3880 9.6200 50.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 07-Apr-16 100.1200 9.5400 5.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 14-Jun-16 108.0502 9.6200 1550.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.6500 9.5768 10.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 10-Jan-17 101.0584 9.6400 150.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 06-Feb-17 100.8319 9.6400 300.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.8677 9.3100 500.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 100.0000 9.3162 245.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 100.0200 9.3300 60.00 INE053A08065 THE INDIAN HOTELS COMPANY LTD. 9.90% 24-Feb-17 100.0000 0.0000 50.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 100.0000 10.7117 50.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 101.7900 9.5500 1.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.9000 9.2919 5.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 53.3868 9.6000 1.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.3184 9.1250 300.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.3181 8.9335 300.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 99.4100 9.1537 24.00 INE928F08026 TATA AUTOCOMP SYSTEMS LIMITED 10.15% 20-May-20 101.5500 10.1000 8.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 96.0517 9.4700 1.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.80% 25-Jan-21 99.5500 9.8588 0.50 INE514E08951 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 18-Mar-21 100.4500 9.0700 1.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.8677 9.2800 3.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.5600 9.2100 12.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.5354 10.3077 400.00 INE909H08063 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 11.00% 17-Sep-21 96.7484 11.5530 100.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 11-Nov-21 102.5113 9.4778 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.3500 9.1901 28.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.3500 7.7085 47.50 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-22 100.0000 9.4400 350.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-22 99.9060 9.4516 202.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 101.9500 7.9100 90.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 100.0000 9.0410 100.00 INE008A08T46 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.40% 25-Mar-26 101.1352 9.2000 174.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.0000 11.4100 507.40 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 104.0000 7.8500 10.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 102.9800 7.9549 20.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 95.6167 9.5000 1.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 106.5000 9.2978 1200.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.5500 10.9300 51.00 INE650A09082 STATE BANK OF INDIA 10.25% 31-Dec-99 104.0000 9.1690 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> For Contributions Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com