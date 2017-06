Mar 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 727.10 NSE 5760.00 FIMMDA 12951.10 ============= TOTAL 19438.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 98.3208 10.0000 300.00 INE721A07CH1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.30% 16-Dec-14 100.5148 10.0400 80.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0800 9.5000 5.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 23-Feb-15 99.9657 9.7100 150.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 97.7600 12.8800 2.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 99.9800 9.3300 4.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 104.5200 10.8500 0.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 104.7000 11.1000 27.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 108.1600 0.0000 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.6475 10.0600 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 104.0000 7.6400 22.50 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 102.1000 7.6900 2.60 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.7500 7.8600 21.50 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 103.1000 7.9400 10.00 NSE === INE115A07AM0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.83% 18-May-12 99.8368 10.8574 190.00 INE029A07042 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.73% 09-Oct-12 98.1057 11.2633 700.00 INE115A07734 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.76% 06-Nov-12 98.1121 10.6365 650.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.2020 10.3866 1240.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 97.9288 10.0720 190.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 99.7847 9.5739 350.00 INE557F09302 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 17-Dec-13 99.5939 9.5966 150.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 96.7168 9.5296 250.00 INE012A07196 ACC LIMITED 8.45% 07-Oct-14 97.3532 9.5957 100.00 INE556F09288 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.50% 10-Jan-15 99.4569 9.7037 190.00 INE261F09HG4 NABARD 9.35% 29-Jan-16 99.8000 - 200.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 10-Jan-17 101.1797 9.6300 350.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 19-Jan-17 99.0552 9.7883 200.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 06-Feb-17 100.9537 - 150.00 INE261F09HE9 NABARD DBSR XII 9.18% 07-Feb-17 99.8185 - 300.00 INE557F09336 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 31-Mar-19 55.1024 8.7900 150.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 47.6615 8.8000 150.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 98.9708 9.3362 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.7010 9.2911 200.00 FIMMDA ====== INE660A07DU2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.68% 23-Apr-12 122.5257 0.0001 1110.00 INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 98.6325 10.5700 300.00 INE001A07HC8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.60% 10-Aug-12 99.6423 9.8857 500.00 INE115A07734 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.76% 06-Nov-12 98.1121 10.6478 650.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.0556 10.4713 800.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.0593 10.5996 250.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 11-Jan-13 99.2608 10.2500 250.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 11-Jan-13 99.0790 10.4500 100.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 97.9288 10.0500 200.00 INE115A07817 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.99% 12-Mar-13 97.8138 10.3287 1.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 99.7847 9.6500 350.00 INE660A07HA5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 30-May-13 89.0069 9.8150 1.00 INE774D07FQ8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.30% 25-Jun-13 98.1430 9.8077 10.00 INE976I07831 TATA CAPITAL LTD 0.00% 26-Jul-13 87.7317 9.7920 10.00 INE756I07019 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 25-Nov-13 100.2304 10.0200 2.00 INE557F09302 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 17-Dec-13 99.5939 9.6000 150.00 INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 28-Jan-14 99.8533 9.8100 1.00 INE895D08352 TATA SONS LTD 10.20% 27-May-14 100.5213 9.8834 2.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 96.7168 9.5296 250.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 99.5458 9.5840 7.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 99.7681 9.8000 250.00 INE012A07196 ACC LIMITED 8.45% 07-Oct-14 97.3532 9.6000 100.00 INE721A07CH1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.30% 16-Dec-14 100.5148 10.0500 80.00 INE756I07035 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.00% 29-Dec-14 100.2918 9.8500 1.00 INE556F09288 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.50% 10-Jan-15 99.4569 10.0500 190.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.1000 9.5600 320.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.2200 9.4900 21.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.0000 9.3631 1.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 23-Feb-15 99.9657 9.7000 150.00 INE895D08402 TATA SONS LTD. 9.78% 28-Feb-15 100.0000 9.8022 1300.00 INE895D08402 TATA SONS LTD. 9.78% 28-Feb-15 100.0000 9.8008 500.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.9982 9.4212 310.00 INE261F09HG4 NABARD 9.35% 29-Jan-16 100.0012 9.3400 400.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.70% 07-Dec-16 101.2015 9.3453 950.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.5500 9.5973 250.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 19-Jan-17 99.3878 9.7107 100.00 INE261F09HE9 NABARD DBSR XII 9.18% 07-Feb-17 99.8185 9.2100 300.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.9400 9.2912 7.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 99.9800 99.3359 4.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 100.0200 9.3095 2.00 INE958G08930 RELIGARE FINVEST LIMITED 13.05% 22-Jun-17 100.3099 12.9606 85.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.5795 9.3556 76.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 56.2814 8.7800 200.00 INE557F09336 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 31-Mar-19 55.1024 8.7900 150.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 100.0000 10.4588 10.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 95.3580 9.7479 500.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.3081 11.2605 0.50 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 47.6615 8.8000 150.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 98.9708 9.3000 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.7452 9.3000 20.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.9000 9.2700 9.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.2037 10.0000 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.1785 9.2700 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.6300 9.1933 5.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.59% 26-Aug-21 100.2200 9.7700 2.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.6874 9.2950 200.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.8434 9.2775 50.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 102.6000 9.4500 1.00 INE115A07BL0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 11-Nov-21 102.6000 9.4500 1.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.50% 13-Dec-21 100.9000 10.3256 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 104.0000 7.6100 1.00 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 102.1000 7.7000 2.60 INE549F08491 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP. 9.79% 02-Jan-23 101.9700 9.4000 1.00 INE733E07GZ1 NTPC STRPP 9.00% 25-Jan-24 100.0000 8.9951 50.00 INE008A08T46 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.40% 25-Mar-26 101.1394 9.2000 40.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.7500 7.8679 143.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India