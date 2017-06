Mar 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4466.00 NSE 6559.00 FIMMDA 13757.90 ============= TOTAL 24782.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE240J07012 SHRIRAM CAPITAL LIMITED - 27-Dec-12 100.3757 0.0000 3000.00 INE774D07GM5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 26-Sep-13 86.4124 9.9100 400.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 99.9300 9.5200 645.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.5212 9.6100 350.00 INE121A08MD0 CHOLAMANADALAM 12.50% 07-Dec-21 100.0500 12.4800 3.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 103.2500 7.7100 20.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 103.1000 7.7400 5.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.9400 9.5600 30.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 98.8500 10.1100 13.00 NSE === INE043D07542 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 25-Apr-12 99.7687 11.5355 750.00 INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 98.4141 11.2624 250.00 INE029A07042 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.73% 09-Oct-12 98.1252 11.2627 1000.00 INE043D07823 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 06-Dec-12 99.2818 10.5630 250.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.1200 9.8631 210.00 INE001A07DO2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 27-Feb-13 99.2255 10.3323 600.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 11-Apr-13 98.7809 10.7255 550.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 97.1929 10.4803 900.00 INE667F07543 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.33% 08-Aug-13 100.3490 9.9371 50.00 INE752E07FH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-14 99.4771 9.4817 100.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.6827 9.4983 200.00 INE556F09288 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.50% 10-Jan-15 99.4940 9.6873 190.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.5900 9.5184 100.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.68% 09-Feb-15 99.7748 - 100.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FIN 9.75% 30-Nov-16 99.7273 9.7880 400.00 INE242A07231 IOC LTD. 9.28% 21-Dec-16 99.5600 9.3159 750.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.5000 10.9379 9.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.4939 9.4175 150.00 FIMMDA ====== INE043D07542 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 25-Apr-12 99.7687 11.7624 750.00 INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 98.6466 10.6369 400.00 INE029A07042 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.73% 09-Oct-12 98.1252 11.3046 1000.00 INE043D07823 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 06-Dec-12 99.2818 10.5783 250.00 INE240J07012 SHRIRAM CAPITAL LIMITED - 27-Dec-12 100.3757 11.7405 3000.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.1300 9.8200 20.00 INE001A07DO2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 27-Feb-13 99.2255 10.3628 600.00 INE115A07817 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.99% 12-Mar-13 97.6528 10.5451 5.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 11-Apr-13 98.7729 10.7530 300.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 11-Apr-13 98.7809 10.7499 250.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 97.1929 10.5029 900.00 INE667F07543 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.33% 08-Aug-13 100.3490 9.9500 50.00 INE976I07880 TATA CAPITAL LTD 10.12% 12-Aug-13 100.2209 9.8500 1.00 INE774D07GM5 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 26-Sep-13 86.3378 9.9000 200.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 6.85% 22-Jan-14 98.8082 7.5298 10.00 INE976I07930 TATA CAPITAL LTD 10.14% 11-Sep-14 100.4395 9.8756 10.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.6838 9.5089 150.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.6827 9.5000 50.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.5900 9.5200 100.00 INE043D07971 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 07-Feb-15 100.2500 9.4700 19.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.68% 09-Feb-15 99.7748 9.7500 100.00 INE557F08EF6 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 13-Feb-15 76.4804 9.5500 49.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.0000 9.3600 188.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 99.9300 9.3007 900.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 99.9900 9.4948 823.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0300 9.4074 5.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.8000 9.5900 1.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FIN 9.75% 30-Nov-16 99.7273 9.7970 400.00 INE242A07231 IOC LTD. 9.28% 21-Dec-16 99.5600 9.7000 750.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.5212 9.6000 350.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.8600 9.3109 3.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 99.9600 9.3246 13.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 100.0200 9.3221 5.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 110.4429 3.4034 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.5000 11.2200 3.50 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.6537 9.3210 15.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.8586 9.3600 200.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.4500 9.2222 65.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFR. 10.25% 22-Aug-21 105.6685 9.2900 500.00 INE121A08MD0 CHOLAMANADALAM 12.50% 07-Dec-21 100.0000 12.8800 3.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.50% 13-Dec-21 100.0000 10.4800 60.00 INE121H08016 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD. 10.30% 28-Dec-21 100.2000 10.2448 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.4000 7.8510 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.9600 7.7723 20.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 103.1000 7.7400 5.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.43% 10-Feb-22 99.6693 9.4784 50.00 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 101.3900 7.8014 232.50 INE013A08200 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.60% 05-Mar-22 99.7500 10.6400 100.00 INE053F09EN8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.95% 07-Jun-22 105.7831 9.0701 50.00 INE134E08693 PFC 0.00% 30-Dec-22 36.5300 9.5254 0.40 INE134E08EH3 POWER FINANCE CORP. INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.7200 9.1503 0.40 INE008A08T46 IDBI 9.40% 25-Mar-26 101.1428 9.2000 46.00 INE039A09NL3 IFCI LTD 10.75% 01-Aug-26 100.0600 10.7192 25.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 100.3323 7.9098 156.10 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 98.8500 10.1000 13.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 104.6500 9.5050 250.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.2000 10.9940 7.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.5000 10.9400 2.00