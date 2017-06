Mar 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1295.40 NSE 4140.00 FIMMDA 11054.80 ============= TOTAL 16490.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07HO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.00% 05-Dec-14 100.0240 9.9500 1000.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 96.5400 - 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.2300 10.7300 6.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 108.9900 10.5000 4.00 INE121A08MD0 CHOLAMANADALAM 12.50% 07-Dec-21 100.0500 12.4800 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 105.7900 7.3500 1.00 INE134E08693 PFC 0.00% 30-Dec-22 36.5300 9.7600 0.40 INE091D08036 PUNJAB INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 11.45% 19-Jan-24 109.6300 10.0200 9.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.6000 10.7600 3.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 103.0808 8.0200 270.00 NSE === INE043D08CY7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 05-Apr-12 99.6041 11.8318 250.00 INE053F09GB8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-12 99.5480 11.6336 100.00 INE115A07841 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.25% 10-Jun-12 98.7613 11.9020 250.00 INE053F09FH7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.68% 03-Jul-12 99.5127 11.5438 500.00 INE053F09FE4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.76% 03-Jul-12 99.5375 11.5441 100.00 INE029A07042 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.73% 09-Oct-12 98.0128 11.4581 680.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 11-Apr-13 98.6252 10.8728 850.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 97.0432 10.6274 800.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 97.3230 9.4980 250.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.7318 9.4782 250.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.4500 10.9470 10.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-22 99.7231 9.4795 100.00 FIMMDA ====== INE043D08CY7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.20% 05-Apr-12 99.6041 12.1076 250.00 INE895D08220 TATA SONS LIMITED 7.45% 15-Apr-12 99.6561 9.9400 150.00 INE053F09GB8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-12 99.5480 11.6500 100.00 INE115A07841 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.25% 10-Jun-12 98.7613 11.4623 250.00 INE053F09FH7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.68% 03-Jul-12 99.5127 11.5000 500.00 INE053F09FE4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.76% 03-Jul-12 99.5375 11.5000 100.00 INE001A07HC8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 10-Aug-12 99.5009 10.2221 400.00 INE029A07042 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.73% 09-Oct-12 98.0128 11.5000 680.00 INE001A07DQ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 28-Feb-13 99.5366 10.0006 7.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 11-Apr-13 98.6252 10.9000 850.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 97.0432 10.6500 800.00 INE660A07FI2 SUNDARAM FINANCE LTD 10.54% 06-Jun-13 100.5644 9.9534 150.00 INE667F07543 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.33% 08-Aug-13 100.2929 9.9950 150.00 INE721A07978 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.03% 26-Aug-14 100.5103 10.7028 100.00 INE721A07BM3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY RESET 24-Nov-14 100.6000 12.9845 250.00 INE774D07HO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.00% 05-Dec-14 100.0240 9.9199 1000.00 INE774D07HO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.00% 05-Dec-14 99.8942 9.8801 200.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 97.3230 9.5000 250.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.7318 9.4800 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0900 9.4816 90.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.2500 9.4800 95.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.9300 9.3900 5.00 INE721A07AR4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 01-Jun-15 99.4200 10.7800 10.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.9945 9.4212 100.00 INE062A09130 STATE BANK OF INDIA 9.85% 27-Jun-16 102.3048 9.1856 2.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.7400 9.5645 250.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-16 100.0500 9.2500 50.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 19-Jan-17 99.8400 9.5895 4.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 99.9600 9.3200 5.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-17 100.5000 9.2500 50.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-18 100.1000 9.2500 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 56.3274 8.7743 200.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.4000 8.9055 5.00 INE557F09336 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 31-Mar-19 55.1479 8.7844 150.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 110.4429 3.4038 98.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 95.3300 9.3900 45.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 95.3687 9.7502 500.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 47.7035 8.7948 150.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.3000 9.9800 3.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 102.2000 9.3500 10.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 101.8900 9.4000 1.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.3000 9.2505 17.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.8518 0.0000 100.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 102.5000 9.4500 3.00 INE121H08016 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD. 10.30% 28-Dec-21 100.1000 10.2618 21.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-22 99.7231 9.4800 239.00 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 100.9800 7.8600 150.00 INE549F08491 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 9.79% 02-Jan-23 101.0000 9.5500 10.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 102.8500 9.7419 12.00 INE733E07HB0 NTPC STRPP 9.00% 25-Jan-26 99.9700 8.9989 150.00 INE628A08163 UNITED PHOSPHORUS LTD RESET 06-Jul-26 100.7200 10.5470 1.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 101.5000 9.4600 180.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 101.1700 9.2890 10.00 INE733E07HC8 NTPC STRPP 9.00% 25-Jan-27 99.9700 8.9989 50.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 100.8500 8.0059 401.80 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 101.1850 7.9653 100.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 106.0000 9.3511 1300.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India