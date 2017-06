Mar 1 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2010.50 NSE 3875.00 FIMMDA 12557.70 ============= TOTAL 18443.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07BC9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.62% 10-Aug-13 99.5165 9.9800 200.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.2200 9.4400 5.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 94.0000 13.8800 4.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.5000 11.0900 2.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 104.7000 9.8400 12.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 102.7000 10.9100 3.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.0863 9.4100 130.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.2037 9.9600 250.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.1600 7.7300 200.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 104.3300 7.7100 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.2168 9.2700 395.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.8000 10.7400 1.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.5300 7.8900 300.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 105.6700 7.7200 7.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 105.9500 9.3600 500.00 NSE === INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 98.6125 10.5647 300.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 99.5536 9.7257 300.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 11-Apr-13 99.6041 9.8738 350.00 INE660A07EI5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 26-Apr-13 89.7977 9.7787 150.00 INE660A07EJ3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 30-Apr-13 89.7057 9.7789 350.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 98.1148 9.7428 150.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.7098 9.6447 100.00 INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.40% 28-Nov-13 102.6503 9.5949 150.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 6.85% 22-Jan-14 98.8499 7.4988 25.00 INE261F09FV7 NABARD 9.61% 22-Feb-14 99.9844 9.5997 100.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 100.2274 9.4962 150.00 INE261F09HH2 NABARD 9.32% 23-Feb-15 100.0000 - 400.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 19-Jan-17 99.2027 9.7492 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.8284 - 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.3960 9.3888 100.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 10-Jun-21 102.2665 9.4968 700.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.7500 9.2963 50.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 102.7616 9.4287 50.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-22 99.9142 9.4496 250.00 FIMMDA ====== INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 98.6125 10.6258 300.00 INE115A07148 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.70% 11-Sep-12 99.2995 10.4000 100.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.3808 10.1338 500.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 99.5536 9.5171 300.00 INE657K07098 RHC HOLDING PVT. LTD. 12.50% 29-Jan-13 100.7058 11.5500 50.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 97.4083 10.9671 0.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 11-Apr-13 99.6041 9.9000 350.00 INE660A07EI5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 26-Apr-13 89.7977 9.5508 150.00 INE660A07EJ3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 30-Apr-13 89.7057 9.5509 350.00 INE774D07FW6 MAHINDRA & MAHINDRA FIN. SERV. 10.47% 17-Jun-13 100.5996 9.8600 100.00 INE296A07310 BAJAJ FINANCE LTD 10.20% 05-Jul-13 100.3645 9.8000 100.00 INE115A07BC9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.62% 10-Aug-13 99.3864 10.0428 150.00 INE115A07BC9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.62% 10-Aug-13 99.5165 9.9427 50.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 98.1148 9.7607 150.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 102.7098 9.6500 100.00 INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.40% 28-Nov-13 102.6503 9.6000 150.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 6.85% 22-Jan-14 98.8499 7.5000 25.00 INE720G08025 JINDAL POWER LIMITED 10.70% 30-Jan-14 99.8815 11.2205 1000.00 INE261F09FV7 NABARD 9.61% 22-Feb-14 99.9844 9.6000 100.00 INE089A08051 DR. REDDY'S LABORATORIES LTD 9.25% 24-Mar-14 97.9320 10.3985 0.00 INE261F09GN2 NABARD 9.32% 16-Aug-14 99.3886 9.5547 50.00 INE261F09GQ5 NABARD 9.38% 15-Sep-14 99.5898 9.5140 50.00 INE008I07262 COX AND KINGS LTD 11.25% 06-Oct-14 100.0000 11.7288 150.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 100.2281 9.5000 100.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 100.2274 9.5000 50.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.1094 9.7586 10.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.3200 9.4549 6.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.2000 9.4381 9.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0975 9.4800 5.00 INE557F08EE9 NATIONAL HOUSING BANK 9.65% 06-Feb-15 99.7841 9.8000 100.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 99.9800 9.6320 100.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.3500 9.4900 7.00 INE261F09HH2 NABARD 9.32% 23-Feb-15 100.0000 9.3153 400.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0000 9.4100 28.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 19-Jan-17 99.2027 9.7608 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.8300 9.3199 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.8284 9.3206 100.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 100.0200 9.3102 56.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 100.0000 9.3202 54.00 INE053A08065 THE INDIAN HOTELS COMPANY LTD. 9.90% 24-Feb-17 100.0000 9.9000 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.3960 9.3976 100.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 100.6818 10.3591 0.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 100.0300 10.4525 20.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 10-Jun-21 102.2665 9.5000 700.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.7200 9.3062 1039.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.2037 10.0000 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.2407 9.2600 57.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 12-Aug-21 98.6500 10.9500 20.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 102.7616 9.4300 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.1800 9.2200 1.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FIN. SERV. 10.50% 13-Dec-21 101.0000 10.3101 4.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.1600 7.7400 200.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-22 99.9142 9.4500 250.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 102.2842 7.8640 50.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.43% 10-Feb-22 99.7364 9.4684 500.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-22 100.6950 9.1300 50.00 INE549F08491 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP. 9.79% 02-Jan-23 102.0000 9.4000 50.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-23 100.6906 9.1400 150.00 INE062A09197 STATE BANK OF INDIA RESET 06-Mar-24 100.4700 9.0500 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.2168 9.3500 400.00 INE008A08T46 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.40% 25-Mar-26 101.1361 9.2000 58.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 101.0900 9.3000 20.00 INE039A09NW0 IFCI LTD 10.75% 31-Oct-26 100.4000 10.6756 2.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.4000 7.7559 346.40 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.9000 7.8500 1.80 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 101.2000 7.9700 1166.50 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 101.2000 7.9656 100.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 106.0700 9.3479 1293.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.1500 10.7200 29.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> For Contributions Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com