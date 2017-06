Feb 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 185.90 NSE 6614.20 FIMMDA 19019.50 ============= TOTAL 25819.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.1000 9.4900 5.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 100.0800 9.3100 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 104.4700 10.8500 1.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 9.80% 25-Jan-21 100.2500 9.7500 0.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 104.7000 10.9800 12.00 INE514E08951 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 18-Mar-21 100.5900 9.0500 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 102.7000 11.1000 1.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 102.1400 9.2400 8.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.6000 9.2000 2.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.1651 7.7300 91.70 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 102.4583 7.9100 30.20 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.9500 10.7200 3.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 105.9000 7.6200 1.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 106.1300 7.6000 28.50 NSE === INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 19-Nov-12 99.4017 10.6487 200.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 99.5536 9.7252 200.00 INE136E07IK5 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 07-Jan-13 106.2900 0.3748 53.00 INE136E07IJ7 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 07-Jan-13 104.6600 0.3789 12.20 INE115A07BR7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 12-Jun-13 99.6268 10.0568 250.00 INE001A07FY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.25% 06-Dec-13 99.1798 9.7164 700.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 20-Jan-14 99.6035 9.6982 600.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 6.85% 22-Jan-14 99.0275 7.3939 460.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 100.3908 9.9357 50.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 97.4633 9.4339 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0145 9.5136 100.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.68% 09-Feb-15 99.9778 - 150.00 INE261F09HH2 NABARD 9.32% 23-Feb-15 99.9500 - 300.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.8668 - 1400.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 99.9845 - 589.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.7926 9.3089 550.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.3421 9.1207 200.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 104.1903 9.0843 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.2409 9.2512 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.4311 9.1774 100.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-22 100.0414 9.4297 300.00 FIMMDA ====== INE895D08220 TATA SONS LIMITED 7.45% 15-Apr-12 99.5529 10.4500 450.00 INE660A07EG9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.60% 25-May-12 99.4721 10.0890 400.00 INE564G07409 DEUTSCHE POSTBANK HOME FINANCE LTD 0.00% 30-Aug-12 112.2341 - 100.00 INE261F09DK5 NABARD 9.80% 10-Sep-12 99.6732 9.9226 1.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 19-Nov-12 99.6844 10.0606 1250.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 99.5536 9.5177 200.00 INE342E08098 MSEB SR-5B OP-3 13.50% 30-Dec-12 102.3000 10.1008 0.60 INE136E07IK5 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 07-Jan-13 106.4113 12.5941 53.00 INE136E07IJ7 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 07-Jan-13 104.7846 12.5052 12.20 INE523E07483 L & T FINANCE LTD 8.50% 08-Mar-13 97.7000 11.0300 0.30 INE660A07EI5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 26-Apr-13 89.7777 9.8000 150.00 INE660A07EJ3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 30-Apr-13 89.6857 9.8000 350.00 INE115A07BR7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 12-Jun-13 99.6268 0.0000 250.00 INE774D07FQ8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.30% 25-Jun-13 98.1353 9.8078 7.00 INE660A07GW1 SUNDARAM FINANCE LTD 10.25% 21-Nov-13 100.3478 9.9450 500.00 INE001A07FY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.25% 06-Dec-13 99.1798 9.7200 700.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 20-Jan-14 99.6035 9.7000 600.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 6.85% 22-Jan-14 99.0275 7.3950 460.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 6.85% 22-Jan-14 98.8099 7.5236 25.00 INE721A08AM3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.07% 01-Aug-14 100.5481 9.6368 1250.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 96.0514 13.7500 200.00 INE121A07DQ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-14 100.2680 10.1134 1000.00 INE722A07240 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 25-Aug-14 96.8000 13.0820 0.60 INE660A07HB3 SUNDARAM FINANCE LTD. 0.00% 12-Dec-14 99.9460 9.8344 150.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 97.4633 9.4357 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.1488 9.4596 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0750 9.4987 10.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 100.0000 9.6800 3.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.2200 9.4900 40.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.2500 9.4700 10.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.68% 09-Feb-15 100.0000 9.6600 750.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.68% 09-Feb-15 99.9778 9.6700 150.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 23-Feb-15 100.0000 9.6970 350.00 INE261F09HH2 NABARD 9.32% 23-Feb-15 99.9500 9.3354 300.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 23-Feb-15 99.9568 0.0000 150.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.1800 9.3500 699.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.8000 9.5868 18.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.7500 9.5400 1.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.8677 9.3105 1000.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.8668 9.3106 401.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 99.9800 9.3212 643.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.9500 9.2800 761.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.3421 9.1240 200.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 104.6000 9.7800 800.00 INE008A08S13 IDBI BANK LIMITED 8.53% 23-Nov-19 96.0000 9.2600 200.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 100.0000 10.4579 10.00 INE928F08026 TATA AUTOCOMP SYSTEMS LIMITED 10.15% 20-May-20 102.7500 9.8800 8.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 99.7500 11.3434 4.00 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 101.3000 9.4722 30.00 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 102.6890 9.7000 1.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 104.1903 9.0913 100.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.8677 9.2800 5.00 INE062A09064 STATE BANK OF INDIA RESET 06-Jul-21 99.4700 8.7370 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.4144 9.9650 150.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.2409 9.2600 152.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.5354 10.3077 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.9754 9.2500 200.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 102.7000 9.4500 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.1651 7.7271 91.70 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.6158 7.6700 49.50 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-22 100.2900 9.3900 502.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 101.8800 7.9237 200.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 101.9000 8.2000 80.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-22 100.5603 9.1573 50.00 INE549F08491 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP. 9.79% 02-Jan-23 102.0000 9.3989 136.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-23 100.5958 9.1500 150.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.7500 8.9800 0.10 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 101.2344 9.2800 64.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 104.8156 9.2063 150.00 INE039A09NW0 IFCI LTD 10.75% 31-Oct-26 100.3500 11.1300 2.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 104.7400 7.8500 84.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.6200 7.7318 8.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 106.1300 7.6004 26.50 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.2798 10.9803 200.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.5000 10.9600 5.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India