Mar 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 535.00 NSE 3875.00 FIMMDA 9601.60 ============= TOTAL 14011.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 11-Jan-13 99.3593 10.2000 5.00 INE071G08312 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 30-Aug-13 87.1439 9.7200 464.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.3100 9.4000 5.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 94.0000 14.0700 1.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 99.9800 9.3300 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.5000 10.8500 32.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 102.7000 10.9000 3.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.2800 9.2100 21.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.6000 7.6600 1.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 90.4000 10.7100 2.00 NSE === INE115A07841 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.25% 10-Jun-12 98.7493 11.9012 250.00 INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 98.6276 10.6002 150.00 INE115A07965 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 15-Sep-12 98.3853 11.2296 500.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 99.5536 9.7273 100.00 INE976I07450 TATA CAPITAL LIMITED 8.42% 15-Jan-13 98.2777 10.5783 150.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 11-Apr-13 99.5119 9.9733 150.00 INE557F09492 NATIONAL HOUSING BANK 7.55% 12-Jul-13 97.1289 9.8388 150.00 INE523E07608 L&T FINANCE 10.15% 02-Dec-13 100.3972 9.3419 450.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.1154 9.5375 100.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.6934 9.7988 600.00 INE261F09HI0 NABARD 9.49% 21-Feb-15 100.0000 - 100.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 100.5550 9.6943 50.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.5964 9.5786 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.5895 9.3488 75.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 104.6300 5.7101 800.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 10-Jun-21 102.6338 9.4367 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.8425 9.2687 100.00 FIMMDA ====== INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 105.9850 9.3500 700.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.3470 10.9646 200.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.3000 10.7570 2.00 INE151A08307 TATA COMMUNICATIONS LIMITED 7.74% 25-Mar-12 99.8631 9.5328 155.00 INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 98.6276 10.6410 450.00 INE115A07965 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 15-Sep-12 98.3853 11.2512 500.00 INE069A08012 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.40% 23-Nov-12 98.6030 10.2221 450.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 99.5536 9.5154 100.00 INE976I07450 TATA CAPITAL LIMITED 8.42% 15-Jan-13 98.2777 10.4273 150.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 11-Apr-13 99.5119 10.0000 150.00 INE121A07EO6 CHOLAMANDALAM INV FIN CO. LTD. 10.64% 15-May-13 100.1416 10.3358 110.00 INE557F09492 NATIONAL HOUSING BANK 7.55% 12-Jul-13 97.1289 9.8500 150.00 INE033L07199 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 0.00% 16-Jul-13 101.1018 9.7750 2.00 INE916D072L8 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.25% 29-Jul-13 100.1706 10.0150 10.00 INE721A07986 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 26-Aug-14 99.8200 11.1047 104.30 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.1154 9.5400 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0700 9.4898 96.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.7200 9.7900 600.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.1800 9.2000 10.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.0000 9.3619 62.00 INE261F09HI0 NABARD 9.49% 21-Feb-15 100.0000 9.4200 100.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0000 9.4100 7.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.7500 9.5865 29.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 100.5550 9.7069 50.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 101.3400 9.2500 4.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.7200 9.5600 250.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.5964 9.5903 100.00 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 99.5000 10.1200 2.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.8800 9.3000 37.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 99.9800 9.3359 1.00 INE958G08930 RELIGARE FINVEST LIMITED 13.05% 22-Jun-17 98.6800 13.3600 230.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.5895 9.3500 75.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.9000 9.2904 2.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.3500 9.1250 5.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 104.6300 9.6244 1600.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 100.0300 10.7266 10.00 INE528G08139 YES BANK LIMITED 9.65% 30-Apr-20 97.3000 10.1344 10.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 10-Jun-21 102.6338 9.4400 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.8100 9.2945 20.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.8425 9.2766 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.0343 9.2400 13.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 101.5000 7.7800 130.30 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.0928 9.0900 50.00 INE008A08T46 IDBI 9.40% 25-Mar-26 101.1394 9.2000 46.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.8500 9.3300 72.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.8800 9.3269 46.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 104.6000 9.2310 30.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 104.3000 7.8000 30.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 100.3266 8.0670 1950.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 101.7700 7.8979 400.00 INE121A08MD0 CHOLAMANADALAM 12.50% - 100.0000 12.8800 1.00